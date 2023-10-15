🔥 Малкин в огне: выдал лучший старт в карьере и догнал Могильного в списке снайперов

Лучший бомбардир сезона.

«Когда он находит свою игру, то доминирует на уровне всей лиги», – говорил Майк Салливан, главный тренер «Питтсбурга», о Малкине накануне, после игры с «Вашингтоном», но может спокойно повторить это и сейчас, после матча с «Калгари».

Евгений снова вдохновенно провел вечер, набрал 2 очка (1+1) и помог переломить ход игры с «Флеймс». Он будто летал по льду, создавая моменты в каждой из смен: где-то спасал вратарь соперников Якоб Маркстрем, где-то соперника выручала штанга, а в третьем периоде Джино сначала отдал голевую на Райли Смита, а потом забил и сам, точно бросив под блин вратарю.

Стоит отметить, что не только Малкин помог перевернуть игру: звено Раст – Кросби – Гюнцель на троих набрали 6 очков, партнер Малкина по звену Райли Смит также отличился двумя очками, а вратарь Алекс Неделькович отразил 34 броска (94.44% отбитых).

Сам матч был довольно напряженный: много хитов (25 на две команды), стычек. В одной из них поучаствовал и Малкин: защитник «Калгари» Никита Задоров нарушил на нем правила и, поняв, что удаление неизбежно, стал провоцировать Евгения на ответные действия. Форвард «Питтсбурга» ответил, но судьи не увидели в этом нарушения.

Это лучший старт сезона в карьере Малкина

В этом сезоне после трех игр у Малкина 6 очков (2+4). А как он начинал сезоны до этого?

Сезон-2018/19 Малкин также начал с шестью очками после трех игр, но показатель полезности («0» против «+3») кардинально отличается. Не всегда нападающий стартует прекрасно: сезоны-2015/16, 2019/20 и 2020/21 тому подтверждение, но довольно часто он все же где-то рядом со средним показателем очко за игру, хотя настолько уверенно он не начинал никогда.

«Надеюсь, завтра сезон закончится и я выиграю «Харт трофи», – шутит Евгений – Но если серьезно: причины [такой результативности] – хорошее звено (Ракелль – Малкин – Смит – Sports.ru), долгое лето, соскучился по хоккею. Мы недовольны пропуском плей-офф, мы просто должны стараться – и все будет хорошо».

Малкин догнал Могильного в списке русских снайперов НХЛ

У матча с «Калгари» есть и еще один важный итог: Малкин сравнялся с Александром Могильным в списке русских снайперов в НХЛ.

Такими темпами Малкин скоро не только обойдет Могильного, но и выйдет на чистое второе место. Кажется, на драфте-2004 «Вашингтон» и «Питтсбург» даже не до конца понимали, насколько топовые игроки им достались.

Малкин прекрасно начал сезон. Возможно, помогла летняя селекция: Карлссон и Смит добавили огня «Питтсбургу». После поражения от «Чикаго» «пингвины» действительно выглядят мощно, а Малкин, Генцел и Кросби входят в топ-10 бомбардиров лиги. Конечно, слова про «Харт» – это только шутки, но что, если у Малкина не только старт сезона будет лучшим в карьере?

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