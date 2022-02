«Лидс» топил «МЮ» в ненависти, но «Юнайтед» утащил победу. Бруну звал фанатов отмечать в пабах!

В английском футболе хватает атмосферных противостояний, и пока турнирная таблица сделала «Ливерпуль» и «Сити» главными героями дерби северо-запада, «Манчестер Юнайтед» вернулся к историческому сопернику – «Лидсу».

Дерби роз уходит корнями в долгую борьбу Ланкашира и Йоркшира и войну Красной и Белой розы в XV веке (Ланкастеры против Йорков, они же Ланнистеры против Старков в «Игре Престолов»). Между Манчестером и Лидсом 65 км, и города боролись за экономическое влияние всю Индустриальную революцию. Футбольная вражда пугала английский север в 1970-1980-х, когда местные хулиганы устраивали одни из самых кровавых стычек в стране. На поле же интрига добавилась в сезоне-1991/92, когда «Лидс» и «Юнайтед» боролись за чемпионство.

За 16 лет отсутствия «Лидса» в АПЛ клубы дважды встречались в Кубках Англии и Лиги, а возвращение дерби роз в элитном дивизионе в прошлом сезоне омрачила пандемия: 6:2 на «Олд Траффорд» и 0:0 на «Элланд Роуд» прошли без зрителей.

Встреча в Манчестере в августе 2021-го стала первым матчем без ограничений по числу зрителей и закончилась разгромом команды Бьелсы 5:1. К ответной игре фанаты «Лидса» подошли полные ненависти.

Центральный вокзал Лидса с раннего утра воскресенья патрулировали отряды мощно экипированной полиции.

Фанатов «Юнайтед» видно не было, но по вокзалу разносилось задиристое «She said no, Mason, she said no!», обращенное к Гринвуду, обвиненному в изнасиловании.

«Элланд Роуд» находится на выезде из города, и добраться до него непросто даже в дни обычных матчей. Ожидание убера за 3 часа до матча затянулось на 20 минут, а наконец-то пойманный водитель грустно заметил: «Я надеюсь, вы едете не туда, куда я думаю?.. Ох».

Ливень усложнял логистику: на выходных Англию накрыл шторм, и ветреный ураган Юнис, бушующий в пятницу, сменил дождливый ураган Франклин.

На «Элланд Роуд» к матчу готовились как к самому важному в сезоне. В Лидс уже приезжал «Ливерпуль», но встреча с заклятыми соперниками нервировала всех. Перед матчем секьюрити несколько часов дергали операторов АПЛ, работающих с международными бродкастерами. Проблема крылась в месте хранения оборудования во время матча: обычно оно лежит у кромки поля, но местные переживали, что в случае прорыва болельщиков на поле фанаты могут начать бросаться камерами и стойками для микрофонов.

Дружелюбное настроение было только в пресс-центре, где внезапно обнаружились шоколадки. Местные журналисты шутили: «Это так мы выпендриваемся перед «МЮ»? – Нет, просто мы хотим показать, что мы милые люди!»

«Милые люди» на трибунах в это время подкалывали Роналду плакатами, умоляющими его… достать футболку Рафиньи.

Вышедших на разминку игроков «МЮ» даже неполные трибуны встретили гулом, а своих искупали в овациях. Но настоящая проверка для ушей футболистов началась, когда они вышли играть: «Элланд Роуд», соскучившийся по главным соперникам, ревел от злости.

Экс-защитник «Лидса» и «Ливерпуля» Доминик Маттео, знающий о ненависти к «МЮ» все, в интервью перед матчем оптимистично говорил про погоду: проливной дождь был точно на руку хозяевам.

«Я обожал играть против «Юнайтед», это были мои любимые матчи! Сегодня будет очень физическая игра, какие любят местные болельщики. Будет шумно, и я не сомневаюсь в электрической атмосфере. И при таком дожде будет много борьбы, так что у «Лидса» есть шанс на неплохой результат сегодня».

Предсказания начали сбываться сразу же: уже к 10-й минуте белоснежная форма «Лидса» покрылась слоем грязи. Через минуту к этому добавилась еще и кровь: Мактомини и Кох столкнулись головами, и полузащитнику «Лидса» пришлось заматывать голову, а затем переодеваться в форму без алых следов. Болельщики вокруг громко свистели, готовые выскочить на поле и рассечь голову Скотту в отместку.

Трибуны замолчали только к концу тайма: Магуайр открыл счет, головой переправив мяч с углового. «Элланд Роуд» погрузился в тишину: ни свиста, ни оскорблений, только ликующий гостевой сектор с красными файерами и пара монет, брошенных в празднующих у флажка игроков «МЮ».

На перерыв стадион тоже уходил в тишине: Фернандеш удвоил преимущество гостей и получил внезапный выговор от арбитра. По его мнению, игроки «Юнайтед» своими празднованиями провоцировали болельщиков.

В перерыве настроение могло бы совсем испортиться: в буфетах стадиона закончился чай. Особенно нелепо становилось от осознания, что Йоркшир знаменит своей чайной компанией: почти в любом английском доме найдется коробка Yorkshire tea.

После перерыва обе команды, вернувшиеся на испорченное ливнем поле, понеслись вперед. Точнее всего оказался Родриго: прошел по левому флангу и, казалось, навешивал ближе к воротам, но мяч по удивительной траектории завалился за шиворот Де Хеа в дальнюю девятку.

Болельщики не успели отпраздновать, как через минуту «Лидс» забил второй: Джеймс прострелил в штрафную, и Рафинья легко замкнул.

Стадион в эту секунду сошел с ума.

Настроение им не испортили, кажется, даже поздние голы «МЮ». Сначала свежий Фред вылетел на ворота вместе с Санчо и сильно пробил в ближний угол. Твиттер тут же запестрел статистикой: в этом сезоне бразилец забил за клуб больше Месси.

Точку в матче поставил Фернандеш: легко разобрался с Эйлингом и, оценив ситуацию, покатил на Элангу. Тому оставалось только не промахнуться мимо створа, но он еще и прокинул мяч между ног Мелье.

Под конец, как и положено в дерби, команды чуть не затеяли потасовку. Удивительно, что в матче обошлось без удалений: за второй тайм желтые карточки получили 9 футболистов.

После свистка «Элланд Роуд» провожал своих футболистов овацией, а промокший насквозь Бруну на послематчевом интервью выглядел самым счастливым человеком. Хоть и пожаловался, что погода могла быть и получше.

«Условия были на руку сопернику, но мы реализовали свои моменты. Это мой первый матч в Лидсе с болельщиками, атмосфера была невероятной, и я хочу отметить наших фанатов. Они пели всю игру, и сейчас заслужили отпраздновать. Желаю им всем сейчас отправиться в пабы и выпить за победу, мы все это заслужили!»

Они и правда расползлись по пабам, тем более, что шторм затопил несколько железнодорожных путей, и поезда по всем направлениям из Лидса задерживали на несколько часов.

Сохранить прописку в АПЛ «Лидсу» надо хотя бы ради того, чтоб такими огненными матчами заставить всех забыть о погоде.

Фото: REUTERS/Lee Smith; Gettyimages.ru/Shaun Botterill; East News/Mark Cosgrove/News Images; Дария Конурбаева