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    Снежный апокалипсис в европейском футболе

    Теги Дженнаро Гаттузо Лацио Ювентус Аталанта Кубок Италии Уолсолл серия А Италия Наполи Питерборо Мазеруэлл Д3 Англия Эйбар высшая лига Шотландия Вильярреал Милан

    Снегопад пришел в Европу с юга. 25 февраля игроки «Ювентуса» и «Аталанты» вышли на поле туринского стадиона и поняли, что играть нельзя.

    Последний раз Джанлуиджи Буффон видел такое на стадионе «Динамо» двадцать лет назад.

    Снегоуборочная техника не справилась. 

    И матч перенесли на неопределенный срок.

     

    Снегопад взбесил Дженнаро Гаттузо. В среду «Милан» должен сыграть против «Лацио» в Риме. Когда команда приехала в столицу, оказалось, что тренироваться на базе невозможно из-за того, что все замело. Тренер в ярости смотрел прогноз погоды на ближайшие часы. 

    Игрокам «Милана» пришлось тренироваться в зале. 

    «Мы немного раздражены, – говорил Гаттузо. – Потому что в Риме до сегодняшнего дня не видели снега несколько лет. Нам пришлось тренироваться в зале, но хотелось бы сделать это на поле». 

    В Неаполе такого количества снега не видели вообще никогда. Теперь по городу разошлось послание главным врагам «Наполи». «Юве» – дерьмо» – самое популярное словосочетание этой недели в «Неаполе». 

    Эйбар – север Испании. Но 13 см снега там, кажется, прежде никогда не выпадало. 

    Сегодня на этом стадионе местная команда должна принять «Вильярреал». 

    Поэтому там топят снег с помощью ламп, предназначенных для травы. 

    И это не единственная проблема. Близлежащие аэропорты закрыты, поэтому состав «Вильярреала» никак не может добраться до места. 

     К началу недели снег дошел до Великобритании. Стадион «Данди Юнайтед» выглядит так. 

    Домашняя арена «Мазеруэлла». 

    В Шотландии перенесены три матча, которые должны были состояться в субботу. 

    В Питерборо поле завалило снегом прямо по ходу матча местной команды с «Уолсоллом» (третья английская лига).

    Чтобы не упустить три очка и доиграть оставшиеся 15 минут, бывший игрок «Ньюкасла» Стивен Тейлор чистил поле щеткой для подметания пола. 

    Снег срывает не только футбольные матчи, но и тесты Формулы-1. Все недовольны

    Есть сложности и у лошадей. 

    Кадр для понимания масштаба стихии. Лондон тоже замело. 

    Фото: REUTERS/Massimo Pinca, Albert Gea, Alan Baldwin; Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Alan Crowhurst; Twitter/acmilan; BrynLaw; EuropaLeaguex, VillarrealCF; SDEibar; MotherwellFC; heraldscotland.com; globallookpress.com/Rob Pinney

    Автор
    • Sports.ru

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