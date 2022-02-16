Как же обидно за Куртуа! Потащил пенальти Месси (изучает его удары), но пропустил между ног

Очень хотел сыграть на ноль.

«ПСЖ» минимально обыграл «Реал» в 1/8 финала ЛЧ: парижане обложили ворота гостей – а счет всего 1:0. За это Карло Анчелотти должен благодарить Тибо Куртуа: бельгиец отбил почти все, даже пенальти от Месси.

В середине второго тайма Мбаппе резко ворвался в штрафную «Реала» и получил по ногам от не успевавшего Карвахаля. Судья сразу указал на точку.

К точке подошел Месси. Аргентинец в этом сезоне ЛЧ дважды забивал с точки за «ПСЖ». Но не в этот раз: Лео пробил в правый от себя угол, Куртуа метнулся туда же.

Вообще правый угол – коронка аргентинца: четыре из пяти последних ударов с точки пришлись туда. И Куртуа знал об этом.

«Пенальти Месси? Я играю против Лионеля еще со времен «Атлетико» и постоянно изучаю его», – признался вратарь после матча.

Бенефис бельгийца омрачил только поздний гол Мбаппе: Килиан протиснулся между двух защитников и пробил вратарю между ног.

Куртуа пропускает так достаточно часто – все запомнили и начали считать это фишкой бельгийца. В 2019-м феномен разбирал Вадим Лукомский – обязательно изучите текст целиком, но вот короткие выводы. Спойлер: голы бельгийцу в домик неслучайны, но это необязательно проблема.

• В ситуациях с выходами один на один или похожих трудных эпизодах Куртуа использует «X-блок» – бывший вратарь сборной Швейцарии Паскаль Цубербюлер назвал Куртуа самым эффективным исполнителем приема. Плюс приема – вратарь покрывает максимальную площадь и действительно усложняет жизнь нападающему. Минус – можно пропустить в домик.

• Куртуа давно играет в топ-клубах, но действует в пассивной манере (реагирует на эпизод, а не предугадывает его). Почти в любом современном гранде требуется активная манера – своевременные выходы из ворот и предотвращение трудной ситуации до удара.

В идеале Тибо должен был выходить из ворот как только Мбаппе прошел Васкеса и Милитао – бельгиец затянул и рванул на доли секунды позже, подставляясь под нелюбимый удар.

Но все равно Тибо – герой дня. Против «ПСЖ» он был мегахорош

Обидный гол на последней минуте не отменит заслуг бельгийца.

• Куртуа отразил 22 из последних 23 ударов в створ в ЛЧ, включая пенальти от Месси.

• Бельгиец – первый вратарь «Реала» с 2007 года, отбивший пенальти в матче ЛЧ.

• И это третий отраженный удар с точки за сезон (все три подряд): до этого от перчаток бельгийца страдали «Валенсия» в чемпионате и «Атлетик» в Суперкубке.

Но сэйвы не делают грусть Тибо слабее.

«Я просто хотел сыграть на ноль. [В ситуации с голом] мы очень глупо потеряли мяч, Мбаппе прошел двоих и сумел пробить подо мной. Непросто принять это, но мы играли плохо. В таких матчах вратарю приходится немало потрудиться», – признался Куртуа после игры.

Не грусти, Тибо. Сегодня на поле было два инопланетянина. Ты точно один из них.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes, Gonzalo Fuentes, Sarah Meyssonnier