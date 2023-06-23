Лавстори Грилиша и алкоголя: отключка на Тенерифе, шестилитровая бутылка водки и вечные тусовки

«Если бы не футбол, был бы промоутером в клубе на Ибице».

«В 1969 году я завязал с женщинами и алкоголем. Это были худшие 20 минут моей жизни». Возможно, этой фразой Джорджа Беста однажды вдохновился Джек Грилиш.

В 15 лет пацан увидел по Sky Sports документалку о Бесте. И с тех пор копирует легенду «МЮ» во всем.

Все видели, как Джек отпраздновал требл: почти три дня тусовок, короткий вояж на Ибицу и мооооре алкоголя. Но вообще, у Грилиша долгие (более 8 лет!) и насыщенные отношения со спиртным. Правда, иногда они приносят проблемы.

Кажется, папа Грилиша тоже любит выпить. Отец Холанда предложил ему сигару на праздновании требла

Папа Джека Кевин Грилиш работал штукатуром. И после работы иногда мог расслабиться, пропустив кружку пива. При этом он никогда не забывал о Джеке и уделял сыну много времени.

«Отец постоянно был со мной. Я помню это, наверное, лет с восьми, – говорил Джек. – Он смотрел игру «Астон Виллы» в субботу, а потом болел за меня в воскресенье. Он всегда подвозил меня на игру, тогда как другие парни добирались на автобусе. Иногда батя был немного под мухой, но это его не останавливало».

Спустя годы Кевин все так же любит Джека. И ездит с ним на матчи. В апреле папа гонял в Германию на ответку с «Баварией», а перед матчем забежал в мюнхенский паб встретиться с фанатами «Ман Сити». Не обошлось без пары стаканов пива.

Грилиш-старший также праздновал требл с «Ман Сити» и родителями игроков. Кевин не скрывает, что пропустил несколько стаканчиков. Впрочем, получилась неплохая туса. Папа Холанда предложил Кевину выкурить сигару.

«Альф, старик Холанда, – отличный мужик, очень простой в общении. Он подошел ко мне и сказал: «Возьми сигару». Я затянулся и чуть не выкашлял внутренности. Я не курил 28 лет», – рассказывал папа Джека.

Кевина порадовало, как круто «Ман Сити» организовал празднование. И раскрыл потраченную клубом сумму на алкоголь. 47 тысяч фунтов (более 5 млн рублей)! Говорит, что сам видел чек.

Первый мощный загул Грилиша – отключка на улице Тенерифе. Через пару дней его засекли с шестилитровой бутылкой водки

Сезон-2014/15 стал первым для Грилиша на взрослом уровне. Сначала Джек играл на подхвате, а во второй части пробился в основу. Правда, прорыв слегка заглушил скандал.

Весной 2015-го The Sun выложила фотки 6-месячной давности, на которых Грилиш вдыхал веселящий газ, который расслабляет и вызывает эйфорию (эффект как от алкоголя). Такой газ не запрещен, но при злоупотреблении может привести к кислородному голоданию, снижению давления, обморокам и даже сердечным приступам.

Тогда 19-летнего парня простили. Грилиш отделался отцовской лекцией от тренера Тима Шервуда. «Я поговорил с Джеком и объяснил, что клуб не потерпит такого поведения. Он профессиональный футболист – это ответственная должность. Джек заверил меня, что такое больше не повторится. Грилишу очень стыдно, ему не нравится дурная слава».

Родители Грилиша жили небогато, но всегда откладывали деньги, чтобы летом помчать всей семьей в Испанию. Предпочитали Канарские острова, особенно – Тенерифе. Повзрослев и заработав денег, Джек сам сгонял на Тенерифе (всего через 2 месяца после истории с газом). Грилиш завалился в клуб в модной футболке Dsquared, но явно перебрал и отключился прямо на улице в окружении двух пачек сигарет.

Тут-то уже фотка пьяного Джека (по другой версии, он надышался веселящим газом) разлетелись по медиа.

«Похоже, Грилиш провел чертовски веселую ночь на Тенерифе», – написали в BBC. А вот журналистка The Guardian Марина Хайд вовсе стала защищать Джека. Колонка получилась объемной и с ноткой сатиры, суть такая: парень в отпуске и может делать что хочет, а ваши ожидания – ваши проблемы. К тому же, по словам Хайд, загул Грилиша вскрылся в эру интернета: раньше футболисты тоже чудили, но никто об этом не знал.

«Если бы эти люди (критики Грилиша – Sports.ru) засекли, что Джек в ту ночь еще и потрахался, они бы потребовали, чтобы Шервуд оштрафовал его на всю зарплату за весь следующий сезон», – едко добавила Марина.

«Астон Вилла» отреагировала на выходку Грилиша максимально адекватно. Клуб сообщил, что с игроком состоится встреча, но все детали останутся в секрете. Говорят, Джек отделался выговором.

В том же месяце с опозданием – уже после шумихи – в сеть утекли фотки Грилиша из Марбельи, сделанные спустя два-три дня после отключки в Тенерифе. Там Джек лежит на шезлонге в окружении двух девушек и с шестилитровой бутылкой водки за тысячу фунтов.

«Он прихлебывал из бутылки вместе с друзьями и, похоже, был пьян. Только середина дня, самая жара, а он уже хлещет крепкие напитки», – сказал один из отдыхающих в отеле.

«Все мы совершаем ошибки в молодости, но вы больше не увидите чего-то подобного. Прошлым летом я чувствовал себя ребенком. Еще в феврале меня никто не знал. Я и не думал, что вызову такой резонанс. Просто хотел съездить в отпуск и провести его, как все молодые парни. Сейчас я понимаю, что как профессиональный футболист ты не имеешь права так себя вести. Мы должны быть примером для детей», – говорил Грилиш в интервью The Telegraph спустя год.

Грилиш поехал на тусу в Манчестер (конечно, с алкоголем!) после 0:4 от «Эвертона». Его сослали в дубль «Астон Виллы»

На карьеру Джека испанский загул не повлиял. Сезон-2015/16 он начинал как основной игрок «Астон Виллы». Но все же влип в еще одну неприятную историю.

В ноябре «Вилла» на выезде влетела 0:4 «Эвертону». Грилиш отыграл 74 минуты и сразу после матча помчал в Манчестер. Там он с приятелями – игроком «Астон Виллы» Каллумом Робинсоном, игравшим в аренде в «Бристоле», и диджеем Русске – завалился в ночной клуб Panacea. Из роликов с клуба видно, что столик Грилиша и компании обставлен шампанским. А один из друзей Джека вдыхал веселящий газ.

Вот только тусы в Манчестере оказалось мало. И парни отправились в другой ночной клуб в Бирмингем. Мужскую компанию разбавили две блондинки. Неясно, что и в каком количестве пил Грилиш, но вы его знаете.

За такое Грилиш уже не отделался выговором. Тренер Реми Гард отправил Джека в дубль. В первую команду он вернулся спустя полмесяца. Но выпал из основы: либо сидел на лавке весь матч, либо получал 20-30 минут во втором тайме.

«Астон Вилла» вылетела в Чемпионшип.

Первая попытка исправиться. Тренировки, здоровый отдых в Дубае и на Санторини

В августе 2016-го (через год и два месяца после Тенерифе) Джек дал интервью: вспомнил отдых в Испании, тусу после «Эвертона» и отрефлексировал провальный сезон.

«Нас нехило потрепали [в игре с «Эвертоном»], но я все равно решил проветриться. Понимаю, что это глупо. Сезон складывался не лучшим образом: в такие дни лучше пойти домой, подумать в кровати над тем, что случилось.

По-моему, с тех пор я очень повзрослел. Нужно учиться, а мне до сих пор всего лишь 20 лет. Понятно, почему болельщики были расстроены. Я должен перед ними извиниться», – каялся Джек.

Медиа написали, что Грилиш отфильтровал окружение. И пообещал не попадать в скандалы – как минимум потому, что мама очень болезненно воспринимала шумиху из-за алкоприлючений.

Джек поделился первыми результатами трансформации. Начал с отпуска. Никакого угара: «Я съездил в Дубай и на Санторини с девушкой, утром бегал по пляжу, со мной был личный тренер. По вечерам, где-то в 19:00, ходил в спортзал».

Прошло меньше месяца, прежде чем Грилиш влип в очередную историю. После матча с «Ипсвичем» футболист закатил шумную вечеринку в отеле Бирмингема и не давал спать постояльцам. Говорят, там был веселящий газ.

Новый владелец «Астон Виллы» Тони Ся тогда публично обратился к Грилишу, призвав молодого парня сосредоточиться на футболе и не сбиваться с пути.

После этого на 4 года наступило затишье. То ли Грилиш научился маскироваться, то ли и правда взялся за голову.

Сорвался в ковид, протаранив две машины на «Рендж Ровере» после вечеринки

В марте 2020-го мир накрыл ковид: люди сели на карантин, а спортивные мероприятия отменили. 28 марта Грилиш записал видеообращение для болельщиков с просьбой оставаться дома, а сам укатил на тусовку к бывшему одноклубнику Россу Маккормаку.

«Вечеринка шла всю ночь. Это было невыносимо. Шум прекратился, когда после 8 утра произошла серия столкновений, – сказал один из соседей. – Снаружи рядом со своей машиной стоял Грилиш. Было странно видеть богача из Англии, выглядящего таким неопрятным и растрепанным. Он выглядел неуверенно и растерянно».

Серия столкновений – вина Грилиша. Выезжая после веселой ночки на белом «Рендж Ровере», Джек протаранил две машины, наехал на бордюр и врезался в стену. Затем вышел из авто в лютом прикиде: на одной ноге домашняя тапка, на другой – сланец. По словам очевидцев, от футболиста «Астон Виллы» перло алкоголем. Но Грилиш уехал до приезда полиции, поэтому на алкотестере его не проверили.

Спустя сутки Джек вышел на связь: «Друг позвонил и предложил потусить. А я как идиот согласился. Я не хочу, чтобы кто-либо совершал ту же ошибку – пожалуйста, оставайтесь дома. Надеюсь, все примут мои извинения, и мы сможем двигаться дальше».

«Астон Вилла» влепила полузащитнику крупный штраф. А суд оказался еще суровее: 82 499 фунтов штрафа и девятимесячный запрет на вождение.

Время в «Ман Сити»: шутка от Пепа, 116 бутылок шампанского в Вегасе, отключка на тусе, где Менди обвинили в изнасиловании

Вечером 6 февраля 2021-го – в первый и не самый удачный сезон в «Ман Сити» – Грилиша заметили пьяным в центре Манчестера. Джек пытался зайти в бар Albert Scholss, но его не пустила охрана. С Грилишем были Марез и Уокер.

Сюжет заснял случайный мужик и сразу загрузил видос в тикток с подписью «Джеки слишком пьян, чтобы войти в бар». Ролик за сутки собрал полтора миллиона просмотров. На видео кажется, что Грилишу тяжело идти. А на фоне кто-то кричал: «Джек пьян, ему нельзя внутрь. Посмотрите на него».

«Ман Сити» занял сторону игроков. Клуб отрицал, что Грилиш был пьян. Плюс никаких претензий к футболистам: инцидент произошел до 20:00 – режим никто не нарушил. На пресс-конференции Пеп Гвардиола подвел черту и метко отшутился: «Они будут оштрафованы, потому что не пригласили меня».

И нет, «Сити» не выгораживал своих. В декабре 2021-го Грилиш и Фоден завалились в клуб после победы 7:0 над «Лидсом». В «Ман Сити» остались недовольны состоянием Джека и Фодена на утренней тренировке. Поэтому Пеп оставил обоих в запасе на игру с «Ньюкаслом».

В 2022-м вскрылась еще одна неприятная история, в которой Грилиш оказался косвенно замешан. Через 18 дней после подписания контракта с «Ман Сити» он после развлекалова в клубе нагрянул на тусовку к Бенжамену Менди, по итогам которой француза обвинили в изнасиловании.

В ходе расследования одна из девушек с той вечеринки рассказала, что была изнасилована 41-летним другом Менди в машине. Они ехали за выпивкой, потому что Грилиш «требовал водки». Суд также узнал, что когда она вернулась в дом, то занялась сексом с Грилишем, после чего его видели на этой вечеринке в отключке (и это при том, что Джек в отношениях).

Похоже, Грилишу очень повезло. Потому что все могло закончиться куда хуже.

Летом 2022 года после чемпионства «Ман Сити» Джек прихватил 8 приятелей и отправился в Лас-Вегас.

За VIP-пропуск в клуб Zouk футболист отдал около 100 тысяч долларов. В комплекте шли 116 бутылок шампанского. В интернете завирусилось фото, как потрепанный Грилиш выходит из этого клуба в 4 утра. А на следующий день гулял с двумя банками пива в плавках около бассейна.

Если бы не футбол, Джек был бы клубным промоутером

Как-то канал сборной Англии спросил у Грилиша, кем бы он работал без футбола. Может, штукатуром, как его папа? Нет. Занятие нужно выбирать по душе.

«Я не смог бы работать штукатуром. Я бы стал клубным промоутером. На Тенерифе или Ибице. Я бы завлекал всех в клуб».

Кстати, на Ибицу футболист залетает минимум раз в год. «Ман Сити» подкидывает Грилишу больше поводов отмечать там трофеи.

«Если бы я не стал футболистом, я бы путешествовал, наблюдая за сборной Англии, залетал бы в пабы и все такое», – добавлял Джек.

***

Важно не забывать, что алкотрипы и вечеринки – только одна сторона Грилиша. Другая, скрытая от лишний глаз и вспышек фотоаппаратов, – тяжелая и ежедневная работа, питание, диета и сон.

В «Астон Вилле» Джек постоянно брал дополнительные занятия: утром тренировался с командой, потом спал прямо на базе, а после обеда работал в зале. В то же время он нанял личного повара и тщательно соблюдал диету. В свободное время Грилиш смотрит матчи, чтобы лучше изучать соперников.

Хотя бывший игрок «Астон Виллы» Стэн Коллимор считает, что Грилишу надо браться за голову. И вовсе призвал футбольные клубы запретить игрокам употреблять алкоголь.

Грилиш не согласен.

«Иногда я люблю погулять и позволяю себе расслабиться. Не буду лгать и говорить, что никуда не выхожу. Какой смысл? Я хорошо играю, потому что чувствую себя в форме, уверен в себе, забочусь о теле. Но мне все же нравится время от времени выпить и погулять с друзьями. Это нормально!»

Фото: East News/Gary Oakley/Associated Press; instagram.com/jackgrealish