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«Почти в каждой серии было по 7 игр. Это опустошает». Что творилось в чемпионской раздевалке ЦСКА

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Михаил Григоренко Михаил Григоренко
Никита Нестеров Никита Нестеров
Сергей Федоров Сергей Федоров
Максим Соркин Максим Соркин
Семен Панкратов Семен Панкратов
Игорь Есмантович Игорь Есмантович
Хоккей Хоккей

Абсолютно разные эмоции.

Решающий матч Кубка Гагарина-2023 получился просто огненным! Обе команды искали моменты у чужих ворот, а не отсиживались у своих, как могли бы, – и временами хоккей был просто до мурашек. 

Безумно нервными были последние секунды – казанцы сняли вратаря, а болельщики уже стоя яростно гнали своих вперед, 

Но «Ак Барс» так и не сравнял. После финальной сирены, кажется, никто, кроме болельщиков ЦСКА, не поверил в то, что произошло – большинство зрителей просто стояли с каменными лицами, и лишь несколько мгновений спустя начали хлопать и благодарить «Ак Барс» за сезон.

Обезумевшие от эмоций игроки ЦСКА вывалились на лед и начали поздравлять друг друга  – второй год подряд армейцы берут Кубок Гагарина. И эта детская непосредственная радость длилась очень долго.

После финальных рукопожатий началось награждение – первыми свои медали получили игроки «Ак Барса», после чего поблагодарили болельщиков за поддержку.

Перед вручением главного трофея лиги фан-сектор ЦСКА устроил реальную жару – болельщики сняли с себя футболки и скандировали различные кричалки. 

И, конечно же, на секторе не обошлось без песни «Позови меня с собой», давно уже ставшей частью армейского репертуара. 

Наконец, наступил самый волнительный момент – вручение Кубка Гагарина! Никита Нестеров подъехал за главным трофеем и поднял его над головой. Под легендарный спортивный саундтрек армейцев накрыл дождь из золотистого конфетти.

После общей фотографии команды с кубком, на лед пустили журналистов. Игроки общались с медиа и делились эмоциями. У всех они были разные – а у кого-то вообще никаких не осталось. 

Константин Окулов признался, что такого в его жизни еще не было: «Наверное, это самое сложное наше чемпионство. Во‑первых, сыграть почти все игры в плей‑офф, кроме одной. Во‑вторых, с «Ак Барсом» была максимально тяжелая серия. Даже когда мы вели 3-1, не было ни малейшего ощущения, что мы уже выиграли. Так и оказалось. Я благодарен соперникам за крутой финал.

Слава Богу, что это закончилось, и мы выиграли. Спасибо болельщикам, которые за нас болели. Нужно уметь побеждать и дома, и на выезде».

Президент армейцев Игорь Есмантович тоже был на льду с командой – и поделился сокровенным: «Наш секрет –  в философии побеждать – от детишек до главной команды. Конечно, мы переживали, но точно не дрогнули. Мы бывали в разных ситуациях. Сергей Федоров – лучший тренер в КХЛ».

А Сергей Федоров просто говорил спасибо – всем, кто был рядом и кто не был: «Благодарю своих помощников, наш наблюдательный совет – Владислава Александровича Третьяка, Бориса Михайлова. Всех людей, которые принимали участие, наставляли, давали указания любого рода и так далее. Рад за всех. Огромное спасибо всем, кто участвовал в непосредственной жизни команды».

Более трогательную речь он скажет позже, в раздевалке. 

Семен Панкратов светился от счастья: «Потрясающие эмоции, невозможно передать словами! Несмотря на ошибки, испытаю радость, ведь самое главное – мы выиграли. Не думаю, что нас надломило, когда «Ак Барс» сравнял счет в серии, ЦСКА же чемпионская команда!».

А у Максима Соркина, кажется, усталости было больше, чем счастья: «Сейчас нет эмоций, какое-то опустошение. Думаю, это немного из-за нервной серии, когда вели 3-1, а потом «Ак Барс» сравнял. Почти в каждой серии было по 7 игр, это опустошает».

К команде вышли на лед близкие. Все фотографировались, обнимались с женами и подругами, а те, у кого семья не приехала, общались по видеосвязи. Были, конечно, и слезы радости! 

Пожалуй, самый трогательный момент: когда Сергей Федоров давал интервью журналистам, к нему несколько раз подбегала жена Карина и целовала.

А потом он и вовсе продолжал отвечать на вопросы, держа ее за руку!

Перед чемпионской раздевалкой Никита Нестеров сделал последний круг на льду с Кубком Гагарина для болельщиков, которые все это время ни на минуту не умолкали.

Затем всех пустили в раздевалку, где было не протолкнуться! Родители, жены, дети, журналисты, которые хотели заснять шампанское в кубке – все теснились в небольшой раздевалке!

Довольно скоро открылась первая бутылка шампанского – и слово взял капитан Никита Нестеров: «Мужики, красавцы! Стальные, сука, яйца! Кто чемпионы?». Команда подхватила и выкрикнула: «Мы чемпионы».

После того, как кубок наполнился шампанским, каждый из игроков отпил из него, а когда дошла очередь до Сергея Федорова, все замолчали и слушали главного тренера, который стоял рядом с президентом клуба: «С победой, но этот тост за наших родных, близких, девушек, детей. Всех, кто поддерживал нас в трудные дни, раунды, месяцы. Два коротких, один протяжный… Три-четыре: «Ура! Ура! Ураааааааааааа!»

Кажется, громче в раздевалке было, только когда игроки начали скандировать «Короли седьмой игры» – и этот титул, как и Кубок Гагарина, у них до следующего сезона точно никто не отберет. 

Все это время на лавках стояли родные хоккеистов, которые снимали абсолютно все происходившее в раздевалке. Для них это тоже был очень важный и долгожданный момент. 

– Во время плей-офф начинается абсолютно другая жизнь, – рассказала Алина, спутница Никиты Нестерова. – Постоянно находишься в напряжении, живешь этим. Такие регулярные переживания отнимают большую часть жизни! 

Я уже второй раз приезжаю в Казань на матч. Думала, что в пятом возьмем кубок. Единственное, что может дать жена в это время – искреннюю веру и поддержку. Никогда не сомневаться!

У нас есть приметы, которые мы использовали перед играми, а сегодня они сработали на 100%. Не могу назвать подробностей, но они связаны с цифрами. 

– Никита вам что-то обещал за победу?

– Конечно! У каждого есть свои какие-то подарочки, которые получат близкие после победы. У меня есть одна мечта, которую Никита обещал исполнить, но я ее не могу озвучить, это тайна.

Игроки продолжали общаться с близкими, звонить семьям и принимать поздравления. Но для многих из них это было уже второе чемпионство подряд – так что с ума от счастья никто не сходил.

Да чего там – было настолько спокойно, что даже обходилось без танцев! Но удалось договориться с Максимом Маминым и он станцевал специально для нас:

Впереди перелет в Москву. Видимо, танцы и празднования у ЦСКА будут уже там.

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Фото: vk.com/hccska; РИА Новости/Максим Богодвид

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