Этим летом клубы из высшей лиги Саудовской Аравии перевернули рынок: закупились звездами (и не только) почти на миллиард евро. И ведь есть еще Карим Бензема, Нголо Канте и другие свободные агенты.

На 18 клубов приходится 161 легионер. Мы посчитали, сколько их и из каких стран.

Лимит разрешает восемь иностранцев на команду (144 в лиге), поэтому кто-то пролетит мимо заявки. Яркий пример − «Аль-Иттихад»: убрали купленного Жоту ради еще одного новичка, защитника Луиса Фелипе.

● 17% из них (каждый шестой) – бразильцы.

● При этом не до конца подтверждается стереотип «В Саудовскую Аравию едут только южноамериканцы и африканцы»: 56 легионеров из стран Африки, 45 – из стран Центральной и Западной Европы, из Южной Америки – только 37 (из них 28 бразильцы). В топ-11 – Португалия, Испания, Франция и Нидерланды.

● В трех клубах сразу по 10 легионеров.

● «Абха» еще и собрала ассорти – в составе представители девяти стран: Камерун (2), Польша, Гвинея, Тунис, Аргентина, Румыния, Ирак, Алжир и Сербия.

● В первой лиге 128 легионеров. В топе тоже Бразилия (25) и Марокко (8), третий – Тунис (7).

Фото: East News/Fayez Nureldine / AFP