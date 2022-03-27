Рейтинг доверия к владельцам в АПЛ: 92% у Абрамовича, Глейзеров ненавидят почти все фанаты «МЮ»

Топ-1 – босс «Брентфорда».

Британское издание Daily Mail провело исследование: как болельщики клубов АПЛ относятся к владельцам их любимы команд. Всего один вопрос: нравится или нет?

Журналисты опросили 100 тысяч фанатов. Вот результаты.

Кого любят? Лидирует статистический гик из «Брентфорда», из топов доверяют Абрамовичу, шейху Мансуру и боссам «Ливерпуля»

• Лучший по рейтингу доверия – босс «Брентфорда» Мэттью Бэнам. Довольно ожидаемо, ведь вместе с ним клуб попал в высший английский дивизион впервые с 1947 года.

Бэнам – далеко не самый богатый в компании владельцев, но настоящий фанат клуба и продуманный стратег. Он закончил Оксфорд, работал банкиром и сколотил состояние на умном беттинге. Обожает продвинутую статистику и «Манибол». Успешно соединил футбол с математикой.

• Роман Абрамович обгоняет коллег из топ-клубов. При Абрамовиче «Челси» превратился в топ-клуб, собрал трофеев больше, чем за всю предыдущую историю. По сводке Daily Mail, единственные претензии: высокие цены на билеты и затяжка с реконструкцией «Стэмфорд Бридж».

• «Ман Сити» и «Ливерпуль» даже в этом рейтинге очень близки. Противоположные истории: шейха Мансура критикуют за происхождение богатств и обманные ходы с ФФП (да, даже собственные болельщики), а компанию FSG ругают за недостаток общения с фанатами и скупость при выделении трансферного бюджета.

• В первой половине топа множество команд-середняков: «Лидс», «Астон Вилла», «Брайтон», «Лестер», «Кристал Пэлас». Главный повод для оптимизма – стабильно уверенные позиции.

Тони Блума из «Брайтона» благодарят за организационную структуру (у клуба успешная скаутинг-система), Стива Пэриша из «Пэлас» – за отличную академию, с «Лестером» все ясно – при семье Сривадханапрабха команда сотворила сказку и взяла АПЛ.

Кого не любят? 4,04% одобрения у Глейзеров, много претензий у фанатов «Ньюкасла» и «Арсенала»

• Фанаты «Ман Юнайтед» ненавидят семью Глейзеров – лишь 4,04% одобрения. Daily Mail приводит обобщенное мнение фанатов: «Клуб прогнил сверху донизу. Теперь это не футбольная команда, а инструмент по зарабатыванию денег. Плохие решения по конкретным игрокам, выбору тренера и общей стратегии. Из клуба выкачивают огромные суммы».

Любопытно, что владельцы почти всех команд-чемпионов за последние 10 лет – в топ-10. Исключение – именно «Манчестер Юнайтед». Глейзеров не любили и раньше, но неудачи последних лет окончательно настроили болельщиков против них.

• Стэн Кронке из «Арсенала» – пример того, что богатый владелец не всегда бывает гарантом щедрых инвестиций. Он занимает пятое место среди боссов АПЛ по размеру состояния, но лондонский клуб не сильно это чувствует.

• Пока рано удивляться низким показателям «Ньюкасла» – болельщики в первую очередь оценивали работу Майка Эшли, которого искренне ненавидели за скупость и странные стратегические решения. Возможно, без денег из Саудовской Аравии процент был бы еще ниже.

В этом сезоне была еще одна смена владельцев – серб Драган Солак приобрел «Саутгемптон». Оценка работы Гао Чжишена – редкий случай, когда мнения болельщиков почти разделились.

• Перспективная история – приход чеха Дэниэля Кршетинского в число акционеров «Вест Хэма», миллиардер из Восточной Европы выкупит контрольный пакет в 2023 году. И болельщики очень ждут этот момент.

Фото: globallookpress.com/Andy Barton