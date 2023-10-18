Начо вдруг сыграет в класико. Сократили наказание за ооочень жесткий фол
«Барса» не удивлена.
Неожиданные новости из «Мадрида» – дисквалификацию Начо сократили с трех до двух матчей.
Теперь Фернандес сможет сыграть в класико 28 октября.
Что произошло?
В восьмом туре Ла Лиги «Мадрид» гостил у «Жироны». Уже при счете 3:0 на 94-й минуте Начо прямой ногой полетел в вингера Кристиана Порту – прямая красная от арбитра Хуана Сантаны. Порту унесли с поля на носилках и отправили в больницу.
Через три дня дисциплинарный комитет дисквалифицировал Фернандеса на три матча: с «Осасуной», «Севильей» и «Барсой». Это мощный удар по команде Анчелотти: Милитао и Алаба травмированы, с памплонцами в центр защиты пришлось пихать опорника Орельена Тчуамени.
«Это преступный подкат, такое нельзя допускать на футбольном поле. Это самое грубое нарушение за последние пять лет, – считает экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес. – Дело не в том, что он идет в подкат с вытянутой ногой, а в том, что он поднимает ее, а затем вытягивает».
Журналист Хави Эрраес отметил, что сразу после игры Начо позвонил Порту и извинился. Позже на радиостанции Onda Cero сообщили, что с игроком связались Карло Анчелотти и президент Флорентино Перес. Тренер подтвердил информацию и добавил, что Порту принял извинения.
После матча с «Наполи» Начо тоже прокомментировал эпизод: «Я совершил ошибку в эпизоде против Порту, но это не делает меня преступником или убийцей».
«Мадрид» подал апелляцию. Ее удовлетворили.
Как так?
По информации Relevo, одним из главных факторов стало то, что у Порту не выявили серьезного повреждения, несмотря на заявления «Жироны» об «отеке большеберцовой кости правой лодыжки и разрыве левого ягодичного апоневроза».
Уже через неделю Кристиан попал в заявку на матч с «Кадисом», хотя остался в запасе.
«Начо совершил грубый фол и именно поэтому был дисквалифицирован не на один, а на три матча, – подтверждает инсайдер Мельчор Руис. – Так как у Порту не нашли серьезную травму, комитет решил сократить срок дисквалификации.
Но если бы травма оказалась серьезной, наказание могли ужесточить».
«Барса» не удивлена
По информации As, в «Барселоне» это решение восприняли спокойно. «Подобные ситуации больше не вызывают удивления», – заявил анонимный представитель каталонцев.
Эту информацию публикует Хавьер Мигель, которого называют рупором Хави в прессе, он постоянно получает инсайды о внутренней кухне команды.
«Было бы странно, если бы ее сохранили», – по его словам, так отреагировали в раздевалке.
А вот фанаты «Барсы» недовольны: вспоминают, как в ноябре-2022-го Роберта Левандовского дисквалифицировали на два матча за то, что жестикулировал в адрес судьи Хесуса Хиль Мансано после удаления с «Осасуной». Тогда «Барса» тоже подавала апелляцию, форварда допустили до игры с «Эспаньолом», но потом он отбыл 3 матча.
Фото: Siu Wu, Oscar J. Barroso/Global Look Press
Гораздо более странной выглядит ситуация с Левандовским, когда под Эспаньол его дисквалификация была "временно приостановлена"