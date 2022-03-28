Фокусы от США: Пулишич притворился червяком, а команда праздновала выход на ЧМ. Хотя официально еще не вышла

Кристиан – герой матча и обоих эпизодов.

Сборная США легко рассправилась с Панамой – 5:1. У Кристиана Пулишича хет-трик (два мяча с пенальти) и неожиданное празднование первого гола.

Хавбек «Челси» улегся на газон – и отыграл червяка.

После матча Пулишич все объяснил – он исполнил просьбу мальчика, который борется с раком костей. «Вчера я встретил кое-кого действительно особенного, – сказал Кристиан. – Его зовут Мэйсон, и его единственная просьба заключалась в том, что если я забью, то он хотел бы увидеть празднование червя. Вот для чего я это сделал».

На этом неожиданные празднования не закончились. Победу игроки пошли отмечать к трибунам, держа в руках баннер со словами «Вышли на ЧМ-2022».

В момент, когда игроки начали его разворачивать, к Пулишичу подбежал сотрудник сборной. Кристиан оперативно призвал партнеров свернуть плакат, но все уже успели прочитать.

Журналистам пришлось напоминать тренеру, что сборная еще не квалифицировалась на чемпионат мира. «Мы знаем, что еще не достигли цели, несмотря на то, что было написано на этом баннере», – ответил Грегг Берхалтер на послематчевой пресс-конференции.

«Ребята вообще не знали, что там написано. Его просто передали им, – объяснил Пулишич. – Как только мы все поняли, то сразу свернули, так как у нас впереди еще есть работа».

Из-за чего такая неловкость? Формально США еще не получили путевку на ЧМ. Но чтобы ее упустить, американцы в заключительном туре должны проиграть Коста-Рике с разницей в шесть мячей и более, что крайне маловероятно.

Пока таблица такова: у США 25 очков и +13 по разнице забитых и пропущенных, у Мексики 25 очков и +7, у Коста-Рики 22 очка и +3.

Даже если разгромное поражение каким-то чудом станет реальным, то США займет четвертое место, которое дает право на стыки с лучшей командой Океании.

Сейчас США идут на втором месте в североамериканском отборе. Впереди только Канада, которая пробилась на ЧМ впервые с 1986 года.

Фото: eastnews.ru/CHANDAN KHANNA / AFP; Gettyimages.ru/Julio Aguilar; кадры трансляции