Четыре билборда в честь возвращения Серены Уильямс в теннис
Муж Серены Уильямс – Алексис Оганян – решил поддержать свою жену после возвращения в теннис. Алексис снял четыре рекламных щита, на каждом изображена их дочь – Алексис Олимпия Оганян.
Величайшая.
Мама.
Всех времен.
Последний билборд обыгрывает аббревиатуру G.O.A.T, только добавляется буква М. Величайшая мама всех времен.
Уильямс-младшая ушла в декретный отпуск после победы на Australian Open-2017 и в сентябре родила дочь Алексис Олимпию. После этого она провела один выставочный матч – в конце декабря проиграла Алене Остапенко.
Серена примет участие в Индиан-Уэллсе. Билборды выставлены вдоль Interstate 10, ведущего в Палм Спрингс. Именно там и пройдет турнир.
Оганян очень круто обыграл фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Тромбы в легких и другие кошмары, которые Серена пережила после родов
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.