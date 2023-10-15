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🔥 Малкин в огне: выдал лучший старт в карьере и догнал Могильного в списке снайперов

Питтсбург Питтсбург
Никита Задоров Никита Задоров
Калгари Калгари
НХЛ НХЛ
Евгений Малкин Евгений Малкин
Хоккей Хоккей

Лучший бомбардир сезона.

«Когда он находит свою игру, то доминирует на уровне всей лиги», – говорил Майк Салливан, главный тренер «Питтсбурга», о Малкине накануне, после игры с «Вашингтоном», но может спокойно повторить это и  сейчас, после матча с «Калгари».

Евгений снова вдохновенно провел вечер, набрал 2 очка (1+1) и помог переломить ход игры с «Флеймс». Он будто летал по льду, создавая моменты в каждой из смен: где-то спасал вратарь соперников Якоб Маркстрем, где-то соперника выручала штанга, а в третьем периоде Джино сначала отдал голевую на Райли Смита, а потом забил и сам, точно бросив под блин вратарю.

Стоит отметить, что не только Малкин помог перевернуть игру: звено Раст – Кросби – Гюнцель на троих набрали 6 очков, партнер Малкина по звену Райли Смит также отличился двумя очками, а вратарь Алекс Неделькович отразил 34 броска (94.44% отбитых).

Сам матч был довольно напряженный: много хитов (25 на две команды), стычек. В одной из них поучаствовал и Малкин: защитник «Калгари» Никита Задоров нарушил на нем правила и, поняв, что удаление неизбежно, стал провоцировать Евгения на ответные действия. Форвард «Питтсбурга» ответил, но судьи не увидели в этом нарушения.

Это лучший старт сезона в карьере Малкина

В этом сезоне после трех игр у Малкина 6 очков (2+4). А как он начинал сезоны до этого?

Сезон-2018/19 Малкин также начал с шестью очками после трех игр, но показатель полезности («0» против «+3») кардинально отличается. Не всегда нападающий стартует прекрасно: сезоны-2015/16, 2019/20 и 2020/21 тому подтверждение, но довольно часто он все же где-то рядом со средним показателем очко за игру, хотя настолько уверенно он не начинал никогда.

«Надеюсь, завтра сезон закончится и я выиграю «Харт трофи», – шутит Евгений – Но если серьезно: причины [такой результативности] – хорошее звено (Ракелль – Малкин – Смит – Sports.ru), долгое лето, соскучился по хоккею. Мы недовольны пропуском плей-офф, мы просто должны стараться – и все будет хорошо».

Малкин догнал Могильного в списке русских снайперов НХЛ

У матча с «Калгари» есть и еще один важный итог: Малкин сравнялся с Александром Могильным в списке русских снайперов в НХЛ.

Такими темпами Малкин скоро не только обойдет Могильного, но и выйдет на чистое второе место. Кажется, на драфте-2004 «Вашингтон» и «Питтсбург» даже не до конца понимали, насколько топовые игроки им достались.

Малкин прекрасно начал сезон. Возможно, помогла летняя селекция: Карлссон и Смит добавили огня «Питтсбургу». После поражения от «Чикаго» «пингвины» действительно выглядят мощно, а Малкин, Генцел и Кросби входят в топ-10 бомбардиров лиги. Конечно, слова про «Харт» – это только шутки, но что, если у Малкина не только старт сезона будет лучшим в карьере?

НХЛ

Регулярный чемпионат

Питтсбург – Калгари 5:2 (0:0, 0:1, 5:1)
Дата проведения
15 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 38 Коронато (Андерссон, Линдхольм)
1:1 – 41 Раст (Генцел, Летанг)
2:1 – 41 Смит (Грейвс, Малкин)
3:1 – 45 Генцел (Кросби, Летанг)
4:1 – 54 Малкин (Смит)
4:2 – 56 Юбердо (Хэнифин, Манджипани)
5:2 – 59 Раст (Генцел)
Вратари: Неделькович 34/36 – Маркстрем 24/28.

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