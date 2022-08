Операция на сердце Артеты, комиксы на установках и прорыв Рэмсдейла. Что мы узнали из первой части документалки про «Арсенал»

Раз в два года английский сезон начинается не пятничными матчами 1-го тура, а громкой премьерой. В 2018-м Amazon выпустил документальный сериал All or nothing про чемпионский сезон «Манчестер Сити». В 2020-м в эфир вышла история «Тоттенхэма», Жозе Моуриньо и накрывшей мир спорта пандемии. В этом году пришло время «Арсенала».

Структура новой документалки повторяет предшественников: 9 серий (по 3 каждую неделю), тот же состав продюсеров, что работали над сериалом про «Тоттенхэм». Это 13-й проект в линейке: Amazon также снимал про команды НФХ, НХЛ, сборную Новой Зеландии по регби и итальянский «Ювентус».

Возможно, именно поэтому выпуски про «Арсенал» для широкой публики, смотревшей предыдущие фильмы, выглядят немного вторичными. Все это мы уже видели: съемки в раздевалках, эмоциональные речи тренеров, тактические разборы после поражений. Но если в первых сезонах это вызывало максимальный эффект неожиданности, то к 2022 году уже не удивляет.

Ну да, вот на парковке тренировочной базы Сака с хохотом убегает от Соареша: «Седрик! Это Самби (Локонга) припарковался на твоем месте! Почему ты смотришь на меня?!»

Или здесь же Ляказетт подкалывает Обамеянга, который приехал на тренировку в золотой машине и такой же одежде.

В конце 2010-х All or Nothing стал реалити-шоу, которое едва ли не впервые дало зрителям доступ внутрь спортивных клубов. За 6 лет с момента выхода первых серий про «Аризону Кардиналс» из НФЛ почти все спортивные медиа-департаменты поняли, что чем больше они будут показывать жизнь команды изнутри, тем лояльнее болельщики. Юрген Клопп может говорить, что уволится из «Ливерпуля» в тот самый момент, когда в его раздевалку поставят камеру, но большинство все равно скрепя зубами пускает простых фанатов все глубже и глубже – даже если это только через экран.

Первые 3 серии про «Арсенал» как будто идут по накатанному сценарию, который мы уже видели. Вот Сака и Смит Роу за обедом обсуждают свои кулинарные способности вперемешку с известностью.

Сака: Дома, если я готовлю яйца, то только вкрутую…

Смит Роу: Но ты же не готовишь!

– Что значит я не готовлю?! Хей, что я рассказывал вчера?!

– Как ты пошел в Waitrose (сеть супермаркетов, британский аналог «Азбуки Вкуса») купить себе приготовленный ужин, который нужно только разогреть в духовке?

– Да, но мне пришлось идти туда, натянув капюшон толстовки на глаза и закрыв лицо маской. И все равно 8 человек ждало меня у выхода! «Можно с вами сфотографироваться?!» Я даже не знаю, как еще лучше я мог спрятаться!

Или после выигранного матча на «Кинг Пауэр» команда в раздевалке требует у Артеты два выходных.

Действующие лица другие, но кажется, ровно так же радовались в кадре игроки «Сити» и «Тоттенхэма».

И все же в первых сериях есть интересные моменты, которые заинтересуют как минимум болельщиков «Арсенала».

Дария Конурбаева вновь смотрит за вас английские документалки.

Артета – мастер эмоциональных установок

Сразу же после выхода сериала по соцсетям разлетелась картинка с доской Артеты в раздевалке, на которой он нарисовал держащиеся за руки сердечко и мозг.

О контексте этого чуть позже, но выступления Микеля действительно отличаются от предшественников – по крайней мере, так это показали в сериале. Никакой тактики, только чистые эмоции.

Кстати, оцените задник в раздевалке «Арсенала»:

Сезон-2021/22 начался для «Арсенала» с поражения от «Брентфорда», и перед следующей игрой – с «Челси» – Артета говорил об общих переживаниях:

«На этой неделе нам всем было тяжело. Во многом потому что была задета наша гордость. Я видел вас после игры, как сильно вы переживали – мне было больно от этого. Это болезненно для меня, для всего штаба и для всех, кто переживает за этот клуб. Для меня критика ничего не стоит. Для вас это тяжелее, потому что знаю, как упорно вы работаете. Но сегодня мы можем показать себя. Когда все против вас, мы становимся сильнее».

К перерыву «Арсенал» проигрывал 0:2, и речь Артеты напоминает, что еще год назад мы восхищались Лукаку:

«Лукаку определяет высоту нашей линии обороны. Если он здесь, то мы двигаемся за ним, даже если мяч на другой половине поля. Это неправильно: мы должны определять, где мы хотим мяч, и должны заставлять Лукаку балансировать на линии офсайда, пока он зажат между нами.

У нас есть шансы, у нас есть отвага, нам просто нужен гол. Гол даст нам надежду и энергию. Но что бы ни случилось, я не хочу, чтобы хоть один чертов игрок жаловался, ни один чертов игрок не ходил пешком. Это ясно? Пошли!»

Надежды и энергии не случилось – «Арсенал» так и проиграл 0:2.

Кажется, на гостевых матчах на старте сезона съемочную группу не пускали в раздевалки: установок на матчах с «Брентфордом» и «Сити» в сериале нет. Зато после поражения в Манчестере, когда «Арсенал» оказался на последней строчке в таблице, Артета рефлексировал на базе:

«Мы в самом низу. 0 голов, 9 пропущено, 0 очков. Нас прибивает каждый соперник. Это самое сложное испытание, с которым я столкнулся с того момента, как пришел в клуб. В сложные моменты ты сомневаешься в себе, страхи обостряются. Тяжелые мысли лезут в голову. Могу ли я что-то исправить? Есть ли у меня сегодня энергия, чтобы завтра вернуться и продолжать доносить свое видение до команды? Как мы справимся? Верят ли люди в то, что мы делаем? Нужны правильные люди, которые будут окружать тебя в сложный момент, которые помогут не сломаться».

К матчу с «Норвичем» Микель подходил как к потенциально последнему (4 поражения на старте почти гарантированно отправляли бы его в отставку) и заговорил о совсем личном:

«Сегодня хочу поделиться с вами моими личными эмоциями и причинами, почему я здесь.

Во многих индустриях есть высокоэффективные команды. И они называются так, потому что у них всех есть что-то общее – они добиваются результата.

Я родился с серьезной проблемой с сердцем. И в течение двух лет врачи пытались спасти мою жизнь, пока я не окреп достаточно, чтобы выдержать первую открытую операцию в Испании. Говоря о высокоэффективной команде, я имею в виду не только футбольные или баскетбольные. Это может быть команда врачей, которые работают в больницах. Эти команды должны быть окружены особенными людьми. Они хотят работать 24/7 по одной причине: потому что любят то, что делают. Это их мотивация и их цель.

Хочу поделиться с вами кое-чем. Это я, мой эмоциональный статус. Последние 2 недели, по шкале от 1 до 10. После «Манчестер Сити» я был здесь.

Просто мертвый. У меня были страхи. Меня окружила неуверенность в себе. Медиа убивали меня. И внезапно я получил позитив. У меня невероятная семья: жена и трое детей. А еще у меня есть этот клуб. Я всегда получаю здесь поддержку, от самого верха и владельцев, через всех работников.

Самый большой скачок снизу вверх – это вы, парни. Потому что на этой неделе я нашел причину, почему хочу быть тренером, хочу быть в футболе, хочу быть с этими людьми. Хочу поблагодарить вас всех. В этот сложный момент именно вы превратили его в лучшую неделю в моей футбольной карьере.

Верьте в себя. Я в вас верю, я знаю, что вы хороши. Последнее, чем я буду заниматься как тренер – обвинять любого из вас в сложные моменты. Моя ответственность – брать это дерьмо критики на себя».

«Арсенал» справился с «Норвичем» благодаря единственному голу Обамеянга, и Артета светился от радости:

«Это была очень сложная игра, потому что я знал, как вы чувствуете себя эмоционально. Понимаю, что напряжение нарастало. Вы были невероятными. Ваш настрой – то, что нужно. Спасибо вам большое, отличная работа».

Наконец, перед дерби с «Тоттенхэмом» в дело вступило «сердечко с облачком». Это первая установка: Микель разговаривает с командой за час до игры – и второй раз перед самым выходом на поле.

«Вы полностью готовы парни, я в этом убежден. Я вижу это, чувствую это, видел это на тренировках и сейчас, глядя на ваши лица. Хочу поговорить с вами об одной детали, которую хочу увидеть сегодня в матче от вас. Вы готовы физически, готовы тактически, понимание между вами на высшем уровне. Но хочу объяснить что-то по-настоящему важное.

Парни, мы должны играть с большим сердцем. И в то же время – с большим мозгом. Они должны работать вместе.

Это ваша страсть, как много вы готовы отдать в этой игре из глубины вашего сердца, как сильно хотите зажечь себя и посвятить этому матчу. Они хотят провоцировать вас – Хейбьерг, Харри Кейн, Деле Алли, Дайер. Но вы должны держать все под контролем. Когда принимаете решения, вы должны быть умными. И если мы объединим две эти вещи, то случится самое мощное:

Эти люди, пришедшие сегодня на матч, хотят видеть, как сердце и разум работают вместе. И если это получится, они будут полностью вас поддерживать и дадут вам энергию.

Я испытывал это. В тот момент, когда соединяете три эти вещи, ощущаете возбуждение. Вы не можете это остановить, вы непобедимы, никто не может вам помешать».

Перед выходом на поле игроков настраивал фотограф команды Стюарт Макфарлейн. «Этот человек 30 лет ловил ваши эмоции. Людей, эмоции и команды. Я хочу, чтобы вы услышали, что он думает о вас, потому что он наблюдает за вами каждый день», – дал ему слово Артета.

Стюарт с трудом сдерживал слезы: «Это мой клуб. Я чертовски люблю этот клуб. Я чертовски люблю каждого из вас. 30 лет я фотографировал невероятных игроков и команды мирового уровня. Я много смотрел на вас и могу с уверенностью сказать, что вы – великая команда.

Я был фанатом «Арсенала» всю свою жизнь. Все, что мы должны сделать, – это выйти на поле и выиграть. Я и все люди, которые пришли на матч, сделают все, чтобы мы сегодня выиграли. Смотрите на них. Слушайте, как они будут реветь после каждого удачного единоборства. Они будут жить внутри вас все это время.

Вы должны выиграть каждое единоборство. Когда забьете, смотрите в их [болельщиков] лица. Смотрите на их эмоции, смотрите, насколько сильно они вас любят. И покажите им, насколько вы любите их, хорошо?»

Сердечко и фотограф сработали: «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» 3:1.

Тайна прически Обамеянга

Еще одна история вокруг дерби Северного Лондона – стрижка Обамеянга. За 2 дня до матча барбер выстригает ему на висках звезды.

«Впервые рассказываю, почему всегда делаю звезды перед матчами с «Тоттенхэмом». В 2016-м я потерял своего дедушку, он умер в день матча против «Тоттенхэма». В тот день я забил дважды ради него, и теперь это символ на каждое дерби. Он моя звезда».

Магия стрижки сработала: Обамеянг снова забил.

Рэмсдейл – главный герой первых серий

Пока реалити-шоу мало концентрируется на отдельных игроках, а главной звездой начала сезона становится купленный за 30 млн 23-летний Аарон Рэмсдейл.

История начинается с медосмотра с доктором Гари О’Дрисколлом.

– Когда ты в последний раз был травмирован?

– Так, чтобы не мог играть?

– Да. О, если ты не можешь вспомнить, это отлично! Руки, локти? Запястья?

– Нет, ничего такого.

– Пальцы, ладони – никаких переломов?

– Я ломал большой палец на руке.

– Какие-то проблемы после этого?

– Нет, это был перелом Беннета (оскольчатый переломом основания большого пальца руки, один из самых частых типов переломов рук).

– И все, больше никаких травм?! Были ли у тебя операции? Проблемы в паху? Грыжи?

– Когда мне было 10, я сломал руку.

– Как это случилось?

– Упал со скейтборда, пытаясь скатиться с горы. Я смотрел, как мой брат это делает, и хотел повторить.

– Вот он – великий голкипер в процессе становления! (хохочет)

Аарон рассказывает историю, как он стал вратарем:

«Я играл в поле, пиная мяч с братьями и папой. Папа как-то спросил: «Где ты хочешь играть?» – «В воротах». Он обернулся и спросил: «Ты что, сумасшедший?» Я просто пожал плечами. Думаю, мне почему-то нравилось прыгать за мячом, извалявшись в грязи, делать сэйвы, быть одновременно и дурачком, и джокером».

«В академии «Болтона» я начал получать предложения о контрактах, еще когда мне было 12 лет. В этот момент уже понимаешь, что у тебя есть талант, потому что ты в академии не просто так. Но я думаю, что полное осознание пришло только в 17-18, когда у меня было хорошее время в «Шеффилд Юнайтед», и я был частью команды. Тогда я впервые подумал: кажется, у меня есть шанс».

Рэмсдейл много говорит о критике со стороны болельщиков, что было особенно актуально для игроков «Арсенала» на старте сезона.

«Я принял решение отключить комментарии в инстаграме и твитере. Мне не нужно это слышать. Единственный человек, чье мнение меня интересует и к которому я должен прислушиваться, – это тренер. Я слушаю своих друзей и членов семьи, которые были со мной в счастливые и сложные моменты, которые видели мой путь.

Люди завистливы, люди переменчивы, люди думают, что они могут лучше. Это все отмазки: ты прячешься за клавиатурой, это проще всего. И если начинаю это читать, это плохо на меня влияет, на мое психологическое состояние. Судите обо мне по результату, и тогда посмотрим, как меня будут принимать».

После матча с «Челси» и первых трех туров, в которых играющий в воротах Лено пропустил 9 голов, Артета задумался о смене голкипера.

«Я знаю свою позицию сейчас, – ждал своего момента Рэмсдейл. – Чтобы добраться до вершины, должен победить тех, кто на вершине сейчас. Нужно быть эгоистом, потому что первый номер получает больше критики, но и больше похвалы – и облегчения, что играешь матчи. Думаю, это то, что меня двигает сейчас. Я знаю, что впереди матч с «Норвичем», это очень важная игра, и моя цель – попасть в стартовый состав, помочь команде в сложное время, через которое мы проходим».

За дебютом Аарона приехала смотреть его семья. Заезжая на парковку «Эмирейтс», родители немного нервничали: «Мы от Аарона Рэмсдейла. Нам сказали просто назвать его имя, для нас должно быть забронировано парковочное место».

«Если не считать пандемии, мои родители пропустили всего 2 игры за 3-4 года. Знать, что они на трибуне, невероятно важно для меня. На каждой игре я машу маме и стараюсь сделать все, чтобы они гордились мной. Абсолютно уверен, что без их поддержки я бы не сидел сейчас перед вами, не добился бы всего, чего добился».

Перед матчем с «Норвичем» в ложе родители безумно радуются за сына.

– Он играет! – восклицает мама, проверяя стартовые составы.

– Черт возьми, он в старте! – с улыбкой говорит отец. – И смотрите, он на обложке программки!

«Я просто думаю о том, как он чувствует себя сейчас. Знаю, что он заряжен, но о боже… Я в предвкушении», – переживает мама.

Матч с «Норвичем» Аарон отстоял на ноль – и больше не уходил из ворот «Арсенала».

***

Эмоциональность Рэмсдейла сразу впечатлила фанатов, и All or Northing показали еще одну его грань. В октябрьском матче против «Астон Виллы» «Арсенал» уверенно вел 3:0, пока на 82-й минуте 20-летний Джейкоб Рэмзи не отправил мяч в девятку.

«Арсенал» не упустил победу, но после матча Аарон был в ярости.

«Чертово дерьмо! Просто сбей чертового игрока. Черт возьми. Это стоило мне чертового матча на ноль».

Уже после матча на базе Артета отвешивал комплименты голкиперу: «С того момента, как впервые поговорил с ним по телефону, сначала с ним, а потом с его отцом, был невероятно впечатлен и сразу сказал: он тот самый. Он был очень уверен, полон энтузиазма. Он много рассуждал о том, как прогрессировал в последние годы, как хочет войти в историю клуба. Это было естественно, и было ясно, что он максимально нацелен на это».

«Места, где я играл в последние два сезона (Рэмсдейл вылетал из АПЛ с «Борнмутом» и «Шеффилд Юнайтед»), показали мне, как тяжело даются матчи на ноль в этой лиге. Речь не только обо мне или четверке защитников, кто пытается сохранить ворота нетронутыми: речь о всей команде. Мы все должны понимать, что должны быть сконцентрированными на протяжении 95 минут и работать все это время над общей целью. В игре против «Виллы» в последние 5 минут они забили. В другой день это мог быть гол, который сравнивал бы счет или даже выводил соперника вперед».

Осторожно, шотландский акцент Кирана Тирни!

Под конец третьей серии All or Nothing рассказывает милую историю Кирана Тирни. Если решите посмотреть, то включайте субритры сразу же, как он появится на экране: понимать шотландца с сильнейшим акцентом выходца из Глазго практически невозможно.

Тирни перешел из «Селтика» в 2019-м: «Больше всего удовольствия мне доставляет чувство, что я заставил свою семью гордиться. Деньги не могут купить это ощущение.

Моя мама смотрит телевизор со всеми этими селебрити. Они более известны, чем футболисты иногда. И когда я переехал в Лондон, она переживала, что я могу стать одной из таких «звезд», что я изменюсь».

Осенью Киран пропустил три недели из-за травмы: «Когда играешь каждую неделю, постоянно находишься под давлением. Но если травмирован, то этого давления нет, и это странные ощущения. Просто чувствуешь, как будто болтаешься непонятно где».

В сериале Тирни как раз возвращается к тренировкам и на массаже говорит с физиотерапевтами про то, как сбросил вес.

– У тебя 5% жира?

– Ха-ха, пока нет! Сейчас, наверное, 7,5%. Я сломал систему!

– Хей, я разочарован! Что случилось с Cadbury’s (британская компания, делающая шоколад)? Их акции сейчас упадут!

– Значит, время в них инвестировать! Но на самом деле я просто немного изменил диету.

– И перестал есть шоколад?

– Нет! Ни за что! Это невозможно.

Держать себя в форме Тирни помогают связи на кухне. Клубный повар Джонни Маккаллум раньше был личным поваром Кирана.

– Как ты, большой парень? Что ты хочешь сегодня? Всего понемногу?

– Да, я буду как обычно, и немного ягненка.

Шотландцы давно дружат и живут вместе недалеко от тренировочной базы.

– Он сильно злится, если мы проигрываем, – делится Джонни. – Но это просто страсть, это значит, что он переживает. Так что я просто стараюсь оставаться в стороне.

– О да, Джонни знает. Если я зол, он оставляет мне еду и просто прячется.

«Я вырос в районе Muirhouse в городе Мазеруэлл (пригород Глазго). Это растущий район рабочего класса, и если хочешь там чего-то добиться, должен упорно работать. Оттуда я взял свою работоспособность. Моя ментальность идет от мамы и папы, потому что они делали все, чтобы обеспечить семью – меня и сестру. У мамы было три работы: она была официанткой, уборщицей в школе, каждый день вставала в 5-6 утра.

Переезд в Лондон был сложным, могу честно сказать. Я действительно ощущал себя на дне, постоянно скучал по дому. Вне тренировок у нас было много времени, чтобы подумать. Не говорю, что был в депрессии уровня мыслей о суициде, но некоторые мои друзья прошли через это. Два или три из них совершили самоубийство, потеряли свои жизни. Оказываешься в шоке, потому что ничего не подозревал, они не говорили об этом. Теперь я чувствую некоторую ответственность и стараюсь помочь всем, кому непросто, потому что знаю, чем это может обернуться.

Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, как это было тяжело. Мама и папа всегда говорят: «Как здорово, что у тебя есть Джонни, нам намного спокойнее: не только потому что он готовит, но и потому что присматривает за тобой».

– Оу, я становлюсь эмоциональным!

– Я не говорю много, но когда говорю, делаю это от всего сердца.

Перед матчем с «Ливерпулем» Артета включал YNWA на тренировках

Главный мем первых серий – подготовка к матчу с «Ливерпулем».

«Самая важная вещь в игре на «Энфилде» – быть морально подготовленными к этому стадиону, – объяснял Артета. – Для этого вы должны знать, что такое «Энфилд». Это место отличается от всех стадионов, на которых вы играли в Премьер-лиге. Мы должны приехать туда с настроем «Да, я еду на «Энфилд», и я еду туда побеждать». Действительно верю, что мы поедем на «Энфилд» и обыграем их».

На тренировке Артета расставил по полю колонки и на протяжении всего занятия крутил You’ll never walk alone.

На этот раз эмоциональный прием не помог: «Арсенал» проиграл 0:4.

«Парни, после того старта, что у нас был, мы не проигрывали 10 матчей подряд. Вы приехали в самое сложное место в этой лиге и сдерживали «Ливерпуль» 45 минут, потому что делали то, что должны были. Даже если они были сильнее в этот отрезок, мы должны принять, что они были лучше нас. Но в первые 20 минут второго тайма… Команда развалилась. Мне больно так же, как вам, потому что знаю, как сложно проходить через 0:2, 0:3, 0:4 – и продолжать играть.

Перед игрой я попросил вас об одной вещи: чтобы никто не прятался, и вы сделали это. Все ошибки – поверьте, я выкину их в корзину. Это часть процесса, часть профессии. Я буду защищать вас, не волнуйтесь, я возьму ответственность за все ошибки. Так что соберитесь, и в понедельник мы начнем заново с поднятой головой».

После разгома на «Энфилде» «Арсенал» забуксовал, проиграв 2 из 3 следующих матчей. Поражение на «Гудисоне» (1:2 с победным голом Грэя на последней минуте) заставило Артету сорваться. «Я не хочу сожалеть ни о чем, что скажу сейчас, – говорил он после матча, – так что буду краток. Но реагировать на случившееся здесь (в раздевалке) поздно. Вы должны были реагировать на поле».

Этот матч стал еще и последним для Обамеянга за клуб: и кажется, в следующих сериях нам покажут этот конфликт в подробностях.

Фото: кадры сериала Amazon