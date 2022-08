Как конфликт Артеты и Обамеянга выглядел изнутри? Продолжаем смотреть документалку про «Арсенал»

Amazon порциями выдает инсайды о прошлом сезоне «Арсенала». В первых трех сериях реалити-шоу All or Nothing нам показали яркие установки Микеля Артеты, историю перехода и адаптации Аарона Рэмсдейла и душевный монолог Кирана Тирни о ментальном здоровье.

Вторая часть начинается резче и эмоциональнее – с монолога Артеты:

«Я прямой человек. Меня растили так, что некоторые ценности не обсуждаются, и я стараюсь так же работать с клубом, с игроками, со своим штабом.

Нужно помнить о культуре и ценностях, которые мы представляем. У меня три главных: уважение, преданность делу и страсть. Если хотя бы один из этих пунктов отсутствует, вас не должно быть рядом с этим клубом».

Спокойное, но жесткое интервью на базе сменяется кадрами из раздевалки. Не до конца понятно, что это за матч: судя по сидящему в игровой форме Лено и нашивках на рукавах – одна из игр Кубка Лиги. В перерыве Артета сорванным голосом кричит на игроков.

– Что вы думаете, парни? Что вы думаете?

– Мы недостаточно хороши, – после молчания выдавливает Роб Холдинг.

– Недостаточно хороши?! Что скажете? Лака, как ты сказал пару дней назад, как мы их победим?

– Ритмом, – отвечает Ляказетт.

– Ритмом, черт побери! – срывается Микель. – Ритм! Вы просто размякли, черт возьми! Когда теряете мяч, должны бежать за ним. А не закатывать глаза, идти назад, немного ускоряться и только потом спринтовать. Прессинг, прессинг на мяче! Мяч идет сюда – и вы двигаетесь за ним. Я опять потерял голос, потому что пришлось орать на вас. Я не должен этого делать, вы гораздо лучше такого отношения. Во втором тайме хочу увидеть другую команду. У вас есть 5 минут. 5 минут! Язык тела, отношение к делу, внимание должны демонстрировать ваш настрой. Покажите мне это!

«У босса есть яйца». Артета собрал папку с проступками Обамеянга и отстранил от тренировок

Декабрьское поражение от «Эвертона» стало для «Арсенала» третьим в четырех последних играх АПЛ. На пресс-конференции тренера бомбардируют вопросами о плохой реализации Обамеянга: за «Арсенал» он не забивал с октября.

– Когда игрок не забивает, это влияет на его уверенность в себе и настроение. Но сейчас не время жалеть себя.

– Гари Невилл предположил, что ваши отношения с Обамеянгом могут испортиться, потому что вы оставили его в запасе.

– У меня хорошие отношения со всеми моими игроками. Все понимают, что я всегда делаю все, что в лучших интересах клуба и игроков.

С пресс-конференции Микель уходит вместе с директором клуба по коммуникациям Марком Гоннеллой.

– Ты знаешь, что происходит? – спрашивает тренер.

– Да.

– Я хочу, чтобы ты был готов к тому, что случится. Потому что это точно взорвется.

В столовой игроки обсуждают происходящее:

– Что вчера случилось с Обой? – спрашивает Эль-Ненни.

– Он уехал в Париж, – объясняет Холдинг, – но вернулся на день позже, чем хотел босс. У него было разрешение, что-то случилось с его мамой, он должен был ее увидеть. Но в итоге не вернулся вовремя, пропустил тренировку – и теперь работает отдельно.

– Уоу… У босса есть яйца.

«Я был очень рад, когда (осенью 2020-го Обамеянг переподписал контракт на 3 года – Sports.ru) он решил продлить контракт, – рассуждает Артета. – Мы обсудили цели, которых хотели добиться вместе, и оба пошли на некоторые компромиссы. А дальше весь вопрос в том, придерживаемся мы наших договоренностей или нет. Если кто-то нарушает изначальные установки, то от этого сложно оправиться».

Уезжая с базы, Обамеянг болтает с кем-то из партнеров.

– Когда ты вернешься в команду?

– Брат, я уже здесь. Я тренируюсь каждый день, просто не с вами.

– Известно, как долго?

– Пока они не решат. А еще они предложили мне встретиться и поговорить с ними (качает головой).

На ближайшем матче против «Саутгемптона» Артета оставил Обамеянга вне заявки, зато снова вернулся к философским установкам.

– Парни, что важнее: путь или цель?

– Цель.

– Думаете? Знаете, о чем нужно действительно волноваться? О компании, в которой проделываете этот путь. Я так благодарен, что вы здесь. Вы невероятные люди, у вас есть возможность трансформировать энергию. И когда выйдете на поле, должны передать эту энергию фанатам. После двух поражений необходимо зарядить их. Только страсть покажет этим людям, как сильно для вас это важно. Играйте с отвагой и верой – и выиграете эту чертову игру.

«Арсенал» выиграл 3:0 даже без Обамеянга. Перед следующей игрой Артета донес до команды свежие новости о нападающем:

«Я должен кое-что вам объяснить. После ситуации, которая была у нас с Обой, и моего решения оставить его вне заявки я много думал о нашем следующем шаге. Вместе с клубом мы решили, что он больше не капитан «Арсенала». Вы должны это знать. На данный момент он не в команде. Мы продолжаем работать как группа, и должны соответствовать более высоким стандартам и ставить большие цели. Мы с клуб больше не примем такое поведение. То, что мы строим здесь, противоречит таким проявлениям. Мы должны работать над нашей культурой и придерживаться одинаковых правил для всех. Это сообщение, которое я должен до вас донести. Мне не нравится, что приходится делать это сейчас, но я должен быть с вами честен. Давайте сконцентрируемся на завтрашней игре, хорошо?»

После очередной пресс-конференции и града вопросов Артета вроде бы доволен.

«Кажется, мы дали им не так много громких заголовков, да? – говорит он директору по коммуникациям. – Они должны понять, что я не пытаюсь показать свой авторитет. Я устанавливаю правила, которые одинаковы для всех. И вот поэтому у меня все задокументировано: все даты, время, все договоренности и условия. Если когда-нибудь это понадобится, у меня все наготове».

Решение Артеты приводит к сложностям для юридического департамента. Техническому директору Эду вместе с директором по футбольным операциям Ричардом Гарликом предстоит разбираться с контрактом Обамеянга.

Эду: У нас был разговор с Микелем и людьми в клубе по ситуации с Обамеянгом. Микель понимает, что если он не тренируется с командой, то это может стать проблемой?

Клубный юрист: Какая сейчас ситуация у игрока?

Эду: Непонятно. Это сложно, потому что я общаюсь напрямую только с агентом.

Ричард: Мы не можем держать его отдельно от команды до конца сезона.

Юрист: Правильно ли я понимаю, что проблема только в позднем возвращении из Франции? Или есть другие свидетельства и поступки, которые привели к такому решению вопроса?

Ричард: У Микеля есть файл со всеми проступками игрока, и кульминацией стала текущая ситуация.

Юрист: Это не идеально.

Ричард: Я согласен. Это краткосрочное решение, которое требует дальнейших шагов.

«Поддерживать Микеля в его решении непросто, – признается Эду. – Сколько голов Обамеянг каждый год забивал за клуб? Как сильно фанаты любят его? Насколько важен он для коллектива? Неважно, капитан он команды или воспитанник. Все должны работать по одним правилам. И если не выполняешь требования клуба, мы должны реагировать. Некоторые решение сложны. Но мы должны их принимать».

Без Обамеянга «Арсенал» продолжил выигрывать (5 из 5 матчей в декабре после поражения от «Эвертона»), но трансферное окно принесло новые сложности. Почти все разговоры в офисе Эду сводятся к форварду. Технический директор уверен, что Обамеянга нужно вернуть в команду до конца сезона, и хочет уговорить Микеля пойти на компромисс.

Правда, нарезка из интервью тренера про доверие и дисциплину убеждает, что шансы на успех этой затеи минимальны.

– Когда вы поняли, что он больше не часть команды? – спрашивает продюсер сериала у Артеты.

– Когда посмотрел в его глаза и увидел, почувствовал, что доверия больше нет. Это очень сложное решение в середине сезона, и он самый важный игрок в клубе. Я понимаю, что его отсутствие может влиять на команду. Но если смешиваешь все эти условия, а решение все еще выглядит правильным, то мы должны его принять.

Неисполнительный директор клуба Тим Льюис поддержал Артету: «Он тренер. И в ситуации с Обамеянгом я для того, чтобы поддержать его, удостовериться, что он уверен в своем решении, помочь ему. Я не даю ему футбольных советов, это было бы абсурдно. Знаю, под каким давлением Микель находится, но наша команда поддерживает его».

К концу января даже Эду понимает, что лучшее решение – избавиться от нападающего.

«У нас два варианта, – объясняет Эду, – аренда или расторжение контракта. Мы не можем рассчитывать на продажу, никто не прибежит за ним сейчас. Ему 32, это невозможно. Если он уйдет в аренду, это худший вариант».

Ситуация нервирует «Арсенал» до последнего: клубу нужно согласие от Обамеянга на расторжение контракта. После возвращения с Кубка Африки он продолжает тренироваться в одиночестве, и до последнего дня трансферного окна не находится желающих его подписать. За несколько часов до дедлайна на связь выходит «Барселона», которая хочет взять нападающего в аренду. Эду ведет переговоры с каталонцами, и тут его сотрудники сообщают:

– Вы видели? Обамеянг в Барселоне, появился твит с ним в аэропорту.

– Покажи-ка!..

Полет в Испанию не согласован с «Арсеналом».

– Что он должен делать сейчас?

– Тренироваться.

– Он пропускает тренировку?

Эду разговаривает с одним из представителей игрока.

– Скажите нам, что вы хотите, и мы ответим, готовы ли мы на это. Потому что я знаю, что игрок сейчас в Барселоне.

– Это личное дело, его отец живет в Барселоне, он его навещает.

– Да-да, конечно. А мы живем в Диснейленде. Как клуб мы ждем от вас, чего вы хотите. Или он должен прямо сейчас вернуться в Лондон.

– Вы хотите еще одно письмо с улучшенным предложением?

– Да. Мы очень далеки от наших ожиданий.

После завершения телефонного звонка, в офисе обсуждают шансы.

– Какова вероятность, что все случится сегодня?

– Мяч на их стороне. Давайте подождем.

Переговоры между Лондоном и Барселоной продолжаются до позднего вечера. В офисе смотрят трансферный онлайн Sky Sports и шутят: «Это как игра в гляделки, мы сидим и ждем, кто моргнет первым».

В итоге Эду и Ричард созваниваются со спортивным директором «Барселоны» Матео Алемани.

Ричард: Матео, думаю, мы готовы закрыть сделку. Мы бы предпочли расторжение контракта с игроком сегодня. «Барселона» тогда может предложить ему контракт на следующий сезон, который покроет его зарплату.

Матео: Хорошо. Поздравляю, потому что думаю, для вас это очень хорошая сделка.

Радости в офисе не видно. «Нам все еще нужно все оформить», – вздыхает Ричард.

Документы уходят в АПЛ в 22:59 – за минуту до дедлайна.

Артета снова подхватил ковид – а потом устроил разнос команде после поражения от «Ноттингем Форест»

В декабре 2021-го по Британии прокатился новый штамм коронавируса, поставив английский футбол под угрозу очередной остановки. Клубы ввели дополнительные тестирования, и игрокам приходилось по часу ждать результатов экспресс-тестов в машинах. Довольны были не все, и клубного врача с хохотом прогнали с парковки гулом клаксонов.

«Арсеналу» на этом этапе удается обойтись без отмененных матчей, но позитивным оказывается один из тестов Микеля Артеты. Установку перед матчем с «Сити» 1 января тренер дает по Zoom.

«С новым годом, парни! Я провел без вас пару дней и не хочу становиться слишком эмоциональным, но эти дни позволили мне понять, как я горд и счастлив жить с вами каждый день.

Мне очень жаль, что не могу быть с вами сегодня, потому что мы сегодня отправляемся на войну, и я хотел бы быть с вами. Но буду хватать этот экран, давить и делать все, что могу, чтобы помочь вам.

Будьте собой, парни. Я хочу, чтобы им приходилось бороться с вами. Вспомните, что было на «Эмирейтс»: мы проигрывали 0:3 в меньшинстве, а они выпустили Мареза и Стерлинга, чтобы унизить вас. Сейчас мы совершенно другая команда. Играйте с первой же минуты, играйте вперед, двигайтесь. Я горжусь вами, парни. Идите и выиграйте этот чертов матч!»

«Арсенал» повел в первом тайме, но арбитр не поставил пенальти в ворота «Сити», зато назначил его за картинное падение Бернарду в штрафной, а вдобавок удалил Габриэла. Хозяева проиграли 1:2 на последней минуте из-за гола Родри.

«Парни, слышу много разочарования, – успокаивает команду Артета. – И я полностью на вашей стороне, учитывая все, что случилось в матче, все принятые судьей решения.

Но с моей стороны вы заслужили только похвалу. То, как вы играли против одной из лучших команд в мире, было колоссально. Результат – это не следствие сегодняшней игры. Мы должны быть честными сами с собой: были моменты, когда могли повернуть игру еще больше в нашу сторону, но не справились. Мне жаль, но такие команды наказывают в тот момент, когда им что-то отдаешь. Но в остальном: как вы играли, с какой отвагой шли на мяч, с какой агрессией прессинговали!.. Оставайтесь позитивными, потому что я не видел ни одной другой команды, которая бы делала это по ходу сезона. Хорошая работа».

С вынужденной изоляции после ковида Артета вернулся не только с похвалой, но и с пачкой критики:

«В ближайшие 10 дней мы сыграем 4 матча в трех турнирах, которые определяют наш путь в этом сезоне. У меня было много свободного времени для анализа. Я посмотрел видео с 21 тренировки. Есть несколько игроков, которые тренируются очень хорошо, большинство, которое тренируется хорошо, и несколько человек, которые… просто пришли. Если бы я был здесь на тренировке в воскресенье, выгнал был четверых из вас после 15 минут.

Мы не тренируемся в парке, мы не в детском саду, и мы не тратим свое время. Мы должны повышать наш уровень. И это относится к каждому из нас. Потому что сейчас начнутся матчи на вылет».

С особым вниманием Артета подходит к старту в Кубке Англии: «Арсенал» начинал турнир матчем против «Ноттингем Форест».

«Сегодня мы начинаем турнир, который в истории и в ДНК нашего клуба, – настраивает он команду перед матчем. – Я хочу видеть концентрацию с первой минуты, видеть свою команду, которая доминирует на поле».

Увы, все пошло не по плану: «Арсенал» пропустил в самом конце матча и вылетел из Кубка. В раздевалке Артета в ярости:

«Я принимаю поражения. Но не принимаю такие чертовы стандарты. Говорю вам, я не могу это принять. Это и близко не то, что я хочу видеть. Знаю ваше стремление и подход, но этого недостаточно. Отваги недостаточно, бега недостаточно: вы должны делать гораздо больше. Вы согласны со мной?

Но между желанием и реализацией стоят чертовы тренировки. Я говорю вам это каждый чертов раз! Я вижу на тренировках, что для вас ничего не значит упустить мяч. «Ничего, я пойду за следующим мячом». Нет! Потому что в матче такие моменты заканчиваются голом!

Когда я проигрываю единоборство, я расстроен! Когда я проигрываю двусторонки на базе, я расстроен! Потому что это должны быть ваши стандарты! Потому что иначе приезжаете сюда и проигрываете, как сегодня. Это даже не близко, и это чертово дерьмо!»

Раздраженный Артера перед уходом из раздевалки пнул корзину с грязной формой, после чего один из игроков грустно подытожил: «Если сыграем так же против «Ливерпуля», мы в полной жопе».

«Поблагодарили бы Гранита хоть раз!» Джака снова получает красную, наезжает на Сака и показывает семью

Раз в пару серий создатели сериала посвящают зрителей в истории отдельных игроков. В этот раз в центре внимания Гранит Джака.

«У нас очень молодая команда, и задача нас как опытных игроков – дать им советы и объяснить, что будет непросто, что работы будет много. Я один из старших игроков, а мне всего 28 лет», – говорит швейцарец.

За карьеру в «Арсенале» Джака получил 4 красные карточки: ни один игрок в АПЛ с момента его прихода в клуб не получал больше. В кубковом матче против «Ливерпуля» (0:0) его снова удалили, и на тренировке после игроки проводят вполне дружелюбную разборку.

Ляказетт: Бро, один вопрос: почему ты остался последним защитником?!

Джака: Это все из-за него (показывает на Сака)! Если бы он отдал нормальный пас, мы бы забили!

Сака: Ты что, обвиняешь меня в своей красной карточке?!

Джака: Это эффект домино, все началось с тебя! Если бы твой пас прошел, у нас бы был как минимум удар в створ!

Сака: Но даже с этим ударом вратарь бы спас! Вся проблема в твоей половине поля!

Джака: Да, конечно! 3 против 1! И мне пришлось спринтовать! Хей, не волнуйтесь парни, я беру вину на себя, никаких проблем! Если бы я не остановил его, счет был бы 0:1 и они бы нас разнесли. Так что поблагодарили бы Гранита хоть раз!

Съемочная группа заезжает к Граниту домой, где его ждут жена и две дочки.

«Я рос с братом и отцом, мама была единственной женщиной в доме и всегда говорила, как с нами мужчинами тяжело. Теперь я на другой стороне, у меня три девушки дома, и это изменило все. Становишься спокойнее, думаешь дважды перед тем, как что-то сделать».

Еще немного мотивационных установок от Артеты

Пока «Арсенал» проваливается в очередной неудачный отрезок сезона, Микель продолжает экспериментировать с форматами предматчевых установок.

Перед встречей с «Брентфордом», которому «Арсенал» проиграл в первом круге, он показывает твит форварда Ивана Тони, написанный после той встречи:

«Пока мы не начали, есть кое-что, что сидело у меня в печенках 4-5-6 месяцев. «Хорошо попинали мяч с парнями этим вечером». Но сегодня они играют у нас дома, и только одна команда может быть на этом поле – это мы. Только одна команда будет здесь показывать футбол. Возьмите чертов мяч, возьмите игру, и выиграйте ее».

«Арсенал» выиграл 2:1.

Перед игрой с «Вулвз» 24 февраля Артета обращается к главным новостям.

– Я хотел сказать, что игроки «Вулвз» говорили о нас перед игрой. Но я не буду этого делать. Вы видели, что происходит между Россией и Украиной? Как вы чувствуете себя?

– Это страшно.

– Насколько мы счастливы быть здесь? Я хочу, чтобы вы играли, как будто завтра это все могут у вас отобрать. Потому что это может произойти. В этом чертовом мире такое может случиться. Выйдите на поле с чертовой страстью и преданностью делу: каждый мяч – выиграйте его. Сохраните его для команды, отдайте пас партнеру.

«Арсенал» выиграл 2:1.

На базе Артета подключает к делу психологические картинки:

«Разница между уверенностью и самодовольством минимальна. Победа – это одно, заслуженная победа – немного другое, постоянно выступать на желаемом уровне – третье.

Если нужно суммировать мою философию на одной картинке, то вот:

Что вы видите? Кто-то видит утку, кто-то – зайца. Это самое сложное в футбольном клубе, а в нашем нынешнем положении – еще сложнее. Моя цель – чтобы все видели или утку, или зайца. Потому что если вы видите утку, а я зайца, то мы двигаемся в разных направлениях. Но мне кажется, мы движемся к тому, чтобы всем видеть утку».

Перед матчем с «Ливерпулем» съемочная группа приезжает к Артете домой и показывает, как он готовит барбекю на всю семью.

На установке он тоже обращается к семейной истории.

«Сегодня я чувствую себя так: «Отличный вечер».

Я хочу, чтобы наш сегодняшний вечер был таким. Ляказетт, когда ты организуешь вечеринку для парней, то выбираешь место, правильную атмосферу. Что тебе нужно от твоих партнеров? Тебе нужно, чтоб эти безумцы пришли и устроили что-то невероятное, раскачали всех. Чтобы Седрик пел на заднем плане с Гранитом.

Я встретил свою жену не в церкви, не в библиотеке. Мы познакомились в ночном клубе. Когда я посмотрел на эту красивую девушку, думал, что у меня просто ноль шансов с ней. Так что я начал заходить слева – без шансов. Попробовал справа – также. Я потанцевал немного с ее подругой, и в какой-то момент мы наконец-то начали говорить. Я так выложился в тот вечер, и в конце получил мою награду. Это был отличный вечер.

Я не знаю, как такие хорошие вечера начинаются или заканчиваются. Но нужно сделать что-то особенное и сделать это вместе. Я хочу сегодня прожить матч с чувством, что вы вышли на поле и хорошо проводите время».

«Арсенал» проиграл 0:2.

«Парни, может, это был не шикарный вечер. Но было здорово увидеть команду, которая играет на таком уровне против лучшей команды в лиге. От штрафной до штрафной вы были лучшей командой. Но в Лиге чемпионов или в матчах против больших команд выигрываешь внутри штрафных. Мы должны становиться еще лучше против топ-команд, потому что если нет – не можем выиграть.

Эй, выше голову! В субботу у нас еще один матч. Мы должны выспаться и начать мыслить позитивно, потому что едем к «Астон Вилле» и выиграем там».

«Арсенал» действительно выиграл 1:0.

