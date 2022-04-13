Слышали свист фанатов «Атлетико»? Видимо, в адрес УЕФА из-за бана трибун за 2 дня до матча

Клуб добился отсрочки наказания.

«Атлетико» горячо встречает «Ман Сити» в Мадриде: после 0:1 и 5-5-0 в первом матче команде Симеоне придется отыгрываться и даже атаковать.

Фанаты «Атлетико» тоже подготовились к игре: сначала так освистали гимн ЛЧ, что смутились даже хозяева, а потом показали очень красивый перфоманс на 55 тысяч мозаик.

Нет, фаны свистели не «Сити». Кажется, это сигнал для УЕФА.

Что произошло?

УЕФА наказал «Атлетико» за поведение болельщиков в Манчестере: некоторые из них показывали нацистскую символику на «Этихаде» и выкрикивали нацистские приветствия. Решение озвучили за два дня до матча – урезали пять тысяч мест на «Ванда Метрополитано» и обязали вывесить баннер «Нет расизму».

«Атлетико» наказание показалось неадекватным. Через несколько часов ответили апелляцией – попросили УЕФА юридически обосновать наказание и перенести его, ведь билеты на игру уже проданы.

Английские медиа атаковали «Атлетико»

После первого матча газета Daily Mail вышла с громким заголовком: «Атлетико» – паразиты футбола», а одно из главных манчестерских изданий Manchester Evening News назвало мадридцев «клоунами».

«В понедельник УЕФА уведомил нас о санкциях после первого матча в Манчестере на основании отчета. Фанаты — главный актив нашего клуба. Мы гордимся ими и они бесчисленное количество раз демонстрировали свою преданность, страсть и привязанность к нам. Недопустимо, чтобы все эти действия нескольких человек бросали тень на нашу семью», – резко ответил «Атлетико».

«Атлетико» пошел в Спортивный арбитражный суд – и добился переноса наказания на следующий сезон или стадию. Против «Сити» точно сыграют с фанатами.

«Мы хотим, чтобы наши фанаты были на трибунах. Они нужны нам сегодня», – надеялся Симеоне.

«Атлетико» будет разбирается

Но «Атлетико» не отрицает своей вины и будет искать виноватых:

«Клуб не потерпит поведения, которое запрещено правилами УЕФА или Национальной комиссией по борьбе с насилием. Мы резко против действий, которые носят насильственный, расистский или даже ксенофобный характер – и наносят ущерб имиджу клуба.

Индивидуальное поведение некоторых людей не может вредить имиджу всех болельщиков и из-за этого заставлять их расплачиваться за последствия подобных действий. Мы хотим сотрудничать вместе с властью и найти виновных. Просим вас сообщать о подобных действиях нам.

Клуб всегда открыт к защите обычного болельщика».

Фото: REUTERS/Craig Brough, Susana Vera