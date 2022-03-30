Скандал Руни-Роналду на ЧМ-2006: Криштиану требовал красную для партнера по «МЮ» и подмигивал скамейке, Уэйн не обижался

«Я бы сделал то же самое».

Сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду остановила дерзкую Северную Македонию (2:0) и вышла на ЧМ-2022 в Катаре.

«Я часто провожу отпуск в Катаре, так же как и в Дубае. Я счастлив, потому что наверняка этот чемпионат станет последним международным турниром для меня», – говорил Криштиану в 2016-м.

Чемпионаты мира – далеко не самые любимые турниры Роналду: там португалец забил всего семь мячей (на Евро – 14). Первый гол Роналду отпраздновал на ЧМ-2006... но тот турнир для него запомнится точно не этим.

Криштиану провоцировал судью в моменте с удалением Руни. После клялся, что ничего не планировал

Это был первый чемпионат мира для обоих – и судьба свела одноклубников по «Манчестер Юнайтед» уже на стадии четвертьфинала.

Монотонный ход матча на 61- минуте подорвал Руни: в центре поля зачем-то наступил шипами на защитника Рикарду Карвалью. Арбитра Орасио Элисондо быстро окружили игроки обеих сборных. Особенно яростно протестовал Роналду.

Криштиану подбежал к рефери вплотную и начал кричать, жестикулировать и указывать на Карвалью. Руни возмутился таким вызывающим поведением и оттолкнул его. В итоге Элисондо удалил Уэйна.

После этого Роналду бросил взгляд в сторону скамейки запасных и подмигнул.

Англия дотерпела до серии пенальти, но там Португалия взяла свое. Победный удар, разумеется, нанес Криштиану.

Позже Рио Фердинанд вспоминал: «После игры Руни был разгорячен в раздевалке. Когда мы шли в автобус, Криштиану поймал меня и сказал: «Ри, можешь позвать Уэйна, я хочу поговорить с ним, сказать ему, что ничего такого не планировал. В моем поведении не было враждебности или злого умысла. Мы в одной команде. Я бы никогда так не поступил. Он мой друг. Мой кореш.

Я пришел к Руни и сказал ему, что Роналду хочет поговорить с ним. Я вывел Уэйна с автобуса и свел его с Роналду. После этого я уже ничего не говорил. Не знаю, я ли закончил эту историю или они сами, но свел их я».

«Я бы сделал то же самое, чтобы обеспечить победу Англии». Руни вообще не обижался

В феврале Amazon выпустил документальный фильм про Уэйна Руни. Одним из главных эпизодов исповеди Уэйна были воспоминания о том самом удалении:

«Я до сих пор не понимаю, почему судья не дал мне фол до этого. Я до сих пор не знаю, наступил ли я на него случайно или специально. Я правда не знаю.

Я разбил несколько вещей в раздевалке, когда зашел туда. Помню, как сидел там перед телевизором и смотрел матч. Это был самый одинокий момент в моей жизни. Я понимал, что если мы пройдем дальше, то я пропущу полуфинал, потенциально – финал. Если мы вылетим, то это моя вина».

Англия вылетела. После турнира Уэйну предстояло еще одно испытание: вернуться в «Юнайтед» и играть в паре с Криштиану – уговоры которого, вероятно, повлияли на рефери.

«Я сказал: «Слушай, мы оба получим от прессы. Я сосредоточусь на клубе. У меня нет проблем с тем, что произошло. Я бы сделал то же самое, чтобы обеспечить победу Англии над Португалией». Никаких проблем между нами не было. Я сам пытался добиться того, чтобы Роналду наказали за нырок в первом тайме. Я играю за Англию. Он – за Португалию. Нужно делать все возможное для победы.

Тогда я говорил ему: давай вернемся и выиграем АПЛ. Похоже, он был сильно обрадован этими словами. Я хотел добиться успеха. Хотел завоевать трофеи. Это главный смысл игры в футбол».

Терпение Уэйна было вознаграждено: вместе они выиграли три чемпионства подряд и московский финал Лиги чемпионов. Связка Roonaldo пугала соперников.

Про то удаление оба вспоминают без злости.

«Криштиану был очень хорош и в то же время чертовски раздражал. Сейчас он, наверное, уже не так хорош, но раздражает, судя по всему, так же», – шутит теперь Руни.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Ben Radford; globallookpress.com/Jonathan Moscrop