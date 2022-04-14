Дважды за 6 минут лайнсмен отменял голы «Бенфики». Но ВАР подарил нам искристые 3:3

«Бенфика» вылетела из ЛЧ красиво: обменялась с «Ливерпулем» тремя мячами и увезла с «Энфилда» вполне заслуженную ничью. Португальцы могли замахнуться на камбэк, меньше чем за полчаса до конца они вообще-то проигрывали 1:3.

Правда, голы получились спорными.

⛔️На 75-й нападающий Роман Яремчук выскочил к воротам Алиссона и переиграл кипера. Яремчук закатил мяч уже в пустые ворота – и тут лайнсмен неожиданно зафиксирвал вне игры. Подключили ВАР: проверили, офсайда не было, ошибся лайнсмен. С кем не бывает?

⛔️Через 6 минут «Бенфика» стараниями Дарвина Нуньеса закатила еще один. Снова поднятый флажок лайнсмена. Пока уругваец бесился, судья Сердар Гезюбююк смотрел повторы – и опять поймал лайнсмена на ошибке. Ох.

✅На 90-й от невезучего арбитра пострадал и «Ливерпуль»: из-за офсайда не засчитали гол Садьо Мане после красивой комбинации. На этот раз все верно.

Матч так и закончился – эпичные и немного нелепые 3:3.

«Бенфика» – просто молодцы

Португальцы могут смело называть эту еврокубковую компанию успешной: в ЛЧ они вышли из тяжелой группы с «Баварией» и «Барсой» (которую сносили 3:0) и по пути выбили играющий «Аякс» с клепавшим тогда голы Себастьяном Аллером.

В «Бенфике» тоже есть свой герой – 22-летний Нуньес. За ним ухе охотятся «Барселона» и «Атлетико», а Клопп даже персонально выделял парня перед матчем: «Очень красивый парень, да? А также достойный игрок. Я могу сказать о нем только очень, очень хорошее. Конечно, я и раньше это знал, но он сыграл практически прямо передо мной, вступая в жесткие единоборства с Конате. Он физически силен, быстр и был спокоен, когда завершал атаки. Как я всегда говорю в таких ситуациях, если он будет здоров, то впереди ждет большая карьера».

«Ливерпуль» же вышел в полуфинал ЛЧ в третий раз за пять попыток. Теперь Клоппа ждет «Вильярреал» и испытание Унаи Эмери.

Нагельсманн и Аллегри экзамен испанцем не прошли. Чем ответит Юрген?

Фото: REUTERS/Phil Noble