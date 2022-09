Говорят, Елизавета II болела за «Арсенал». Разбираем слух и едем в Северный Лондон вместе с нашим английским сериалом

Второй сезон, который вы ждали больше «Дома Драконов» и «Колец власти»!

В прошлый понедельник в Англии прошли похороны королевы Елизаветы II. Ближе всего ей были скачки и все, что связано с лошадьми, но за 70 лет правления Елизавета часто заглядывала на теннис, регби и футбол.

Один из главных слухов вокруг королевы связан как раз с футболом. Принц Уильям не раз признавался в любви к «Астон Вилле», но другие члены королевской семьи открыто о своих симпатиях не говорили. Нового короля Великобритании Карла III (он же бывший принц Чарльз) принято считать болельщиком «Бернли», хотя на «Терф Мур» его ни разу не видели.

А вот о Елизавете говорят, что она переживала за «Арсенал», и даже приводят логичные аргументы.

В 2006 году королева должна была открывать новый стадион «Эмирейтс», но из-за проблем со спиной пропустила мероприятие, на котором ее заменил принц Филип;

В качестве компенсации «Арсенал» был приглашен в Букингемский дворец – пока единственный из британских футбольных клубов. Сеск Фабрегас позже уверял, что королева сказала ему, что поддерживает «Арсенал».

Экс-лидер Лейбористской партии Джереми Корбин подтверждал слова полузащитника. Корбин избирался в парламент от района Islington North, где расположены «Эмирейтс» и «Хайбери». «В 2006-м королева должна была открыть новый стадион в моем избирательном округе, но была вынуждена отказаться от участия из-за травмы, – говорил Корбин в Палате Общин в 2016 году. – К сожалению, с такой же проблемой в последующие годы столкнулись многие игроки «Арсенала». Так что мы должны поздравить ее с предвидением. Мы все знаем, что королева абсолютно выше политики. Возможно, она и выше футбола, но многие местные жители придерживаются мнения, что на самом деле в частном порядке она болеет за «Арсенал».

Правда, один из сотрудников Букингемского дворца утверждал: когда в разговоре он упомянул любовь к «Миллуоллу», королева ответила, что болеет за «Вест Хэм».

Говорить об «Арсенале» этой осенью, впрочем, можно не только в связи с королевой. Команда Артеты идет на первом месте в чемпионате, спокойно выиграла первый матч в Лиге Европы и на фоне неожиданных осечек «Сити» и «Ливерпуля» выглядит довольно убедительно.

Английский сериал Sports.ru, который весь прошлый сезон рассказывал о клубах, их городах и болельщиках, возвращается с историями о неожиданном лидере АПЛ.

«Арсенал» родился в заводских цехах – и переехал на север Лондона из-за проблем с посещаемостью

Переезды спортивных клубов с места на место привычны американским болельщикам, но в насквозь традиционной Англии такое случается редко – и почти никогда с футбольными клубами. В менее популярных в королевстве видах типа баскетбола, хоккея и даже регби такое бывало, но в футболе невозможно представить, что «Ноттингем Форест» внезапно окажется «Йорк Форестом», а «Бирмингем» сбежит из переполненного футбольной конкуренцией родного города куда-нибудь на юг, в более экономически привлекательный Кембридж.

История расколовшихся «Уимблдона» и «МК Донс» наглядно показывает, почему в современных реалиях такие планы обернутся скорее скандалом, чем успехом. Но еще сто лет назад такое было возможно, и в 1913 году «Арсенал» переехал из заводского Юго-восточного Лондона в куда более уютный Северный.

Все началось в Вуличе. Городок ниже по течению Темзы от Лондона столетиями жил за счет пастбищ, которые и подарили ему название: «wool» – по-английски шерсть. По мнению историков, ей активно торговали в Woolwich все Средневековье.

Близость к реке и ее глинистый и неустойчивый южный берег приносили в Вулич регулярные наводнения. Только к XVI веку здесь поняли, что Темза может стать не только проблемой, но и благом. В 1512-м открылась королевская верфь, и Вулич начал стремительно развиваться как центр лондонского кораблестроения.

Правда, условия труда были так себе. Темза продолжала регулярно выходить из берегов, доки строили на заболоченной местности, и к XVIII веку работникам местных фабрик платили на треть больше, чем на других лондонских заводах, чтобы хоть как-то компенсировать опасность производства.

К XIX веку корабельная индустрия плотно переплелась с военно-морской. К докам добавились несколько военных академий и Королевский Арсенал, производящий вооружение. Экономика района сильно зависела от войн, которые вела Британская Империя: Крымская война середины 1850-х открыла сразу несколько новых цехов, на пике Первой мировой здесь работали 80 тысяч человек, а вот между большими конфликтами местные заводы предсказуемо затихали из-за сокращения военных бюджетов.

Возможно, именно поэтому в 1880-х, когда Англия была вовлечена лишь в пару вооруженных конфликтов в Африке, у рабочих было достаточно свободного времени на сторонние хобби. В 1886-м здесь появился футбольный клуб Dial Square – в честь одного из заводских цехов. А через пару недель команду переименовали в более понятное «Королевский Арсенал».

Паб, в котором был основан «Королевский Арсенал»

В первый состав попали инженеры Дэвид Данскин и Джек Хамбл, к ним присоединились токари Фред Бердсли и Моррис Бейтс, которые раньше играли за «Ноттингем Форест», но приехали в Лондон на заработки. Кажется, с севера они захватили пару комплектов формы: именно Бейтса считают основателем красных клубных цветов «Арсенала», которые он позаимствовал у бывшей команды.

Точнее всего атмосферу того времени передают картины Лоуренса Стивена Лоури – главного художника английского Северо-Запада. Лоури жил в Манчестере и писал свои работы уже в 1950-х, но юго-восточный Лондон конца XIX века видится примерно так же: заводские трубы и толпы рабочих, стремящихся на футбол в свой единственный законный выходной.

Близость «Королевского Арсенала» к родной фабрике чуть не погубила клуб: игроки продолжали работать в цехах, в то время как на Севере Англии уже вовсю развивались профессиональные клубы. В 1891-м несколько игроков лондонцев пытались подписать прямо после кубкового матча с «Дерби Каунти», и «Королевский Арсенал» почти сразу поспешил оформить профессиональный статус.

Отрыв от корней шел тяжело: Лондонская футбольная ассоциация, состоявшая преимущественно из любителей, запретила клубу играть в своих турнирах. «Королевский Арсенал» попытался создать аналог Футбольной лиги на юге, но эксперимент не удался. За этим последовало переименование клуба в Woolwich Arsenal и приглашение присоединиться-таки к Футбольной лиге в 1893-м. Вот только связи клуба с заводом постепенно слабели: группа игроков-любителей, не желавших переходить в профессионалы, сформировала альтернативную команду Royal Ordnance Factories, которая состояла только из рабочих завода и несколько лет продолжала играть в любительских лигах.

В XX век «Вулич Арсенал» вошел середняком Первого дивизиона и дважды полуфиналистом Кубка Англии, но столкнулся с проблемами роста. Перед Первой мировой район Plumstead, в котором «Вулич Арсенал» проводил матчи, находился еще дальше на восток от огромного завода и представлял собой совсем малонаселенный пригород Лондона. Прибыль от билетов была минимальной: к концу 1910-х на Manor Ground ходили всего 11 тысяч. Для сравнения, на чемпиона Первой лиги «Астон Виллу» тогда ходили по 25 тысяч, а рекордсмены лиги по посещаемости «Челси» и «Тоттенхэм» собирали по 27-29 тысяч зрителей. Чтобы хоть как-то финансово оставаться на плаву, клубу приходилось продавать лучших футболистов, но он все равно оказался на грани банкротства.

Следующее решение навсегда изменило жизнь «Арсенала». В 1910-м клуб приобрела группа бизнесменов, во главе которой стоял сэр Генри Норрис – также председатель «Фулхэма». Неудивительно, что для начала он попробовал объединить два своих клуба и перевести остатки «Королевского Арсенала» в Западный Лондон, но Футбольная лига заблокировала слияние.

Норрис понимал, что финансовое положение клуба спасет только переезд в более густонаселенный район. Из XXI века решение выглядит странно: сегодня округа бывшего Королевского Арсенала – элитный жилой район с отличным транспортным сообщением с центром города, аэропортом под боком и огромными квартирами-лофтами в старых заводских кирпичных цехах.

Но столетие назад, несмотря на возмущения фанатов, Норрис решился перебросить команду на север, в быстро растущий Ислингтон.

Новый стадион по проекту Арчибальда Лича обошелся в 125 тысяч фунтов (13 млн на современные деньги), в 1913-м из названия ушла географическая привязка – а «Арсенал» стал клубом Северного Лондона.

Правда, понравилось это не всем. О зарождении дерби Северного Лондона Sports.ru рассказал Роб Бейтмен, работающий в Opta и болеющий за «Арсенал» с 1970-х:

«Когда «Арсенал» переехал в Ислингтон, это автоматически породило противостояние с «Тоттенхэмом». В то время географическая близость напрямую влияла на прибыль клубов: «Арсенал» откусывал часть фанатской базы».

В первом же сезоне ставка сработала: в густо населенном Ислингтоне, который в начале XX века был одним из самых быстро застраивающихся рабочеклассовых районов Лондона, куда уже протянулась ветка метро, на «Арсенал» ходили уже по 23 тысячи болельщиков. Но больше всего «Тоттенхэм» раздражало разделение не популярности, а денег.

«В 1915-м, когда лигу остановили из-за войны, «Арсенал» финишировал шестым во втором дивизионе, а «Тоттенхэм» – на последнем месте в первом, – продолжает Роб. – В 1919-м лига возобновилась и расширилась с 20 команд до 22, но одним дополнительным клубом стал не вылетавший «Тоттенхэм», а «Арсенал», который пролоббировал Норрис. Его клуб поднялся в элиту, и по сути денежные потоки поменялись. С тех пор «Арсенал» ни разу не вылетал, а противостояние с «Тоттенхэмом», конечно, зародилось именно тогда».

Дерби Северного Лондона в 1950-е

Лучший тренер «Арсенала» до Венгера умер из-за простуды на футбольном матче

Сразу после переезда «Арсенал» забуксовал, финишируя в нижней половине таблицы, и в 1925-м Норрис пошел на смену тренера. Команду возглавил Герберт Чепмен, бывший тренер «Хаддерсфилда».

Краткое содержание девятилетней эпохи Чепмена – 2 выигранных чемпионства и Кубок Англии – и 24-е место в списке 50 лучших тренеров всех времен от France Football. Чепмен разбавил клубные красные цвета белыми рукавами и упростил название (после переезда на север клуб превратился в The Arsenal, но Герберт попросил журналистов отбросить артикль). При участии тренера успешно прошла кампания по переименованию близлежащей станции метро из Gillespie Road в Arsenal, а мощные трансферы, на которые он уговорил обычно скупого Норриса, дали «Арсеналу» прозвище «Клуб Банка Англии».

Не обошлось и без тактических новинок: «Арсенал» первым начал играть по схеме WM (3-2-2-3) с усиленной ролью вингеров и большими возможностями для контратак.

Чепмен повлиял бы на английский футбол еще сильнее, но внезапно умер в начале 1934-го. 1 января тренер поехал просматривать игроков на матч «Бери» – «Ноттс Каунти», а на следующий день отправился на игру «Шеффилд Уэнсдей», с которым у «Арсенала» скоро был матч. Из Йоркшира Чепмен вернулся с простудой, посмотрел игру резервистов, а на следующий день ему внезапно стало хуже. Простуда быстро трансформировалась в пневмонию, и Герберт умер 6 января у себя дома в Северном Лондоне.

Осиротевший «Арсенал» под руководством легенды еще «Вулич Арсенала» и позже помощника Чепмена Джо Шоу выиграл лигу в том и следующем сезонах. В 1934-м в основе сборной Англии в товарищеском матче против Италии играли 7 игроков «Арсенала», а домашний «Хайбери» расширили до 70 тысяч мест.

Мощь клуба немного спала после Второй мировой. На излете 1945-го «Арсенал» сыграл с московским «Динамо», которое проводило турне по Великобритании. О той игре в 2014 году Ивану Калашникову рассказал британский историк Дэвид Даунинг:

– Третий матч – с «Арсеналом» – вызвал в английской прессе бурное обсуждение судейства советского арбитра Николая Латышева. Что там произошло?

– В тот вечер на поле опустился жуткий туман, и судья ничего толком не видел. Вратари не мог разглядеть нападающих своей команды и выбивали мяч наугад. Разобраться в каждом игровом эпизоде в той ситуации было невозможно. Поэтому футболисты часто нарушали правила безнаказанно, заводились, фолили в ответ, и так до конца матча.

Кроме того, Латышев судил так, как было принято в СССР. В Британии разрешался практически любой физический контакт – например, можно было атаковать вратаря, пока он в воздухе. В той игре Хомич прыгнул вверх за мячом, а форвард «Арсенала» просто врезался в него с разбега и затолкал в ворота. В Англии бы такой гол засчитали. Латышев, естественно, его отменил.

Очередь на матч «Арсенал» – «Динамо»

– У нас писали, что Латышев удалил одного из англичан за неспортивное поведение, а тот сделал вид, что не понял, скрылся в тумане и доиграл до конца.

– Правда? Это очень смешно, потому что в английских газетах писали, что в русской команде какое-то время было 12 человек, потому что один вышел на замену, а заменяемый игрок не ушел с поля. И в тумане этого никто не заметил. А у вас, значит, считают, что это футболист «Арсенала» продолжил играть... Что ж, мне нравятся обе версии!

– Матч с «Арсеналом» сказался на настроении прессы?

– Да, некоторые журналисты писали, что англичане не заслуживали поражения. И что русские играли слишком грубо. Надо понимать, что «Арсенал» был не вполне «Арсеналом» (в составе были Стэнли Мэтьюз из «Стока» и Стэн Мортенсен из «Блэкпула»), и поражение этакой импровизированной сборной Англии, конечно, било по самолюбию больнее.

На войне погибли 9 игроков «Арсенала» – больше, чем у какого-либо другого клуба. Тем не менее до 1950-х клубу еще удавалось держаться на вершине: он выиграл лигу в 1948-м и 1953-м, но следующих больших трофеев пришлось ждать аж до 1970-х.

Про «Арсенал» написана лучшая футбольная книга в истории

Роб Бейтмен отлично помнит, как в эти годы зародилась его любовь к клубу:

«Я начал болеть за «Арсенал», когда мне было около 6 лет. Я вырос в той части Англии, где не было больших футбольных команд, так что мой интерес к футболу начался через собственную игру во дворе. И только потом – через смотрение на профессиональных футболистов. Все мои друзья выбирали команды, и я остановился на «Арсенале». В то время они играли в финале Кубка Англии-1971 против «Ливерпуля». Вся моя семья болеет за «Ливерпуль», а я в свои 6 лет решил из чувства противоречия поддержать другую команду, и так все началось.

«Арсенал» выиграл тот финал, но затем «Ливерпуль» начал свою почти 20-летнюю эпоху доминирования в стране и в Европе. Так что у меня был тот один удачный день финала, а после – 18 лет почти без серьезных побед.

Первый футболист, который стал моим кумиром, – Лиам Брейди. Левоногий полузащитник, выпускник молодежной команды. У «Арсенала» давняя история привлекать игроков академии, и болельщики быстро в них влюбляются. Он был очень способным. Я сам тогда играл в полузащите, и это связало нас еще сильнее.

Между началом 1970-х и поздними 1980-ми «Арсенал» был не очень успешной командой. Но в 1985-м тренером стал Джордж Грэм: он избавился от многих возрастных игроков, которые уже не чувствовали связи с клубом, пригласил молодежь, и с ним мы пережили очень успешное время. Он и его эра была очень памятной для болельщиков. Грэм еще и играл за «Арсенал» сам помогал сохранить историю и традиции, вернул много ценностей, утерянных за пару десятилетий. В общем, все сложилось: подходящий тренер, много молодых игроков из академии, несколько больших игроков.

Грэм был довольно успешным, но в 1996-м вынужден был покинуть клуба из-за скандала: якобы он присвоил себе часть денег за один из трансферов через агента. Тренером на год стал Брюс Риох, но атмосфера в клубе была не в порядке, внутри было много проблем».

Во второй половине 1960-х за «Арсенал» постепенно начал болеть Ник Хорнби, один из самых популярных британских писателей современности. Он родился в юго-западном пригороде Лондона, рос неподалеку от Виндзора и учился в Кэмбридже. Десятилетие спустя Ник работал учителем в средней школе, а в 1992 году выпустил книгу «Футбольная горячка» (Fever Pitch, в России также распространено название «Футбольная лихорадка») – автобиографию о своей истории любви с «Арсеналом».

«Я влюбился в футбол так же, как позже влюблялся в женщин: внезапно, необъяснимо, некритично, не задумываясь о боли или разрушениях, которые это принесет», – писал Хорнби. В его словах и ощущениях узнали себя тысячи фанатов. В тот же год в Британии распродали более миллиона копий, а Хорнби получил главную книжную премию страны.

Сильным отличием книги от другой футбольной публицистики была ее ориентация не только на футбольных фанатов, но и на широкую публику. Сам Ник объяснял это просто:

«Когда писал книгу, знал, что первыми тремя важными людьми, которые ее прочтут, будут женщины: моя первая жена, мой агент и мой редактор. Думаю, что это и помогло мне написать книгу как объяснение моей фанатской ментальности. Я пытался сказать: «Я знаю, вы думаете, что мы идиоты, но вот, что с нами происходит». А потом мужчины, прочитавшие книгу, начали соглашаться: «Да, это именно то, что я чувствую». Я надеялся, что болельщики узнают себя в книге, но не ожидал этого. В итоге же вышло, что люди начали идентифицировать себя с героем независимо от их клубных пристрастий».

Важность работы Хорнби для поколения футбольных болельщиков 1970-1990-х объясняет главный эксперт Sports.ru по спортивным книжкам Иван Калашников:

«Хотя «Футбольная горячка» вышла еще до создания Премьер-лиги и как будто предвосхитила революцию в отношении Англии к футболу – до этой книги публичные разговоры о футболе сводились к обсуждению результатов и рассказам о фанатских противостояниях. Но когда книжный мальчик из Северного Лондона в лучших традициях психоанализа связал все свои поступки, страхи и достижения с чувствами, которые он испытывал, стоя на трибуне «Хайбери», это позволило читателям увидеть глубину футбола – не просто игры, а целой индустрии эмоций. До Хорнби многие пытались понять себя через музыку, кино и другое искусство, а благодаря его книге стало ясно, что иногда для этого достаточно футбола».

В 1997-м по книге сняли фильм с Колином Фертом (тоже болельщиком «Арсенала») в главной роли, в 2005-м вышел американский ремейк, и в том же году «Арсенал» добавил «Футбольную горяку» в сувенирный набор на прощание с «Хайбери»: потому что никто точнее Хорнби не описал ощущения от жизни футбольного фаната:

«Я отмерил свою жизнь в матчах «Арсенала», и любое жизненное событие любого значения имеет футбольную тень».

Приход Венгера насторожил болельщиков и встряхнул традиционный английский футбол

Несмотря на то, что в конце «Футбольной горячки» Хорнби все же дожидается чемпионства, почти вся книга посвящена мучительно скучному и безуспешному «Арсеналу» 60-х, 70-х и 80-х. Даже при Грэме команда была прагматичной и не очень яркой. Все изменилось в октябре 1996-го, когда в Северном Лондоне высадился Арсен Венгер.

«До Венгера «Арсенал» не был очень привлекательной командой, – вспомнил в разговоре со Sports.ru Майк Макдоналд, тоже болеющий за клуб с 1970-х. – Конечно, Джордж Грэм заработал для нас несколько кубков, но я всегда хотел, чтобы моя команда показывала чуть более интересный футбол. Когда Арсен пришел, мы достаточно быстро начали так играть. Для меня он был уникальным, потому что мог комбинировать хороших игроков, красивый футбол – и выигрывать при этом трофеи на протяжении многих лет».

Роб же вспоминает начало эпохи Венгера как довольно настороженное для болельщиков:

«Когда Венгер пришел, он был тренером с хорошей репутацией, но в действительности о нем мало что знали (Венгер приехал в Англию после 2 лет работы в Японии). Я помню, что к нему был определенный интерес: как все это будет, как у него пойдут дела?

Другие клубы привозили тренеров из-за рубежа, и они были не очень успешными. Английский футбол в то время был очень самобытным, и казалось, что не каждый тренер может прийти и быстро адаптироваться здесь. Но в это время в Премьер-лигу начали массово приезжать иностранцы. И очень быстро стиль футбола стал меняться, что нравилось болельщикам. А еще, конечно, Венгер выиграл два кубка в свой первый сезон, это тоже помогло его адаптации.

Люди долго не знали, чего от него ожидать. Он был не традиционным тренером: очень трудолюбивый, говорящий на шести языках и получивший степень по экономике. В то время большинство британских тренеров шли на свои должности после карьеры в футболе и не обладали серьезным образованием.

Это был период, когда клуб находился в подвешенном состоянии. Венгеру немного повезло, что его не сравнивали напрямую с Джорджем Грэмом, потому что сравнение тогда было бы не в его пользу. В такую неприятную ситуацию попал Унаи Эмери, пришедший за Венгером. Венгер же получил некоторую фору в виде не самого успешного года Риоха и смог с нуля построить свои отношения в клубе».

Пока соперники ворчали о том, как французский тренер и новые игроки разрушают «старый добрый английский футбол», болельщики «Арсенала» быстро влюблялись в новую клубную философию.

«Возможно, некоторых фанатов новый, более интернациональный подход смущал, но меня – никогда, – признается Роб. – У нас появилось несколько новых игроков, и мы могли видеть, как они двигают игру к лучшему. Я был большим фанатом «Милана», видел всех голландских игроков там, и когда в 1995-м мы купили Бергкампа, это сильно вдохновляло. Кроме того, в клуб пришел Патрик Виейра, и я видел его дебют в 19-20 лет: он был невероятен в сравнении с любым другим полузащитником, которых мы видели раньше. Так хорош, даже в молодом возрасте!

Чем больше игроков приходили и чем лучшее впечатление они оставляли, тем меньше было страха, что европейские игроки как-то не так повлияют на английский футбол. Мы сразу поняли, что у Венгера есть чуйка на таланты. Его игроки соответствовали амбициям клуба: людям не важно, откуда вы приехали, если вы помогаете выиграть АПЛ. Всегда здорово, когда в команде появляется игрок из академии, воспитанник, но сейчас это происходит не так часто, как когда я был ребенком. В то время футболисты могли всю жизнь играть в одном-двух клубах. Сейчас же меняют команды и чемпионаты каждый год».

«Хайбери» – место, где осталась душа «Арсенала». Подтверждают Венгер и болельщики

Все большие успехи клуба связаны с легендарным «Хайбери». Майк рассказывает, что сильнее всего его поражала локация стадиона: «Дом футбола», как долго называли арену, был буквально зажат между реальными жилыми домами.

«Я вырос в Хартфордшире, это графство к северу от Лондона. Но в 16 лет перебрался в город, жил на Finsbury Park и в Ислингтоне – все в районе «Арсенала». Это всегда была очень жилая зона. Если идете по центральной улице между домами, и вдруг сворачиваете в переулок, то стадион выглядит как космическая тарелка в центре квартала. Здесь традиционная застройка для Англии, и многие стадионы встраивались в кварталы так же, как «Хайбери». Конечно, современные строят уже чаще в пригородах, где больше места для парковок и больших потоков людей. Но когда я первый раз оказался здесь, был поражен: идешь по улице и вдруг упираешься в стадион!»

У Роба с «Хайбери» связана еще и глубокая личная история.

«В 2004-м мы выиграли сезон, не проиграв ни одного матча (к этому мы еще вернемся чуть позже). Моя девушка на тот момент была на 8-м месяце беременности, и мы были на стадионе на последнем матче сезона. Мой сын родился через месяц, и этот период моей жизни навсегда останется особенным.

На «Хайбери» было так много памятных матчей в Европе: мы обыграли «Ювентус» 2:0, отличная игра. Я помню, как Андерс Лимпар забил с середины поля в 1991-м.

Конечно, все матчи против «Тоттенхэма», местных соперников, против «Манчестер Юнайтед», когда две команды были в пиковом состоянии.

«Хайбери» называли библиотекой, потому что там всегда было довольно тихо. Но на некоторых матчах атмосфера была великолепной. Поле всегда было в шикарном состоянии, особенно в последние 10-15 лет. Знаменитый агроном Стим Браддок, который к сожалению умер в этом году, почти каждый год получал награду за лучший газон в лиге. И качество травы было очень важным для того футбола, который показывал «Арсенал» при Венгере.

Во время больших матчей атмосфера была отличной. Но главное – это традиции этого места. Стадион построен в 1930-х, там были мраморные залы, трибуна в стиле арт-деко, и это был невероятно красивый стадион. Сейчас его переделали в жилой комплекс с квартирами, и это выглядит очень мило. Но это всегда было место, которое производило впечатление».

Ислингтон – район, в котором чувствуется мощь и некоторая аристократичность. Из рабочего квартала, где в начале 1900-х останавливался Владимир Ленин, он постепенно превратился в место жительства среднего класса и даже представителей власти. В разные годы здесь жили бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Тони Блэр, писатель Джордж Оруэлл, актеры Эмма Уотсон, Кейт Уинслет, Джеймс Макэвой, Хит Леджер, Колин Ферт – и еще десятки людей разных творческих профессий.

Жилой квартал Highbury Square, возведенный на месте стадиона, производит впечатление и сейчас. 6 лет назад я была в гостях у Стива – болельщика «Арсенала» и владельца квартиры на пятом этаже бывшей Западной трибуны. Подробный текст с рассказом вот здесь. Сейчас Стив, как и планировал, наверняка переехал за город в дом побольше, но я до сих пор вспоминаю его душевный рассказ о жизни в родном стадионе.

«Эта квартира, этот дом – это то, что отчасти сохраняет во мне детскую преданность футболу. Иногда забываешь, какой привилегией обладаешь, живя здесь. А потом выходишь на улицу с утра, а перед домом десяток человек, фотографирующих фасад. И это всегда напоминает о том, в каком потрясающем месте мы живем».

На свежепостроеном «Эмирейтс» быстро стало понятно, как сильно он уступает старому стадиону.

«В сравнении он выглядел довольно просто: там и сейчас не очень-то много декора, но тогда казался совсем обычным, – грустит Роб. – Он сильно отличался от «Хайбери», который буквально нависал над игроками. Мое место на верхнем ярусе было над боковой линией, я видел футболистов прямо под собой. На «Эмирейтс» же первые несколько матчей ощущались как финал: как едешь на «Уэмбли» или «Стад де Франс», что-то такое. И стать своим заняло у него некоторое время. Нужно несколько больших матчей, мощных побед, чтобы стадион начал ощущаться как дом.

Клуб тоже старался помочь с атмосферой, но большой проблемой стали кресла на стадионе, которые установили по всей Британии в конце 1980-х. Они разделили фанатов, которые раньше годами стояли вместе. «Арсенал» постарался снова сгруппировать в одной зоне тех, кто хотел все еще стоять, петь и размахивать флагами, чтобы они могли шуметь и наслаждаться, не перегораживая вид зрителям поспокойнее с сэндвичами и креветками.

Это был инновационный опыт от похода на стадион. В начале 2000-х вип-ложи только появлялись, теперь же у «Арсенала» есть два яруса таких мест по периметру стадиона. И размер стадиона другой: 38 тысяч «Хайбери» были распроданы каждую неделю. На «Эмирейтс» же люди не ходят на каждый матч, иногда там встречаются свободные сектора. Это тоже не помогало с атмосферой, как и выступления клуба в последние годы. И, конечно, цена: смотреть на «Арсенал» очень дорого, немногие молодые люди и дети могут себе это позволить. Так что все больше людей на трибунах – среднего возраста, как я, кто хочет просто сидя посмотреть футбол в спокойном состоянии».

У «Арсенала» и правда годами были самые дорогие абонементы в лиге: самый дешевый сезонный билет на «Эмирейтс» обойдется в 927 фунтов (67 тысяч рублей). У «Тоттенхэма» самые бюджетные варианты за £807 (58к рублей), а самый дешевый в Лондоне и даже в лиге вариант – «Вест Хэм», на Лондонский стадион можно весь год ходить всего за £300 (22к рублей).

В 2002-м Венгер сглазил серию «Арсенала» без поражений. Но команда все равно сделала это два года спустя

На трибунах нового «Эмирейтс», по периметру тех самых вип-лож, сейчас висят баннеры. Среди флагов самых разных региональных фан-групп «Арсенала» и именных плакатов в честь легендарных игроков есть скромное полотно: «2003/04 38 матчей, 26 побед, 12 ничьих, 0 поражений. Непобедимые».

«Не думаю, что кто-то может ожидать от любой команды сезон без поражений, – рассуждает Роб. – Особенно в современном футболе. Такие рекорды мог ставить «Престон» на заре возникновения футбола, но и матчей тогда было существенно меньше (в сезоне-1888/89 «Престон» не проиграл ни одного из 27 матчей).

У нас же было несколько игр, когда серия была под угрозой: матч с «Юнайтед» в сентябре, которую назвали «Битвой на «Олд Траффорд», когда Патрика Виейра удалили, а «Юнайтед» на последней минуте заработал довольно спорный пенальти, но Ван Нистелрой пробил в перекладину. После финального свистка на поле царило какое-то безумие!

В концовке сезона было несколько ситуаций, когда мы проигрывали в один гол, особенно после того как мы уже выиграли чемпионат на «Уайт Харт Лейн», но оставалось еще пять или шесть матчей до конца. Это был момент, когда все затаили дыхание, и мы сыграли вничью четыре матча подряд. Мы тогда думали, что шальной гол может разрушить серию, потому что команда была уже не в таком сосредоточенном состоянии.

Тогда многие вспоминали, как на на одной из пресс-конференций в 2002-м Венгер сказал, что его команда может пройти сезон без поражений. И на следующей же неделе мы проиграли. Вся команда недоумевала: «Зачем ты это сказал?!» – «Потому что я правда считаю, что мы можем это сделать». Тогда, за 2 года до «Непобедимых», это казалось утопией и вызывало смех фанатов. В те годы шла война в Ираке, и у одного из иракских военных было прозвище Chemical Ali. И болельщики печатали на футболках Comical Wenger. Но он правда в это верил.

Когда начался сезон-2003/04, команда шла от игре к игре. Я правда не думаю, что кто-то мог предположить такой рекорд, его реальность стала очевидна только к концу сезона. Конечно, это особенное достижение. Не думаю, что его реально повторить. Но в действительности рекорд не так важен. Ты не можешь получить больше чемпионств за это, тебе не дают два кубка, если ты прошел сезон без поражений. И главное было – выиграть чемпионат».

Фанаты считают, что Венгер должен был уходить раньше

Непобедимый сезон стал последним крупным успехом «Арсенала». Дальше было звание кубковой команды (4 Кубка Англии за 12 лет), регулярная Лига чемпионов, шутки про топ-4 – и долгие рассуждения о том, что время Венгера в клубе заканчивается. Доходило до того, что на матчах болельщики «Арсенала» за и против тренера начинали драться между собой.

«Сейчас мне кажется, что эра Венгера подходила к завершению уже лет 10 назад, – размышляет Роб. – Он дошел до момента, когда проблемы стали видны за пределами команды, и он не мог их решить. В моментах все выглядело позитивно: например, когда мы подписали Озила, Санчеса – это были инвестиции. Но Венгер достигал лучших результатов совсем в другую эру, когда можно было построить сильную команду на дешевых игроках и выпускниках академии. Затем время начало меняться.

Фанбаза начала раскалываться. Часть людей верила, что Венгер должен остаться из-за его достижений: трофеи, стиль футбола, новый стадион, постоянная Лига чемпионов. Другая группа считала, что несмотря на это все, финиш на 3-4 строчке недостаточно хорош для нас, и клубу нужно новое испытание.

Я рос в 1970-х, когда финиш в топ-4 невозможно было себе представить. Пытался объяснить молодым, что нынешнее состояние, когда мы выигрываем по трофею в год, – это не данность, так не может быть все время. Мы видели, как «Лидс» вылетел из АПЛ, и другие клубы падали вниз. У нас нет неизменного права быть на вершине.

Но становилось понятно, что Венгер – очень упрямый человек, и ему сложно меняться. Он продолжал следовать своим идеям, но они постепенно переставали работать для борьбы за АПЛ. Да, мы выиграли 3 Кубка Англии за 4 года, и для большинства клубов это больше, чем они выигрывали за всю свою историю. Это немного по-детски и снобски с нашей стороны – быть недовольными этим и финишем в топ-4. По сути мы вышли на плато, но не могли прыгнуть выше.

Я чувствовал, что ему лучше было бы уйти чуть раньше, чтоб увековечить свое наследие. Мы знали, что за этим последует период транзита, и хотели проскочить его раньше.

Но ситуация была странная. На одном из матчей над стадионом пролетел самолет с плакатом Wenger Out. А через несколько минут – такой же с баннером In Wenger We Trust. Это было максимально тупо: болельщики «Арсенала» тратили деньги на высказывание своего мнения таким образом. У стадиона несколько раз были драки между фанатами за Венгера и против него».

Майк же вовсе считает, что с тренером нужно было расставаться почти сразу после последнего чемпионства.

«Я начал разочаровываться в Венгере в районе 2007-2008 годов. Он был в клубе слишком долго, дольше, чем большинство тренеров в любом клубе. А я начал приходить к возрасту, когда все больше понимал тактическую сторону футбола: я тренировал сам с 16 лет и делаю это до сих пор. Я начал понимать игру и внезапно осознал, что Венгер-то ее уже не понимает. Когда игра стала настолько тактической, как в последние десятилетия, он уже не успевал за прогрессом. У клуба же не было денег, достаточно денег, чтобы покупать игроков, которые могли бы сбалансировать эти проблемы с тактикой. А Арсен был слишком упрямым и не хотел нанять, например, тренера по тактике, решал все сам и пытался прикрыть свои недостатки.

На протяжении почти 10 лет, которые он оставался в клубе, это сильно раздражало меня. Когда ты любишь что-то и вдруг перестаешь, потому что замечаешь огромный недостаток, но продолжаешь быть рядом в ожидании перемен – это очень сложно. Когда он ушел, я был по-настоящему счастлив. Честно говоря, в сезоне-2015 в финале Кубка Англии часть меня хотела, чтобы «Арсенал» проиграл. Я знал, что если он выиграет трофей, то отсрочит свой уход. Меня очень бесило, что из-за него я желаю поражения своему клубу.

Я всегда буду благодарен тому, что Арсен сделал в первые годы в клубе. Но в конце 00-х я уже понимал, что «Арсеналу» нужны изменения, а они не произошли еще 10 лет».

«Арсенал» снова на первой строчке в АПЛ. Теперь на «Эмирейтс» хвалят Артету – и даже Кронке

Зато нынешним состоянием клуба Майк максимально доволен:

«Артета за несколько лет проделал феноменальную работу, особенно с учетом того, что мы живем в эпоху нетерпеливости и быстро принятых решений. Спасибо клубу, что они дали ему время, понимая, как он таланлив, когда люди вокруг кричали, что его нужно уволить.

Мне кажется, Артета переучивает игроков новому, более современному и тактическому футболу. То, как «Арсенал» играет сейчас – больше тренерской установки, меньше личной свободы для игроков – это новый метод. Всего несколько команд сейчас играют так, говорят о зонной защите. Игроки должны заново переучиться, это занимает время, и руководство дало Артете это время. В этот сезон мы наконец-то видим, что игроки начинают понимать, что он от них требует, что какие-то вещи начинают доводиться до автоматизма.

Пару лет назад клуб наконец-то перестал принимать дурацкие решения по трансферам и купил игроков, которые были нужны клубу, за серьезные деньги. А также игроков 23-24 лет, которые могут прогрессировать и приносить пользу еще многие сезоны.

Что касается владельцев, то я пришел к точке, в которой могу быть им благодарным. Кронке наконец-то распечатал свою чековую книжку! Он понимает бизнес достаточно, чтобы знать, когда и за что платить. Например, когда в клубе был Усманов, он почти не тратил. Но когда Кронке стал единственным владельцем, то начал тратиться. В этом явно есть какое-то бизнес-видение. Он поддерживает очень талантливого тренера. Так что в целом я его поддерживаю. Также его команды в США по американскому футболу («Лос-Анджелес Рэмс») и хоккею («Колорадо Эвеланш») в последние годы выиграли Супербоул и Кубок Стэнли. Так что я уверен, он вложит максимум своих сил, чтобы выиграть что-то и в Европе с нами».

Уверенность в собственных силах и перспективах – то, чего в красной части Северного Лондона не было довольно давно.

«Сейчас я не чувствую себя сверхуверенно только потому, что мы наверху таблицы, – перестраховывается Роб. – Мы выиграли шесть матчей, которые должна была выигрывать команда, претендующая на что-то серьезное. Да, проиграли очень мотивированному «Юнайтед». Но в целом у нас все еще проблемы с сухими матчами: кажется, у нас серия из 8 домашних матчей с пропущенными голами. И если знаешь, что точно пропустишь, то надо забивать как минимум два. Это тяжело делать каждую неделю, и у нас впереди еще много работы. Это прекрасный старт, но мне не кажется, что мы будем бороться за трофей в этом году. Есть хороший шанс на топ-4, хороший шанс на успешную кампанию в Лиге Европы или внутренних кубках. И для большинства фанатов очень важно, что они видят движение вперед и прогресс».

Майк же, кажется, готов впервые за годы позволить себе искренне радоваться происходящему – и, как и многие болельщики, начинать готовиться к большим трофеям.

«Быть на вершине таблицы – это шикарно. Еще более прекрасное ощущение – разочаровываться, когда не получается увеличить отрыв наверху таблицы. Перед началом сезона я говорил, что «Арсенал» может финишировать вторым, потому что все наконец-то встает на свои места. Это здорово и увлекательно.

Я думаю, по ходу этого сезона мы увидим отрезки, в которые «Арсенал» будет бороться за чемпионство в АПЛ. Не уверен, что это продлится до апреля-мая, но мы явно будем наверху. В следующем году я надеюсь, что получится по-настоящему побороться за титул. Кроме того, исходя из того, как «Арсенал» играет сейчас, у нас могут быть хорошие перспективы в еврокубках. Думаю, успех случится раньше, чем люди предполагают».

***

Ранее в сериале:

• «Ливерпуль»: «романтичный клуб в до глупости романтичном и сентиментальном городе»

• «Бернли»: тут именем главного тренера назван паб у «Терф Мур», а сам стадион считается самым счастливым местом в городе

• «Лестер»: самый прогрессирующий клуб АПЛ, история которого добралась до «Игры престолов»

• «Брайтон»: английский юг и Грэм Поттер

• «Ньюкасл»: как на севере приняли шейхов и чем город будет завлекать звезд

• «Вест Хэм»: перерождение Восточного Лондона и банда Мойеса, стремящаяся в ЛЧ

• «Брентфорд»: новый дом Кристиана Эриксена и самый хипстерский клуб АПЛ

• «Астон Вилла»: королевский клуб в брутальном городе

• «Норвич»: самый счастливый город Британии опять вылетел из АПЛ

• «Уотфорд»: любимый клуб Элтона Джона снова уволил тренера и вылетел

Фото: Дария Конурбаева; Gettyimages.ru/Keystone, J. Gaiger/Topical Press Agency, William Vanderson/Fox Photos, Krafft Angerer, Stu Forster/Allsport, Sandra Behne/Bongarts, Paul Gilham, Tom Shaw, Clive Rose, Shaun Botterill, David Ashdown, Laurence Griffiths, Mark Thompson, Catherine Ivill, David Rogers; en.wikipedia.org; waterstones.com