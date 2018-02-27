Четыре билборда в честь возвращения Серены Уильямс в теннис

Муж Серены Уильямс – Алексис Оганян – решил поддержать свою жену после возвращения в теннис. Алексис снял четыре рекламных щита, на каждом изображена их дочь – Алексис Олимпия Оганян.

Величайшая.

Мама.

Всех времен.

Последний билборд обыгрывает аббревиатуру G.O.A.T, только добавляется буква М. Величайшая мама всех времен.

Уильямс-младшая ушла в декретный отпуск после победы на Australian Open-2017 и в сентябре родила дочь Алексис Олимпию. После этого она провела один выставочный матч – в конце декабря проиграла Алене Остапенко.

Серена примет участие в Индиан-Уэллсе. Билборды выставлены вдоль Interstate 10, ведущего в Палм Спрингс. Именно там и пройдет турнир.

Оганян очень круто обыграл фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Тромбы в легких и другие кошмары, которые Серена пережила после родов