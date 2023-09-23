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Легионеры в Саудовской Аравии по странам. 49 разных стран и тьма бразильцев

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Этим летом клубы из высшей лиги Саудовской Аравии перевернули рынок: закупились звездами (и не только) почти на миллиард евро. И ведь есть еще Карим Бензема, Нголо Канте и другие свободные агенты.

На 18 клубов приходится 161 легионер. Мы посчитали, сколько их и из каких стран.

Лимит разрешает восемь иностранцев на команду (144 в лиге), поэтому кто-то пролетит мимо заявки. Яркий пример − «Аль-Иттихад»: убрали купленного Жоту ради еще одного новичка, защитника Луиса Фелипе.

● 17% из них (каждый шестой) – бразильцы.

● При этом не до конца подтверждается стереотип «В Саудовскую Аравию едут только южноамериканцы и африканцы»: 56 легионеров из стран Африки, 45 – из стран Центральной и Западной Европы, из Южной Америки – только 37 (из них 28 бразильцы). В топ-11 – Португалия, Испания, Франция и Нидерланды.

● В трех клубах сразу по 10 легионеров.

● «Абха» еще и собрала ассорти – в составе представители девяти стран: Камерун (2), Польша, Гвинея, Тунис, Аргентина, Румыния, Ирак, Алжир и Сербия.

● В первой лиге 128 легионеров. В топе тоже Бразилия (25) и Марокко (8), третий – Тунис (7).

Все покупки Саудовской Аравии за лето. Итог безумного окна в таблице трансферов

Саудовских звезд даже больше, чем вы думали. Вот еще 13 ярких героев

Фото: East News/Fayez Nureldine / AFP

3 комментария

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хавбек+
Ответ Кирилл Голивец
На выходе получается лига, представители которой узбеков не могут обыграть. Проходили с Китаем и знаем, что тут не увеличится вдолгую интерес стороннего наблюдателя (медленный темп и слабая тактика, с таким же успехом женский футбол можно смотреть), как и не улучшится качество футбола без развития своей молодежи. Местные игроки на уровне нынешней сборной Белоруссии по умениям, не судите по матчу с Аргентиной, там у саудовцев был сильный тренер и недооценка соперником, которая бывает раз в 20 лет
как не могут если Иттихад часом ранее разгромил команду из Узбекистана? во вторых азиатский лимит в 5 легионеров из любой команды может сделать середняка
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Александр Белоцерковский
Ответ Кирилл Голивец
На выходе получается лига, представители которой узбеков не могут обыграть. Проходили с Китаем и знаем, что тут не увеличится вдолгую интерес стороннего наблюдателя (медленный темп и слабая тактика, с таким же успехом женский футбол можно смотреть), как и не улучшится качество футбола без развития своей молодежи. Местные игроки на уровне нынешней сборной Белоруссии по умениям, не судите по матчу с Аргентиной, там у саудовцев был сильный тренер и недооценка соперником, которая бывает раз в 20 лет
Недавно была статья почему Китай лопнул, эта лига хоть и не вызывает у меня восторг ( я больше был бы рад, если бы так стрельнула какая-то футбольная федерация в Европе и стала новой силой), но думаю поболее будет в топе и возможно уже сама свой чм проведет лет через 12 и сборная подтянется, как и вся общественность местная начнет заниматься больше спортом, на что и направленна вся эта акция.
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