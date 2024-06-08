Никогда не списывайте Бобровского. В 35 он снова идет за Кубком Стэнли!

Второй год подряд.

18 апреля 2012-го . Бобровский, тогда вратарь «Филадельфии», выходит на замену в матче плей-офф против «Питтсбурга». «Флайерс» ведут в серии 3-0, но четвертая игра не задалась – в начале второго периода счет 3:5. Бобровский пропускает еще 5 за оставшееся время, и «Филадельфия» проигрывает 3:10. «Питтсбург» в итоге прошли, но Бобровский за «Флайерс» больше не играл. Лето 2013-го . Сергей, уже игрок «Коламбуса», получает приз лучшему вратарю сезона, едва не затащив бедовый клуб в плей-офф.

10 апреля 2019-го . В стартовом матче плей-офф Бобровский пропускает от «Тампы» три шайбы в первом периоде. «Коламбус» третий год подряд выходит в плей-офф, но против него лучшая команда лиги – как будто без шансов. 16 апреля 2019-го . В следующих 11 периодах «молнии» забили Бобровскому всего 5 шайб и проиграли серию всухую. «Коламбус» впервые вышел во второй раунд. Бобровский летом расстался с «Блю Джекетс» и подписал грандиозный контракт с «Флоридой» – на 7 лет и 70 млн долларов.

28 марта 2023-го . Бобровский пропускает четыре шайбы от «Оттавы», «Флорида» терпит четвертое поражение подряд и за 8 игр до финиша регулярки отстает от зоны плей-офф на 3 очка. Последние две с половиной недели Сергей не играет – «пантер» затаскивает в восьмерку 30-летний фарм-клубовец Алекс Лайон. Он же начинает плей-офф основным вратарем. 21 апреля 2023-го . Бобровский возвращается в ворота в третьем матче плей-офф. «Флорида» в семи матчах выбивает «Бостон» и добирается до финала Кубка Стэнли. Бобровский, даже несмотря на пару жестких разгромов от «Вегаса» – лучший вратарь плей-офф, отбивает в среднем больше 30 бросков за игру.

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В мае прошлого года, рассказывая о выходе «Флориды» в финал конференции, я назвал Бобровского «списанным ветераном, который вдруг превратился в непробиваемую стену». За что, конечно, сразу прилетело в комментариях: да как можно, когда это его успели списать?

Между тем, первые два сезона Сергея в «Пантерс» были сущим кошмаром, а четвертый (до кубкового возрождения) – очевидно слабым.

То есть после 30 он провел один хороший сезон из четырех. Очевидно, что поводов сомневаться в светлом будущем достаточно. Потому что хоть и считается, что вратари могут играть и оставаться конкурентоспособными дольше полевых, но обратных примеров тоже полно. Холтби, который моложе Бобровского на год, к 34 закончил карьеру. Прайс после 34 сыграл 5 матчей. Раск – четыре. Бишоп – ни одного. Это все элита 2010-х, чемпионы и/или обладатели «Везины». Понятно, что влияли травмы и ментальные проблемы, но это факт – чем дальше за 30, тем сложнее держать уровень и тем более возвращаться после спадов. В том числе вратарям.

Однако Бобровский смог – и в 35 будет играть во втором финале подряд. То есть год назад он, может, и был «списанным ветераном». Но в стену превратился не вдруг. Он вернулся всерьез, доказав это следующим сезоном. По итогам регулярки Сергей наиграл как минимум на номинацию «Везины».

Он справился и преодолел, как уже делал не раз по ходу карьеры. У него были взлеты и падения и в молодости, и в расцвете лет – и каждый раз он возвращался на свой уровень.

Базово – потому что он классный вратарь, возможно, лучший в своем времени. Две «Везины» в «Коламбусе» – это вообще-то невероятное достижение.

Если смотреть на детали, то у каждого спада свои обстоятельства. Первые два года с «пантерами» – новая команда, экстраатакующий тренер плюс сверхожидания из-за большого контракта. Бывший вратарь НХЛ Кевин Уикс тогда говорил, что у слабой игры Бобровского две главные причины. Первая – линия обзора, которую ему оставляли защитники, явно хуже, чем это было в «Коламбусе». Вторая – «пантеры» не убивались в бэкчеке, как это делали игроки «Коламбуса». Серьезная проблема для любого вратаря, особенно того, кто много лет играл в другой системе.

Еще грешили на несовместимость с тренером вратарей «Флориды» Робом Талласом. Но он и сейчас в команде – и проблем нет. Тем более сам Таллас рассказывал, что Бобровский не слишком зависит от тренера вратарей: «Сергей очень системно подходит к тому, что делает. У него есть очень четкое представление, каким он хочет быть, как хочет играть. И в этом он не особенно полагается на помощь со стороны. Он самокритичен и самомотивирован больше, чем любой вратарь, с которым я работал» (а там, среди прочих, такие ребята, как Луонго, Томас, Теодор и Вокоун).

Да, времени на адаптацию у Бобровского ушло многовато, но он все-таки заиграл – причем еще при Кенневилле. Помните, какой был старт у «Флориды» на момент отставки тренера из-за репутационного скандала (осень 2021-го)? 7 матчей, 7 побед. Из них 5 у Бобровского с 94,6% сэйвов. А потом опять – новый тренер, адаптация, небольшая травма. И все же третий сезон у Сергея получился качественным, в том числе с учетом плей-офф, где во втором раунде с «Тампой» сломался не он, а нападение «пантер» (3 гола в 4 играх, и это команда, которая в регулярке забила 340 – намного больше остальных).

Дальше пришел Пол Морис и начал искать баланс. Потому что когда лихая атакующая банда вдруг перестает забивать – это конец, что и показала та серия с «Тампой». Процесс шел тяжело, у Сергея, очевидно, были еще и определенные проблемы со здоровьем, но, судя по прошлому плей-офф и этому сезону – потерпеть стоило.

Теперь «Флорида» не так много забивает, однако по созданным и допущенным моментам в этом сезоне была в топ-2. В плей-офф команда вообще выглядит монолитом, перемалывая любую атаку в труху. И Бобровского уже не называют волшебником – у него довольно средняя статистика на фоне, скажем, Шестеркина из «Рейнджерс».

Нынешняя оборона «пантер» не оставляет Сергею достаточно возможностей для героизма. Год назад в его ворота летело в среднем 35,7 броска за игру, сейчас – 25,4. Колоссальная разница! В этом плей-офф у его ворот просто нет такого количества моментов, чтобы по-настоящему сверкать.

Но он ведь все равно справляется.

Разница между ожидаемыми и пропущенными голами у него уверенно положительная во всех ситуациях – и пять на пять, и в меньшинстве. Подпортили статистику три пропущенных «пантерами» в большинстве, но там обычно очень мало зависит от вратаря, это всегда выходы один на один или два в одного.

Если бы «Флорида» выиграла кубок год назад, мало сомнений, что «Конн Смайт» достался бы Бобровскому. Сейчас – вряд ли, если только в финале с «Эдмонтоном» ему не придется стоять на ушах, в чем есть большие сомнения, глядя на 10 бросков «Ойлерс» в седьмой игре финала конференции с «Далласом». Оборона «Флориды» очевидно сильнее.

Но личных наград у Сергея хватает, сейчас-то главное – кубок. Макдэвид и Драйзайтль в сумасшедшей форме, нереально мотивированы. Таких соперников в плей-офф у Бобровского еще не было – это новый вызов. Даже в регулярке одна из его встреч с этой парочкой закончилась 39 бросками в створ – больше никто в этом сезоне такой нагрузки Сергею не давал. Он тогда взял 38 из них.

Вот так бы и в финале.

P.S. Финальная серия «Флорида» – «Эдмонтон» стартует 9 июня в 3:00 по московскому времени.

Фото: East News /AP Photo/Marta Lavandier, AP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Wilfredo Lee, AP Photo/John Locher