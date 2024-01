Бумажка Believe из «Теда Лассо» захватывает реальный спорт. Теперь она на бутылке Соболенко

И в финале Australian Open.

Если вы смотрели сериал «Тед Лассо», то точно помните желтую бумажку со словом Believe («Верь»). Ее Тед повесил в раздевалке вскоре после прихода в «Ричмонд».

После бешеной популярности сериала слово Believe массово проникло в мир реального спорта.

Последний пример – теннисистка Арина Соболенко, которая дошла до финала Australian Open с небольшой бумажкой со словом Believe на бутылке.

Вспомним, что табличка Believe значила для сюжета «Теда Лассо», и узнаем, как еще она всплывала в спорте.

Вера – основа философии Теда. Он весь сериал прививает ее команде

Знак со словом Believe появился в раздевалке «Ричмонда» в первом сезоне, когда команда еще с большим скепсисом оценивала и Теда Лассо, который до этого был тренером по американскому футболу, и его методы. Сначала табличку посчитали глупой, но потом она стала важным объединяющим фактором – скоро игроки начинают прикасаться к ней перед матчами по аналогии с культовой табличкой This Is Anfield на стадионе «Ливерпуля».

Перед матчем с «Манчестер Сити» в финале первого сезона Тед произносит мотивационную речь: «Говорят, надежда убивает. Я не согласен. Мне кажется, это делает ее нехватка. Знаете, я верю в надежду. Я верю в веру (показывает на знак со словом Believe). Вы верите в чудеса? Мне не нужно, чтобы вы все отвечали на этот вопрос. Но я хочу, чтобы вы ответили на него самим себе. Сейчас. Вы верите в чудеса? Если да, я хочу, чтобы вы встали со мной в круг сейчас».

Перед уходом из «Ричмонда» Нейт Шелли, которого Тед из экипировщика превратил в тренера, разрывает табличку Believe на мелкие кусочки. Нейт думал, что так причинит боль Теду и команде, но оказалось, что бумажка – это просто бумажка. Главное – настоящее единство.

В пятой серии третьего сезона Тед произносит проникновенную речь о вере, которая обобщает его философию.

Из команды через несколько дней после прихода ушел звездный форвард Зава. Лассо говорит: «Думаю, это хорошо. Хочу ли я побеждать? Да, черт возьми! Но я хочу делать это с парнями, которые хотят находиться здесь. Мы не можем приковать его наручниками к месту в раздевалке и заставить любить нас. Для победы нам нужны только парни, сидящие в этой комнате. А вы должны в это просто верить».

После этой реплики половина таблички Believe отклеилась. Игроки кричат: «Это знак! Мы безнадежны, у нас нет шансов». «Успокойтесь, мы не обречены, – продолжает Тед, снимая табличку. – Но вы правы, это знак. Это просто бумажка». После этих слов Лассо рвет ее под возмущенные крики игроков. «Вера не возникает просто потому, что ты вешаешь что-то на стену, – продолжает Тед. – Все идет отсюда (показывает на грудь). И отсюда (показывает на голову). Проблема в том, что через нас проходит столько хлама, который встает на пути. Такое дерьмо, как зависть, страх или стыд. Я больше не хочу связываться с этим дерьмом. Понимаете, о чем я? Я хочу верить, что имею значение, несмотря на то, чего я достигаю или не достигаю. Или верить, что мы все заслуживаем быть любимыми, даже если нам больно, или мы причинили боль кому-то еще. Что насчет веры или надежды? Это то, чего я хочу. Верить, что все может стать лучше. Что я могу стать лучше. Что мы станем лучше. Верить в себя. Верить друг в друга. Это необходимо, чтобы быть живым. Если вы каждый из вас по-настоящему сможет сделать это, никто не сможет это разорвать».

В финале сериала Тед сообщает игрокам, что покинет «Ричмонд». К тому моменту в команду уже вернулся осознавший ошибки Нейт. После прощальной речи Лассо игроки снова собирают табличку Believe – каждый из них все это время хранил по кусочку.

Как Believe использовали в профессиональном спорте (и не только)

● Сентябрь 2021-го, раздевалка «Зенита» перед игрой с «Челси» в Лиге чемпионов.

● Команда по американскому футболу «Атланта Фэлконс» повесила желтую табличку со словом Believe в пресс-центре.

● Для бейсбольной команды «Сиэтл Маринерс» слово Believe вообще стало символом сезона.

Сначала оно появилось в твиттере.

Потом проецировалось на табло при выходе игроков на поле.

А фанаты приходили на трибуны вот с такими плакатами:

● Политики тоже подключились. Например, так выглядел костюм сенатора США Митта Ромни на Хэллоуин.

● Актер Брендан Хант поддержал сборную США во время финала Лиги наций КОНКАКАФ. Без Believe тоже не обошлось.

● Отсылка появилась даже в Football Manager 22 – табличка Believe появилась в виртуальной раздевалке

● В марте 2023-го президент США Джо Байден вот так проанонсировал встречу с актерами сериала.

● Так тренер университетской баскетбольной команды «Пенн Стэйт» Мика Шрусберри мотивировал праздновал победу в первом раунде NCAA.

● «Лейкерс» выкладывали фото Леброна Джеймса в худи с эмблемой «Ричмонда». Короткая подпись: «Believe».

● В сентябре 2023-го на одном из видео «Ливерпуля» фанаты заметили небольшую табличку со словом Believe над дверью.

● Слово Believe стало важным и для медиафутбола.

Болельщики «Эгриси» принесли баннер Believe на полуфинал Медиалиги в Калининграде. Тот матч из-за проблем со здоровьем пропустил президент команды Василий Уткин (обычно он посещает все игры), поэтому поддержка была особенно важна.

Когда «Эгриси» сенсационно взяли бронзовые медали в четвертом сезоне Медиалиги, вратарь команды и комментатор Okko Павел Чепурин вышел на награждение с такой табличкой:

Суть в том, что «Эгриси» – одна из самых малобюджетных команд турнира. Василий Уткин в большом интервью Sports.ru рассказал, что зарплат в команде нет (особые условия – лишь у троих человек). Все остальные получают только премиальные. Поэтому тот результат и был таким важным для «Эгриси».

Пару недель назад клуб Уткина даже запустил мерч – черные футболки с напечатанным на желтом фоне словом Believe.

Еще один пример из медиафутбола – «Амкал».

Перед матчем второго тура MFL в раздевалке традиционно одной из самых сильных медиафутбольных команд, которая очень неудачно выступала в прошлом году, висел распечатанный на принтере постер с тем самым словом.

Фото: twitter.com/TelDiTen/status/1746 524237609775194; imdb.com/скриншоты; twitter.com/fczenit_en/; twitter.com/mikerothstein; twitter.com/Mariners; Gettyimages.ru/Steph Chambers; twitter.com; reddit.com/; twitter.com/POTUS/; twitter.com/Lakers/; t.me/; simple-sport.ru/merch; vk.com/media.football.league/