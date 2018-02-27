Главное фото кубка России-2018

«Амкар» встречался с «Авангардом» из Курска в 1/4 финала кубка России. Один из игроков «Амкара» вышел на разминку в валенках!

Температура воздуха во время матча была около -15 градусов. Если вы за валенки во время разминки, то вам срочно нужно в Пермь.

Кстати, защитнику «Амкара» Конде уже выдавали лучшую зимнюю обувь. «Амкар» тогда готовился к матчу со «Спартаком». Игра состоялась 20 ноября 2016-го, пермяки проиграли со счетом 0:1.

Амкар продолжает готовиться к матчу со «Спартаком» в условиях сверхнизких температур. Секу Конде выдали специальные клубные валенки @rfpl pic.twitter.com/lGyg3hLxOF — FC Amkar (@fc_amkar) 17 ноября 2016 г.

В этот раз «Амкар» тоже проиграл, на этот раз по пенальти.

Источник фото: Ноу Криминалити