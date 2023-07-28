16 комментариев

«Мадрид» потратил 128 млн на новичков.

У кого-нибудь есть сомнения, что союз Килиана Мбаппе и мадридского «Реала» обязательно случится? Кажется, с этим смирились и в «ПСЖ».

Попытки «Мадрида» подписать француза в 2017-м, 2021-м и 2022-м годах не увенчались успехом. Но это не значило конец. По информации журналиста The Athletic Марио Кортеганы, клуб держал контакт с окружением футболиста даже после продления контракта с «ПСЖ», а после чемпионата мира общение участилось.

«Париж» впервые готов продать Килиана. «Реал», по сообщениям прессы, готов перейти в наступление, как только на Мбаппе повесят фиксированный ценник. Да, уже сейчас, этим летом.

Но потянет ли «Реал» такие траты? Клуб проводит бурное трансферное окно (пять новичков на 128,5 млн), маячит перспектива потратить еще 180-230 на Килиана. Не будет ли проблем с УЕФА и Ла Лигой? А обновление «Сантьяго Бернабеу» не помешает?

Как у «Мадрида» дела с ФФП УЕФА?

14 июля УЕФА на официальном сайте подтвердил, что «Мадрид» безупречно выполнил все пункты ФФП за 2022 год. У «Реала» также все в порядке на дистанции в 3 года, которые УЕФА оценивает для контроля расходов и доходов клубов на трансферном рынке.

Трансферный баланс «Мадрида» в период с лета-2020 по лето 2023 года – плюс 35 миллионов евро (покупка Эндрика за 35+25 пойдет в следующий финансовый год).

Клуб на этом отрезке приглашал свободных агентов (Алаба, Рюдигер), а покупки (Тчуамени, Камавинга) компенсировал продажами других футболистов: только Каземиро, Эдегор, Хакими, Варан и Регилон принесли суммарный доход в более чем 200 миллионов евро. До этого лета «Мадрид» имел положительный баланс трат и продаж в течение трех подряд летних трансферных окон.

Особенно прибыльным выдалось лето 2020 года, когда бушевал COVID-19: Флорентино Перес решил не тратиться из-за падающих доходов и прогнозируемых убытков, сосредоточившись на продажах: тем летом продали игроков почти на 105 млн евро, что позже позволило избежать серьезных финансовых проблем из-за пандемии.

После чемпионского титула-2020 босс «Мадрида» дал интервью, в котором сказал, что «не может сначала просить своих игроков снизить зарплаты, а потом выходить на рынок за новыми футболистами, это будет неправильно». Игроки пошли навстречу президенту и снизили свои зарплаты на 10% на весь сезон-2020/21, что также помогло сбалансировать траты в тяжелый период.

На данный момент у «Реала» нет никаких проблем с УЕФА, клуб вписывается во все нормы ФФП.

А как насчет Ла Лиги? Что там с зарплатной ведомостью?

В сентябре 2022-го был опубликован лимит зарплатной ведомости для клубов Ла Лиги и Сегунды на сезон-2022/23. Тогда же клуб объявил, что тратит на ведомость (зарплаты+амортизация трансферов) 677 млн евро при лимите в 683 млн.

Может показаться, что «Мадрид» далеко не в хорошей ситуации и еле-еле укладывается в нужные рамки.

Дело в нюансах: летом 2022 года «Мадрид» применил «ускоренную амортизацию» в отношении трансферов Азара и Йовича (чтобы амортизация их трансферов не давила на клуб в течение следующих двух-трех лет), продлил контракты Винисиуса, Милитао, Родриго, увеличив им зарплаты (официальных заявлений нет до сих пор, но все надежные журналисты по клубу уже подтвердили, что игроки поставили подписи под новыми соглашениями), а также подписал Рюдигера и Тчуамени.

1 июля 2022 года стартовал финансовый год, в течение которого «Мадрид» продал игроков на 100 млн евро (Каземиро, Майораль и несколько игроков «Кастильи»), а позже убрал из ведомости зарплаты ушедших Азара, Бензема, Асенсио и Мариано (в сумме почти 75 миллионов евро «грязными») и подписал Беллингема, Хоселу и Франа Гарсию суммарно за 108,5 млн евро (Гюлер пришел уже в июле).

С 1 июля 2023-го пошел новый финансовый год Ла Лиги, в котором уже нет нагрузки амортизаций за переходы Азара и Йовича, а также зарплат самого Эдена, Бензема, Асенсио и Мариано. Новые лимиты опубликуют только в сентябре, но уже сейчас можно примерно прикинуть, что «Мадрид» снизил нагрузку на ведомость в сезоне-2023/24 примерно на 130 миллионов евро (эту же сумму называл экономист Марк Менчен) + увеличил сам лимит за счет прироста капитала с продаж Каземиро, Майораля и игроков «Кастильи». Не стоит забывать и о том, что по итогам финансового года клуб зафиксировал рекордные доходы в размере 843 млн евро, что тоже будет учтено при формировании лимита на новый сезон.

Согласно информации экономиста и инсайдера по «Мадриду» Рамона Альвареса Де Мона, лимит зарплатной ведомости составит более 720 млн евро. Его расчетам стоит доверять, поскольку он уже давал правильную информацию о зарплатной ведомости клуба в трех предыдущих сезонах.

В сезоне-2022/23 «Мадрид» тратил на ведомость 677 млн евро, из которых теперь нужно сначала вычесть освободившиеся 130 млн, а после этого добавить примерно еще 60 миллионов нагрузки, которую дают подписания Беллингема, Гюлера, Франа Гарсии и Хоселу (+вернулся Браим).

Итого: ведомость «Мадрида» тянет на 607 млн евро при ожидаемом лимите на сезон-2023/24 в более чем 700 миллионов.

Как все это применимо к Мбаппе?

Согласно новым правилам УЕФА, теперь амортизацию трансфера можно разбить максимум на 5 лет (даже если контракт игрока подписан на более длинный срок).

Предположим, «Реалу» придется заплатить за Мбаппе 230 млн евро, а он будет получать в клубе 30 млн евро в год чистыми: 230/5 = 46 млн евро нагрузки в виде амортизации и 60 млн евро (с учетом налогов) нагрузки в виде зарплаты, что дает нам в сумме 106 млн евро нагрузки в год. 607+106=713.

То есть даже при сценарии, когда «ПСЖ» удастся получить от «Мадрида» максимальную сумму, «бланкос» все равно укладываются в новый лимит.

Благодаря грамотной работе руководства и правильному распределению финансовых нагрузок в последние годы «Реал Мадрид» может подписать Мбаппе, не беспокоясь о возможных проблемах с Ла Лигой.

Понятно. А что насчет общего экономического состояния клуба? Обновление «Бернабеу» влияет?

На днях «Мадрид» отчитался об итогах финансового года-2022/23. Как и в предыдущие годы после начала пандемии, убытков зафиксировано не было.

В официальном заявлении сказано, что «Реал Мадрид» завершил финансовый год с прибылью в размере 12 млн евро. Доход клуба за прошедший сезон, без учета трансферов, достиг отметки в 843 млн евро, что на 17% больше, чем в предыдущем году, и даже больше, чем было в год до пандемии (757 млн в сезоне-2018/19). Чистый долг составил минус 47 млн евро.

«Клуб сохраняет устойчивое положение с чистым капиталом в размере 558 млн евро и казной в размере 128 млн евро по состоянию на 30 июня 2023 года», – сказано в заявлении «Реала».

Доходы от маркетинга на 74 млн евро превысили прогнозируемые доходы, что было отмечено приходом некоторых глобальных спонсоров вроде BMW, Softtek или Adobe. Это объясняет, почему маркетинговая сфера принесла доход на 12% больше, чем в год до пандемии. Это позволило компенсировать постепенное восстановление выручки от матчей, которая все еще на 13% ниже, чем в 2018-2019 годах.

С 2023 года начались выплаты по кредиту на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» (кредит в 525 млн евро на 30 лет с процентной ставкой в 2,5%). Клуб также взял кредит в размере 225 млн евро (с процентной ставкой в 1,53%) на 27 лет для постройки подземной теплицы на стадионе, которая не была предусмотрена при первоначальном проекте из-за сложности. Эта теплица позволит автоматически складывать газон и сохранять его в оптимальных условиях. Таким образом, количество мероприятий, которые можно провести, не затрагивая газон, увеличится.

В декабре 2023-го «Реал Мадрид» планирует торжественное открытие нового «Сантьяго Бернабеу» (по сведениям газеты AS, работы на стадионе завершены на 85%). По разным оценкам, после реконструкции «Бернабеу» будет приносить «Реалу» от 300 до 400 млн евро в год вместо 150-170 млн, которые стадион приносит сейчас. Для максимизации прибыли «Мадрид» даже подписал договор с компанией Legends, согласно которому в обмен на 360 млн евро клуб предоставляет возможность использовать арену в свободные от матчей дни (30% выручки Legends будут забирать себе), организуя концерты и другие развлечения.

Важно: вся выручка от организации матчей, продажи атрибутики, билетов и прочего все еще остается 100% за «Реалом». Клуб собирается эксплуатировать стадион все 365 дней в году.

На зарплаты «Мадрид» тратит 54% от бюджета, что очень важно в контексте вопроса, не нанесет ли Мбаппе вреда экономике клуба в будущем. УЕФА вводит новый ФФП, по которому к 2024 году клубы должны тратить на зарплаты 80% от своего бюджета, а к 2025-му – 70%. Увеличение доходов за счет нового «Бернабеу» будет весьма кстати.

Какой вывод?

«Реал Мадрид» полностью готов к осуществлению трансфера Килиана Мбаппе в финансовом плане. Как в вопросе суммы сделки, так и в вопросе зарплаты.

Клуб блестяще справился с последствиями пандемии, сумев не только провести плавную смену поколений, сохранив положительный трансферный баланс, но и успел реконструировать стадион, который обеспечит мощную экономическую опору благодаря увеличению доходов.

Но с Мбаппе не все сейчас зависит от «Реала».

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Alex Grimm, Valerio Pennicino