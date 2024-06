Тренер «Эдмонтона» сотворил чудо: вывел предпоследнюю команду НХЛ в финал

А ведь Морис отговаривал его от НХЛ.

12 ноября 2023 года «Эдмонтон» объявил об увольнении главного тренера Джея Вудкрофта. Решение было вынужденным: команда выдала отвратительный старт регулярки (10 поражений в 13 матчах) и занимала предпоследнюю строчку в лиге. Новым главным стал не кто-то из опытных специалистов, а 45-летний Крис Кноблаух, работавший пятый сезон подряд в АХЛ – в фарме «Рейнджерс».

Его достижения со стороны казались сомнительными (1 выход в плей-офф за 4 года – хотя дважды мешал ковид), а потому все восприняли это назначение как лобби Коннора Макдэвида, который играл под руководством Кноблауха в юниорской лиге Онтарио.

Генеральный директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям Джефф Джексон тогда заявил , что мнение игроков при назначении нового тренера не учитывалось – но верить ему все начали только весной, когда Крис довел «Ойлерс» до финала, чего никто не делал последние 18 лет.

Как у Кноблауха это получилось и откуда он вообще взялся?

Кноблаух не реализовал себя как игрок: ушел с драфта в 7-м раунде, заканчивал во 2-й лиге Франции

Любовь к хоккею ему привил отец, игравший в свое время в любительских командах – и Крис тогда мечтал не об НХЛ, а о выходе на лед вместе с ним. В плане хоккея сын, безусловно, превзошел папу, но и у Кноблауха-младшего игровая карьера получилась скромной.

Он не был суперзвездой по юниорам, и все же в 1997 году «Айлендерс» выбрали его на драфте – пусть и 166-м (к слову, позже него ушли Ладислав Надь, Шон Торнтон, Эндрю Ференс, Карел Рахунек).

«Мне говорили не идти на церемонию драфта, потому что ты не знаешь, выберут тебя или нет. Я и не пошел – вместо этого поехал с приятелями на озеро. Когда позвонили и сказали, что выбрали, друзья швырнули меня в воду – это и было мое празднование», – вспоминал Кноблаух.

Отыграв в Западной хоккейной лиге (одна из канадских юниорских лиг) по-максимуму, он так и не дождался приглашения из «Айлендерс». Перед ним встал непростой выбор – и он сделал его в пользу студенческого хоккея.

«Я не знал, что делать: играть на профессиональном уровне или за университет. Чувствовал, что многие не поддерживают мое решение пойти в профи, поэтому я счел это знаком поступить в универ», – говорил Крис о своем решении. Правда, добавлял, что еще одной причиной стала симпатичная ему девушка, которая поступала в то же учебное заведение.

Пять сезонов он отыграл за университет Альберты, став чемпионом (и одним из лучших бомбардиров) уже в первом из них. После студенческой лиги (и образования по специальности «преподаватель», которое, кажется, очень помогло ему в жизни) Кноблаух попытался остаться в игре благодаря Центральной хоккейной лиге (по сути, третий по силе дивизион – что-то на уровне ECHL). Отыграв один сезон за «Остин», он уехал во вторую лигу Франции, где провел еще год в маленьком городке Нёйи-Сюр-Марн. Эта точка стала последней в карьере Кноблауха-игрока.

«Я ужасно катался. Не мог катиться нормально вперед, и не мог назад. Но я просто хотел играть, я не смотрел на техническую сторону игры. Я габаритный, у меня хорошие руки. Если бы я задался целью и работал над катанием, может быть, я бы достиг успехов в профессиональном хоккее, сыграл бы пару матчей в НХЛ, но не более того», – подвел итоги своей карьеры хоккеиста Крис.

Кноблаух усаживал Макдэвида на скамейку и вошел в историю OHL

Вернувшись из Франции и завершив карьеру игрока, Кноблаух сразу же стал тренером. Его отец рассказывал , что интерес к этой стороне хоккея у Криса проснулся еще во время учебы в университете – и он внимательно следил за действиями своих тренеров под конец игровой карьеры.

Ему повезло сразу начать в новой роли: он был единственным, кто согласился стать помощником в «Принс Альберте» – кандидатов было немного из-за низкой зарплаты.

С 2006 года Кноблаух работал ассистентом в командах Западной хоккейной лиги, а в 2010-м дорос до главного. В первый же сезон в таком статусе Крис сделал «Кутеней Айс» (за который играл в свое время) лучшей командой лиги – но Мемориальный кубок не покорился. Через год повторить успех не получилось – и Кноблаух стал безработным.

Правда, ненадолго – за его карьерой давно уже наблюдал Шерри Бассин, генеральный менеджер и владелец команды «Эри Оттерс» из лиги Онтарио.

«Я следил за ним с Мемориального кубка-2011. Пока все ходили за едой или напитками во время не самых интересных игр, я оставался, чтобы посмотреть на него в деле. Когда его уволили, я позвонил Крису, но не для того чтобы позвать в «Эри», а просто чтобы сказать что он классный тренер», – говорил Бассин. В ноябре 2013-го он набрал номер еще раз, но уже с конкретным предложением.

В то время в «Эри» свой первый сезон проводил 15-летний Коннор Макдэвид, получивший специальное разрешение так рано играть в лиге Онтарио – и они сработались с новым тренером. Хотя не все в их отношениях было гладко.

В одной из игр в качестве главного тренера «Оттерс» Кноблаух усадил Макдэвида на лавку по ходу третьего периода и больше не выпускал – хотя уже тогда все понимали, что растет суперзвезда. Бассин был взволнован :

«Я подумал: боже, меньше всего, что мне сейчас надо – это звонки от агентов и персонала. Я спустился к команде после игры, Макдэвид вышел из раздевалки, посмотрел на меня и сказал: «Это было заслуженно».

Обычно в таких случаях тебе звонит агент, плачет в трубку мама, скулит домашняя кошка – но тут тишина, ничего не происходило. Было уважение к решению тренера». Это уважение Коннор пронес сквозь года.

Кноблаух вошел в историю вместе с «Эри»: они стали первой командой в OHL, которая четыре сезона подряд выигрывала 50+ матчей – причем два последних года уже без Макдэвида.

При этом тренере у «Оттерс» была сумасшедшая результативность. Трижды они выбивали больше 300 голов за регулярку, а общая разница шайб при Кноблаухе была +484. В среднем залетало в чужие ворота 4,54 шайбы за игру – внушительно даже по меркам молодежного хоккея. В большинстве «Эри» были лидерами лиги – немудрено при Макдэвиде в составе, но и после его ухода остались в топ-2 по реализации лишнего. Общий показатель за это время – 28,6%!

На четвертый год работы Криса признали тренером сезона в OHL, а в следующем чемпионате «Оттерс» стали лучшей командой лиги (Коннор уже давно был в НХЛ), но в финале Мемориального кубка они проиграли «Виндзору», принимавшему турнир.

Морис отговаривал Кноблауха от НХЛ, а дебют был раньше «Эдмонтона»

Разумеется, останавливаться на молодежном хоккее Кноблаух не собирался – хоть в итоге и дорос до помощника в штабе сборной Канады (та, команда, что обыграла Россию в группе 5:3 и проиграла США по буллитам в финале МЧМ-2017). Еще в 2016-м – во время работы в «Эри» – он участвовал в собеседованиях с клубами НХЛ. Одно из них было с главным тренером «Виннипега» Полом Морисом, который в финале Кубка Стэнли-2024 смотрит на «Эдмонтон» с соседней лавки.

«Я не нанял его, потому что не хотел для него этого [роли помощника – прим.]. Я видел что ему лучше остаться главным тренером, потому что он должен быть главным тренером. Это просто чувствовалось. Я был очень высокого мнения о нем».

Но Крис нуждался в этом шаге вперед – и через год его успехи все-таки оценили без всякой дополнительной философии (кстати, он советовался с Морисом – и тот снова отговаривал его, считая, что нужно еще поработать главным на любом уровне). Дэйв Хэкстол взял новичка в свой штаб в «Филадельфии», где Кноблаух стал отвечать за большинство.

«Я многому научился у Дэйва в плане тренерской подготовки: как управлять персоналом, игроками, расписанием, какие тренировки лучше проводить, что лучше говорить игрокам, а что нет», – рассказывал новичок.

С большинством, как и с результатами (вылет в первом раунде и невыход в плей-офф), в то время у «Филадельфии» дела складывались не очень: два сезона, когда Крис работал над большинством, «летчики» реализовывали меньше 10% и занимали последнюю строчку в лиге по этому показателю.

Это было связано с тем, что команда входила в стадию перестройки и развивала более молодых игроков: самый возрастной хоккеист «Флайерс» того состава – 34-летний Валттери Филппула. Но интересно, что именно при том тренерском штабе 30-летний Клод Жиру выбил свой единственный 100-очковый сезон в карьере (9+25 – в большинстве), а Шон Кутюрье чуть не взял «Селке Трофи».

Следующий сезон «Филадельфии» вышел гораздо хуже предыдущего – во многом из-за травм и проблем с вратарями (8 заигранных за регулярку!). За неудовлетворительные результаты Хэкстола уволили еще в декабре – команда доигрывала чемпионат со Скоттом Гордоном в качестве и.о. Перед следующим сезоном в клуб пришел Ален Виньо – и в новом штабе Кноблауху места не нашлось.

Следующие четыре с небольшим сезона он провел в АХЛ – и забавно, что именно это помогло ему дебютировать в роли главного в НХЛ раньше назначения в «Эдмонтон».

17 марта 2021 года Кноблаух вывел «Рейнджерс» на матч регулярки против «Филадельфии». Весь тренерский штаб Нью-Йорка попал под ковидные протоколы лиги – и клуб экстренно вызвал тренера своего фарма. Крис ворвался в лигу с двух ног, крупно обыграв бывшую – 9:0.

«В начале игры я волновался, но потом ты начинаешь выкрикивать состав выходящей тройки – и переходишь в режим тренера. Никогда не забуду этот вечер», – делился впечатлениями Кноблаух.

В 6 матчах при нем «рейнджеры» взяли 4 победы – в том числе и снова с «Флайерс» (8:3). Еще раз Криса дернули в «Рейнджерс» в январе 2022-го – заменить на один матч попавшего в ковид-протокол Галлана – но тогда в Лос-Анджелесе команда все же проиграла (1:3).

Кноблаух близок с игроками и склонен к неожиданным решениям

В «Хартфорде» – фарме «Рейнджерс» – были довольны работой Кноблауха. Процент набранных очков при нем резко скакнул вверх – и хоть ему два сезона мешал ковид, а после этого команда не попала в плей-офф, ему все равно доверяли. В итоге он вернул «Хартфорд» в розыгрыш Кубка Колдера спустя семь лет отсутствия и уступил там только будущему чемпиону – «Херши». Поэтому фарм «Рейнджерс» – а, возможно, и главная команда – нехотя расставался со специалистом.

Отличительное качество Кноблауха – открытость и близость с игроками. Еще Бассин рассказывал , что первое, о чем Крис попросил после назначения в «Эри» – перенос тренерской ближе к игрокам. Он хотел, чтобы игроки в раздевалке видели его, всегда с ним здоровались и прощались. Бассин отмечал, что дверь в кабинет всегда была открыта.

О его индивидуальной работе с игроками говорил и генменеджер «Оттерс» Дэйв Браун: «Он рассказывал, что может позвать игрока выпить кофе, спросить о его семье – просто узнать получше».

Мэтт Ремпе, нашумевший новичок «Рейнджерс», играл под руководством Кноблауха в фарме и тоже прочувствовал подход Криса: «Я часто был в его кабинете, и он всегда спрашивал: «Как дела? Как семья? Что делаешь сегодня?». Он не всегда говорил о хоккее, но даже когда он показывал какие-то видео, ты чувствовал себя комфортно – это очень важно».

Кстати, Кноблаух успел в канадских юниорках поработать со многими будущими звездами НХЛ: через него проходили Алекс Дебринкет, Дилан Строум, Андре Бураковски, Коннор Браун, Эрик Чернак, Энтони Сирелли, а также его соперник по финалу Сэм Райнхарт.

Но главной, конечно, считается Коннор Макдэвид. «Он собирался играть в НХЛ независимо от того, будет тренировать его Крис или кто-то другой, но именно Кноблаух сделал Коннора лучшим игроком, – говорил бывший агент Макдэвида Джефф Джексон. – Он учит культуре победы, скорости и движению шайбы – и расширяет возможности всех детей».

«Его самый большой плюс в тренерской работе – это то, что он именно «тренер игроков», – объяснял отец, Боб Кноблаух. – Он действительно хорошо относится к своим хоккеистам, и если у них возникнут проблемы – его дверь всегда открыта. Никто из тех, с кем я разговаривал или кто играл за него, никогда не говорил о нем ничего плохого. Он требователен, но не переусердствует и позволяет игрокам играть в свой хоккей. Он тренер, которому нравится игра и в обороне, и в атаке».

Но чтобы тренировать на таком уровне, мало быть душкой для своих игроков – помимо этого нужны другие качества и навыки. Генменеджер «Ойлерс» Кен Холланд восхищается решениями Кноублаха и отмечает, что без него «Эдмонтон» не был бы там, где находится сейчас: «Он пришел и спас сезон!».

Во многом, кстати, своим спокойствием, которое передалось игрокам – вы никогда не увидите психующего Кноблауха . Потому что таким его никто не видел.

«Как тренер я всегда волнуюсь, мне хочется начать кричать и кричать, – рассказывал он сам. – Но я также знаю – еще по работе с юниорами – что не хочу, чтобы мои игроки теряли концентрацию и отвлекались. Так что если я не хочу, чтобы они это делали, мне не следует вести себя настолько эмоционально».

Конечно, в некоторых вопросах на таком уровне ему еще не хватает опыта – но, кажется, он уже чувствует большую игру. И действительно, некоторые решения тренера вызывали сомнения, но они приносили успех.

К примеру, в четвертом матче серии с «Ванкувером» стартовым вратарем неожиданно для всех оказался Кэлвин Пикар – именно его игра помогла вернуться «Эдмонтону» в серию. Не каждый тренер осмелится выпустить 32-летнего вратаря без кубкового опыта в такой момент.

А в серии с «Далласом» Кноублах сделал еще несколько неочевидных решений , которыми переиграл соперника и вывел команду в финал. Да, пока «Эдмонтон» уступает «Флориде» в серии, но, возможно, тренер «Ойлерс» снова что-нибудь придумает.

Фото: East News /Jason Franson/The Canadian Press via AP, Greg Wohlford/Erie Times-News via AP, John Woods/The Canadian Press via AP; Gettyimages.ru /Bruce Bennett, Minas Panagiotakis