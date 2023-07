В конце сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» попрощался с легендой: сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера спустя 27 лет. Этот пост – часть сериала, который зафиксирует 10 лет «МЮ» после Фергюсона – и величие самого сэра Алекса.

Великий шотландец провел в Манчестере практически вечность. Яркие моменты можно перечислять бесконечно, поэтому мы выделим 27 – по количеству лет в клубе (как главный тренер – потому что Фергюсон до сих пор часть «Юнайтед»).

Еще не сэр Алекс Фергюсон пришел в клуб 6 ноября 1986 года: подхватил команду на 21-м месте в таблице.

Первое фото – экзотика.

А это уже дебютный матч – с «Оксфорд Юнайтед». Сгорели 0:2, ожидать чуда спустя 2 дня было странно.

Первый Boxing Day − и сразу с «Ливерпулем»

26 декабря и победа в первом же матче на «Энфилде» – мечта. Единственный гол «Ливерпулю» забил воспитанник клуба Норман Уайтсайд. Идеальный сценарий для Фергюсона, который обожает давать шансы молодежи.

Матч, который спас карьеру Фергюсона, 1990

А вот еще одна история о воспитаннике. С декабря 1989-го по март 1990-го «Юнайтед» получал от всех – кубок Англии был единственной отдушиной. В январе «МЮ» со скрипом обыграл «Ноттингем Форест» Брайана Клафа: Марк Хьюз внешней стороной стопы изящно вырезал мяч 20-летнему воспитаннику Марку Робинсу – тот подставил голову. Считается, что именно этот матч спас карьеру Фергюсона в «Юнайтед».

Робинс сыграл ключевую роль и в полуфинале с «Олдхэмом». В первой игре сыграли 3:3, в переигровке переползли в овертайм, который вытащил удар Робинса на 114-й.

Кстати, сейчас Марк тренирует «Ковентри» – едва не вывел их в Премьер-лигу: проиграл в финале плей-офф «Лутону».

Первый трофей, 1990-й

В финале – а точнее переигровке – «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0). Первый английский трофей Фергюсону принес еще один воспитанник «МЮ»: на 59-й минуте левый защитник Ли Мартин ворвался в штрафную, принял мяч на грудь и вторым касанием пробил под перекладину.

Не удивляйтесь количеству молодежи. Впервые упоминание «Птенцов Ферги» появилось не в девяностых, а в сезоне-1988/89: у шотландца играли Ли Мартин, Марк Робинс, они Гилл и Дэвид Уилсон – а также Ли Шарп, купленный в юном возрасте.

Вынос «Арсенала» в ноябре-1990

В сезоне-1989/90 «Манчестер» закончил 13-м, но первый трофей добавил сил команде. В следующем году закончили на шестом месте в таблице и дошли до финала Кубка лиги. Да, проиграли «Шеффилд Уэнсдей» – но по дороге растоптали «Арсенал» (6:2).

Этот же «Арсенал» выиграет чемпионство-1990/91 с одним поражением и всего 18 пропущенными (у второго «Ливерпуля» 40). И вот этой команде Ли Шарп забил три – в футболке со спонсором Sharp. Максимальная острота.

Дебют Гиггза, 1991-й

Еще один левый полузащитник «МЮ», разорвавший «Арсенал» – но чуть позже. Рекордсмен вообще всего в «Юнайтед» дебютировал в конце сезона-1990/91. В марте заменил Дениса Ирвина в игре с «Эвертоном», а в мае впервые вышел в старте – и сразу в Манчестерском дерби. «Юнайтед» выиграл 1:0. Угадаете, кто забил единственный гол? Все статистические порталы записали этот мяч на Райана, хотя сам валлиец открещивается.

«На самом деле этот гол – смех один. Я его и не забивал вовсе. После чудовищной неразберихи в штрафной мяч абсолютно случайно задел меня так, что я даже не сразу почувствовал, затем попал в защитника Колина Хендри и только потом залетел в ворота.

Чистой воды автогол – но Хендри ловко улизнул от этой сомнительной чести и убедил судью, что забил «пацан». Так и записали», – объяснял Гиггз в автобиографии.

Первый европейский трофей, 1991-й

Победа в Кубке Англии дала команду путевку в экзотический Кубок обладателей кубков УЕФА – совпадение, что трофей существовал до сезона-1998/99?

Фергюсон сходу добрался до финала, где в матче с «Барселоной» (2:1) все решил... да-да, воспитанник клуба Марк Хьюз – у него дубль. У валлийца свои счеты с «Барсой»: Хьюз провалился в Каталонии (провел всего сезон, второй в аренде в «Баварии») и в 1988-м вернулся в Манчестер за рекордную сумму.

Интересно, что выиграли в непривычной белой форме – испанские медиа назвали команду «Красными дьяволами, которые притворились ангелами в белых одеяниях».

Победа в Молодежном кубке-1992

Вы спросите: при чем тут Фергюсон? Но посмотрите на этих ребят: будущие легенды клуба – эпохи Фергюсона и вообще истории. Как подборка лучших моментов обойдется без них?

Воспитал эту братву Эрик Харрисон, хотя на этой фотографии его обычно принимают за Фергюсона. В 1991-м из-за внешней схожести с боссом Эрик даже пострадал: на выезде в Лидс досталось от фаната.

«Я выскочил на поле, Эрик остался на скамейке. Многие считали, что мы внешне похожи. Один из фанов «Лидса» точно так думал. Он пнул Эрика. Парень думал, что бьет меня», – вспоминал САФ в автобиографии.

Трансфер Эрика Кантона, ноябрь-1992

От одной истории про «Лидс» к другой. Несмотря на такие отношения фанатов, клубы нормально торговали. 6 сентября 1992 года «Юнайтед» спокойно обыграл «Лидс» (2:0). Соперник не забил, но игроки «Манчестера» были в восторге от игры одного француза.

Вспоминает Алекс Фергюсон: «После игры я пошел в душевую в раздевалке вместе с футболистами – чего практически никогда не делаю, – чтобы послушать, как они разбирают матч. Стив Брюс и Гари Паллистер оживленно обсуждали игру недавно перешедшего в «Лидс» из французского «Нима» нападающего Эрика Кантона. Капитан Стив Брюс восторженно отзывался о его талантах. Каким-то образом этот разговор посеял семена в моем уме, и через некоторое весьма непродолжительное время мы купили Кантона».

В ноябре 1992-го никто не думал о чемпионстве. Но француз стал «правильным игроком в нужном клубе в нужное время».

Победный гол Стива Брюса

Конечно, в этой команде победителем был не только Эрик Кантона: «МЮ» закалился прошлогодней гонкой с «Лидсом». САФ позднее вспоминал, что характер футболистов привел к рождению «Ферги-тайм» – теперь все верили, что могут дожать соперника.

Так и случилось в апрельском матче против «Шеффилд Уэнсдей». «Уэнсдей» вел до 86-й минуты, но «Юнайтед» вытащил победу – дублем выстрелил защитник Стив Брюс. Стив прилично забивал – в сезоне-1990/91 вообще был лучшим бомбардиром команды в чемпионате. 13 голов! «За карьеру я забил больше ста мячей, но именно те доставили больше всего удовольствия», – вспоминал защитник.

Фанаты «Юнайтед» согласны: голы Брюса открыли дорогу к первому за 26 лет чемпионству. «Астон Вилла», которая дышала в спину, к концу сезона отвалилась на 10 очков.

Дубль в сезоне-1993/94

В следующем сезоне «Юнайтед» закрепил доминирование: взял первый в своей истории золотой дубль. Вторая победа в АПЛ (всего 4 поражения в 42 матчах) и вынос «Челси» в финале Кубка Англии – 4:0.

Кунг-фу Эрика Кантона, январь-1995

Конечно, мы называем лучшим моментом не сам удар и последовавшую за ним дисквалификацию. Сэр Алекс разобрался как топ-менеджер: уговорил Кантона остаться в Англии и поддержал лидера. Эрик вернулся как настоящий король: гол+пас в первом же матче после бана – с «Ливерпулем» (2:2).

Дубль с детьми, сезон-1995/96

Перед началом сезона ушли Пол Инс, Андрей Канчельскис и Марк Хьюз – Фергюсон верил в молодежь: Скоулз, братья Невиллы, Бекхэм. Правда, прикрывали их настоящие глыбы: Петер Шмейхель, Рой Кин, тот же Кантона. Алан Хансен приговорил освежившуюся команду культовой фразой: «Нельзя ничего выиграть с детьми».

Следующие 17 лет САФ доказывал Хансену, что тот не прав. Начали сразу с дубля: АПЛ+Кубок Англии.

Сэйв десятилетия, декабрь-1997

Петер Шмейхель не был самым дорогим трансфером даже летом-1991 – «Юнайтед» больше потратил на Канчельскиса и Пола Паркера. Но датчанина точно можно назвать одним из лучших по цене-качество: за полмиллиона фунтов «МЮ» получил пачку сэйвов.

Одно из спасений – против «Ньюкасла» в 1997-м – получило награду лучшему сэйву десятилетия в АПЛ. Петер (почему-то с удивленным лицом Ван де Бека) завис в углу ворот.

Хотя в этой подборке все хороши.

Giggs, Giggs will tear you apart, again. Апрель-1999

Рой Кин в автобиографии отмечал, что именно переигровка 1/2 финала Кубка Англии с «Арсеналом» стала катализатором требла. Точнее, гол Райана Гиггза:

«Переигровку будут помнить за невероятный победный гол от Райана Гиггза. Мы играли с действующим чемпионом Англии, который разбил нас 3:0 на «Хайбери». Гол Гиггза был просто сумасшедшим. Этот момент стал ключевым для нас в тот сезон. Победа над «Арсеналом» вдесятером (я был удален с поля за вторую желтую карточку) наперекор всему доказала, что мы были настоящей командой, обладающей редким свойством находить в себе силы и добиваться нужного результата, когда было нужно».

Райан просто включил Марадону, как отмечал BBC после игры.

Этот гол отлично ложится на любимый чант фанатов «Юнайтед» о Гиггзе: «Giggs, Giggs will tear you apart, again» – петь на мотив Joy Division. В тот вечер валлиец действительно разорвал.

Камбэк в финале Лиги чемпионов, 1999

Вы все знаете про этот финал ЛЧ, поэтому не будем вам рассказывать.

Тем более, лучше самого Фергюсона не объяснить: «Футбол, черт побери!».

Нужно сказать: финала не было бы без подвига Роя Кина в полуфинале с «Ювентусом» – Sky Sports красиво назвали это «актом самопожертвования». Рой получил желтую карточку еще в первом тайме и точно пропускал финал. Мечты рухнули, но ирландец не расклеился: выжигал все, забил гол (еще до предупреждения) и помог команде устроить очередной легендарный камбэк на пути к цели.

«Мы боялись, что осознание дисквалификации ударит по Рою, – вспоминал Уэс Браун, которому со скамейки было видно даже лучше. – Но он перешел в режим терминатора».

Посвящение в рыцари, июнь-1999

Почти сразу после финала было посвящение в рыцари. Уже сэр Алекс стал лишь восьмым футбольным тренером или игроком, удостоенным рыцарского титула.

В тот день было много благодарностей – главную Фергюсон приберег жене. «Прежде всего, хочу поблагодарить свою жену Кэти. Она лучше, чем кто-либо, знает, как тяжело работать и какие требования ко мне предъявляются. Она – скала стабильности в моей жизни, и я разделяю с ней эту честь».

Болельщики «Юнайтед» тоже должны Кэти благодарность: именно она в 2001-м отговорила мужа заканчивать карьеру.

Три чемпионства подряд, сезон-2000/01

Еще одно достижение английских клубов, которое Фергюсон оформил первым: «Юнайтед» взял 3 чемпионства подряд – позднее такое удавалось только «Ман Юнайтед» (еще раз) и «Ман Сити».

Матч, после которого купили Криштиану Роналду. 2003-й

По легенде, в 2003-м молодой Криштиану так отвозил Джона О’Ши в товарищеском матче, что игроки «Юнайтед» требовали забрать португальца уже в перерыве. На самом деле «МЮ» вел мальца уже год – внимание Фергюсона обратил ассистент Карлуш Кейруш, который настоял на сотрудничестве со «Спортингом». Эта сделка упростила трансфер.

Дальше вы все знаете.

«Пожалуйста, купите Руни». 2004-й

Через год после Криштиану в команде появился еще один легендарный игрок современного Манчестера.

25 августа 2004-го телекамеры поймали на трибунах «Олд Траффорд» во время матча с бухарестским «Динамо» 11-летнего парнишку с плакатом «Пожалуйста, купите Руни». Спустя несколько дней его желание сбылось: Руни стал игроком «Манчестер Юнайтед» – его купили за почти 30 млн фунтов.

Конечно, Джо Руан (так звали болельщика) не повлиял на трансфер: Уэйна торговали все лето. Но обыграли переход потрясающе: позвали Джо с той самой табличкой.

Руни выдал не менее яркий дебют: хет-трик с «Фенербахче» в первом же матче на «Олд Траффорд». Дальше были еще 250 голов.

Битва в буфете, 2004-й

Зарубы с «Арсеналом» – украшение конца девяностых-начала нулевых. А по сценарию битв на «Олд Траффорд» (вторую потом переименовали в «Битву в буфете») можно снимать драмы. В первом матче Руд ван Нистелрой не реализовал пенальти – в ответной он справился. Точку заработал Уэйн Руни, который потом забил сам.

«Юнайтед» выиграл 2:0 и остановил беспроигрышную серию «Арсенала» в АПЛ на 49-м матче.

Победа в АПЛ-2006/07

В автобиографии Уэйн Руни признавался, что сильно переживал: «Юнайтед» не выигрывал титулы 3 сезона подряд – казалось, что «Челси» теперь новый доминант. Фергюсон перевернул игру в 2006-м, запустив новый цикл – с Видичем, Эвра, Кэрриком и Ван дер Саром, которые пришли совсем недавно.

Финал ЛЧ в Москве

Худшая ночь в жизни Джона Терри и лучшая – для Рио Фердинанда, который после матча повторил подвиги Джека Грилиша (ну, почти): «Сэр Бобби Чарльтон пожал мне руку и сказал: «Что за ночь! Ты запомнишь это на всю жизнь, как я когда-то. Ты был прекрасен – так подними его [кубок] и насладись этим!»

<...> Мы вернулись в отель к двум часам ночи. Из еды были только продукты на завтрак. Наш праздничный ужин состоял из сосисок, тостов, яиц и бекона. Потому мы проскочили еду и направились в бар. Я пил абсолютно все, что мне наливали».

В матче полно символов: 50 лет после Мюнхенской авиакатастрофы и 40 лет первой победе в Кубке европейских чемпионов. А уже в самом финале Райан Гиггз побил рекорд Чарльтона по матчам за «МЮ» (у сэра Бобби 758).

4:3 с «Ман Сити», сентябрь-2009

В 2009-м «Сити» еще не был такой машиной – но постепенно раскочегаривался; Фергюсон назвал их «шумными соседями». Матч в сезоне-2009/10 подогревал переход Карлоса Тевеса: еще в прошлом году аргентинец играл за красный Манчестер, а сейчас его пафосно встречали огромным плакатом «Добро пожаловать в Манчестер».

Тевес в матче не забивал – за «Сити» отличились Барри и Беллами (дважды). У «Юнайтед» дубль у Даррена Флетчера – это примерно десятая часть голов шотландца за «Юнайтед». «Сити» отыгрался на 90-й минуте, но Ферги опять подрубил магию: Майкл Оуэн забил на 90+6. Странная картина: воспитанник Марк Хьюз (он тренировал «Сити») прыгал в ярости на судью, а скаузер Оуэн радовался победе «Юнайтед».

Победа в АПЛ-2010/11

Алекс Фергюсон обещал сбросить «Ливерпуль» с их гребаного насеста (хотя не очень помнит, что сказал это в 2002-м) – Алекс Фергюсон сделал. 12-й титул АПЛ и 19-й в сумме.

Безумие с «Арсеналом» (8:2), 2011-й

После 19-го титула яркими моментами стали точечные события, а не глобальные трофеи и рекорды. В последние 2 сезона Фергюсон запустил очередную перестройку: вместо Ван дер Сара пришел молодой Давид Де Хеа, купили английского Баррези Фила Джонса.

Новой команде порой было очень тяжело (как после 1:6 от «Сити») – но были и такие космические матчи, как 8:2. У «Юнайтед» летело вообще все, а Де Хеа даже отбивал пенальти.

Возвращение Скоулза, 2012-й

Перед кубковым матчем с «Сити» в январе 2012 года у Фергюсона была дыра в полузащите: Флетчер и Клеверли выбыли из-за травм. Можно было подтягивать молодежь – но сэр Алекс откопал Пола Скоулза, который помогал в резервной команде, но скучал и хотел вернуться.

Скоулз вышел на последние полчаса против «Сити» при счете 3:1 – и почти сразу привез голевую атаку. «В эти секунды я думал, что мое возвращение было ошибкой», – с улыбкой вспоминал Скоулз. Но плюсов было все же больше.

Трансфер Ван Перси, сезон-2012/13

Обидно упустив чемпионство в сезоне-2011/12, «Юнайтед» летом выстрелил мощнейшим трансфером – забрал Робина ван Перси. За голландца выложили 22,5 млн фунтов; еще 1,5 «МЮ» обязан выплатить «Арсеналу» за титул в ближайшие 4 сезона. После сезона исполнительный директор «МЮ» Дэвид Гилл признавался: «Мы были рады выплатить «Арсеналу» эти деньги».

«Вклад Ван Перси в наше чемпионство невозможно переоценить, – говорил Фергюсон весной 2013-го. – Мы ждали от Робина успешной игры – видели его выступления за «Арсенал» в прошлом сезоне. Но Арсен Венгер говорил мне: Робин настолько силен, насколько даже я не могу себе представить. Он был прав».

Еще бы: 26 голов в АПЛ, чемпионский хет-трик с «Астон Виллой». И гол «Сити», который лишил сомнений: «Юнайтед» вернулся и идет за чемпионством. Гол в добавленное время. Настоящий «Ферги тайм».

***

Фергюсон попрощался с «Юнайтед» в 2013-м. С чемпионством в последнем сезоне и безумной ничьей 5:5 в последней игре. А еще пачкой трофеев, рекордов и воспоминаний.

Футбол, черт побери.

Другие тексты сериала:

Фото: Gettyimages.ru/John Giles – PA Images, Alex Livesey /Allsport, Staff/Mirrorpix, Michael Steele, Laurence Griffiths, Shaun Botterill /Allsport, Clive Mason, Howard Walker/Mirrorpi, Simon Bruty/Allsport, Michael Regan, Dan Smith/Allsport, Anton Want/Allsport, Ben Radford/Allsport; Steve Lindsell/Action Images; East News/GERRY PENNY / AFP, ANDRE KOSTERS / LUSA / Lusa via AFP, PAUL BARKER / AFP, AP Photo/Sergey Ponomarev, AFP PHOTO PAUL BARKER, ODD ANDERSEN / AFP, AP Photo; firo Sportphoto/ Jurgen Fromme, Manchester Daily Express/ , imago sportfotodienst/Global Look Press