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    Четыре билборда в честь возвращения Серены Уильямс в теннис

    Теги WTA Серена Уильямс

    Муж Серены Уильямс – Алексис Оганян – решил поддержать свою жену после возвращения в теннис. Алексис снял четыре рекламных щита, на каждом изображена их дочь – Алексис Олимпия Оганян.

    Величайшая.

    1

    Мама.

    2

    Всех времен.

    3

    Последний билборд обыгрывает аббревиатуру G.O.A.T, только добавляется буква М. Величайшая мама всех времен.

    3

    Уильямс-младшая ушла в декретный отпуск после победы на Australian Open-2017 и в сентябре родила дочь Алексис Олимпию. После этого она провела один выставочный матч – в конце декабря проиграла Алене Остапенко.

    Серена примет участие в Индиан-Уэллсе. Билборды выставлены вдоль Interstate 10, ведущего в Палм Спрингс. Именно там и пройдет турнир. 

    Оганян очень круто обыграл фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». 

    Тромбы в легких и другие кошмары, которые Серена пережила после родов

    Автор
    • peter bjorn

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