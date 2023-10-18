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Начо вдруг сыграет в класико. Сократили наказание за ооочень жесткий фол

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«Барса» не удивлена.

Неожиданные новости из «Мадрида» – дисквалификацию Начо сократили с трех до двух матчей.

Теперь Фернандес сможет сыграть в класико 28 октября.

Что произошло?

В восьмом туре Ла Лиги «Мадрид» гостил у «Жироны». Уже при счете 3:0 на 94-й минуте Начо прямой ногой полетел в вингера Кристиана Порту – прямая красная от арбитра Хуана Сантаны. Порту унесли с поля на носилках и отправили в больницу.

Через три дня дисциплинарный комитет дисквалифицировал Фернандеса на три матча: с «Осасуной», «Севильей» и «Барсой». Это мощный удар по команде Анчелотти: Милитао и Алаба травмированы, с памплонцами в центр защиты пришлось пихать опорника Орельена Тчуамени.

«Это преступный подкат, такое нельзя допускать на футбольном поле. Это самое грубое нарушение за последние пять лет, – считает экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес. – Дело не в том, что он идет в подкат с вытянутой ногой, а в том, что он поднимает ее, а затем вытягивает».

Журналист Хави Эрраес отметил, что сразу после игры Начо позвонил Порту и извинился. Позже на радиостанции Onda Cero сообщили, что с игроком связались Карло Анчелотти и президент Флорентино Перес. Тренер подтвердил информацию и добавил, что Порту принял извинения.

После матча с «Наполи» Начо тоже прокомментировал эпизод: «Я совершил ошибку в эпизоде против Порту, но это не делает меня преступником или убийцей».

«Мадрид» подал апелляцию. Ее удовлетворили.

Как так?

По информации Relevo, одним из главных факторов стало то, что у Порту не выявили серьезного повреждения, несмотря на заявления «Жироны» об «отеке большеберцовой кости правой лодыжки и разрыве левого ягодичного апоневроза».

Уже через неделю Кристиан попал в заявку на матч с «Кадисом», хотя остался в запасе.

«Начо совершил грубый фол и именно поэтому был дисквалифицирован не на один, а на три матча, – подтверждает инсайдер Мельчор Руис. – Так как у Порту не нашли серьезную травму, комитет решил сократить срок дисквалификации.

Но если бы травма оказалась серьезной, наказание могли ужесточить».

«Барса» не удивлена

По информации As, в «Барселоне» это решение восприняли спокойно. «Подобные ситуации больше не вызывают удивления», – заявил анонимный представитель каталонцев.

Эту информацию публикует Хавьер Мигель, которого называют рупором Хави в прессе, он постоянно получает инсайды о внутренней кухне команды.

«Было бы странно, если бы ее сохранили», – по его словам, так отреагировали в раздевалке.

А вот фанаты «Барсы» недовольны: вспоминают, как в ноябре-2022-го Роберта Левандовского дисквалифицировали на два матча за то, что жестикулировал в адрес судьи Хесуса Хиль Мансано после удаления с «Осасуной». Тогда «Барса» тоже подавала апелляцию, форварда допустили до игры с «Эспаньолом», но потом он отбыл 3 матча.

Фото: Siu Wu, Oscar J. Barroso/Global Look Press

5 комментариев

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David Aprasidze
Ответ Антон Киселёв
Конечно Барса не удивлена, ведь сокращение дисквалификации предусмотрено регламентом, и основания для такого решения были Гораздо более странной выглядит ситуация с Левандовским, когда под Эспаньол его дисквалификация была "временно приостановлена"
Или Суаресу за укус Кьеллини. Сократили сразу после трансфера
+3
0
+3
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Антон Киселёв
Конечно Барса не удивлена, ведь сокращение дисквалификации предусмотрено регламентом, и основания для такого решения были
Гораздо более странной выглядит ситуация с Левандовским, когда под Эспаньол его дисквалификация была "временно приостановлена"
+3
-1
+2
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Растиньяк
Да ладно, это скорее усиление для барселоны, что начо будет в старте
0
0
0
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Растиньяк
Ответ Софья Хороброва
даже на красную не тянуло
хаха
0
0
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