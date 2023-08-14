4-летняя девочка вдохновляет лидера «Торпедо» на голы: подарила стикеры из его фраз – он обклеил ими клюшку

«Тыр-пыр-мыр».

Как рождаются мемы: 8 ноября в матче с «Витязем» Николай Коваленко забил один из самых эффектных голов сезона. Сидя на одном колене, он перекинул щиток вратаря. «Торпедо» тогда выиграло 4:1, а Коваленко, вернувшийся после травмы, сделал дубль.

Не менее ярким получилось и описание этого гола от автора: «Тыр-пыр-мыр, туда-сюда». Ничего лишнего, согласитесь?

В итоге этот набор звуков превратился в милейшую историю, а нападающий уже забивает клюшкой, на которой красуется фраза.

«Тыр-пыр-мыр» стало наклейкой – это подарок 4-летней болельщицы

4-летняя Василиса – ярая поклонница «Торпедо» и лично Николая Коваленко. Со своим кумиром она встретилась в прошлую субботу, 18 ноября, после матча «Торпедо» и «Динамо». Девочка пришла не с пустыми руками – подарила форварду наклейки, связанные с командой и лично с ним: его игровой номер, та самая фраза «тыр-пыр-мыр», «танк», keep going, и логотип «Торпедо».

А Николай сделал ответный подарок – футболку с собственным изображением.

На этом милая история могла бы и закончиться, но перед игрой с«Барысом» нападающий засветился на раскатке с клюшкой, на которой наклеены стикеры «keep going» (продолжай двигаться) и «тыр-пыр-мыр». В тот же вечер «Торпедо» выиграло (4:2), а Коваленко сделал ассистентский дубль этой самой клюшкой.

Николай очень рад такому знакомству. «Мы впервые встретились с Василисой на тренировке, познакомились, еще когда я был травмирован. Я пообещал ей подарить свитер – и исполнил обещание. Правда, не нашлось нужного размера, она теперь ходит в нем, как в платьишке. Красивая, милая девочка. Респект родителям, что растят ее такого умного, в хорошем смысле стеснительного ребенка.

Подарила мне эти стикеры. Я приклеил их на клюшку в знак благодарности за это. Они мне безумно нравятся, и я уверен, что это придаст силу и уверенность в игре.

История со стикерами вообще произошла спонтанно. она мне рассказывала, что Вася Атанасов устраивал конкурс на джибитсы для кроксов. Подумал, что это прикольная тема и надо что-нибудь тоже придумать. Я предложил ей что-нибудь на клюшечку приклеить. Такой междусобойчик получился, не стал его выносить».

Василиса уже знает по именам весь состав «Торпедо» и говорит, что Коваленко забивает для нее

Несмотря на возраст, Василиса уже полюбила хоккей. Эту любовь ей привил дедушка, который давно болеет за «Торпедо» и впервые взял внучку на матч в январе.

Мама Василисы – Софья – рассказала Sports.ru, что сначала сомневалась, стоит ли брать маленького ребенка на матч, где шумно и можно испугаться. но, на удивление родителей, Василиса была в восторге. После своего первого матча она постоянно спрашивала, когда они в следующий раз пойдут на хоккей. Девочка уже на слух знает все кричалки и активно болеет за команду на трибунах.

Семья поддерживала «Торпедо» на протяжении всего плей-офф-2023, а когда команда вылетела – ходили на «Чайку». Туда как раз отправили Богдана Конюшкова, Василия Атанасова и Егора Виноградова – тогда Василиса впервые сфотографировалась с Атанасовым и полюбила этого игрока.

На этом история не закончилась. Во время тренировочного лагеря «Торпедо» организовало свободный вход на тренировку, где Василиса поближе познакомилась с игроками. Она была в восторге от происходящего: фотографировалась, получала автографы.

Мама Василисы рассказала об одном забавном эпизоде: «Болельщики стояли с маркерами за автографами, а она смотрела на них, но не понимала что это, а потом выдала Ивану Кульбакову «Ваня, а мне тоже на курточке нарисуй». Естественно, он этого не сделал, а расписался на Торике (игрушке «Торпедо»).

На вопрос о любимом хоккеисте Василиса называет сразу трех – хотя хочет перечислять фамилии и дальше. Выделила она Богдана Конюшкова, Василия Атанасова и Николая Коваленко. На вопрос, чем же понравился Коваленко, девочка ответила: «Он очень много забивает и хорошо играет. Даже помахал и старался забивать для меня».

И в матче с «Динамо» Николай сделал это снова:

В перерыве матча нападающий еще раз поблагодарил Василису – на этот раз в микст-зоне: «Спасибо большое Василисе, что дала наклеечки. На все клюшки, которыми играю, приклеил». А после перерыва вышел – и еще сделал результативную передачу. Вот такой «Тыр-пыр-мыр».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: vk.com/torpedonn, личный архив семьи Василисы