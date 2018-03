Снежный апокалипсис в европейском футболе

Снегопад пришел в Европу с юга. 25 февраля игроки «Ювентуса» и «Аталанты» вышли на поле туринского стадиона и поняли, что играть нельзя.

Последний раз Джанлуиджи Буффон видел такое на стадионе «Динамо» двадцать лет назад.

Снегоуборочная техника не справилась.

И матч перенесли на неопределенный срок.

Снегопад взбесил Дженнаро Гаттузо. В среду «Милан» должен сыграть против «Лацио» в Риме. Когда команда приехала в столицу, оказалось, что тренироваться на базе невозможно из-за того, что все замело. Тренер в ярости смотрел прогноз погоды на ближайшие часы.

Игрокам «Милана» пришлось тренироваться в зале.

«Мы немного раздражены, – говорил Гаттузо. – Потому что в Риме до сегодняшнего дня не видели снега несколько лет. Нам пришлось тренироваться в зале, но хотелось бы сделать это на поле».

В Неаполе такого количества снега не видели вообще никогда. Теперь по городу разошлось послание главным врагам «Наполи». «Юве» – дерьмо» – самое популярное словосочетание этой недели в «Неаполе».

Эйбар – север Испании. Но 13 см снега там, кажется, прежде никогда не выпадало.

Сегодня на этом стадионе местная команда должна принять «Вильярреал».

Поэтому там топят снег с помощью ламп, предназначенных для травы.

И это не единственная проблема. Близлежащие аэропорты закрыты, поэтому состав «Вильярреала» никак не может добраться до места.

К началу недели снег дошел до Великобритании. Стадион «Данди Юнайтед» выглядит так.

Домашняя арена «Мазеруэлла».

В Шотландии перенесены три матча, которые должны были состояться в субботу.

В Питерборо поле завалило снегом прямо по ходу матча местной команды с «Уолсоллом» (третья английская лига).

Чтобы не упустить три очка и доиграть оставшиеся 15 минут, бывший игрок «Ньюкасла» Стивен Тейлор чистил поле щеткой для подметания пола.

