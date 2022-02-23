Красота от «Челси»: на 31-й минуте фанаты встали в честь продюсера, запустившего Эда Ширана. Грустят даже игроки

Семья.

Фанаты «Челси» – красавцы.

Во время матча с «Лиллем» они исполнили один из самых ярких перфомансов за последнее время: на 31-й минуте трибуны «Стэмфорд Бридж» начали аплодировать в честь погибшего на прошлой неделе продюсера Джамала Эдвардса. Ему был 31 год – поэтому именно на 31-й.

The whole of Stamford Bridge clapping for @jamaledwards in the 31st minute of Chelsea’s Champions League game against Lille tonight. Beautiful ❤️🙏 CC: @GilHogarth pic.twitter.com/jj7aNntrnS — GRM Daily (@GRMDAILY) 22 февраля 2022 г.

После игры 1000 фанатов почтили память Джамала в его родном районе – Актоне.

Эдвардс давно болеет за «Челси»: раньше Джамала часто можно было заметить на стадионе, еще он дружил со многими игроками. Смерть продюсера очень сильно шокировала Мэйсона Маунта и Трево Чалоба, именно с ними Джамал общался особенно часто.

Эдвардс – гигавеличина в истории музыкальной индустрии

Фанаты «Челси» чтят память Джамала не только из-за общей любви. Его любят по всей Британии:

• Джамал – основатель музыкальной платформы SBTV. Он начал развивать ее еще в 15 лет, когда на Эдвардсу подарили камеру на Рождество. Цель платформы – развивать грайм и рэп-индустрию по всей стране, а также помогать начинающим артистам. SBTV снимает клипы и тематические ролики о культуре в целом, продюсирует артистов и полностью занимается их продвижением.

• «Он помог огромному количеству людей. Он поместил нас в одно место и толкал для нас двери, человек с золотым сердцем, который помогал нам быть плодотворнее, делал нас успешными. Он ломал барьеры – таким и должен быть продюсер. Он должен идти на таран ради того, чтобы его люди были успешными. Джамал так и делал», – рассказывала известная радиоведущая Надя Джэ.

• SBTV быстро: вскоре за 23-летним Джамалом приклеилось прозвище пионера индустрии. Его дело молниеносно росло: число артистов увеличивалось, доходы тоже росли. Вскоре SBTV захватил всю индустрию. Результаты тоже впечатляли: именно Джамала считают творцом Эда Ширана, который с приходом на SBTV стал одним из главных исполнителей во всем мире.

• Эдвардс воспользовался успехом правильно: он жертвовал часть денег на благотворительность, а еще был частью молодежной благотворительной организацией принца Уэльского. Также Джамал сотрудничал с принцами Уильямом и Гарри. В 2014-м Эдвардса наградили Орденом британской империи за то, что он активно помогает предпринимателям развивать их собственные компании.

• Также Эдвардс использовал свой успех для поддержки программ психического здоровья. В 2021 году он запустил проект по реконструкции молодежных центров по всей Великобритании.

«Все в моем районе считали себя артистами, – говорил Джамал в 2017-м. – Я подумал, что вместо этого я могу собрать их всех в одном месте, загружать видео с ними в интернет и этим делать всех нас популярнее, зарабатывать деньги.

Я решил попробовать, и все получилось».

Фото: instagram.com/; twitter.com/ChelseaFC