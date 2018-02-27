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    Главное фото кубка России-2018

    Теги Кубок России Амкар Авангард Курск

    «Амкар» встречался с «Авангардом» из Курска в 1/4 финала кубка России. Один из игроков «Амкара» вышел на разминку в валенках!

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    Температура воздуха во время матча была около -15 градусов. Если вы за валенки во время разминки, то вам срочно нужно в Пермь.

    Кстати, защитнику «Амкара» Конде уже выдавали лучшую зимнюю обувь. «Амкар» тогда готовился к матчу со «Спартаком». Игра состоялась 20 ноября 2016-го, пермяки проиграли со счетом 0:1.

    В этот раз «Амкар» тоже проиграл, на этот раз по пенальти.

    Источник фото: Ноу Криминалити

    Автор
    • peter bjorn

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