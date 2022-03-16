ЛЧ-сказка «Аякса» – ❌. Суперсезон разбился о «Бенфику»: пропустили первым же ударом в створ, впервые не забили сами

Аллер промолчал, когда очень надо было.

«Аякс» мощно прошел групповой этап ЛЧ: шесть побед с общей разницей мячей 20:5. А нападающий Себастьян Аллер настрелял 10 голов и был лучшим бомбардиром турнира. В плей-офф попался тоже не самый страшный соперник – «Бенфика».

Но что-то пошло не так. В Лиссабоне 23 февраля сыграли 2:2. «Аякс» легко забил два в первом тайме, моментов было еще мяча на три-четыре. Вместо этого голландцы пропустили два: автогол до перерыва, Яремчук на добивании затолкал в пустые во втором. Тогда это казалось скорее недоразумением.

Ответная игра в Амстердаме развивалась по похожему сценарию, вот только «Аякс» так и не забил. В первом тайме преимущество было угрожающим: 9:1 по ударам, 67% владения, 30 касаний мяча внутри чужой штрафной. Правда, до действительно опасных моментов не дошло.

После перерыва португальцы зацементировали центр поля выходом Суалихо Мейте – «Аяксу» стало еще сложнее. Острота моментов упала, зато появилась нервозность – нападающие амстердамцев искали партнера, а не били сами.

Преимущество превратилось в гол «Бенфики»: навес со штрафного замкнул Дарвин Нуньес. Вратарь Андре Онана не успел сыграть на выходе, а лучшего бомбардира чемпионата Португалии забыли прямо в центре штрафной.

Финальный штурм у «Аякса» не получился – не хватало завершающего удара. «Бенфика» была даже ближе ко второму голу – вышедший на замену Яремчук не реализовал выход один на один. Эрик Тен Хаг в послематчевом интервью говорил, что его команда была лучше в плане ожидаемых голов.

«Эрик может считать xG сколько хочет, – ответил тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо. – А мы в четвертьфинале».

Первое поражение «Аякса» в этой Лиге чемпионов. Первый матч с ноября, в котором команда Эрика Тен Хага не забила. Первый матч Себастьяна Аллера в этой ЛЧ без голов – до этого семь подряд, с самого дебюта в турнире, были результативными. «Бенфика» прервала много крутых серий.

У «Аякса» проклятье – 26 лет без домашних побед в плей-офф ЛЧ

Удивительный факт: «Аякс» не побеждает в домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов с 1996-го. Да, с того самого года, когда в финале проиграли «Ювентусу». Последняя победа – над дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале, и то тогда в гостях сыграли увереннее (2:0), чем дома (1:0).

С тех пор амстердамцы пять раз выходили в плей-офф ЛЧ, но не победили ни разу.

ЛЧ-95/96: «Панатинаикос» – 0:1

ЛЧ-96/97: «Атлетико» – 1:1; «Ювентус» – 1:2

ЛЧ-02/03: «Милан» – 0:0

ЛЧ-05/06: «Интер» – 2:2

ЛЧ-18/19: «Реал» – 1:2; «Ювентус» – 1:1; «Тоттенхэм» – 2:3

ЛЧ-21/22: «Бенфика» – 0:1

Игра с «Бенфикой» стала девятой в серии: пять поражений и четыре ничьих. Но вот именно португальским клубам «Аякс» дома не проигрывал с 1969-го.

«Бенфика» в четвертьфинале – из квалификации. Через «Спартак» Витории и впервые после прохода «Зенита» с Виторией

Лиссабонцы заслуженно в четвертьфинале – впервые с сезона-2015/16. Тогда под руководством Руя Витории в 1/8 финала обыграли «Зенит».

В этом сезоне лиссабонский клуб как раз начинал с победы над «Спартаком» Витории в третьем квалификационном раунде. Потом были «ПСВ», группа с «Баварией», «Барселоной» и киевским «Динамо».

В декабре в отставку отправили Жорже Жезуша, вместо него назначили исполняющего обязанности – тренера молодежки Нельсона Вериссимо. Под его руководством и прошли «Аякс» – и пробились в четвертьфинал.

Других команд, прошедших через квалификацию, на этой стадии Лиги чемпионов уже не осталось.

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw