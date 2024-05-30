Эко-мерч от «Акрона»! Дали вторую жизнь баннерам, которые не переработать

Спортс – один из партнеров проекта.

«Не горит. Не тает». Так подписано фото создателя пластика Лео Бакеланда на обложке журнала Time из сентября 1924-го.

Материал действительно удобный и долговечный (настолько, что за год его производят почти 400 миллионов тонн), но проблема его утилизации решается крайне медленно (а ведь на разложение одной пластиковой бутылки нужно около 450 лет).

«Акрон» по-новому взглянул на проблему и на днях представил линейку аксессуаров из старых рекламных баннеров. Они изготовлены из ПВХ – поливинилхлорида. Он в каком-то смысле даже хуже пластика: в России его невозможно переработать. Это проблема многих композитных материалов: они состоят из серьезно отличающихся по составу компонентов и не поддаются утилизации.

Обычно у окружающих все клубы баннеры два пути: на свалку или на склад. «Акрон» вместе с Fonbet и Спортсом нашел третий: так появилась коллекция мерча, о которой мы сейчас расскажем.

Любовь Курчавова пообщалась с маркетологом «Акрона» Мариной Вершининой и с Елизаветой Лабута из Sew Dept – компании, которая произвела мерч.

Слово «Акрону»: идея придумали осенью, реализовали весной. Использовали баннеры со старым лого Спортса

– Осенью я наткнулась на ребят из Sew Dept – в инстаграме они рассказывали о кейсах для «буше» (сеть кафе в Санкт-Петербурге и Москве – Спортс), «Яндекса» и других компаний.

Потом увидела, что Sew Dept перерабатывают ПВХ-баннеры. А у нас как раз много такого брендинга – вся рекламная линия, баннеры в городе и на мероприятиях. Подумала: можно переработать в аксессуары для болельщиков то, что у нас остается. Начали переговоры, но осенью не получилось, а вот весной, когда коллеги предложили организовать это совместно с Fonbet и Спортсом, все срослось.

Работа выглядела так: общение с производством, запрос КП (коммерческое предложение – Спортс) для рассказа партнерам или коллегам, что за продукция у нас будет и по какой цене. После презентации идеи в клубе мы рассказали о ней партнерам – Fonbet и Спортсу. И те, и другие очень были рады, охотно согласились на сотрудничество. Ребята из Sew Dept пошли навстречу и максимально быстро подготовили партию – за две недели.

У нас не такие большие объемы использования баннеров, как у топ-клубов. Стараемся из года в год использовать одни и те же, если партнеры остаются. Важно и то, что для такой переработки подходят только баннеры в хорошем состоянии – провисев на улице год-другой, они крошатся. Для коллекции от Sew Dept использовали, например, баннеры со старым логотипом Спортса, больше не актуальным из-за ребрендинга.

В коллекции – четыре позиции, картхолдеры подарили владельцам абонементов. Спрос порадовал

– Мы выпустили шоперы, поясные сумки, несессеры и картхолдеры. Все стоит меньше тысячи: сумка и шопер – по 800 рублей, картхолдер и несессер – по 400. Картхолдеров уже не осталось: мы подарили их владельцам абонементов. Видела, как они радовались, что кусочек родного стадиона остается с ними на память об этом историческом сезоне.

Опасались негативных комментариев в соцсетях. Даже в соцсетях Sew Dept видела что-то в духе «это же мусор», «это же все грязное», «фу, баннер, он же воняет». Но негатива вообще не было – наоборот, болельщики очень рады. Половину партии раскупили на первом же матче.

Спрос примерно на том уровне, который я и ждала: шоперы и бананки – понятные всем позиции, поэтому и расходятся быстрее. Они еще и выполнены очень приятно и качественно. Несессеры берут чуть хуже, но это просто менее понятная позиция.

Уже в первые минуты после открытия магазина видела болельщиков с этими сумками. Я тоже в какой-то момент зашла купить, но, видимо, поздно: мне сказали, что осталось всего две сумки. Поэтому результат оцениваю хорошо.

Мерч из баннеров не дешевле обычного

– Цены [на производство] такие же, как если бы мы производили мерч из первичного материала.

Использование вторичного может кого-то оттолкнуть, поэтому мы не могли произвести аксессуары за свой счет и продавать их как полноценную атрибутику. Изначально это смущало некоторых коллег, и мы заморозили идею.

Я искала производства, которые сделают нам такие же аксессуары дешевле, но потом директор по маркетингу предложил адресовать идею партнерам. Для Fonbet это выгодно, потому что они утилизируют брендинг со стадиона и позиционируют себя экологичным ответственным брендом. При этом частичка их названия и логотипа остается у людей в карманах и сумках.

Получается выгодная для всех история.

«Акрон» хочет показать: не все отслужившие вещи нужно выбрасывать

– Мы везде говорим, что утилизировать баннеры сложно. На самом деле – невозможно. Может, в других странах способы появились, но в России массового и доступного варианта пока нет. Здесь вопрос даже не к клубам, а к типографиям: нет альтернативного материала, на котором можно было бы так же быстро и качественно сделать брендинг.

Обычно [после использования] такие баннеры либо выкидывают, либо отдают в типографии – там с ними тоже ничего не делают, просто хранят. Когда объем баннеров больше, их передают в приюты для животных – можно использовать для крыш. Раньше я работала в выставочном центре, который тоже часто заказывал брендинг на баннерах, потом сотрудники забирали их и использовали на дачах.

Мы сотрудничаем с компанией «Эковоз», которая утилизирует мусор в Тольятти: для нас проводят экологические уроки, рассказывают про переработку: как правильно сортировать и сдавать мусор, куда он идет. На наших мероприятиях «Эковоз» организует экологические точки, где рассказывает, как перерабатываются разные фракции мусора.

За счет этой акции мы и уменьшаем свой след, и вовлекаем болельщиков. По-моему, очень важно показывать: не все отслужившие вещи обязательно выбрасывать. Все можно использовать заново. Прививаем культуру апсайклинга.

Деньги от продажи мерча – в Жигулевский заповедник. И вот почему

– Жигулевский заповедник – самый большой в Самарской области.

Он впервые связался с нами после выхода коллекции «Гербарий» с редкими растениями, которые встречаются только там.

Мы со второй командой «Акрона» посещали гору Стрельная – самую высокую точку Жигулевских гор. Научные сотрудники провели экскурсию и рассказали о правилах посещения.

Думая, куда направить деньги от продажи мерча, мы первым делом связались с заповедником. Они рассказали о потребностях и снова пригласили к себе. Мы с радостью готовы и помочь, и приехать – красивое место, добрые люди. Эти встречи всегда проходят очень тепло.

«Работа специфична: вторичный материал не создан для того, чтобы из него шили». Слово Sew Dept – производителю эко-мерча

– Мы экологичное швейное производство из Петербурга. Осуществляем полный цикл изготовления аксессуаров, мерча и корпоративных подарков из переработанных материалов: пакетов, ПВХ-баннеров, упаковок и джутовых мешков из-под кофе. Это основные материалы, с которыми работаем. Текстиль тоже есть: он сделан из вторичных материалов. Например, пластиковые бутылки можно превращать в ткань, но сами мы ее не производим – закупаем.

Специализируемся на ПВХ-баннерах, потому что их невозможно переработать – только перешить, продлив срок использования. Работа со вторичным материалом специфична: он создан не для того, чтобы из него шили. Баннеры предназначены для улицы, поэтому их нужно подготовить для производства аксессуаров: очистить, отрезать поврежденные непогодой места.

Баннеры используем не целиком: по желанию клиента иногда поворачиваем на оборотную сторону, избегаем изображений человека.

Как устроена работа?

– Сделав запрос, клиент присылает нам фото баннеров, и мы понимаем, сможем ли с ними работать. Потом работает дизайнер. У каждого аксессуара индивидуальный рисунок, это наша фишка.

Затем клиент присылает фрагмент баннера, и мы готовим тестовые образцы – по единице каждой модели. Если устраивает, работаем уже со всей партией. В процессе уточняем детали: например, готов ли клиент, чтобы на изделие попали частички обуви футболистов? Бывает, вторичный материал мы закрываем прозрачным ПВХ – получается сумочка внутри сумочки. Это защищает баннер от протирания.

«Акрон» – первый футбольный клуб в истории Sew Dept

– Мы впервые работали с футбольным клубом:. Поскольку у «Акрона» баннеры со стадиона, в этом проекте мы стремились показать связь: частичка родного клуба может оказалась у болельщика.

От «Акрона» мы получили четыре баннера: 1,8х2,8, два – 1х8,8, 2,3х2,6 и 1,6х4,1. Даже из одного можно сделать много аксессуаров: зависит от баннера и от того, в каком он состоянии. Плюс понятно, что для картхолдера и косметички требуется разное количество материала.

Как и всегда, мы старались не использовать изображения людей: несколько изделий, где остались части тела, не прошли технический контроль. Баннеры были яркие, поэтому получились классные аксессуары – красно-черные. Это особенность, потому что нередко на баннерах много текста, и изделия получаются спокойнее. А тут – много рисунков.

Повторное использование – способ продлить срок жизни материала, который не переработать

– Проблема ПВХ в том, что это композитный материал со сложным составом. Из-за этого его не переработать. Апсайкл – способ продления жизни материала, у которого обычно короткий срок. Иногда даже всего один день, если компания готовит баннер под конкретное мероприятие, после которого материал отправляется на склад или утилизируется. Мы работаем с проблемой одноразовости таких вещей.

Наша концепция – вещь должна переиспользоваться. И не только как арт-объект или укрывной материал для крыши на даче, но и как вещь, которую многие люди потом будут долго носить. Считаем, это рациональнее, чем просто отнести на склад или свалку.

Наверное, изготовить хлопковый шопер с брендированием у обычной компании дешевле, но тогда такой истории не будет. Нам три года, и это за время число клиентов выросло. Иногда приходят очень неожиданные и неочевидные запросы – например, от медицинских клиник.

Мы занимаемся и экопросвещением. Внутри каждого изделия мы нашиваем бирку, на которой написано, из чего оно сделано. Это работа с корпоративной культурой компании: сотрудник получает не просто косметичку, а вещь с историей. На нашем производстве проходят экскурсии и мастер-классы, где можно посмотреть на материалы и наше производство, а еще – познакомиться с нашей философией.

Фото: sewdept.ru ; РИА Новости /Александр Ступников, Алексей Филиппов