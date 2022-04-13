Роббен пробежал марафон. Он фанат спорта: участвовал в заплыве на 8 км и возвращался в футбол после завершения карьеры

Любимое дело не отпускает.

38-летний Арьен Роббен после завершения игровой карьеры ищет для себя новые челленджи. Совсем недавно голландский экс-футболист пробежал марафон в Роттердаме.

Дистанцию в 42,195 километра бывший футболист «Баварии» и сборной Нидерландов преодолел за 3 часа, 13 минут и 57 секунд. От победителя марафона Арьен отстал на 69 минут.

«Было не очень весело, но я сделал это. Публика, которая пришла посмотреть марафон, очень поддержала меня – спасибо им за это. Сначала я беспокоился о времени, но затем просто выбросил все переживания из головы. Некоторые говорят: «Ты сумасшедший». Но я просто фанат спорта», – делился эмоциями после забега Роббен.

В 2019-м Роббен поучаствовал в благотворительном заплыве – преодолел 8 км дистанции

Летом 2019 года Арьен объявил о завершении игровой карьеры в первый раз – после «Баварии» 35-летний голландец не захотел нигде доигрывать. Зато попробовал себя в плавании – в Нидерландах прошел благотворительный заплыв Groningen Swim Challenge.

Более 170 участников проплыли дистанцию между городами Зуткамп и Гронинген – около 35 км. Арьен не проходил всю дистанцию, но присоединился на последнем этапе – проплыл внушительные 8 км.

«Я следил за этим челленджем в течение многих лет, а теперь у меня есть возможность самому окунуться в воду. Преодолеть восемь километров – большая проблема для тех, кто не привык плавать на таких дистанциях, но мне нравится сделать что-то во благо», – говорил Арьен после заплыва.

В 2020-м голландец все же вернулся в футбол – в родной «Гронинген». Через год снова завершил карьеру

Слова Роббена про то, что он фанат спорта – чистая правда. Иначе бы он не вернулся в родной «Гронинген» в 2020 году – спустя год после завершения карьеры в «Баварии».

В начале все было похоже на сказку: Роббен усиленно готовился к возвращению, тренировался и даже забил в первом домашнем матче – правда, товарищеском. А потом наступили суровые будни: в первом же туре Арьен получил травму всего через полчаса после начала матча.

Он вернулся через месяц, сыграл 14 минут, получил новое повреждение и вылетел до весны. Зимой обсуждали, что Роббен завершит карьеру, но легендарный воспитанник «Гронингена» все же долечил болячки и вышел на поле. Сначала на 14 минут в матче против «Херенвена», потом на полчаса против «Спарты» и, наконец, в основе против «Эммена». С Роббеном «Гронинген» победил 4:0, Арьен провел на поле 80 минут и даже сделал два ассиста.

Во втором тайме Роббен со штрафного покатил низом на ближнюю штангу – там оказался Алессио да Крус, который переправил мяч в ворота. Через 10 минут Арьен вывел того же да Круса один на один – 24-летний нападающий оформил дубль.

Роббена признали лучшим игроком матча. В интервью он не сдержал слез: «Я проделал большую работу, чтобы вернуться. Было трудно, но я продолжаю бороться. Я хотел помогать клубу и играть в футбол. Если у меня это получается – я очень счастлив. Сегодня я играл в свое удовольствие – как ребенок. И команде это тоже помогло».

Несмотря на слова о продолжении борьбы, в конце сезона Арьен завершил карьеру – теперь уже окончательно. Хотя – кто знает?

Арьен Роббен: бутсы на гвоздь и в воду

Роббен завершил карьеру в родном «Гронингене». Сезон испортили травмы, но история все равно получилась красивой

Фото: globallookpress.com/ www.imago-images.de