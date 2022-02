Красота от «Челси»: на 31-й минуте фанаты встали в честь продюсера, запустившего Эда Ширана. Грустят даже игроки

Семья.

Фанаты «Челси» – красавцы.

Во время матча с «Лиллем» они исполнили один из самых ярких перфомансов за последнее время: на 31-й минуте трибуны «Стэмфорд Бридж» начали аплодировать в честь погибшего на прошлой неделе продюсера Джамала Эдвардса. Ему был 31 год – поэтому именно на 31-й.

The whole of Stamford Bridge clapping for @jamaledwards in the 31st minute of Chelsea’s Champions League game against Lille tonight. Beautiful ❤️🙏 CC: @GilHogarth pic.twitter.com/jj7aNntrnS