Агуэро думает вернуться: уже хочет тренироваться. А пока вписывается за Месси и намерен ехать на ЧМ-2022 как тренер Аргентины

Не главный, конечно.

В декабре 2021-го Серхио Агуэро со слезами на глазах объявил, что больше не вернется на поле: из-за проблем с сердцем закончил в 33 года. Но теперь появилась надежда на его возвращение в футбол – об этом говорит сам Кун.

«ФИФА относится ко мне уже как к легенде, но вчера я думал о том, что мог бы вновь выйти на поле. Врачи сказали мне воздержаться от футбола в течение 5-6 месяцев, но я уже хочу тренироваться. Мне звонили из «Интер Майами», я отказался», – заявил Агуэро для аргентинского телеканала TyC Sports.

Как закончил, Кун стримит, рассказывает об отце (он был очень жестким!) и защищает Месси

Сейчас Серхио Агуэро можно часто увидеть на его твич-канале Slakun10. Там он иногда делится инсайдами из личной жизни: например, в феврале рассказывал о первых днях после приступа, операции и прощании с футболом.

Еще Агуэро регулярно общается с прессой и приходит на телевидение: в интервью Серхио уже несколько раз защищал Лео Месси, которого мощно критикуют во Франции.

«Французские СМИ убивают Месси. Лео хорошо играет. Они матчи спиной смотрят? Лео всегда играет на пять уровней выше остальных», – февральское заявление Куна в эфире аргентинского Radio 10.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Реалом» (1:0) Месси не реализовал пенальти, чем вновь вызвал море негатива. Агуэро посчитал, что Лео все равно играл классно: из-за критики Месси Кун даже отказал в интервью одному из французских журналов.

«Очень неудачный пенальти Месси. Но Лео играл очень хорошо. Я говорю так не потому, что он мой друг. Просто Месси реально играл очень круто. Он был очень хорош, активен. Жаль из-за пенальти, но такое случается с каждым. После этого он был великолепен.

Французские журналы и газеты уничтожают его. Это кучка засранцев. У меня было запланировано интервью с французским журналом. Но я отказался: «Нет, потому что я поддерживаю Месси». Так что пока, до встречи. Я зол», – возмущался Агуэро.

Детали из личной жизни Куна за это время мы тоже узнали – например, про его напряженные отношения с отцом.

«Меня всегда поддерживала семья и [сын] Бенхамин, это основа во все времена. Исключением был мой старик, который сказал, что моя игра – катастрофа. Он был очень жестким и требовательным. Он никогда не говорил мне, что я хорошо играю. Только когда я завершил карьеру, он сказал, что я лучший игрок, которого он видел.

Я наплевательски относился ко многим вещам, а он был довольно строг в этом отношении. Он всегда искал способ сделать так, чтобы я чувствовал себя плохо, даже несмотря на гол или хорошую игру. Даже когда я был большим парнем и забивал, он говорил, что мне повезло. Он говорил мне многое такое, из-за чего я не мог расслабиться, потому что должен был выложиться больше. Ему не было достаточно того, что я тренируюсь и играю. И если я плохо вел себя на улице, он говорил, что я не буду играть или тренироваться. И я плакал всю неделю, пока он не передумает.

Это были другие времена, но меня это вполне устраивает. Это сослужило мне хорошую службу, и я многому научился. Сегодня у меня нет ненависти к моему старику за то, как он обращался со мной. Благодаря ему я научился ценить футбол и сосредотачиваться на том, чего я хотел. Хотя он не позволял мне даже ходить на танцы, когда я играл в своем первом клубе «Индепендьенте». Я плакал, я был ранимым», – сказал Агуэро.

У Серхио есть четкий план – поехать на ЧМ. Говорит, точно там будет рядом со сборной

Агуэро может войти в тренерский штаб сборной Аргентины на ЧМ-2022 – об этом сам Серхио говорил еще в феврале.

«Я собираюсь поехать на чемпионат мира. Это не обсуждалось, у нас будет встреча на этой неделе. Правда в том, что я хочу быть там.

Да, я говорил с [главным тренером] Лео Скалони. У меня нет проблем, и я не думаю, что он разозлится, если я скажу, что все прошло хорошо. Он позвонил мне, Клаудио Тапия (глава Ассоциации футбола Аргентины – прим. Sports.ru) тоже звонил.

Я точно поеду туда, я собираюсь поехать. Если не получится со сборной, я поеду, чтобы быть рядом с парнями. Я буду их немного мотивировать», – сказал аргентинец.

Кажется, у Серхио еще есть шансы не только стать тренером сборной, но и самому вернуться на поле. Тем более, перед глазами есть отличный пример Кристиана Эриксена.

Фото: globallookpress.com/Felipe Mondino via imago-images.de, Panoramic/Keystone Press Agency; East News/Christian Kober/roberthardin, DANIEL MIHAILESCU/AFP