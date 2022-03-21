Однажды «Реал» отменил черный цвет после разгрома от «Барсы». Примеру уже почти 100 лет

А теперь?

«Барселона» неожиданно легко разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» – 4:0. Перед матчем мы говорили о необычных комплектах формы на класико: мадридцы выбрали черную форму, а «Барса» использовала желто-красные цвета.

После матча многие шутили о том, что черный цвет не принес «Реалу» удачу. Например, популярный юмористический твиттер-аккаунт Troll Football написал, что мадридцы надели черное на собственные похороны – твит разлетелся более, чем на 30 тысяч лайков.

Черный цвет уже портил «Мадриду» класико

Есть давний пример, о котором напомнил телеграм-канало «Реале» La Saeta Rubia.

В сезоне-1925/26 в «Реале» произошла мини-революция. Клуб, который до того времени носил полностью белую форму, решил разнообразить комплект и сделать шорты черными. Инициаторами изменений были два игрока мадридцев – Патрисио Эскобаль и Феликс Кесада.

Они вдохновились формой «Коринтиана» (не «Коринтианса») – мощного английского любительского клуба первой половины XX века, за него в разное время выступали 86 игроков сборной Англии.

Экспериментальный вариант не прижился. В том сезоне «Реал» в двухматчевом четвертьфинале Кубка Испании (тогда главного национального турнира) проиграли «Барселоне» с общим счетом 1:8. Президент мадридского клуба Педро Парахес решил, что дело в нефартовой форме – и вернул полностью белую.

В XXI веке черный – классика альтернативных комплектов «Реала»

Ближе к современности о неудачах, которые приносит «Реалу» черный цвет, позабыли. С сезона-1997/98 мадридцы стали на постоянной основе использовать комплекты, где он преобладает.

Сначала смешивали с белыми и фиолетовыми цветами.

Уже с сезона-1999/2000 использовали полностью черный комплект.

Точно не скажешь, что черный приносил «Реалу» неудачи – например, в каждый из трех сезонов, когда «Мадрид» брал ЛЧ, обязательно был комплект с преобладающим черным.

Видимо, дело все-таки не в приметах.

В чем именно? Читайте тут:

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Alexander Hassenstein; realmadrid.com