«Барса» наконец-то летит: разгромили «Осасуну», у Торреса и Обамеянга уже 5 голов, Дембеле оживает

Игра с «Реалом» уже в следующие выходные.

«Барселона» уверенно разобралась с «Осасуной» – 4:0. Результат сделали за 26 минут – каталонцы забили три безответных мяча, а во втором тайме добили четвертым.

После декабрьского поражения от «Баварии» (0:3) Хави сказал: «Сегодня мы достигли дна. Новая эра начинается».

Пока тренер не обманывает. «Барса» и правда на хорошем ходу. Да, все еще отстает от «Реала» на 12 очков, но динамика радует болельщиков.

• Первый дубль сделал Ферран Торрес (зимой переехал из «Ман Сити») – у испанца уже пять голов и три ассиста за «Барсу» в 12 матчах. Хорошая статистика, но без проблем с реализацией результативных действий могло быть еще больше.

• Постепенно оживает Усман Дембеле – в игре с «Осасуной» сделал две голевых передачи. Хави отметил прогресс француза после матча: «Когда Усман выступает так, люди счастливы. Он бьется за «Барсу», и люди видят это, их не обманешь».

• В полном порядке и мотивированный после ухода из «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг . Габонец уже забил 5 голов в 6 матчах за «Барсу» в Ла Лиге. За последние 60 лет лишь еще 7 игроков забивали 5+ голов в шести первых матчах Примеры. Это делали Шандор Кочиш, Йохан Кройфф, Ханс Кранкль, Роналд Куман, Ромарио, Роналдо и Златан Ибрагимович – компания более, чем достойная.

• В матче с «Осасуной» «Барса» установила уникальное достижение – Рики Пуч стал 22-м игроком, который забил гол в составе каталонцев в этом сезоне. Команда Хави побила достижение «Реала» образца сезона-2019/20, когда за мадридцев отличился 21 игрок.

За каталонский клуб в этом сезоне забивали Мемфис Депай (10 голов), Обамеянг и Люк де Йонг (по 6), Ансу Фати и Торрес (по 5), Френки де Йонг (4), Жерар Пике и Роналд Араухо (по 3), Серджи Роберто, Брэйтуэйт, Педри, Гави, Нико, Хутгла, Коутиньо, Дембеле и Жорди Альба (по 2). Дани Алвес, Агуэро, Бускетс, Абде и Рики Пуч забили по одному мячу.

• Жерар Пике провел за «Барсу» 600-й матч. Больше лишь у Лионеля Месси (778), Хави (767), Андреса Иньесты (674) и Серхио Бускетса (667). В юбилейной игре Жерару даже удалось забить, но его гол отменили из-за офсайда.

• На фоне сумасшедшей формы «Барсы» даже появились слухи о возвращении Месси. Отец 34-летнего аргентинца, Хорхе, несколько дней назад связался с руководством каталонцев, чтобы изучить вопрос возвращения Лионеля в клуб.

«Барса» при Хави проиграла лишь один матч в Ла Лиге

«Барселона» продолжает уверенное движение вверх. При Хави в Ла Лиге команда сыграла 15 матчей: 10 побед, 4 ничьих и одно поражение. В чемпионате каталонцы набрали 51 очко и взлетели на третью строчку – до «Реала» (63 очка) добраться будет тяжело, но сдвинуть «Севилью» (56) со второго места вполне реально.

Каталонский клуб не проигрывает уже 10 матчей подряд во всех турнирах. За это время выиграли 7 матчей и три раза сыграли вничью. Последнее поражение было 20 января – в Кубке от «Атлетика» из Бильбао. В Примере не проигрывают с начала декабря (12 матчей), когда уступили «Бетису».

«Мы прибавили в интенсивности, движении мяча. У нас есть желание. Возможно, мы думали, что будет проще, но в футболе не бывает легко. Если мы будем играть вот так, можем конкурировать с любым клубом. Наличие конкуренции в команде – это хорошо, сейчас у нас более глубокий состав», – отмечал Хави на послематчевой пресс-конференции.

Уже на следующих выходных «Барса» на «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Реалом»! Кажется, идеальное время для такого противостояния.

Фото: REUTERS/Albert Gea