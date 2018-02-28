Снежный апокалипсис в европейском футболе
Снегопад пришел в Европу с юга. 25 февраля игроки «Ювентуса» и «Аталанты» вышли на поле туринского стадиона и поняли, что играть нельзя.
Последний раз Джанлуиджи Буффон видел такое на стадионе «Динамо» двадцать лет назад.
Снегоуборочная техника не справилась.
И матч перенесли на неопределенный срок.
Снегопад взбесил Дженнаро Гаттузо. В среду «Милан» должен сыграть против «Лацио» в Риме. Когда команда приехала в столицу, оказалось, что тренироваться на базе невозможно из-за того, что все замело. Тренер в ярости смотрел прогноз погоды на ближайшие часы.
Игрокам «Милана» пришлось тренироваться в зале.
«Мы немного раздражены, – говорил Гаттузо. – Потому что в Риме до сегодняшнего дня не видели снега несколько лет. Нам пришлось тренироваться в зале, но хотелось бы сделать это на поле».
В Неаполе такого количества снега не видели вообще никогда. Теперь по городу разошлось послание главным врагам «Наполи». «Юве» – дерьмо» – самое популярное словосочетание этой недели в «Неаполе».
Эйбар – север Испании. Но 13 см снега там, кажется, прежде никогда не выпадало.
Сегодня на этом стадионе местная команда должна принять «Вильярреал».
Поэтому там топят снег с помощью ламп, предназначенных для травы.
И это не единственная проблема. Близлежащие аэропорты закрыты, поэтому состав «Вильярреала» никак не может добраться до места.
К началу недели снег дошел до Великобритании. Стадион «Данди Юнайтед» выглядит так.
Домашняя арена «Мазеруэлла».
В Шотландии перенесены три матча, которые должны были состояться в субботу.
В Питерборо поле завалило снегом прямо по ходу матча местной команды с «Уолсоллом» (третья английская лига).
Чтобы не упустить три очка и доиграть оставшиеся 15 минут, бывший игрок «Ньюкасла» Стивен Тейлор чистил поле щеткой для подметания пола.
«It’s a bit like the Winter Olympics isn’t it!» ❄😂— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 27, 2018
Ex-@NUFC defender Steven Taylor is taking matters into his own hands at Peterborough, where the snow is causing all kinds of trouble!
Watch Soccer Special now for live-updates from all of tonight’s matches. pic.twitter.com/QLM9XnE21I
Снег срывает не только футбольные матчи, но и тесты Формулы-1. Все недовольны.
Есть сложности и у лошадей.
Кадр для понимания масштаба стихии. Лондон тоже замело.
Фото: REUTERS/Massimo Pinca, Albert Gea, Alan Baldwin; Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Alan Crowhurst; Twitter/acmilan; BrynLaw; EuropaLeaguex, VillarrealCF; SDEibar; MotherwellFC; heraldscotland.com; globallookpress.com/Rob Pinney
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