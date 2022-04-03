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4-й ассист Миранчука в 2022-м: вернулся после травмы и помог пробить «Наполи»

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Аталанта Аталанта
Мартен де Рон Мартен де Рон
Алексей Миранчук Алексей Миранчук
Наполи Наполи
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Но «Аталанта» все равно проиграла.

Алексей Миранчук вернулся в на поле – полузащитник не играл с 10 марта из-за проблем со здоровьем. В матче с «Наполи» его выпустили сразу после перерыва – Алексей заменил Руслана Малиновского. К тому моменту команда уже проигрывала 0:2.

Миранчук немного исправил ситуацию: на 58-й минуте получил мяч на углу штрафной и идеально навесил на линию вратарской. Подачу замкнул голландец Мартен Де Рон. Обратите внимание на командное движение – благодаря этому Алексей остался один и выполнял передачу без сопротивления.

Развить успех у «Аталанты» не получилось: при участии Миранчука создали еще несколько моментов, но счет не сравняли. Наоборот, под конец пропустили третий – от македонца Элифа Элмаза. Обидное поражение при преимуществе по ударам (19:6) и их опасности (1,67 xG против 1,09 xG без учета пенальти у неаполитанцев).

Миранчук очень хорошо начал год. Для него голевой пас на Де Рона стал уже четвертым за шесть игр в Серии А в 2022-м. До этого были два ассиста против «Удинезе» в январе (победа 6:2) и гол+пас в конце февраля против «Сампдории».

Алексей стал чаще попадать в состав: дважды он начинал в старте, еще пять раз выходил на замену. К сожалению, мешают травмы – пять игр полузащитник пропустил из-за проблем со здоровьем. 

Нынешняя форма Миранчука настраивает на оптимизм – сейчас он может очень сильно помочь команде. Жаль, что тают надежды на Лигу чемпионов – от четвертого места «Аталанта» отстала уже на восемь очков (а там «Ювентус», который в Серии А не проигрывает с ноября).

Календарь у бергамасков не самый страшный: надо не потерять очки против «Сассуоло» и «Вероны», а дальше будет полоса из матчей с аутсайдерами: «Салернитаной», «Венецией», «Специей» и «Эмполи». Самый серьезный соперник – «Милан» в предпоследнем туре. А еще будет шанс проявить себя в Лиге Европы – в четвертьфинале «Аталанта» сыграет против мощного «РБ Лейпцига».

Аталанта – Наполи 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
3 апреля, 16.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14, пенальти Инсинье, 0:2 – 37 Политано, 1:2 – 58 де Рон, 1:3 – 81 Элмаз.
АталантаМуссо, Хатебур (Бога, 46), Паломино, Гимшити (Мэле, 63), Скальвини, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер (Пашалич, 83), Копмейнерс, Малиновский (Миранчук, 46), Муриэль (Сиссе, 83).
НаполиОспина, Дзаноли, Кулибали, Жезус, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Фабиан Руис, 70), Замбо-Ангисса, Мертенс (Малькюи, 88), Инсинье (Лосано, 69), Политано (Элмаз, 59).
Предупреждения:
Паломино (35), Жезус (67), Оспина (76), Замбо-Ангисса (84), де Рон (86).

Пока Миранчук сидел с травмой, «Аталанту» тащил 18-летний беженец из Гвинеи. Забил победный гол в Серии А

Фото: Gettyimages.ru/Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio

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