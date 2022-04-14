Судья Матеу Лаос – актерище. Жестами объяснил, почему не ставит пенальти за игру рукой – и никто не спорил

Его не переубедил даже повтор.

«Аталанта» тяжело сражалась дома с «Лейпцигом» – после первого тайма проигрывали 0:1, пропустили контратаку от Кристофера Нкунку. Второй тайм начался с серии штрафных ударов по воротам немецкой команды.

С первого удара Тена Копмейнерс попал в руку игроку в стенке – и мяч подвинули еще ближе к воротам. Второй удар – и Руслан Малиновский попадает в руку Дани Ольмо. Тут судья Антонио Матеу Лаос сразу показал – пенальти не будет.

В первую же паузу игроки «Аталанты» побежали к арбитру, но он идеально объяснил все жестами. Прекрасная пантомима, из которой понятно вообще все – даже болельщикам у экрана.

Сначала рефери погладил себя по прижатому плечу – показал, что с его позиции мяч попал в прижатое плечо.

Свистнул и показал игрокам успокоиться.

А сам послушал подсказ от ассистента на ВАР. Что тоже сопроводил выразительным жестом.

Еще раз показал игрокам сбавить градус и отойти.

Следующий жест – монитор. Пошел смотреть повтор.

Лаоса вызвали к экрану – все-таки у видеоассистента момент вызвал сомнение. Испанец смотрел повтор 71 секунду. И в это время тоже активно объяснял помощникам свое решение – не ставить пенальти.

И потом еще раз – доходчиво – показал Малиновскому, почему пенальти за игру рукой не ставит. Причина, если судить по жестам, в том, что мяч попал в прижатую руку, а она задела вторую, которая была в неестественном положении.

Сложнейший момент – и объяснение, после которого ни у кого вопросов не возникнет. Матеу – красавчик!

На 87-й минуте Лаос поставил пенальти уже в ворота «Аталанты» – вратарь Хуан Муссо зацепил в штрафной Нкунку. Там сомнений не было – с 11-метрового сам пострадавший оформил дубль.

«Лейпциг» победил 2:0 – команда Доменико Тедеско вышла в полуфинал Лиги Европы. А Лаос – кстати, судивший прошлогодний финал ЛЧ – в этом сезоне может отработать в лучшем случае тоже только финальный матч главного еврокубка, ведь в обоих полуфиналах играют испанские команды.

Фото: кадры трансляции «Футбол 2»