Что делает сериал про Бекхэма особенным?

Разбор от создателя фестиваля документального кино.

Сериал про Дэвида Бекхэма от Netflix – одно из главных событий мира документального кино о спорте последних лет.

Мы уже подробно рассказывали о важных моментах сериала, а теперь связались с Кириллом Сорокиным – одним из создателей международного фестиваля документального кино Beat Film Festival и продюсером сериала «Время «Спартака», который в начале ноября выйдет на «Кинопоиске».

Кирилл выделил 7 пунктов, которые делают сериал про Бекхэма непохожим на другие в этом жанре.

Классная команда: режиссер с «Оскаром», ничего не знавший о Бекхэме, и один из лучших продюсеров-документалистов

Четыре серии по часу – много для современных документальных сериалов. Обычно такие платформы, как Netflix, стараются делать серии короче, чтобы информация лучше усваивалась, а серию было проще досмотреть. В случае с этим сериалом ощущения лишней информации не было.

Мне кажется, эту свежесть обеспечивает режиссер Фишер Стивенс (он известен тем, что снимался в фильмах Уэса Андерсона и сериале «Наследники» – Sports.ru). Нанять его для съемок Бекхэму посоветовал Леонардо Ди Каприо – Фишер был режиссером фильма «Спаси планету» (2016) с его участием. В одном из интервью Стивенс рассказал, что к моменту начала работы вообще ничего не знал про Бекхэма. Из-за этого Стивенс иногда задает довольно наивные вопросы в лоб. Они близки к тому, о чем думает средний зритель, который знает, кто такой Дэвид Бекхэм, но, возможно, совершенно не в курсе деталей его карьеры.

Мне до конца четвертой серии было интересно. Не последнюю роль играет фигура режиссера: это не ремесленник, который привык снимать футболистов сначала для рекламы, а потом еще для нескольких похожих на реалити-шоу сериалов. Например, он продюсировал фильм «Бухта» об охоте на дельфинов, получивший «Оскар» в 2010-м.

Классно, что выбрали режиссера, который мало знал про Бекхэма, пока не начал заниматься этим сериалом. Лучшие фильмы про селебрити получаются именно так: когда ты, с одной стороны, обладаешь острым кинематографическим умом, а, с другой, искренне начинаешь интересоваться персонажем и задаешь вопросы, которые более искушенный режиссер и не стал бы задавать, понимая, что они чувствительны для героя.

Этот фильм продюсировал Джон Батсек, который сделал лучшие документальные фильмы за последние лет десять. Не про спорт, а в целом. Например, «Найти дорогу домой» или «Послушай меня, Марлон». Это очень мощный британский продюсер. Бекхэм тоже в числе продюсеров, то есть он мог влиять на финальный монтаж. Но Фишер рассказывал, что не принял очень многие правки.

Человечность. Нам показывают живых людей

Это очень яркий пример фильма, в котором на экране – живой человек, а не маркетинговый образ или совокупность контрактов.

Такие сериалы встречаются довольно редко: он, очевидно, сделан при благословении Дэвида и Виктории, при этом все равно получился классным. Здесь есть редкая для сериалов про героев такого масштаба – атлетов или селебрити – человечность. Ты видишь живых людей. Довольно обаятельных, будто не изображающих лучшую версию себя и поэтому довольно открыто говорящих о конфликтах и трудностях.

Например, диалог Дэвида и Виктории про семью рабочих и «Роллс-Ройс», который уже стал хитом рилсов. В 99% случаев такое вырезается: сначала режиссер думает «как бы чего не вышло», потом герой говорит «как-то глупо получилось».

Этот эпизод обнажает то, за что люди не любят фильмы про селебрити, которые обычно снимает пресс-служба и пиар-агентства – они прописывают пункты для рассказа и рассматривают все это чисто как маркетинг. Как ни странно, мне кажется, что ближайший в этом плане аналог сериала про Бекхэма – серия All Or Nothing («Все или ничего»), которую делает Amazon. Российские зрители знают про нее за счет сериалов про «Манчестер Сити», «Арсенал» или «Тоттенхэм». Это такой формат: ты пускаешь людей в свой огород, и как бы ты потом не пытался все сглаживать и влиять на продакшн, все равно итоговый продукт – это срез живой реальности, которую запечатлела съемочная группа.

Так вышло, что в сериале про Бекхэма много жизни. Прежде всего, за счет таких вот микросценок, которые сбивают некоторую протокольность и спесь с интервью героев.

Бекхэм – идеальный герой для сериала. И при этом он близко допустил режиссера (провели вместе 40 часов!)

Бекхэм – просто хороший герой. На такого всегда много точек зрения. Думаю, многие смотрели документалку не потому, что болеют за «Манчестер Юнайтед», а потому, что Бекхэм – это кумир юности, первый селебрити.

Конечно, Бекхэму уже давно ничего особенно не нужно. Он один из немногих людей, про которого знает буквально каждая собака. И об этом, кстати, очень классно рассказывают в фильме: в какой-то момент газета The Sun задалась целью найти человека, который не слышал про Бекхэма. И нашла какого-то пастуха, который не пользуется телефоном.

Конечно, платформе такой герой нужен больше, чем платформа герою. По предыстории это ближе к Last Dance – есть мощный персонаж, и тебе нужно с ним договориться, хотя это и не так просто. Режиссер провел с Бекхэмом более 40 часов. Для такого человека, как Бекхэм, это очень много, особенно учитывая, что ты не видишь, например, его переезды из аэропорта в гостиницу.

Понятно, один только период Бекхэма в «Юнайтед» мог бы покрыть три серии фильма. В этой документалке хорошо выдержан баланс: ты последовательно идешь от детства, но это не занудно и не затянуто. Обошлись без навешивания орденов. Понятно, он много тренировался, прилежно это делал, но апологетики здесь нет. Нет ощущения, что фильм снял учитель физкультуры, который вдалбливал, что нужно делать столько-то подходов к турнику и не курить. Фильм сделан абсолютно живым человеком, у которого к Бекхэму есть искренний интерес и большой доступ.

Это по-настоящему редкий пример одновременно интересного, не беззубого и говорящего больше, чем хотел сказать сам главный герой, фильма.

Нет лишних подробностей и желтизны, смотреть интересно любому

В сериале есть здравый баланс между забавными сценами и линейной историей. Например, я никогда не болел за «Манчестер Юнайтед», видел несколько матчей с Бекхэмом уже в «Реале». Для меня это футболист из поп-культуры: помню постеры с ним, ощущение, что это медийный человек-бренд. Несмотря на все это, сериал меня сразу увлек.

Возьмем, например, историю о слухах про трудности в отношениях между Дэвидом и Викторией. Уверен, на том же Sports.ru есть статья со всеми подробностями (это правда – Sports.ru), но в сериале это показали так, чтобы не скатиться в желтизну. История вложена в линию развития Дэвида как героя, но сейчас мелкие подробности уже не имеют такого значения. То же самое касается ухода из «Манчестер Юнайтед» и других важных моментов его жизни.

Каждый в этом сериале найдет для себя что-то новое. Если ты die-hard фанат «Манчестер Юнайтед» или АПЛ и видел эти матчи, то, наверное, тебе будет интересно больше узнать о его детстве. Если ты слышал о нем как о поп-культурном герое, то через сериал получишь более глубокое представление.

Если сравнивать с другими сериалами подобного рода, то здесь нередко встречаются многозначительные эпизоды. Например, интервью отца Бекхэма, а потом – рассказ Дэвида о том, как отец внушал ему мысль о том, что он недостаточно хорош. Да, в сериале преподнесено так: это позволяло Бекхэму стать тем, кем он стал. При этом ты видишь, что он рос под огромным давлением. Подобное редко можно увидеть в финальном монтаже.

Подробный рассказ о ненависти всей Англии после ЧМ-1998 дает классную драматургию и заставляет сопереживать

Классический принцип драматургии: чтобы удержать зрителя, нужно заставить его сопереживать судьбе героя, создать препятствия. Так работает практически любое кино: нужен конфликт и его преодоление.

Здесь это очень хорошо сделано. В начале сериала ты начинаешь воспринимать Бекхэма как идеального футболиста и человека, который 24/7 отдавался футболу и не думал о развлечениях. Ему словно не было свойственно ничего из того, что мы сейчас представляем, говоря о молодых футболистах, которые фотографируются чаще, чем тренируются.

Это тоже драматургическое сгущение: сначала Бекхэм предстает ангелоподобным человеком, а потом попадает в серьезный замес. Чем дальше, тем интереснее наблюдать за реакцией Бекхэма на власть, которую он получает в информационном поле. Фергюсон пытался его от этого уберечь, но не смог. И хейтить Бекхэма начинают как раз в тот момент, когда он вырвался из-под крыла тренера. Но Бекхэм идет наперекор и последовательно за это получает.

В «Бекхэме» много классных приемов из настоящего кино, красиво вписаны архивные кадры

Это в большей степени кино, чем, например, сериал про теннис Breaking Point, который сделал тот же Netflix. Даже если сравнивать «Бекхэма» с успешными сериалами Netflix о спорте – например, Drive To Survive – то это все равно совершенно другой формат. Здесь ты имеешь дело с прошлым: все лучшие голы Бекхэма были сняты на бетакам, а не на камеру, которой снимали «Аватар», как это обычно бывает в случае с современным спортом. Сейчас можно смотреть на моменты с разных углов.

Например, последние два года мы делали документальный сериал про «Спартак» 90-х и работали с архивами примерно того же периода. Очевидно, британское телевидение сохранило их гораздо лучше, чем российское. Там эти архивы есть, видно, что они хорошо оцифрованы, и их не скребли по сусекам. В России не сохранились даже записи некоторых важных матчей. И хоть архивы в Англии лучше, создатели сериала про Бекхэма работали с ограниченным материалом.

Несмотря на это, у них получилось сделать 4-серийный сериал, который смотрится на одном дыхании и выглядит как кино. В «Бекхэме» много классных киношных приемов, которых нет в других фильмах и сериалах подобного жанра. Например, отличные крупные планы героев – они смотрят прямо в глаза зрителю.

В сериале о Бекхэме минимум банальностей. Это выгодно отличает его от фильмов о Руни и Фергюсоне

Можно сравнить сериал про Бекхэма с фильмами про Руни или Фергюсона, которые совсем недавно вышли. Их делали известные британские студии, но фильм про Руни – невероятно постный и скучный. Его сделали для того, чтобы показать Уэйна как примерного мужа и семьянина. Такие фильмы решают задачи главного героя, которые лежат в репутационном поле.

Можно ли говорить, что этот фильм решает репутационные задачи Бекхэма? Наверное, да, но я думаю, что эта задача существует примерно с начала футбольной карьеры, когда он начал развивать личный бренд. И тема в фильме не табуирована: Невилл прямо говорит, что Бекхэму всегда было мало статуса просто футболиста.

Любые недостатки фильма нивелируются его достоинствами, потому что это правда редкий пример живого кино в таком жанре.

Большинство футболистов сложно назвать невероятными рассказчиками или ораторами. Иногда, конечно, Бекхэм выступает как человек-пресс-релиз. Это происходит, когда он не хочет рассказывать всей правды. Но особенность в том, что ты понимаешь, что он делает это специально. Во-первых, это тоже что-то о нем сообщает, становится штрихом портрета. А во-вторых, он все равно отвечает на вопросы, на которые среднестатистический футболист сказал бы: «Не знаю» или «Не думал об этом».

Минимум банальностей. В этом сила.

Фото: IMAGO/Steve Vas/Global Look Press; Gettyimages.ru/ Clive Brunskill /Allsport, Shaun Botterill/Allsport; imdb.com/скриншоты фильма