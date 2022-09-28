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Рассказ о февральском путешествии Дмитрия Крюкова на хоккей в село Колокольцовка Саратовской области. Фермеры, олимпийский чемпион и жизнерадостные дети – в рассказе о матчах в не самом обычном месте.

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Если вы активно читаете Sports.ru + что-то из набора популярных спортивных телеграм-каналов, и при этом сами не из Саратова, то наверняка первое, что у вас ассоциируется с саратовским хоккеем – книга Станислава Гридасова «Кристальные люди», о которой автор регулярно где-нибудь да напоминает. У меня этот огромный том есть, я его прочитал, удовольствие от прочтения получил, так что рекомендую.

Правда, самому мне так пока и не довелось побывать на матчах «Кристалла» – зато недавно заезжал в одноименный дворец. С золотых времен клуба он на вид совсем не изменился. Как будто завернешь за угол – и вдруг навстречу выйдет юный Станислав Гридасов с вратарской клюшкой. В мае «Кристалл» объявил о возвращении в ВХЛ, и если дворец за лето не подремонтируют, то это будет настоящее ретро и отрада для ностальгирующих.

Так и не попав на «Кристалл», когда-то почти случайно я сделал вещь несколько более сложную – побывал на матче местного «Универсала», выступавшего в первой лиге чемпионата по хоккею с мячом.

В те годы дома он играл редко (сейчас вообще нигде не играет) – зимой в Саратове часто стояла плюсовая температура. Больше всего меня в матче c самарским ЦСК ВВС (7:5) удивила огромная толпа, подошедшая к стадиону минут за 15 до конца игры. Оказалось, что сразу после матча должно начаться массовое катание – и все пришли на него. Интересно, пошли ли зрители в зачет посещаемости.

Время шло, а про Саратовскую область у меня так и не получалось написать в рамках хоккейной части блога «Периферия». Я много лет целился на посещение матча в селе Невежкино, где местный фермер Александр Жариков уже давно целенаправленно развивает хоккей. В ожидании турнира или хотя бы матча, на который мне будет удобно приехать, я обсудил с Борисом Зозулей, выполняющим функции пресс-атташе села, кучу тем (в основном, связанных с диалектными особенностями разных районов Саратовской области), но ни на какой матч взрослых команд никак попасть не мог.

В Невежкино на детский хоккей ходит каждая собака (фото Бориса Зозули).

В сезоне-2023 я дергал Бориса вопросами практически каждую неделю.

– Можно попробовать организовать игру, пока мужики не пошли к фермерам на работу, – задумчиво отвечал он.

– А когда они идут?

– У каждого фермера по-разному: одни 1 февраля, кто-то позже.

Пока в Невежкино думали, сверхнеожиданный ход сделала Ночная хоккейная лига, организовав Match Day «Студеный лед» в селе Колокольцовка – в 20 км от Невежкино. Это если по грунтовой тропке, по прямой. А если на машине – то в 110 км, в объезд. Но это в любом случае была такая необычная идея, что я приехал туда аж из Мордовской поляны – транзитом через Саранск и Балашов.

К хоккею это не относится, но по дороге была забавная история.

Доехал до Балашова, оттуда блаблакаром до Калининска, погулял в Калининске, посетил музей (неплохой), вышел, стал искать такси. В интернете есть несколько номеров – некоторые недоступны, а по одному сказали «Вы же в Балашов звоните!». Я забеспокоился. Нашел во «ВКонтакте» один, позвонил – а там Калининск, но в Чувашии. Ничего себе, думаю, нашелся первый российский город без такси.

Остановил каких-то ребят на улице, они мне телефон дали такси «Комфорт». Звоню. Диспетчер говорит: «Хорошо, машину отправлю, а вы тариф до Колокольцовки знаете?». Я говорю: «Нет». Она такая: «Полторы тыщи!». А там километров… ну, может, 40. Ну, думаю, делать нечего, не оставаться же тут жить. Полагал, что за такие деньги приедет что-то вроде «Кадиллака», но приехала белая пятерка с водителем лет этак семидесяти пяти, который еще Всеволода Боброва, наверное, в игре видел.

За несколько километров до Колокольцовки – в Свердлово – огромный фермерский комплекс с какими-то причудливыми зданиями, о назначении которых заезжий журналист без экскурсии не догадается. Они тоже относятся к холдингу «Кольцовское».

Заместитель директора местного холдинга и по совместительству депутат Алексей Юрьевич Галанин даже слегка ворчит, когда я спрашиваю его, упоминая слово «фермерский»:

– Мы не фермеры, мы крупнее. Мы агропромышленный холдинг! У нас уже организация на более высоком уровне!

Видно, что для него это принципиальная разница.

В Колокольцовке максимально олдскульный каток – все как мы любим. Даже запах навоза очень нежный – как раз на таком уровне, чтобы не раздражало, а, наоборот, сразу хотелось бы оказаться бы снова в детстве, в деревенском домике бабушки… (хотя какой домик, бабушка у меня в городе в радиоузле работала).

Странно только, что, несмотря на целый день хоккея с пресс-центром, маскотом, чаем и олимпийским чемпионом Евгением Давыдовым от расстаравшейся НХЛ, зрителей относительно немного. Население Колокольцовки – около 1000 человек, а на матчах человек 50. Как подсказывает мне опыт, обычно на такие праздники в селе приходят почти все местные, да еще из соседних сел кто-то приезжает.

Действительно, что ли, все работают в эти дни, как и предрекал Борис Зозуля?

Хоккейный день состоит из трех матчей. Между собой играют две местные команды – «Колос» и «Кольцовское» («Колос» и «Кольцовское» – это как Буда и Пешт, как Бира и Биджан), а также «Олимп» из соседнего города Балашова.

– Белая команда – это наша старая, историческая. Зеленая – новая, – говорит замдиректора холдинга Алексей Галанин.

– Зеленая? – с удивлением переспрашиваю я.

– Ну да, вот же, зелененькие катаются.

Понимаю, что весь первый матч я считал их черными, впервые задумываюсь о возрастном дальтонизме. Если присмотреться, то понятно, что это такой оттенок темно-зеленого. Но это если присмотреться…

В вопросе о «зелененьких» я действительно пытался какое-то время разобраться. «Колос» – историческая команда, которая в Колокольцовке давно. А вот «Кольцовское», где ряд хоккеистов показывали реально хороший уровень – они откуда?

Мнения опрошенных расходились. Все более-менее признавали, что набрали команду с целью поехать в Сочи на финал НХЛ и вообще завоевать призов по области. Но на мои слегка провокационные вопросы – откуда, мол, ребята – признаваться в легионерстве никто не захотел. Одни говорили, что это реальные сотрудники холдинга, только их специально нанимали с хоккейными навыками; другие – что это местные, только в основном уехавшие в детстве в Саратов; третьи – что это местные и несколько их друзей из округи.

В общем, истина была где-то посередине, и в пользу того, что это не совсем сбор легионеров, говорило то, что многие болельщики игроков знали. Так или иначе, играла команда очень хорошо и с обоими соперниками разобралась относительно без проблем. Даже крутой форвард «Колоса» в кошачьей маске, пытавшийся делать лакроссы, ничего противопоставить «Кольцовскому» не смог.

Смущало только, что детской школы в Колокольцовке нет, и ее только сейчас пытаются создать. Подход отличается от невежкинского, где акцент именно на детском хоккее. Впрочем, говорят, что детей не хватает ни там, ни там.

В перерывах проводились разнообразные конкурсы. В бросках на точность издалека принял участие приехавший замминистра спорта Саратовской области.

– Пока не забьем, не уйдем, – с мрачной иронией прокомментировал он очередную попытку. Надо отдать должное – не забили, но ушли.

Но покорил всех детский конкурс – выигравший его парень получал заслуженные призы с таким счастливым видом, как будто он только что выиграл Кубок Стэнли. Это был один из самых трогательных моментов дня.

А вот третий матч носил принципиальный характер – «Колос» и «Олимп» играли между собой третий раз в рамках сезона НХЛ. Первый матч закончился ничьей 6:6, второй выиграл «Олимп» – 6:2, но потом «Олимп» растерял очки, и для борьбы за призовые места в сезоне ему снова надо было побеждать – теперь уже в гостях.

И вроде как балашовские хоккеисты дольше отдыхали, но то ли состав был не оптимальный, то ли лед непривычный – местные к середине матча довели свое преимущество до 5:1.

Надо отдать должное «Олимпу» – они никого не обвиняли, а активно пытались перестроить игру и выжать из себя все, на что были в тот момент способны. Понемногу пошло – игру удалось отодвинуть от своих ворот, счет сначала дошел до 3:5, а потом до 4:6.

«Всего-то надо – дать точный пас! Даже Тимофей забьет, если вы дадите точный пас», – прокомментировал кто-то из ветеранов четвертую шайбу. Тимофей успел еще и отдать голевую передачу на пятую шайбу, но времени сравнять уже не осталось – 5:6.

«Олимп» это как-то подкосило, и в итоге в сезоне он стал четвертым, не догнав даже «Шершней» из Саратова, которые пять своих последних матчей почему-то решили вообще не играть.

Но вообще, хоть это и не так очевидно из предыдущего текста, мне все понравилось. Сама идея провести «Студеный лед» в Колокольцовке была шикарна. Удивительно согрели душу дети – и тот парень, который выиграл конкурс, и мальчик Слава лет полутора, который с клюшкой пытался бегать по катку в паузах, падал, вставал и снова бежал вперед.

Хочется пожелать, чтобы в Колокольцовке было достаточно детей, чтобы открыть там системную детскую школу.

Пока же получилось, что каждому свое. «Кольцовское» и «Колос» заняли два первых места в регулярном сезоне Лиги Надежд. ХК «Кольцовское» отправился в Сочи, где занял 23-е место. В Невежкино же взрослую команду так до конца зимы организовать не смогли, зато через пару недель пришло сообщение от Бориса:

Открытое Первенство по хоккею с шайбой среди сельских детских команд, закрытие хоккейного сезона-2022/2023 г. По итогам призовые места распределились следующим образом: 1 – е место – команда «Подсолнух» Лысогорский район (т.е.Невежкино); 2-е место – команда «Химик» г.Энгельс; 3– е место команда «Колос» Калининский район (т.е.Колокольцовка).

Хорошо, что хоккей есть и там, и там – а какой именно развивать, пусть каждый решает сам.

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