Абсолютно разные эмоции.

Решающий матч Кубка Гагарина-2023 получился просто огненным! Обе команды искали моменты у чужих ворот, а не отсиживались у своих, как могли бы, – и временами хоккей был просто до мурашек.

Безумно нервными были последние секунды – казанцы сняли вратаря, а болельщики уже стоя яростно гнали своих вперед,

Но «Ак Барс» так и не сравнял. После финальной сирены, кажется, никто, кроме болельщиков ЦСКА, не поверил в то, что произошло – большинство зрителей просто стояли с каменными лицами, и лишь несколько мгновений спустя начали хлопать и благодарить «Ак Барс» за сезон.

Обезумевшие от эмоций игроки ЦСКА вывалились на лед и начали поздравлять друг друга – второй год подряд армейцы берут Кубок Гагарина. И эта детская непосредственная радость длилась очень долго.

После финальных рукопожатий началось награждение – первыми свои медали получили игроки «Ак Барса», после чего поблагодарили болельщиков за поддержку.

Перед вручением главного трофея лиги фан-сектор ЦСКА устроил реальную жару – болельщики сняли с себя футболки и скандировали различные кричалки.

И, конечно же, на секторе не обошлось без песни «Позови меня с собой», давно уже ставшей частью армейского репертуара.

Наконец, наступил самый волнительный момент – вручение Кубка Гагарина! Никита Нестеров подъехал за главным трофеем и поднял его над головой. Под легендарный спортивный саундтрек армейцев накрыл дождь из золотистого конфетти.

После общей фотографии команды с кубком, на лед пустили журналистов. Игроки общались с медиа и делились эмоциями. У всех они были разные – а у кого-то вообще никаких не осталось.

Константин Окулов признался, что такого в его жизни еще не было: «Наверное, это самое сложное наше чемпионство. Во‑первых, сыграть почти все игры в плей‑офф, кроме одной. Во‑вторых, с «Ак Барсом» была максимально тяжелая серия. Даже когда мы вели 3-1, не было ни малейшего ощущения, что мы уже выиграли. Так и оказалось. Я благодарен соперникам за крутой финал.

Слава Богу, что это закончилось, и мы выиграли. Спасибо болельщикам, которые за нас болели. Нужно уметь побеждать и дома, и на выезде».

Президент армейцев Игорь Есмантович тоже был на льду с командой – и поделился сокровенным: «Наш секрет – в философии побеждать – от детишек до главной команды. Конечно, мы переживали, но точно не дрогнули. Мы бывали в разных ситуациях. Сергей Федоров – лучший тренер в КХЛ».

А Сергей Федоров просто говорил спасибо – всем, кто был рядом и кто не был: «Благодарю своих помощников, наш наблюдательный совет – Владислава Александровича Третьяка, Бориса Михайлова. Всех людей, которые принимали участие, наставляли, давали указания любого рода и так далее. Рад за всех. Огромное спасибо всем, кто участвовал в непосредственной жизни команды».

Более трогательную речь он скажет позже, в раздевалке.

Семен Панкратов светился от счастья: «Потрясающие эмоции, невозможно передать словами! Несмотря на ошибки, испытаю радость, ведь самое главное – мы выиграли. Не думаю, что нас надломило, когда «Ак Барс» сравнял счет в серии, ЦСКА же чемпионская команда!».

А у Максима Соркина, кажется, усталости было больше, чем счастья: «Сейчас нет эмоций, какое-то опустошение. Думаю, это немного из-за нервной серии, когда вели 3-1, а потом «Ак Барс» сравнял. Почти в каждой серии было по 7 игр, это опустошает».

К команде вышли на лед близкие. Все фотографировались, обнимались с женами и подругами, а те, у кого семья не приехала, общались по видеосвязи. Были, конечно, и слезы радости!

Пожалуй, самый трогательный момент: когда Сергей Федоров давал интервью журналистам, к нему несколько раз подбегала жена Карина и целовала.

А потом он и вовсе продолжал отвечать на вопросы, держа ее за руку!

Перед чемпионской раздевалкой Никита Нестеров сделал последний круг на льду с Кубком Гагарина для болельщиков, которые все это время ни на минуту не умолкали.

Затем всех пустили в раздевалку, где было не протолкнуться! Родители, жены, дети, журналисты, которые хотели заснять шампанское в кубке – все теснились в небольшой раздевалке!

Довольно скоро открылась первая бутылка шампанского – и слово взял капитан Никита Нестеров: «Мужики, красавцы! Стальные, сука, яйца! Кто чемпионы?». Команда подхватила и выкрикнула: «Мы чемпионы».

После того, как кубок наполнился шампанским, каждый из игроков отпил из него, а когда дошла очередь до Сергея Федорова, все замолчали и слушали главного тренера, который стоял рядом с президентом клуба: «С победой, но этот тост за наших родных, близких, девушек, детей. Всех, кто поддерживал нас в трудные дни, раунды, месяцы. Два коротких, один протяжный… Три-четыре: «Ура! Ура! Ураааааааааааа!»

Кажется, громче в раздевалке было, только когда игроки начали скандировать «Короли седьмой игры» – и этот титул, как и Кубок Гагарина, у них до следующего сезона точно никто не отберет.

Все это время на лавках стояли родные хоккеистов, которые снимали абсолютно все происходившее в раздевалке. Для них это тоже был очень важный и долгожданный момент.

– Во время плей-офф начинается абсолютно другая жизнь, – рассказала Алина, спутница Никиты Нестерова. – Постоянно находишься в напряжении, живешь этим. Такие регулярные переживания отнимают большую часть жизни!

Я уже второй раз приезжаю в Казань на матч. Думала, что в пятом возьмем кубок. Единственное, что может дать жена в это время – искреннюю веру и поддержку. Никогда не сомневаться!

У нас есть приметы, которые мы использовали перед играми, а сегодня они сработали на 100%. Не могу назвать подробностей, но они связаны с цифрами.

– Никита вам что-то обещал за победу?

– Конечно! У каждого есть свои какие-то подарочки, которые получат близкие после победы. У меня есть одна мечта, которую Никита обещал исполнить, но я ее не могу озвучить, это тайна.

Игроки продолжали общаться с близкими, звонить семьям и принимать поздравления. Но для многих из них это было уже второе чемпионство подряд – так что с ума от счастья никто не сходил.

Да чего там – было настолько спокойно, что даже обходилось без танцев! Но удалось договориться с Максимом Маминым и он станцевал специально для нас:

Впереди перелет в Москву. Видимо, танцы и празднования у ЦСКА будут уже там.

Фото: vk.com/hccska; РИА Новости/Максим Богодвид