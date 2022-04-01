В 2009-м северокорейцы привезли Эрикссона в Пхеньян – просили помочь со жребием на ЧМ-2010. Итог: группа с Бразилией и Португалией

Свен-Йоран не согласился.

В 2009 году шведский тренер Свен Йоран-Эрикссон после работы со сборной Мексики согласился стать спортивным директором «Ноттс Каунти» (возрождение старейшего профессионального клуба Англии оказалось аферой). Через некоторое время Рассел Кинг, консультант клуба по сделкам (и позже осужденный за мошенничество), предложил Эрикссону съездить с ним в Северную Корею. Чтобы уговорить, Кинг сказал шведу, что это поможет клубу.

Недавно в подкасте BBC Radio 5 Live «Самый странные спортивные преступления» Эрикссон вспомнил обстоятельства той поездки:

«Однажды ко мне подошли и сказали: «Пожалуйста, поезжай с нами в Северную Корею. Это важно». Я сказал: «Нет, я не хочу ехать в Северную Корею». Я знал женщину, работающую в английском правительстве. Спросил у нее: «Должен ли я ехать в Северную Корею?». Она сказала: «Нет, Свен, тебе не следует туда соваться». Но Рассел сказал мне, что я должен поехать, потому что это важно для «Ноттс Каунти. В итоге я согласился – хотя ехать совсем не хотел».

Эрикссон отправился в Пхеньян вместе с Кингом. Тот сказал, что они едут туда для обсуждения сделки по добыче полезных ископаемых в Северной Корее.

«Представители КНДР знали, что я состою в футбольном комитете ФИФА. Они спросили: «Вы можете нам помочь?» Я ответил, что помогу, чем смогу. Я думал, что им нужны бутсы, мячи или что-то в этом роде.

Но они сказали: «Мы хотим простую жеребьевку [на ЧМ-2010]». Я ответил: «Вы действительно имеете в виду то, о чем я думаю? Я не могу этого сделать. Никто не может этого сделать. Это невозможно, это преступление, я не хочу даже думать об этом».

Но они не верили мне. Это выглядело так, будто они не верят, что я не могу этого сделать — они думали, что я просто не хочу. Очень странно. Думаю, это и было основной причиной, по которой меня пригласили и почему было так важно, чтобы я поехал туда», – рассказывал Свен-Йоран Эрикссон.

Какая жеребьевка получилась в итоге?

ЧМ-2010 в ЮАР для КНДР был первым с 1966 года – тогда северокорейцы дошли до четвертьфинала, уступив португальцам.

В 2010-м без португальцев также не обошлось. Северная Корея попала в группу G вместе с Бразилией, Португалией и Кот-д’Ивуаром . Успеха тот жребий точно не принес: северокорейцы заняли последнее место, проиграв все матчи с общим счетом 1:12.

С тех пор КНДР не участвовала ни в одном чемпионате мира.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Doug Pensinger