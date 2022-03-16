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ЛЧ-сказка «Аякса» – ❌. Суперсезон разбился о «Бенфику»: пропустили первым же ударом в створ, впервые не забили сами

Дарвин Нуньес
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Себастьян Аллер Себастьян Аллер
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Аллер промолчал, когда очень надо было.

«Аякс» мощно прошел групповой этап ЛЧ: шесть побед с общей разницей мячей 20:5. А нападающий Себастьян Аллер настрелял 10 голов и был лучшим бомбардиром турнира. В плей-офф попался тоже не самый страшный соперник – «Бенфика».

Но что-то пошло не так. В Лиссабоне 23 февраля сыграли 2:2. «Аякс» легко забил два в первом тайме, моментов было еще мяча на три-четыре. Вместо этого голландцы пропустили два: автогол до перерыва, Яремчук на добивании затолкал в пустые во втором. Тогда это казалось скорее недоразумением.

Ответная игра в Амстердаме развивалась по похожему сценарию, вот только «Аякс» так и не забил. В первом тайме преимущество было угрожающим: 9:1 по ударам, 67% владения, 30 касаний мяча внутри чужой штрафной. Правда, до действительно опасных моментов не дошло.

После перерыва португальцы зацементировали центр поля выходом Суалихо Мейте – «Аяксу» стало еще сложнее. Острота моментов упала, зато появилась нервозность – нападающие амстердамцев искали партнера, а не били сами. 

Преимущество превратилось в гол «Бенфики»: навес со штрафного замкнул Дарвин Нуньес. Вратарь Андре Онана не успел сыграть на выходе, а лучшего бомбардира чемпионата Португалии забыли прямо в центре штрафной.

Финальный штурм у «Аякса» не получился – не хватало завершающего удара. «Бенфика» была даже ближе ко второму голу – вышедший на замену Яремчук не реализовал выход один на один. Эрик Тен Хаг в послематчевом интервью говорил, что его команда была лучше в плане ожидаемых голов.

«Эрик может считать xG сколько хочет, – ответил тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо. – А мы в четвертьфинале».

Первое поражение «Аякса» в этой Лиге чемпионов. Первый матч с ноября, в котором команда Эрика Тен Хага не забила. Первый матч Себастьяна Аллера в этой ЛЧ без голов – до этого семь подряд, с самого дебюта в турнире, были результативными. «Бенфика» прервала много крутых серий.

У «Аякса» проклятье – 26 лет без домашних побед в плей-офф ЛЧ

Удивительный факт: «Аякс» не побеждает в домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов с 1996-го. Да, с того самого года, когда в финале проиграли «Ювентусу». Последняя победа – над дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале, и то тогда в гостях сыграли увереннее (2:0), чем дома (1:0).

С тех пор амстердамцы пять раз выходили в плей-офф ЛЧ, но не победили ни разу.

ЛЧ-95/96: «Панатинаикос» – 0:1

ЛЧ-96/97: «Атлетико» – 1:1; «Ювентус» – 1:2

ЛЧ-02/03: «Милан» – 0:0

ЛЧ-05/06: «Интер» – 2:2

ЛЧ-18/19: «Реал» – 1:2; «Ювентус» – 1:1; «Тоттенхэм» – 2:3

ЛЧ-21/22: «Бенфика» – 0:1

Игра с «Бенфикой» стала девятой в серии: пять поражений и четыре ничьих. Но вот именно португальским клубам «Аякс» дома не проигрывал с 1969-го.

«Бенфика» в четвертьфинале – из квалификации. Через «Спартак» Витории и впервые после прохода «Зенита» с Виторией

Лиссабонцы заслуженно в четвертьфинале – впервые с сезона-2015/16. Тогда под руководством Руя Витории в 1/8 финала обыграли «Зенит».

В этом сезоне лиссабонский клуб как раз начинал с победы над «Спартаком» Витории в третьем квалификационном раунде. Потом были «ПСВ», группа с «Баварией», «Барселоной» и киевским «Динамо».

В декабре в отставку отправили Жорже Жезуша, вместо него назначили исполняющего обязанности – тренера молодежки Нельсона Вериссимо. Под его руководством и прошли «Аякс» – и пробились в четвертьфинал. 

Других команд, прошедших через квалификацию, на этой стадии Лиги чемпионов уже не осталось.

Роналду и Месси синхронно вылетели в 1/8 финала ЛЧ – второй раз подряд. Конец эпохи?

Аякс Нидерланды – Бенфика Португалия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
15 марта, 23.00, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 77 Нуньес.
АяксОнана, Мазрауи, Мартинес, Тимбер (Кудус, 90), Блинд, Альварес (Бробби, 81), Гравенберх, Тадич, Бергейс (Классен, 81), Аллер, Антони.
БенфикаВлаходимос, Жилберто (Лазаро, 90), Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Таарабт (Мейте, 46), Рафа Силва, Вайгль, Эвертон (Яремчук, 72), Нуньес (Диогу Гонсалвеш, 81), Гонсалу Рамуш (Паулу Бернарду, 90).
Предупреждения:
Гонсалу Рамуш (67), Тимбер (83), Блинд (90), Гравенберх (90).

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

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