От трансфера Каземиро я жду подвоха: не понимаю, почему такой топ сейчас выбирает «МЮ». Но все равно безумно счастлив

Руслан Копылов верит в чудо.

«Манчестер Юнайтед» – проблемный клуб без Лиги чемпионов – подписал Каземиро. Каземиро! (Я хотел написать капсом, но мне запретит Дмитрий Долгих). Никогда не думал, что напишу нечто подобное. Никогда даже не думал про нечто подобное!

Трансфер с трудом помещается в мирок фаната «Юнайтед» последних лет. Влезает словно Гендальф в домик Бэггинсов: пригнувшись, скрючившись и задевая фотографии топовых опорников, которых в команде давно не было.

Хочется убить в себе рационалиста и просто радоваться – но в голове сидит вопрос. Ну не может же Каземиро действительно захотеть в настолько больную команду? И плевать, что в команде старые друзья по «Реалу» Варан и Роналду, а еще Фред, с которым нашли контакт в сборной – Казе же пока в своем уме!

Поэтому сейчас мозг хаотично подсовывает тысячи сомнений по этому трансферу.

А может «Реал» подсунул нам брак? Я помню свои эмоции прошлым летом: вау, мы купили Варана! И плевать, что сезон-2020/21 был слабым – такое бывает у всех, тем более ковид сбил вообще всю подготовку.

Но оказалось, что проблема не только в форме: в прошлом сезоне у Рафаэля Варана было только два отрезка, когда он выходил в основе больше трех игр подряд. Микроповреждение – набор формы – пара игр в старте – микроповреждение.

Конечно, медкнижка Каземиро почти пуста, а Перес (по его словам) спокойно отпускает бразильца исключительно из-за огромного уважения к заслугам. Но что если Перес – хладнокровный бизнесмен, который выжал из бразильца максимум и дорого продает на пике исключительно в интересах экономики «Реала»?

А может Каземиро просто наемник? Такой у нас тоже был: в «Реале» Ди Мария зарабатывал 4 млн фунтов – в Манчестере ему насыпали 14,5 (вторая зарплата в команде после Руни). Ради такого можно и потерпеть «жопу мира» , пусть и только сезон.

Оказалось, что Анхель вообще не хотел уходить из «Реала» – а если уходить, то никак не в «Манчестер» – деньги победили.

Последние три сезона Каземиро в «Реале» получал всего 8-9 млн фунтов. Всего – потому что:

•‎ до этого были 2 млн. ДВА (прости, Дима, я все-таки написал капсом);

• восемь игроков «Юнайтед» зарабатывали больше. Варан, Санчо и Де Хеа – в два раза больше, Роналду – в три.

А тут «МЮ» с контрактом на 4+1 года и зарплатой около 15 млн фунтов. Может, деньги победили и тут?

А он точно адаптируется? В уровне Каземиро нет сомнений – но он переезжает в другой чемпионат и команду, которая больше похожа на аварийный дом: нужен капитальный ремонт, но голландский мастер не доехал, поэтому дыры латает шотландский гастарбайтер.

У бразильца не будет ни предсезонки (в том числе и физподготовки к другой лиге), ни времени на раскачку – так было и с Вараном, и с Ди Марией. А тут еще и фаны готовят очередной протест против Глейзеров – как ко всему этому адаптироваться?

К тому же у бразильцев исторически не складывается в «Юнайтед» – помните легенд Клеберсона, Андерсона, Фабио, да и Фреда с Теллесом?

А точно покупка 30-летнего Каземиро правильная для долгостроя? «МЮ» пытался мыслить стратегически в начале лета, но опять сорвался и купил немолодого опорника. Да, классного – но тридцать лет! Будет ли он таким же важным (на 15 млн в год) игроком проекта через три года? А через пять?

У Джейми Каррагера похожие сомнения: «Юнайтед» надо подписывать следующего Каземиро – пусть даже сейчас он будет не так хорош, как этот. Через два-три года это был бы один из лучших футболистов на своей позиции, и его можно было бы сохранять на протяжении 5-6 лет».

Есть еще бизнес-составляющая вопроса: 100+ млн фунтов могут окупиться только высоким местом в АПЛ и успехами в еврокубках – перепродать Каземиро вряд ли получится. Что тогда делать? Продавать 250 тысяч футболок в день?

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В голове витают еще десятки сомнений: от разумных или претендующих на такой статус (если Каземиро был так нужен, то почему его покупают только сейчас?) до абсолютно дебильных, которые я прочитал на Реддите (сколько красных он отхватит в лиге, где Перес не купил судей?).

Но Каземиро – лучший опорник мира, который не позволяет себе снижать требования. Этот псих однажды не поехал с дочкой в Диснейленд из-за поражения в предсезонке. Он даже от бразильского карнавала открещивается!

«Это правда, что я не чувствую себя бразильским игроком. Некоторые обладают качеством, другие – магией, третьи – трудолюбием. Без сомнения, я отношусь к последним. Возможно, я больше похож на европейского футболиста, чем на бразильца», – сомневается бразилец.

Безусловно, «Юнайтед» заманил Каземиро в том числе и зарплатой – но есть и другие причины. Например, уговоры старых знакомых: The Athletic рассказывает, что Каземиро уговаривал и Варан (трансфер окупился?). А еще несколько источников пишут о новом вызове для самого игрока.

Стас Рынкевич в твиттере пошутил , что для Каземиро это шанс взять «Золотой мяч» – хотя скорее медаль «За спасение утопающих».

«Первое, что я хочу увидеть после игры – сколько отборов или перехватов я сделал, – говорил Каземиро в феврале 2021-го. – Это мои цифры, мои голы, мои передачи. Конечно, всем нравится забивать, делать хорошую игру, но мое счастье – вернуть мяч команде. Именно это отражает мою полезность».

Ох, Казе, в Манчестере тебе придется отбирать и перехватывать за всех парней вокруг – да и голы с передачами не помешают.

К тому же «Реал» уже купил бразильцу замену за 100 млн – а значит Казе некоторые игры начинал бы на скамейке (как первый матч Ла Лиги). Уходить надо вовремя. А тут такой вызов.

Возможно это шорт-термизм. Почти наверняка это он. Но черт возьми! Когда к нам приходил футболист такого уровня? Не Варан после слабого сезона, не Роналду, убегающий от Аллегри?

«Юнайтед» и так на самом дне. Самое время поверить в чудо.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle, Michael Regan, Alex Livesey, Gonzalo Arroyo Moreno