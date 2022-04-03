4-й ассист Миранчука в 2022-м: вернулся после травмы и помог пробить «Наполи»

Но «Аталанта» все равно проиграла.

Алексей Миранчук вернулся в на поле – полузащитник не играл с 10 марта из-за проблем со здоровьем. В матче с «Наполи» его выпустили сразу после перерыва – Алексей заменил Руслана Малиновского. К тому моменту команда уже проигрывала 0:2.

Миранчук немного исправил ситуацию: на 58-й минуте получил мяч на углу штрафной и идеально навесил на линию вратарской. Подачу замкнул голландец Мартен Де Рон. Обратите внимание на командное движение – благодаря этому Алексей остался один и выполнял передачу без сопротивления.

Развить успех у «Аталанты» не получилось: при участии Миранчука создали еще несколько моментов, но счет не сравняли. Наоборот, под конец пропустили третий – от македонца Элифа Элмаза. Обидное поражение при преимуществе по ударам (19:6) и их опасности (1,67 xG против 1,09 xG без учета пенальти у неаполитанцев).

Миранчук очень хорошо начал год. Для него голевой пас на Де Рона стал уже четвертым за шесть игр в Серии А в 2022-м. До этого были два ассиста против «Удинезе» в январе (победа 6:2) и гол+пас в конце февраля против «Сампдории».

Алексей стал чаще попадать в состав: дважды он начинал в старте, еще пять раз выходил на замену. К сожалению, мешают травмы – пять игр полузащитник пропустил из-за проблем со здоровьем.

Нынешняя форма Миранчука настраивает на оптимизм – сейчас он может очень сильно помочь команде. Жаль, что тают надежды на Лигу чемпионов – от четвертого места «Аталанта» отстала уже на восемь очков (а там «Ювентус», который в Серии А не проигрывает с ноября).

Календарь у бергамасков не самый страшный: надо не потерять очки против «Сассуоло» и «Вероны», а дальше будет полоса из матчей с аутсайдерами: «Салернитаной», «Венецией», «Специей» и «Эмполи». Самый серьезный соперник – «Милан» в предпоследнем туре. А еще будет шанс проявить себя в Лиге Европы – в четвертьфинале «Аталанта» сыграет против мощного «РБ Лейпцига».

Фото: Gettyimages.ru/Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio