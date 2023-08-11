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Кто в Ла Лиге играет без замен? В топе грузин из «Валенсии» и новички «Реала»

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Георгий Мамардашвили Георгий Мамардашвили
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Из полевых ни у кого нет 38 игр.

Перед стартом европейского сезона продолжаем разбираться, кто в прошлом играл больше всех. Уже погружались так в РПЛ и АПЛ − на очереди Ла Лига.

Оговорка на старте: сравнивать футболистов, выходивших во всех матчах, нелогично – условия слишком разные. Важнее выделить тех, кто проводит на поле по 90 минут. Это важно еще и для Fantasy: например, за полные матчи полузащитники и нападающие получают по бонусному очку.

Начинаем по традиции с вратарей.

Тут сразу у троих максимум.

• Георгия Мамардашвили активно изучали топы (был интерес «Баварии» и «Реала»), но он пока в «Валенсии».

•‎ Давид Сория играет по 38 матчей два сезона подряд.

•‎ Марк-Андре тер Стеген начинал все матчи, но не доиграл два.

•‎ Тибо Куртуа и в прошлом сезоне много пропустил (7 игр). За пять лет в «Реале» бельгиец всего один сезон Ла Лиги отыграл полностью. К сожалению, в новом точно не получится.

А что у полевых?

Фран Гарсия и Хоселу будут радовать железностью фанов «Реала».

•‎ Гарсия начинал все матчи прошлого сезона. Ферлан Менди в шоке.

• У Хоселу правило: если выходит в старте, играет до конца.

• Отмечаем Дани Парехо, он в 34 года пропустил только одну игру − да и то из-за перебора желтых: 37 стартов, 33 матча полностью.

• Короли выходов на замену: Рауль Гарсия (29), Кике (28) и легенда Эсекиэль Понсе (25).

• Ойан Сансет и Нико Уильямс выходили в старте по 32 раза, но редко оставались до конца − девять и шесть раз соответственно. 

Гид по Fantasy Ла Лиги-2023/24. Все нужное на одной странице

Графика: Алина Комиссарова

2 комментария

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Alex C
Не совсем понятно, о чём говорит эта статистика - кроме того, что у игрока нет сравнимой замены на его позиции конкретно в этом клубе. Если бы Модрич играл в Райо Вальекано - он бы наверняка и полуживой оставался на поле до финального свистка, потому что даже полуживой Модрич сильнее любого полузащитника Райо. А то, что Фран Гарсия там был незаменимым, вообще никак не означает, что в Реале он будет хотя бы регулярно попадать в стартовый состав
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Zakir Zakir
Ответ Alex C
Не совсем понятно, о чём говорит эта статистика - кроме того, что у игрока нет сравнимой замены на его позиции конкретно в этом клубе. Если бы Модрич играл в Райо Вальекано - он бы наверняка и полуживой оставался на поле до финального свистка, потому что даже полуживой Модрич сильнее любого полузащитника Райо. А то, что Фран Гарсия там был незаменимым, вообще никак не означает, что в Реале он будет хотя бы регулярно попадать в стартовый состав
ну если на уровне будет играть то играть будет часто
0
0
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