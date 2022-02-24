«Ливерпуль» проехался по «Лидсу»: 6:0, девятая победа подряд и «заноза в заднице для «Сити»

«Ливерпуль» хорошо повеселился, уничтожив «Лидс» в отложенном матче 19-го тура. По дублю оформили Мохамед Салах (оба с пенальти) и Садьо Мане, еще по голу забили защитники Жоэль Матип и Вирджил ван Дейк. Причем 3:0 загорелись уже после 35-й минуты, затем наступило затишье, а в последнюю десятиминутку в ворота гостей залетело еще три мяча.

• Тотальное доминирование команды Клоппа выражалось во всем: 23:3 по ударам, 15:2 в створ, 65% на 35% по владению, 4:0 по угловым.

• «Ливерпуль» в огне: девятая победа подряд, не проигрывает во всех турнирах 12 матчей, а в последних 23 играх потерпел всего одно поражение.

• У Салаха уже 19 голов в 24 матчах Премьер-лиги. В прошлом сезоне ему для такого количества потребовалось 30 игр. Мо первый игрок АПЛ, который в этом сезоне пробил отметку в 10+ голов и 10+ голевых (19+10).

• Коротко об атакующей мощи «Ливерпуля». В этом сезоне АПЛ только три игрока забили 10+ голов. Все они играют за одну команду – Салах (19), Диого Жота (12) и Мане (11).

У Рахима Стерлинга из «Ман Сити» ровно 10 голов.

Гонка с «Сити» обостряется. Пеп назвал «Ливерпуль» занозой в заднице, Клоппу сравнение понравилось

В таблице пока лидирует «Сити», но «Ливерпуль» приблизился уже на расстояние трех очков. В середине февраля команда Пепа Гваридолы разобрала «Спортинг» в Лиги чемпионов 5:0. После этого его спросили, кто способен обыграть «Сити» в текущей форме.

Ответ получился красноречивым: «Ливерпуль». В последние сезоны они были нашим главным конкурентом. Они всегда где-то рядом. Как заноза в заднице. В еврокубках они играют великолепно».

Юрген Клопп согласен с таким описанием конкуренции двух команд: «За последние четыре сезона мы не шли рядом [с «Ман Сити»] один год из-за наших проблем, но в остальных случаях была безумная гонка. Обе команды способны делать особенные вещи. Говорю со всем уважением, ведь «Сити» делает нечто невероятное.

Думаю, что мы подталкиваем друг друга, да и не только мы – не стоит забывать о других командах, таких как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Но мы подталкиваем друг друга, так и есть. Это заставляет двигаться вперед. Нет шанса размякнуть, соперник начеку.

Пеп сказал, что мы заноза в нижней части спины. Это хорошее описание, так и должно быть. Мы стараемся раздражать [конкурента] как можно больше, пока у нас не появится шанс обогнать. Но я не знаю, когда это произойдет и произойдет ли. Я всегда говорил, что есть решающие моменты в сезоне, но это не сейчас, а в марте и апреле».

Фото: REUTERS/Peter Powell