«Алания» делает форму под своим брендом! Он назван в честь английских коммунистов – основателей клуба

Любовь Курчавова – с историей Armstrong & Campbell.

В июле «Алания» представила две формы в традиционных цветах: домашнюю желто-красную и гостевую белую с красными и желтыми вставками.

Комплекты выглядят привычно, но удивляет другое: форму сделал бренд «Алании» Armstrong & Campbell – по фамилиям английских коммунистов, создавших клуб в 1921-м.

Любовь Курчавова связалась с коммерческим директором «Алании» Виталием Галуевым, который стал генеральным директором Armstrong & Campbell, чтобы узнать все об уникальном для российского футбола проекте.

О своем бренде «Алания» задумалась в 2019-м, поэтому была готова к запуску, когда гиганты ушли из России

– В конце 2019-го мы обсуждали подготовку к юбилею «Алании» (в 2021-м клубу исполнилось 100 лет – Sports.ru) и сошлись на том, что хотим сделать особенную экипировку, но оказалось, что есть сложности. Мы изучили рынок и поняли, что большие бренды уменьшают присутствие [в России] и усложняют условия для сотрудничества. Чтобы сделать что-то индивидуальное, нужно было заказать такой объем, который нашему клубу просто не нужен. Если мы не соглашались, то слышали: «Извините, не готовы».

Тогда мы решили, что нужно либо оставаться с текущим техническим партнером и пробовать делать что-то небольшое от себя, либо придумать сумасшедший для того времени сценарий и создать собственный бренд. На обсуждения ушло 4-5 месяцев, и мы решили, что в перспективе создание бренда будет эффективнее, потому что бренды большой тройки предлагали максимально неудобные условия.

Тогда мы с Puma все-таки смогли реализовать определенный дизайн, хоть он и не стал особенным и юбилейным, поэтому немного отложили вопрос – до конца зимы прошлого года. У нас все было готово: информация по производствам, образцы, дизайн. Нужна была лишь отмашка президента клуба. Он дал согласие, и результат вы видите на поле – ребята одеты в бренд, созданный с нуля.

Мы отказались от быстрых решений: спокойно исследовали рынок, изучали, чем славятся большие мировые бренды. Отталкивались от того, что удобно спортсменам: почему именно такая ткань, какой у нее должен быть вес и так далее.

Мы подготовили лекала, ориентируясь на то, что уже существует, анализируя работу Nike, adidas и Puma. Большинство клубов мира одеты в форму этих брендов, поэтому их продукты мы воспринимаем как абсолют, к которому нужно тянуться. 7-8 месяцев мы потратили только на подготовку лекал, которые понравились бы и спортсменам, и людям, которые впоследствии будут покупать эту форму.

Кто такие Армстронг и Кэмпбелл? И как с ними связан Булгаков?

– Нередко спрашивают: «Почему у вас такое четко не российское и не осетинское название?» Мы всем стараемся рассказать эту историю.

В 1921 году на одной из центральных улиц Владикавказа жили английские коммунисты Армстронг и Кэмпбелл. Они вели довольно активную общественную деятельность и создали футбольный клуб, который после нескольких реорганизаций стал «Спартаком» Орджоникидзе, а затем – «Аланией» Владикавказ.

Изначально наши британские друзья назвали клуб «Юнит». Тогда же Булгаков, живший по соседству с Армстронгом и Кэмпбеллом, написал на стене дома: «Это клуб, которому уготовано славное будущее». Реально доказанная история – в 1921 году об этом даже написали в газете.

Мы долго придумывали название, перебирали варианты и пытались понять, что для нас важно. Хотелось взять что-то из основ и не приковывать внимание только к «Алании». Нужно было что-то общедоступное, но без потери идентичности – важно, чтобы клуб отражался в названии и был его идейным вдохновителем. Частичка, которая связала бы бренд с «Аланией». Ею стали два английских коммуниста.

Назвали бренд их именами в качестве доброй памяти о нашей истории и традициях.

Все производство Armstrong & Campbell находится в России. Это было одной из целей

– Между временами, когда мы начинали работать над созданием бренда, и тем, что есть сейчас, – колоссальная разница. Сейчас в России производится хорошая ткань. Именно производится. Тогда ее не было – часть ткани мы получали из Португалии, часть – из Италии, часть – из Китая и Турции.

Конечно, были очень дорогие решения, которые нам априори нравились. Мы видим, что это хорошо, но понимаем, что это как будто больше подходит для индустрии моды, а не для спортивной сферы, которая требует очень больших объемов. Естественно, сталкивались со сложностями – пробовали разные производства, разных швей. Когда видели, что что-то не получается, думали: «Так, значит, пока мы еще не готовы к высокотехнологичному спортивному производству». Старались найти решение по каждому вопросу. Не назову это даже проблемами: просто данность, которая существовала к началу 2020 года. Сейчас можно найти очень много примеров улучшения ситуации. Людей, которые умеют хорошо шить, стало больше.

Сейчас у нас разная ткань – есть и российская, но в большей степени – из Китая. Не говорю, что какая-то из них лучше: все, естественно, на любителя. Но пока свойства китайских тканей получше для спортсменов – они соответствуют мировым стандартам, которые заданы ведущими брендами.

Главное отличие между формой от нашего бренда и условным adidas – в том, что у них есть несколько линеек. У них существует премиальная форма – для «Манчестер Юнайтед» и «Реала», например. Между такими комплектами и нашей формой, конечно, есть различия – в технологиях водоотведения и пошива. У нас пока такого нет, но мы уже к тому, чтобы и это предлагать нашим клиентам.

Себестоимость одной футболки не стал бы раскрывать, потому что майку можно произвести и за рубль, и за шесть. Поэтому для любительских команд мы готовим не такую форму, как для «Алании», так как для них цены оказались слишком высокими.

У нас, естественно, не одно производство. Часть вещей отшивается непосредственно в Осетии, часть – в других регионах. Производство локализовано в России. Мы стараемся не выходить за пределы страны, потому что создание российского производства было в числе задач, которые мы ставили в начале работы над брендом.

Пока локализовать все в Северной Осетии невозможно. Посмотрим, получится ли в будущем.

Главная идея формы – связь времен. А на ворот нанесены слова на осетинском

– Дизайн мы разрабатывали параллельно с подготовительной работой на производстве. Старались вкладывать в комплекты концептуальный смысл: основная полоса на красно-желтой форме символизирует настоящее, а полосы справа и слева – прошлое и будущее. Мы отталкиваемся от добрых традиций прошлого и идем в будущее, к которому, надеюсь, придем с большим позитивом, чем в настоящем.

Второй комплект – это красно-желтые полосы на белой футболке. В том же порядке, как и на флаге Северной Осетии. Хотели привнести местный колорит, чтобы комплект напоминал болельщикам, откуда мы. На вратарском комплекте легко различить горный силуэт.

Сзади на основном комплекте слова на осетинском: Nyfs, Lægdzinad и Qaru. «Алания» использует их на форме с момента реорганизации клуба. Это основополагающие для осетин принципы – дух, мужество и сила.

Когда-то отсутствие индивидуализации и привело к тому, что мы начали работать над собственным брендом. Теперь хочется дать клубам и федерациям, которые к нам обращаются, возможность себя проявить и сделать так, чтобы форма напоминала им об истории и корнях.

«Одежда должна говорить». Убеждение создателей бренда

– Абсолютно всю экипировку «Алании» на сезон выпустил наш бренд. Пока мы не производим аксессуары, и это осознанная позиция – я уже говорил, что мы стараемся ничего не делать с наскока. Не хочется предлагать болельщикам то, что еще не прошло достаточное количество испытаний. Это одна из причин, по которой у футболистов пока нет, к примеру, фирменных сумок и перчаток. Пока ребята играют в перчатках от Puma – у нас был довольно большой запас. Рассчитываем, что к новому сезону полностью перейдем на свои аксессуары.

Мы сразу почувствовали, что можем делать то, чего пока не очень много в нашей стране. Понимали, что запрос [на нашу продукцию] появится, как только мы дадим хорошее качество. Теперь мы к этому запросу готовы, но до сих пор считаем, что двигаться нужно поступательно. Не хочется набрать заказов, а потом не реализовать их – знаю, что даже клубы РПЛ оказываются в таких ситуациях. Мы хотим точно знать, что, если работаем с клубом, то все поставляем в срок и делаем качественно, чтобы люди с удовольствием работали с нашей компанией.

Наш бренд в любом случае финансово выигрывает у больших компаний. Но есть не только финансовая выгода: большую роль играет и то, что мы можем готовить индивидуальные решения для «Алании» и других клиентов. Нам кажется, что одежда – не только предмет быта, но и способ коммуникации между клубом, спортсменами и их аудиторией. Одежда – это немного больше, чем то, что можно просто носить. Она должна говорить.

К форме от Armstrong & Campbell есть интерес во всех трех российских лигах. И даже от клуба из страны СНГ

– Учитывая сложную ситуацию в мире, мы понимаем, что сегодня, завтра и еще какое-то время ни один из больших брендов не предложит нам ничего. Знаю, что многие поступают просто: закупают комплект одежды, грубо говоря, из стока и отправляют его тем, кто сделает нанесение. Это очень большая заморочка, учитывая, о каких объемах идет речь, ведь футбольный клуб – это не только первая команда, но и молодежка, и детские. Счет идет на сотни, тысячи моделей. Если хочешь индивидуальный проект, придется наносить что-то на стоковый комплект. Это, конечно, неудобно и ведет к удорожанию.

Мы эту проблему готовы решать и делать качественно. Сейчас идут переговоры с несколькими клубами. Мы довольно скромно ведем себя в маркетинговом плане, не рекламируемся и делаем это осознанно, потому что все еще находимся в стадии становления. Тем не менее на нас вышли клубы и из Премьер-лиги, и Первой, и Второй. Связался клуб из страны СНГ и запросил возможность создания формы на следующий сезон. Интерес есть, потому что нашу основу и молодежку видят, с продуктом можно познакомиться напрямую.

Все постепенно понимают, что составить индивидуальный дизайн в России гораздо проще, чем общаться с мировыми брендами через нескольких посредников.

У «Алании» пока нет фирменного магазина, но он вот-вот появится. Там будут продавать форму

Перед разговором с Виталием я зашла в инстаграм Armstrong & Campbell. Там пока всего четыре поста, и под каждым из них спрашивают: «Где купить форму? Когда у «Алании» появится полноценный фирменный магазин?»

И правда: что с магазином и продажей формы?

– Мы ко всему подходим основательно, и у этого много плюсов, – отвечает Виталий. – Отсутствие магазина – один из минусов этого подхода: мы очень долго готовимся к его открытию. Он будет в самом центре города – на проспекте Мира. Идет ремонт. Будем надеяться, что уже в новом году фирменный магазин «Алании» и бренда Armstrong & Campbell откроется. Не я открываю магазин, но слежу за ситуацией. Знаю, что там ведут по-настоящему скрупулезную работу.

Пока фирменный магазин не открылся, мы сотрудничаем с одним из спортивных магазинов Владикавказа, чтобы наши болельщики могли покупать экипировку и знакомиться с брендом. Футболка в магазине будет стоить до 5 тысяч рублей – это ниже нынешнего рынка.

Над интернет-магазином тоже работают, готовность – 90%. Знаю, что его очень скоро запустят. Будет доставка в любую точку России. Ребята работают и над доставкой в другие страны.

«Горы – это то, что близко любому осетину. Для нас это место силы». Волшебное видео с презентацией формы снято в селе Кармадон

– Это видео – отсылка к нашим истокам.

Снимали в высокогорном селении – там, где есть та самая, аутентичная обстановка. Горы – то, что близко любому осетину. Для нас это место силы.

Участвовали капитан чемпионской «Алании» Инал Джиоев, один из лидеров нынешнего состава Батраз Хадарцев и ребята из академии – так мы хотели показать связь времен.

Специально поехали в село Кармадон – на обычное поле, где ребята каждый день гоняют мяч. Хотели показать природу, горы и связать наши золотые времена с настоящим и будущим.

Надеюсь, наша работа с «Аланией» продлится многие годы и десятилетия. Форма на следующий сезон уже практически готова.

Фото: ФК «АЛАНИЯ»