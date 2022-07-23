Блокбастер в НХЛ: Ткачак – во «Флориду», Юбердо – в «Калгари». Кажется, все получили что хотели

Мэттью – команду в США, «Калгари» – звезду.

Вот это да! Сага Мэттью Ткачака обернулась обернулась короткометражкой. «Калгари» фантастически быстро решил вопрос, обменяв его во «Флориду».

Итак, полный состав сделки:

• «Флэймс» получили Джонатана Юбердо, Маккензи Уигара, Коула Швиндта (довольно неплохой проспект, уже дебютировал в НХЛ) и защищенный пик первого раунда-2025.

• «Пантерс» получили Мэттью Ткачака и условный пик 4-го раунда.

Давно, давно в НХЛ не было такого блокбастера, чтобы меняли сразу двух игроков из топ-10 бомбардиров сезона (Ткачак – восьмой, Юбердо – третий). Теперь давайте разбираться, кто выиграл, кто проиграл и как это все вообще понимать.

Что это значит для «Флориды»

«Пантерс» тут же подписали новичка на 8 лет с зарплатой 9,5 млн. Столько же получают еще 9 игроков в НХЛ, в том числе ровесники Мэттью – Чарли Макэвой и Адам Фокс. Больше – еще у 17, в том числе у близких по возрасту Митча Марнера (10,9), Джека Айкела (10) и Александра Баркова (10), который теперь будет играть вместе с Ткачаком.

В целом, контракт выглядит максимально объективно – «пантеры» получили весь прайм 100-очковой звезды без критичных проблем со здоровьем. Другое дело, что мы пока не знаем, насколько Ткачак готов этот уровень держать и насколько он зависим от Джонни Годро, который в их связке все-таки был ведущим – их и болтало от сезона к сезону вполне дружно. Этот 100-очковый сезон пока больше выглядит как аномалия, но Мэттью в любом случае классный силовой форвард, один из лучших в лиге. И в хорошем окружении будет очень полезен, даже если больше ни разу не доберется до 100 очков.

Цена, которую заплатила «Флорида», может показаться завышенной, но это не так. Вообще, кажется, это редкий случай, когда в блокбастер-трейде, да еще в ситуации, когда одну из команд к обмену принуждают, все выглядит так ровно (вспомните, что получил «Баффало» за Джека Айкела).

Маккензи Уигар и так стоял на обмен – его контракт заканчивается через год и вписать его новый контракт (а там ожидается не меньше 6 млн) было бы почти нереально. Потому что также через год пришлось бы продлевать и Юбердо, а его запросы будут больше 10 млн. И, важный момент, в 2023-м ему уже исполнится 30 лет: длинный супердорогой контракт с таким игроком – почти гарантия проблем во второй его половине.

По сути, «Пантерс» одной этой сделкой провели локальную перестройку: теперь у них все важные игроки в праймовом возрасте 24-26 лет (ну, исключая вратаря, но это другая история) и либо на длинных контрактах, либо не очень длинных, но без перспективы двукратного повышения при продлении.

Конечно, команде будет не хватать креатива Юбердо в атаке (появился некоторый перекос в сторону силовиков, но это можно поправить в рабочем порядке) и надежности Уигара в обороне, но смотрим выше – сохранить их обоих через год все равно бы не получилось. Только там уже никто бы не дал за них Мэттью Ткачака.

«Флорида» и до обмена превышала потолок почти на 3 млн, а после превышение выросло еще на 350 тысяч. Так что этот вопрос в любом случае надо было решать, тут ничего не изменилось. И единственный вариант – обмен Патрика Хернквиста с истекающим контрактом на 5,3 млн. Тем более с приходом Ткачака надобность в нем вообще отпала. У шведа есть NTC, но мягкий – он может выбрать 8 клубов, в которые его нельзя обменять. Ну, остается еще 23, можно что-то придумать.

Что это значит для «Калгари»

Пару дней назад мы рассказывали про неожиданный (на самом деле нет) отказ Ткачака подписывать с «Флэймс» долгосрочный контракт. И предполагали, что эта история затянется, а «Калгари» все равно не получит равноценную замену. Ну что ж, ошиблись. Только в лице Юбердо «огоньки» получили замену не совсем Ткачаку, а, скорее, Джонни Годро, который чуть раньше укатил в «Коламбус». Тот же возраст, плюс-минус те же скиллы.

Да, через год ему надо будет очень много заплатить и не факт, что он тоже захочет подписывать с «Калгари» главный контракт своей жизни. Тем более после того, как пришлось сменить солнечную Флориду на холодную Альберту. Но он, по крайней мере, канадец и хотя бы не включил «Калгари» в число тех восьми клубов, куда его нельзя обменять. Уже повод для оптимизма и пространство для маневра. А других кандидатов на большой контракт у «огоньков» все равно нет – разбежались.

Маккензи Уигар, в общем-то, был без надобности, у «Калгари» много защитников. Скорее всего, другую доплату у «Флориды» было не вытрясти, а тут хороший актив. Можно обменять. Можно продлить, обменяв кого-то другого. Но кого-то еще менять придется, потому что защитников в команде слишком много, а вот нападающих, наоборот, не хватает.

В целом, сейчас у «Калгари» ситуация выглядит куда более рабочей, чем пару дней назад. Или если бы компенсация за Ткачака была типа айкеловской. По крайней мере, теперь у команды есть звезда и есть время, чтобы подумать, как жить дальше.

Фото: East News/AP Photo/Jim Rassol, Larry MacDougal/The Canadian Press via AP, Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP, Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP