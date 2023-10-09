Роналду много говорит о правах женщин в Саудовской Аравии. А как они там живут?

Любовь Курчавова выяснила.

На презентации в «Аль-Насре», куда Джорджина Родригес пришла в хиджабе, Криштиану Роналду трижды упомянул женский футбол.

● «В Европе моя работа завершена. Я выиграл все, выступал за самые большие европейские клубы. Теперь передо мной новый вызов в Азии. Рад, что «Аль-Наср» предоставил мне эту возможность не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и также ради женщин, ради молодых ребят».

● «Хочу помочь развить не только футбол, но и менталитет. Я хочу помочь в развитии многих важных аспектов, начиная с того, что касается женщин».

● «Для меня это серьезный вызов. Хорошая возможность что-то поменять, помочь знаниями и опытом в развитии многих важных аспектов. Многие, вероятно, не знают этого, но у «Аль-Насра» есть и женская команда. Здесь очень конкурентный женский футбол. Я хочу привнести иной взгляд, другую точку зрения».

2 февраля Роналду встретился с женской командой «Аль-Насра» – чтобы настроить на два заключительных матча чемпионата. После их победы в турнире Криштиану написал: «Огромные поздравления женской команде «Аль-Насра» после первой победы в чемпионате. Фантастическое достижение».

«Криштиану – легенда, он всегда вдохновлял меня, – сказала Тала Аль-Гамди из женского «Аль-Иттихада» для Arab News. – Поэтому, когда я узнала, что он высказался о женском футболе и заявил, что хочет поддерживать его, я была очень счастлива и мотивирована».

Очевидно, после переезда Роналду взялся за продвижение женского футбола в регионе. А ведь еще недавно женщины там не могли не то что подумать об игре, но и были ограничены в базовых правах. Три простых примера из недавнего прошлого Саудовской Аравии:

● лишь в 2005-м законодательно запретили принудительные браки;

● до 2016-го женщинам запрещалось передвигаться по улицам без мужа или близкого родственника;

● до 2018-го женщины не имели права водить машину и посещать стадионы.

И только представьте: всего через два года, в декабре 2020-го, в стране появился женский чемпионат по футболу. Еще через два – в феврале 2022-го – женская сборная.

За счет чего все меняется? Как женщины в Саудовской Аравии жили раньше? А сейчас? Какие ограничения еще в силе? А какие уже сняты?

Разбираемся.

Запреты для женщин в Саудовской Аравии существовали всегда. 50 лет после основания страны они не были строгими

Чтобы доказать, что ислам поощряет сильных женщин, саудовские политические и религиозные деятели нередко ссылались на жизнь пророка Мухаммеда. Его первая жена Хадиджа бинт Хувайлид была предпринимательницей, но верно следовала за Мухаммедом, а потом сама сделала ему предложение. Другая его жена, Айша, командовала армией в битве при Басру. Мухаммед говорил: «У вас есть права над вашими женщинами, и ваши женщины имеют права над вами».

Запреты для женщин в Саудовской Аравии существовали с самого основания государства, но не были строгими. В первые десятилетия в Саудовской Аравии объединялись разные арабские культуры – от пустынных племен с многовековыми традициями до космополитичных сообществ прибрежных городов. Ислам практиковали в разных формах в зависимости от региона, поэтому единого свода правил для женщин не существовало.

Требования к одежде отличались в зависимости от племени, семьи и класса, к которому принадлежит девушка. Появление женщины на улице в короткой абайе (традиционное длинное платье с рукавами) или в скромной одежде и без накидки вообще воспринимали нормально. Общаться с мужчиной, с которым нет родственных связей, тоже не запрещали.

Но спустя полвека после образования Саудовской Аравии ситуация резко изменилась.

Все изменил жуткий теракт в Мекке – главную мусульманскую святыню захватили на две недели, требуя оборвать связи с Западом

К радикальным переменам в саудовском обществе привел теракт в Мекке.

20 ноября 1979 года около 50 тысяч паломников прибыли к мечети Аль-Харам на первую молитву исламского Нового года. Террористы – по меньшей мере 500 – выхватили из-под одежды оружие, заблокировали выходы, установили на минаретах огневые точки и взяли в заложники всех, кто оказался внутри. На месте, с которого имам обычно произносит молитвы, появился человек и объявил, что пора исполнить древнее пророчество, во имя которого они решились пролить кровь в стенах мечети (нормы ислама строго запрещают насилие на святой земле – Sports.ru).

Спустя некоторое время террористы выпустили большую часть заложников и закрылись в святилище с примерно 6 тысячами человек. Сотрудники службы безопасности Министерства внутренних дел Саудовской Аравии попытались атаковать мечеть, но их встретили шквальным огнем. Многие были ранены или убиты. К вечеру руководство Мекки начало эвакуацию всех, кто жил неподалеку от мечети – ради военной операции, которую возглавил министр обороны страны принц Султан. Решение о ее начале принимали сложно – из-за того, что ислам запрещает насилие на святой земле. Для этого религиозные власти Саудовской Аравии выдали особое разрешение.

На третий день на штурм бросили бронетранспортеры и тяжелое вооружение. После недели жестоких боев правительство Саудовской Аравии признало, что не справляется, и обратилось к французским спецслужбам. Из Парижа прибыли трое специалистов – причем только для консультаций и помощи с планированием, так как доступ в Мекку для иноверцев закрыт. Они привезли 300 килограммов отравляющего вещества (этого было достаточно, чтобы умертвить половину города) и бронежилеты, которых не было у саудовских солдат.

Новая попытка наступления тоже провалилась: террористы отбили атаку, военным даже не удалось прорвать оборону. По просьбе правительства Саудовской Аравии в Мекку доставили французский спецназ – их высадили с вертолетов прямо во двор в центре мечети.

4 декабря состоялся окончательный штурм. Танки использовали как тараны ворот мечети, пакистанские спецназовцы распыляли слезоточивый газ. Действовать пытались осторожно, чтобы не повредить древнюю мечеть. Многих террористов удалось ликвидировать, остальным пришлось сдаться.

По официальным данным, 255 паломников, военных и террористов погибли, еще 560 человек пострадали, но в этих цифрах нередко сомневаются. 68 террористов, захваченных живыми, казнили на площадях городов Саудовской Аравии. Это была самая массовая казнь за все 50 лет существования королевства.

Теракт существенно подорвал авторитет правящего семейства, которое две недели не могло вернуть под контроль главную святыню мусульманского мира.

Почему такое вообще стало возможно?

Идейным вдохновителем и организатором захвата был Джухайман аль-Утайби, бывший военнослужащий национальной гвардии Саудовской Аравии. Его соратник Мухаммед аль-Кахтани был духовным и религиозным символом восстания. Повстанцы верили, что в его лице на Землю пришел упомянутый в древнем пророчестве Махди – обновитель ислама перед Страшным судом.

Вокруг себя они видели «разложение» общества: проникновение западных ценностей, изображение на портретах лиц правящего семейства, появление женщин-дикторов на телевидении, само телевидение, паспорта, вольности в нравах и поведении. Они выступали против «преступной» связи с западными странами, продажи нефти США, склонности королевского семейства к роскоши и потреблению. Террористы транслировали требования по громкоговорителям: прекратить экспорт нефти в США и выслать всех иностранных специалистов с Аравийского полуострова.

После теракта женщинам запретили почти все. Большое влияние получила полиция нравов

Эти события заставили правительство пересмотреть взгляды на выполнение норм шариата. Раньше население хоть и исповедовало ислам, но религия была отделена от политики, а западные нововведения воспринимались нормально.

До 1979 года женщины могли водить машины, встречаться с мужчинами, с которыми не состоят в родственных связях, и ходить в общественные места без абайи (традиционное длинное платье с рукавами). В том же году случилась Иранская революция. Ее опосредованным итогом стало создание исламизма, который прежде всего отвергает западные ценности. В 1979-м последователи таких идей де-факто захватили власть.

Значительные полномочия впервые с момента создания в 1940-м получила религиозная полиция (или полиция нравов). Она следила за выполнением религиозных правил (в первую очередь – со стороны женщин), проводила досмотры, допросы и задержания, применяла силу.

Так Саудовская Аравия превратилась в консервативное исламистское государство. Для женщин появилось много запретов:

● нельзя покидать место проживания без махрама – мужчины-опекуна;

● участие в выборах не подразумевалось;

● напрямую государственные услуги не получить;

● нельзя выйти замуж по собственному желанию;

● ношение абайи, никаба (головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз) или хиджаба (накидка, скрывающая тело и/или лицо) стало обязательным;

● у женщин не было права на справедливый суд, так как их свидетельские показания оценивались ниже, чем мужские;

● посещать спортивные мероприятия и путешествовать самостоятельно запрещено;

● нельзя было вести бизнес или открыть банковский счет;

● опеку над детьми при разводе получить невозможно;

● большинство профессий стали недоступными для женщин;

● нельзя было водить машину, плавать в общественных бассейнах и примерять одежду в примерочных.

«Эти правила влияли не только на женщин, – говорит кандидат экономических наук, доцент Ирина Айдрус для Sports.ru. – Строгость была повсюду: обязательная молитва, закрытие магазинов, избиение палками, моральная полиция, которая была достаточно строга и жестка ко всем, не только к женщинам». Об этой стороне жизни в Саудовской Аравии в интервью Sports.ru рассказывал Андрей Чернышов: «Новая власть в Саудовской Аравии более прогрессивная, но тогда помимо обычной полиции там еще работала Исламская полиция нравов. Ходили по улицам и торговым центрам, следили, чтобы все в нужное время молились. Когда начиналась молитва, меня выводили из супермаркета через служебный вход, чтобы я находился не в самом магазине, а в холле. Там хоть можно было спокойно посидеть на скамейке. Но однажды ко мне подошла Исламская полиция, начала обращаться на арабском. Хорошо, что это заметил администратор магазина и все им объяснил. Они покивали и ушли без извинений. Я спросил, что случилось, и администратор рассказал, что сотрудник магазина, который меня не знал, побежал к Исламской полиции и сказал, что я пропускаю молитву. Также они следят за контактами с женщинами. Женщины ходят полностью закрытыми, видны только глаза. Но если ты остановишь взгляд на глазах, она тоже может пожаловаться полиции – будут неприятности».

Женщины, которые так или иначе нарушили предписания, попадали в специальные исправительные учреждения – Dar Al Reaya (переводится как «дома заботы»). Министерство человеческих ресурсов и социального развития Саудовской Аравии поясняло, что там содержатся женщины, которые нуждаются в «социальной корректировке» и «укреплении религиозной веры», а также «отклонившиеся от верного пути». Информации о том, что происходило в «домах заботы», нет, но побывавшие там женщины рассказывали о содержании в одиночных камерах, обысках с полным раздеванием и других унижениях.

Строгий фундаментализм в Саудовской Аравии действовал в относительно неизменном виде до теракта 11 сентября 2001 года. После него политика исламского фундаментализма подверглась международной критике, так как 9 из 11 террористов были саудовцами.

Пять диких историй из жизни женщин в Саудовской Аравии

● В 2007-м отец избил дочь, а потом застрелил ее за то, что она переписывалась с мужчиной в фэйсбуке. Консерваторы призвали правительство запретить фэйсбук, так как он «подстрекает к похоти».

● В 2008-м 75-летнюю сирийскую женщину приговорили к 40 ударам плетью, четырем месяцам тюрьмы и депортации за то, что в ее доме находились двое незнакомых мужчин, когда туда пришел представитель полиции нравов. Один объяснил, что эта женщина кормила его грудью в детстве, поэтому он может считаться ее сыном по законам ислама. Второй просто привез ей хлеб. Мужчин тоже наказали – первого приговорили к 40 ударам плетью и 4 месяцам тюрьмы, второго – к 60 ударам плетью и 6 месяцам тюрьмы.

● В 2009-м 23-летнюю незамужнюю женщину приговорили к году тюрьмы и 100 ударам плетью за «прелюбодеяние» после того, как она стала жертвой изнасилования и безуспешно пыталась сделать аборт. Порку отложили на время после родов.

● В том же году полиция нравов арестовала двух сестер – 19-летнюю и 21-летнюю – после общения с мужчинами. За это братья расстреляли их на глазах у отца, совершив так называемое «убийство чести».

● В октябре 2015-го верховный муфтий Саудовской Аравии Абдулазиз Али Шейх заявил, что в случае сильного голода мужья имеют право идти на каннибализм против жен. «Если мужчина будет смертельно голоден и не найдет дома еды, он может отрезать фрагмент тела жены и съесть его. Женщина должна отнестись к этому решению с преданностью и смирением, так как является одним целым с мужем», – заявил Али Шейх. После мощной общественной критики муфтий заявил, что его неправильно поняли.

Женщины устраивали акции протеста против запрета на вождение, несмотря на риски

До 24 июня 2018-го Саудовская Аравия была единственной страной мира, где женщинам запрещалось водить машину. Это ограничение – одно из последствий ваххабизма, который надолго стал частью государственной политики. Основные аргументы консерваторов были такими: вождение подразумевает непокрытое лицо, получив возможность ездить, женщины будут чаще покидать дома, забудут о домашних обязанностях, начнут чаще общаться с другими мужчинами (например, после аварий).

И главное: возможность водить машину для женщины считали шагом к падению традиционных ценностей, важный элемент которых – это половая сегрегация.

Некоторые протестовали против запрета: в ноябре 1990-го 20 женщин катались по Эр-Рияду на машинах. За это их арестовали на день и лишили паспортов. Также они потеряли работу и смогли вернуться к ней лишь через год, потеряв шанс на повышение.

В 2005-м король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдул-Азиз сказал: «Я твердо верю в женские права. Моя мать женщина. Моя сестра женщина. Моя дочь женщина. Моя жена женщина. Я верю, что настанет день, когда женщины начнут водить машину. На деле, если вы посмотрите на загородные территории, вы найдете женщину за рулем. Я считаю, что это будет возможно в свое время и верю, что терпение это добродетель».

Но эти слова пока ничего не меняли: акции протеста продолжались, наказания для женщин – тоже. 8 марта 2008-го саудовская активистка Ваджеха аль-Хувайдер выложила на ютубе видео. В нем она едет по сельской местности за рулем машины и говорит: «Я бы хотела поздравить всех женщин, которые через борьбу получили права. Надеюсь, что каждая женщина, которая продолжает бороться за права, однажды получит их».

Во время протестов 2011 года прошли и другие акции с участием женщин за рулем машин. Видео с них выкладывали на ютубе и в фэйсбуке. Одну из акций – #women2drive – под лозунгом «Научите меня водить так, чтобы я могла защитить себя» организовала активистка Манал аш-Шариф. В июле 2011-го женщину из Джидды приговорили к десяти ударам плетью за вождение машины. Это вызвало общественный резонанс, и король Абдалла отменил приговор, пообещав защитить права женщин.

В сентябре 2013-го 16 женщин-активисток устроили автопробег. За это им назначили штраф в 80 тысяч долларов, а их опекунов обязали прятать ключи от машин.

Указ о снятии запрета на вождение для женщин король Салман подписал в сентябре 2017-го (в силу он вступил в июне 2018-го). Так Саудовская Аравия перестала быть единственной страной мира, где женщинам запрещено садиться за руль.

А в марте 2022-го в Саудовской Аравии прошло первое женское ралли: 35 команд из разных стран проехали более 900 километров по дорогам и бездорожью из 300-тысячного Хаила в Эр-Рияд. Женщины работают и в Uber – в саудовской версии приложения есть даже специальный фильтр, который позволяет пассажиркам выбрать женщину-водителя.

Как расширялись права женщин в Саудовской Аравии? И что им можно сейчас?

При короле Абдалла ибн Абдул-Азизе (его цитату мы приводили выше) права женщин в Саудовской Аравии расширились:

● им разрешили самостоятельно получать ID-карты (аналог паспортов, который с 2001-го по 2006-й выдавали лишь с разрешения опекуна);

● в 2015-м они получили право голоса;

● в том же году им разрешили участвовать в муниципальных выборах в качестве кандидатов (тогда выбрали 20 женщин);

● 30 женщин попали в Меджлис аш-Шура – консультативный орган, разрабатывающий и направляющий законопроекты на рассмотрение королю;

● впервые в истории заместителем министра образования стала женщина;

● открылся первый университет, где мужчины и женщины могли обучаться совместно;

● женщинам предоставили расширенные возможности для обучения в иностранных университетах и колледжах (так появилось поколение квалифицированных кадров).

Были и более мелкие послабления – например, в 2013-м женщинам разрешили ездить на велосипедах и мотоциклах, но только в зонах отдыха, в хиджабе, закрывающем все тело, и в сопровождении мужчины.

Это существенный прогресс по сравнению с тем, что было раньше. Но, несмотря на некоторую либерализацию, в 2016-м Доклад о глобальном гендерном разрыве поставил Саудовскую Аравию на 141-е (из 144) место в мире. По данным отчета за 2022-й, Саудовская Аравия уже 127-я из 153 стран. Прогресс, достигнутый за семь лет, стал возможен благодаря деятельности наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, который предложил программу экономических и социальных реформ под названием «Видение 2030». Ее главная цель – уменьшение нефтезависимости экономики Саудовской Аравии.

К чему привели реформы? Теперь:

● система опекунства над женщинами отменена;

● гражданки Саудовской Аравии, которым исполнился 21 год, могут получить паспорт и отправиться за границу;

● дискриминация на работе карается законом;

● женщины могут выбирать место жительства;

● женщины могут получить опеку над детьми после развода;

● женщина может подать на развод (в ограниченной форме);

● походы на концерты, спортивные и другие публичные мероприятия больше не запрещены;

● женщины могут занимать должности в армии, службах паспортного контроля, прокуратуре, быть машинистками поездов;

● в 2018-м введена уголовная ответственность за сексуальные домогательства – тюремное заключение на срок до 5 лет и штраф в размере 300 тысяч риалов (80 тысяч долларов), в 2021-м в закон включили требование поименного пристыжения для тех, кто признан виновным – осужденных заставили публиковать приговоры в местных медиа за свой счет. Ранее в уголовном кодексе Саудовской Аравии не были прописаны наказания за изнасилования, нередко наказаниям подвергались сами пострадавшие;

● ношение абайи и хиджаба опционально.

Каковы последствия реформ? Первая женщина в космосе, снижение безработицы, поездки на Олимпиады

● К 2021-му Саудовская Аравия вышла на третье место в мире по количеству женщин-предпринимателей;

● теперь женщины представлены во всех сферах и отраслях экономики (первая женщина-астронавт из Саудовской Аравии уже побывала в космосе);

● уровень безработицы среди женщин упал до 15,4% в первом квартале 2023-го;

● женщины занимают руководящие должности и в правительстве, и в крупных корпорациях;

● женщины активно участвуют в спортивных соревнованиях (например, до 2012-го саудовских спортсменок не допускали на Олимпиады, и Саудовская Аравия была единственной такой страной мира).

«Изменения, которые в последние годы происходят в Саудовской Аравии, я бы назвала социальной и экономической революцией, – говорит Sports.ru кандидат экономических наук, доцент Ирина Айдрус. – Наверное, в будущем в учебниках истории это так и назовут. Наверное, это чем-то напоминает шоковые перемены, которые произошли при развале Советского Союза. Но здесь они имеют позитивное значение, потому что не приводят к развалу государства и жутким страданиям масс, а, наоборот, становятся экономическим локомотивом, которые помогают Саудовской Аравии расти.

Огромное количество саудовцев, в том числе и женщин, получили образование в лучших университетах мира. Саудовская Аравия выдает очень много стипендий на учебу в других странах. Уже несколько поколений получили образование в ведущих странах мира. Они все видят. Жизнь, которой они жили, и образование, которое они получили, не соответствовали реальности в Саудовской Аравии. Они улетали из страны, где были обязаны носить хиджаб, и переодевались в самолетах. За границей делали все, что хотели, а в Саудовской Аравии жили так, как жили. Все сдерживалось искусственно. Да, до сих пор есть консервативные семьи, где женщина полностью закрывается. Но сдерживать и обязывать всех просто нереально. Насилие над человеком, когда весь мир открыт, когда есть деньги и шикарное образование, невозможно.

Сейчас ситуация меняется семимильными шагами. В период развала Советского Союза были разврат, вседозволенность, свобода, веселье. Сейчас здесь переживают то же самое. Я иду в бар или ресторан в Бахрейне и вижу саудовцев. Я не курю и не пью, а они и курят, и пьют. В Саудовской Аравии и Кувейте запрещен алкоголь, поэтому они все приезжают тусоваться в Бахрейн. Вижу и геев, и лесбиянок. Пресс приоткрылся, и все. У них есть деньги, образование, растущая экономика, стимулирующие развитие законы. У них огромный потенциал и очень большие амбиции.

Страна прошла просто колоссальный путь: от фактически бесправного положения женщин во многих вопросах до того, что саудовская женщина обладает практически всеми правами, что есть у женщин в других арабских странах. Сейчас разница очень небольшая. И при этом Саудовская Аравия продолжает работать над изменением законодательства в пользу женщин. Изменения будут продолжаться. Такими же темпами».

Фото: /Yasser Bakhsh, Sean Gallup, Dean Mouhtaropoulos;