Путь с низов.

24 декабря 1996 года. Семья Левандовских собирается за праздничным столом. Папа будущей звезды в шутливой манере поздравляет 8-летнего сына с Рождеством.

«Желаю тебе стать супербогатым футболистом и играть в Серии А. Чтобы ты зарабатывал кучу денег и содержал своего отца, когда он состарится. Роберт Левандовски – лучший игрок в Европе. Если продолжишь тренироваться – так и будет», – говорит Кшиштоф перед камерой, обнимая и целуя Роберта.

Дальше идет небольшая подборка архивных видео с маленьким Левандовским.

Вот деловой Роберт едет куда-то в костюме.

Или дурачится.

Спит после тренировки.

А потом бац! И в кадре лежит уже не ребенок, а взрослый Левандовски – состоявшийся футболист, супервезда, один из лучших игроков мира, выигравший кучу трофеев.

Так начинается документалка «Роберт Левандовски. Неизвестный» от Amazon Prime. Карьеру форварда по кусочкам собирают он, его близкие, одноклубники и тренеры (Клопп и Хави в деле!). Чтобы показать зрителю, как парень из скромной польской семьи взобрался на футбольную вершину.

Левандовски постоянно гонял в футбол – сначала против собаки, а потом с ребятами на 2 года старше

Все началось на заднем дворе дома. Мама Ивона рассказывает, как Роберт в детстве использовал деревца как ворота и ставил защищать их свою любимую собаку.

«Собака была настолько быстрой, что ловила почти каждый мяч мордой. А мы следили, чтобы она не прокусила его насквозь», – вспоминает мама Роберта. А сестра Милена добавляет, что мальчик гонял в футбол целыми днями – в школе, после школы и аж до темноты.

«У нас было много идей, наше воображение всегда играло, – с теплом делится Роберт. – Мы называли друг друга по фамилиям игроков, которых обожали. И в определенный момент кричали: такой-то игрок бьет и гоооол! Мы хотели прочувствовать дух игры на огромных стадионах. Даже если делали ворота из камней или рюкзаков. Тогда у нас не было никаких ожиданий. Единственное, что имело значение – момент и радость».

Дальше – снова пачка архивных кадров, где Роберт ничем не отличается от пацанов своего возраста: играет на приставке с джойстиком и плещется в дачном бассейне.

А вообще, детские архивы – фишка документалки, добавляющая душевности. Хайлайты из детства периодически появляются по ходу фильма.

Вот, например, кадр из семейного видео, где мама дарит Роберту свитер на вырост. А голоса на фоне обсуждают обновку.

***

В 8 лет Роберт всерьез решил заняться футболом. Но в Варшаве не было команды его возраста, пришлось идти к ребятам на два года старше. Родители переживали: их Роберт маленький и хрупкий, как же так, а вдруг травма. Но обошлось без жертв, даже больше – мальчик заметно выделялся игрой на фоне остальных.

Условия на базе были не лучшими – газон, к примеру, прорастал только к лету, когда у детей каникулы. Но маленького Роберта это не парило: «Простой факт, что ты получал майку, шорты и гетры, заставлял тебя гордиться и быть по-настоящему счастливым».

Родители поддерживали сына и часто выбирались на матчи. По словам мамы, взрослых на трибунах было немало, и все они очень активно болели. Иногда даже перегибали палку, недовольно раздавая советы, будто знают все лучше тренера. Мама Роберта болела чуть активнее, чем папа: «Порой отец расстраивал меня, потому что слишком спокойно наблюдал за игрой. Но зато он знал, как важно не давить на ребенка во время матча или тренировки».

Дальше камеры выхватывают, как Левандовски с приятелем гуляет в окрестностях академии «Варсовии», где они начинали. Оба с теплом вспоминают то время. Есть даже забавная история: как-то «Варсовия» проиграла и выяснилось, что у соперника вратарь подставной, на два года старше их возрастной группы. Так вот после игры пацан убежал через окно, чтобы его не поймали.

На поле «Варсовии» Роберта и друга встретил тренер Марек. Он принес с собой старые футболки, чтобы понастольгировать. Воспоминания вызвали у всех улыбки. А Левандовски отметил качество формы (сделана в Англии!).

В дубле «Легии» было совсем тяжко. С Левандовским не продлили контракт после травмы

Летом 2005-го Роберт оказался в дубле «Легии». Но особых перспектив там не маячило. Игра не клеилась, а руководство не видело в нем таланта.

26 апреля 2006 года в матче третьей лиги Польши форвард вышел на поле со скамейки, но всего через несколько минут – после спринта – надорвал мышцу бедра, из-за чего выбыл до конца сезона. Роберт не понимал всей серьезности, поэтому на ночь приложил к ноге замороженную еду. Но не помогло.

«Это мог быть конец. Ему пришлось бы похоронить все мечты и начать новую жизнь», – считает сестра Милена.

В этом есть доля правды, потому что в дубле никого не волновала травма Левандовского. Парень сам ходил в зал и занимался по собственной программе. Контракт истекал, конкретики не было. Тренеры молчали. А о непродлении контракта Левандовски узнал от знакомой секретарши.

Ситуация сильно ударила по еще не окрепшему и травмированному Роберту. «Он шел медленно, опустив голову. Впервые я увидела страх в его глазах», – вспоминает мама.

Но сам футболист говорит, что твердо решил не сдаваться.

Левандовски прослезился, говоря о смерти отца. Папа дал ему прозвище Бобек

Родители Роберта обожали спорт. Мама занималась волейболом, а папа – дзюдо (и играл в футбол в свободное время). Сестра пошла по маминым стопам. А вот Кшиштоф не хотел отдавать сына в дзюдо, потому что это не самый популярный спорт. Футбол – другое дело.

Кстати, именно от папы Левандовски получил прозвище Бобек. Кшиштоф привез его из США, куда ездил на заработки. «Папа сказал мне, что Боб – это сокращение от Роберта. А так как я был меньше всех, меня назвали Бобек», – вспоминает форвард.

Со временем у отца обострились проблемы с сердцем и давлением (потом к этому, как рассказывала мама одному из биографов, добавился рак, и Кшиштоф опустил руки). Умер отец в 49 лет, Роберту было 16.

Монолог о смерти папы – один из самых трогательных во всей документалке

«Я понимаю, что был слишком молод, совсем ребенком, чтобы помочь ему. Или не мог находиться рядом, чтобы он мог помочь себе сам. Я прекрасно помню это. Моя сестра плачет, а мама говорит, что папа умер. Я очень плакал.

Это самый тяжелый день в моей жизни. Я не был готов потерять отца в столь раннем возрасте. Я рос. И остался без его поддержки, в которой так нуждался. Его больше не было рядом. Я не знал почему. У меня так много вопросов. Почему я? Почему мой отец? Почему сейчас?»

В конце мини-исповеди Левандовски не сдержал слез.

«Я привела к вам сокровище». Мама ходила с Робертом на переговоры в клуб 3-й лиги

Несмотря на травму, к Левандовскому был кое-какой интерес. Правда, максимум от клубов 3-й лиги Польши. Так Роберт оказался в «Зниче». Большую роль в трансфере сыграла мама.

«Ему было нелегко, – говорит спортивный директор «Знича» Сильвиуш Муха. – Роберту очень помогла мама. Она приходила с ним в клуб, чтобы поговорить. Парень был немного замкнут. Прятался за мамой. Он был в плохой форме. Плохо бегал, ему не хватало силы. Плюс он немного хромал. И нуждался в паре месяцев восстановления. При этом он знал, что не будет долго играть на этом уровне».

О деталях переговоров со «Зничем» рассказала мама Ивона: «Я ворвалась туда вместе с Робертом. Мои первые слова: «Я привела к вам сокровище». Тренер ответил: «У нас здесь много таких сокровищ». «Посмотрим», – сказала я.

Кажется, Ивона была права.

Левандовски с трудом адаптировался в «Боруссии» из-за быта и характера. Все перевернула отцовская беседа с Клоппом (Юрген даже выучил фразу на польском)

Роберт раскрылся в «Зниче» и в 2008-м перешел в «Лех» из высшей лиги Польши. По словам форварда, именно тогда он впервые понял, что футбол – это всерьез и надолго: «Я никогда не хотел быть заурядным. Не знаю почему. Может быть, я был настолько глуп или наивен, что мечтал по-крупному».

В 2010-м на него вышла «Боруссия». Трансфер малоизвестного поляка в «Дортмунд» не стал большим событием. Клопп вспоминает, как услышал от кого-то, что в Польше есть интересный игрок. «Для нас этот трансфер не был крупным. Всего 4,5 млн евро. И мы решили, что он нам нужен», – признается директор «Дортмунда» Ханс-Йоахим Ватцке.

Германия стала испытанием не только из-за футбола. Левандовски ранее не играл за пределами Польши, не знал немецкого и еще у него была девушка.

«Дортмунд стал поворотным пунктом, – вспоминает Анна, уже жена Роберта. – Мы пытались найти баланс. Хотели устроить все так, чтобы и я могла быть с ним и мне не пришлось бы отказываться от других вещей.

Я волновалась, думая о том, что будет, если я поеду с ним. Мне пришлось бы начать учиться на заочном. И отказаться от частички себя, карате. Что, если у меня не получится?»

Левандовски признается, что было сложно. В первую очередь из-за быта. «Переезд за границу был трудным для меня и Анны. В Германии ты снимаешь квартиру без мебели и даже кухни. Нам пришлось два месяца ждать кухню. А для меня комфорт семьи важен. Это сильно влияло на игру в первый месяц».

С игрой дела и правда не клеились. Роберта разносили в медиа, а иногда он не проходил в состав.

«Леви изначально не был работягой. Ему пришлось учиться отдавать всего себя. Он был очень талантлив, но нуждался во времени», – говорит Клопп.

«Дортмунд» Клоппа славился убийственными тренировками. И Левандовски подтверждает это. Там он старался работать больше всех.

«Я был амбициозен и хотел выкладываться по максимуму. Игроки пропускали занятия, если что-то болело. Я – нет, даже если мне было больно. Хотел доказать, что, несмотря на то, что я из Польши, я могу добиться успеха. Между тренировками я оформлял SIM-карту, оформлял жилье и документы. Было много всего. Я сгорал», – делится нападающий.

Матс Хуммельс отмечает, что Левандовски был очень замкнутым, не говорил по-немецки и выглядел тощим. У Клоппа тоже имелись вопросы к характеру: «Роберту не хватало агрессии. Страсти. Его выражение лица всегда было одинаковым. Я сказал ему: «Если ты не показываешь что-то внешне, возможно, ты не чувствуешь это достаточно сильно». Поэтому мы работали и над этим».

Левандовски признает замкнутость. Но объясняет это подростковыми травмами. Роберт был тощим, и сверстники иногда подшучивали над ним. Из-за этого парню не хватало уверенности и смелости.

«Роберту очень повезло играть с Блашчиковским и Пишчеком, которые ему очень помогли, – объясняет Клопп. – Еще он очень быстро выучил немецкий язык. Невероятно быстро. А я выучил польский специально для Леви. «Rusz dupę» («Шевели задницей») – фраза для него. Я спрашивал у Кубы, как сказать «шевели задницей».

Но изменила все личная беседа с тренером. «Я впервые решил подойти к Клоппу и поговорить с ним. Этот разговор стал для меня переломным, потому что я поговорил Клоппом, будто со своим отцом. Может быть, дело в том, что я поговорил с человеком, похожим на отца. Я почувствовал связь, которой мне не хватало долгие годы. Это останавливало меня, но после беседы отпустило и дало свободу выражать себя как футболиста», – делится поляк.

«Нельзя сознательно взять на себя эту роль, – говорит Клопп. – Это может произойти, только если игрок воспринимает тебя и как тренера, и как отца. Я никогда сознательно не брал на себя эту роль. Если человек в мире с самим собой, только тогда он может полностью реализовать потенциал футболиста».

Перемены заметил и Ватцке: «Внезапно что-то изменилось, и Роберт нажал на газ».

Рекап покера «Реалу»: спазм при праздновании, жалел, что не забил 5, попросил жену сделать панкейки

Самое яркое событие в «Боруссии» – покер «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов-2012/13.

Роберт до сих пор помнит эмоции во время каждого гола. Дальше слово форварду.

«Когда я забил первый гол, стадион разразился аплодисментами. В эпизоде со вторым голом я увидел, что ближняя стойка пуста. Когда я бил, в последний момент решил ударить в другой угол.

Вау, два гола в полуфинале, а потом случается третий. Хет-трик. Я проехался на коленях и почувствовал едва заметный спазм в бедре. Мигом подумал: «Вставай, пока не стало хуже» (на повторах видно, как быстро Роберт подорвался с колен – Sports.ru).

Я глянул на часы и подумал: «Господи, так много времени осталось?» Почувствовал прилив адреналина, но знал, что должен сохранять спокойствие. Спустя мгновение – пенальти. Полмира смотрело. Шанс забить четвертый.

Если ты стараешься, то всегда будешь на шаг впереди. У меня был шанс и не было места для страха. Я должен был взять мяч и забить четвертый гол».

Клопп отмечает, что именно тогда стало ясно, что у Роберта есть шанс стать лучшим форвардом мира. Хави тоже видит переломный момент: «Роберта стали воспринимать в другом свете. Все смотрят, если ты забиваешь голы. Его талант очевиден. Его ментальный, технический и тактический талант».

Вернувшись домой после матча, Левандовски сделал две вещи: пожалел, что не забил пятый, и попросил жену сделать панкейки.

Левандовски ушел в «Баварию» ради ЛЧ (Пепа в фильме нет из-за «Ман Сити», а Роберт постеснялся ему звонить)

Роберт не скрывает амбиций.

«Впервые я задумался об уходе летом, когда мне позвонил сэр Алекс Фергюсон. Это было так волнующе и захватывающе. За несколько лет до этого я мог видеть такого тренера только по телевизору. Тогда я впервые понял, что великие клубы могут заинтересоваться мной», – говорит футболист.

Именно поэтому он согласился перейти в «Баварию».

«Я прекрасно помню слова экспертов и болельщиков: «Зачем переходить в «Баварию»? В «Дортмунде» у тебя есть все». Да, там я был звездой. Хотя мне не нравится это слово. Зачем покидать свою зону комфорта?» – задается вопросом Роберт.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признается, что Левандовски – возможно, самый важный трансфер в истории клуба. И раскрывает детали закулисной беседы: «В первый же день Роберт сказал мне: «Мне нужна команда, с которой я смогу выиграть Лигу чемпионов».

А Клопп иронично говорит: «Бавария» знала, что если мы сохраним эту команду, то они не станут чемпионом Германии 10 раз подряд».

Большой недостаток документалки – отсутствие Пепа. Продюсеры пытались пригласить Гвардиолу сняться, но «Манчестер Сити» отказался. Говорят, у Левандовского был номер тренера, но он постеснялся позвонить ему лично.

В любом случае от Пепа поляк без ума: «Этот человек навсегда изменил мое представление о футболе. Не только как спорта, но и как части жизни. Я понял, что футбол – это не все. Конечно, я продолжал играть, но я увидел, что есть жизнь и за пределами поля».

***

Выиграв все с «Баварией» и побив рекорд Герда Мюллера, Левандовски почувствовал, что нуждается в новом вызове.

«Я думал, что если останусь в «Баварии» на один-два года, то моя страсть и любовь к футболу угаснут. Мне будет не хватать дополнительных стимулов. А так, когда я посмотрю в зеркало через 5, 10 или 15 лет, я не скажу себе: «Почему ты не попробовал?»

Хави обрадовался, когда ему сообщили о желании Левандовского перейти в «Барсу»: «После ухода Месси клуб слегка осиротел. Хотя нет, не совсем правильно слово. У нас не было звезды мирового масштаба в команде».

На презентации Левандовского в «Барсе» собралось чуть больше 57 тысяч зрителей. А Роберт уже раззабивался и в Испании. Какой вызов будет следующим? И будет ли?

Фото: primevideo.com; instagram.com/_rl9; Gettyimages.ru/Matt Childs/Pool, Alex Grimm, Jasper Juinen; globallookpress.com/Uwe Kraft/imageBROKER.com, imago sportfotodienst