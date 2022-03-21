Главные разгромы от «Барсы» в класико. Хави-тренер мог повторить рекорды всех времен

Изучаем историю.

«Барса» размазала «Реал» в гостях (4:0) и внесла новый разгром в историю их противостояния. Заглянем туда и мы – и вспомним самые мощные поражения мадридцев в класико.

Рекордные разгромы от «Барсы» – в пять мячей. Хави-тренер мог повторить лучшие результаты в истории

У «Реала» были победы в 10 и в 6 мячей, у «Барсы» – только в 5. Правда, по ним есть серьезный перевес: семь против трех.

• Ноябрь 2010-го, 5:0. Тогда руку к разгрому приложил и нынешний тренер «Барсы» Хави – отличился еще в качестве игрока. Остальные голы на счету Давида Вильи (оформил дубль), Педро и Жеффрена Суареса – каталонского воспитанника, который сейчас выступает во втором таиландском дивизионе.

• Январь 1994-го, 5:0. В этой игре все решил хет-трик Ромарио. Еще по голу положили прошлый тренер «Барсы» Роналд Куман и хавбек Иван Иглесиас.

• Февраль 1974-го, 0:5. Громкие победы «Барсы» в гостях тоже случались. Тогда «Барсу» вел к победам великий Йохан Кройфф, кроме него голы на счету Асенси (2), Переса и Сотиля.

• Март 1945-го, 5:0. Переносимся в совсем далекие времена. Для каталонцев тот сезон закончился триумфально. Они впервые за 15 лет выиграли чемпионат Испании, обойдя «Реал» всего на очко. То есть это не только знаковый, но и полезный разгром.

• Апрель 1935-го, 5:0. Так «Барса» отомстила за разгром от «Мадрида» в первом круге (получили 2:8). Главный герой второго матча – Марти Вентолра, оформивший покер. С тех пор этот счет попадается в класико.

• Май 1957-го, 6:1. Это ответный матч с «Реалом» в 1/4 финала Кубка Испании, каталонцы разорвали соперника после напряженных 2:2 в Мадриде. В итоге Барса легко прыгнула в топ-4, потом учинила два погрома подряд «Сосьедаду» (два раза по 5:1) и выиграла у «Эспаньола» в финале – 1:0.

• Сентябрь 1950-го, 7:2. Это максимум голов, влетевших в ворота «Реала» за всю историю класико. У «Барсы» забивали Николау (дубль), Сесар, Аурели (дубль), Гонсальво и Басора. «Мадрид» ответил только точными ударами Моловни и Гарсии Гонсалеса.

Фиксируем: семь разгромов в пять мячей, четыре из них датированы до 1950 года, лишь один был в XXI веке.

В XXI веке «Барса» громит «Реал» гораздо чаще, чем «Реал» – «Барсу»

Единственный громкий триумф «Мадрида» пришелся на май 2008-го – 4:1. А вот у каталонцев таких побед куда больше – вместе с сегодняшним уже девять. Пройдемся по хронологии.

• Ноябрь 2004-го, 3:0. Это первый круг Ла Лиги, голы на счету Самюэля Это′О, Джованни ван Бронкхорста и Роналдиньо.

• Ноябрь 2005-го, 0:3. Спустя год такой же разгром случился в гостях – и это, возможно, лучший матч в карьере Ронлдиньо. Тогда бразилец оформил дубль, раздавал передачи не глядя и легко проходил защитников – в том числе и еще совсем юного Серхио Рамоса. В итоге фанаты аплодировали Роналдиньо стоя, а он принимал овации все с той же шикарной улыбкой.

• Май-2009-го, 2:6. Здесь дублем стрельнули Анри и Месси. Плюс к этому помогла пара центральных защитников – Карлес Пуйоль и Жерар Пике. «Реал» ответил только голами Игуаина и Рамоса.

• Ноябрь 2010-го, 5:0. – про него уже вспоминали.

• Ноябрь 2015-го, 0:4. В этой игре сверкал Луис Суарес – оформил дубль. Еще по голу добавили Неймар и Иньеста.

• Декабрь 2017-го, 0:3. В сезоне-2017/18 в Ла Лиге все закончилось совсем без интриги. «Барса», разгромив «Реал» в первом круге (забили Месси, Суарес и Видаль), оторвалась уже на 14 очков и спокойно дошла до золота. Хотя Неймара в команде уже не было.

• Октябрь 2018-го, 5:1. Хет-трик Суареса и голы Видаля и Коутиньо помогли учинить «Мадриду» очередной погром. Это класико стало первым с 2007-го, когда на поле не вышли ни Лео Месси (сломал руку), ни Криштиану Роналду (перешел в «Юве»).

• Февраль 2019-го, 0:3. Полуфинал Кубка Короля, который сложился довольно странно. «Реал» играл лучше «Барсы», но получил аж три мяча: дубль от Суареса и автогол Варана. Так каталонцы вышли в финал, где, правда, уступили «Валенсии» (1:2).

Теперь в каталонской коллекции пополнение – от марта 2022-го.

Фото: East News/AP Photo/JAVIER SORIANO / AFP, A. Perez Meca/Alter Photos/Sipa USA; Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, Denis Doyle; fcbarcelona.com