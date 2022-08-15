«Ювентус» взял Погба и Ди Марию, но в игре по-прежнему бардак. Аллегри приходится менять стиль

Клещенок – о ярких экспериментах Макса.

Главной оправдательной мантрой Аллегри в прошлом сезоне было отсутствие чемпионских амбиций – будто такой цели перед ним вовсе не ставилось. Верилось в это с трудом, но пусть. В этом году такое точно не проканает. Тренер еще в мае подтвердил: официально возвращается в гонку за титул.

Разберемся, как изменились туринцы и на что они реально способны.

Трансферы переоценены. Реального усиления мало, и зависит оно от сомнительных факторов вроде доверия Аллегри к молодежи

Два подряд четвертых места встряхнули туринских боссов: «Юве» обновился больше любого другого топ-клуба.

Громкое и в чем-то символичное расставание с Пауло Дибалой – только часть перемен. Туринцы перетасовали центр защиты, освежили среднюю линию и фланги атаки. В первой команде появились 7 новых лиц.

Как это обычно случается с застойными клубами, смена сенаторов задрала планку ожиданий. Тифози давно не ждали сезон так сильно. И многие рискуют разочароваться.

Входящие трансферы сами по себе неплохи, но новички пришли не на пустые места. Ди Мария заменил Дибалу, Бремер – Де Лигта, Костич – Морату, Гатти – Кьеллини. «Юве» не столько усилился, сколько переформатировал характеристики в пределах прежнего уровня. Костич добавит остроты в кроссах, Бремер привнесет больше концентрации и разносторонности , Гатти чаще будет доступен. Ди Мария сделает команду креативнее в последнем пасе, но ослабит в глубине поля: всю предсезонку Анхель терялся вдали от ворот – Дибала лучше защищал мяч и связывал линии.

Реальный апгрейд пережила только полузащита – и есть нюансы:

1. Погба – главный трансфер клуба: прямая инъекция класса в самую проблемную зону. Но он уже травмировался и отказался от операции – не факт, что сыграет много;

2. Ровелла и Фаджоли – и стилистическое, и качественное (особенно в перспективе) усиление даже по сравнению с Рабьо и Артуром. Но только если Аллегри доверится молодежи.

Сами по себе трансферы не особенно прокачали команду – лишь освежили ее. Главный потенциал роста – смена стиля. Несколько месяцев отдыха и появление технически одаренных новичков позволяет пересобрать игру и выжать из ресурсов намного больше 4-го места (очевидно не соответствующего силе состава).

И Аллегри действительно пробует.

«Юве» не знает, во что будет играть – нарабатывали 4-3-3, но могут перейти на 3-5-2. Но потенциал есть

«Юве» начал прошлый сезон с идеей очень прямого пружинистого футбола. Задумка была проста и даже изящна: команда отсиживалась в позиционной защите, после отбора выводила мяч на столба, тот в касание отыгрывал в свободную зону под рывок восьмерки и ускорялся за спины. Дальше несколько быстрых игроков волной накатывали в разреженное пространство.

План не сработал по нескольким причинам:

1. «Юве» защищался настолько пассивно и низко, что спринтеры вроде Кьезы не могли использовать преимущество в скорости – стартовали не с переднего края, а из глубины, с большой форой у чужих защитников;

2. пружинистые выходы зависели от скорости, с которой полузащитники влетали в зону под скидку столба, но осторожная структура мешала им быстро выдвигаться вперед – они оказывались слишком низко и не успевали поддерживать форвардов. Плюс восьмеркам не хватало необходимых качеств: только Маккенни видел зоны и вовремя в них врывался;

3. форварды отрывались от остальной команды, принимали мяч слишком низко и без поддержки и продирались к штрафной в численном меньшинстве – иногда реально вдвоем. Если получалось, у них не оставалось сил для качественного завершения.

Альтернативная концепция повторяла старый футбол Аллегри: тягучее горизонтальное владение с постепенным расшатыванием чужой обороны, доставкой на полуфланги и взломом штрафной. Здесь помешали отсутствие классического статичного реджисты (без него команды Аллегри и раньше проваливали контроль мяча), нехватка креатива на краях (из этих зон Аллегри атакует штрафную) и отказ от прессинга. Но главной проблемой стала плохая структура. Туринцы оказались неспособны к качественному вертикальному продвижению – отчасти из-за недостатка предложений за линией прессинга, отчасти из-за больших разрывов между игроками.

Из-за этого туринские центрбеки катали мяч с фланга на фланг, пока кто-нибудь из крайков не выписывал кросс наудачу. Иногда разыгрывающие отчаивались и выдавали неподготовленный вертикальный пас – атака глохла, потому что форварды принимали мяч в неудобных позициях. Сезон зафиксировал тотальный провал: туринцы атаковали на уровне середняков.

В придачу сказалась неготовность тренера к смелым экспериментам и более инициативной игре – из-за этого «Юве» выглядел больным организмом, упрямо делающим именно то, чего делать нельзя.

Летние интервью показали, что Аллегри понимает проблему. Он даже наметил направление перемен: контроль мяча низким блоком с выманиванием соперника и поступательным продвижением по этажам низом.

«Аллегри создает новый рисунок. Он поделился идеями, и команда приняла их с восторгом, – рассказал Маттиа Перин Gazzetta dello Sport. – Мы строим владение от защиты и выходим из-под прессинга низом. Нам нравится новый стиль. Мы усваиваем новые механизмы, но пока нуждаемся в сыгранности».

Данило даже дал название новой концепции: «Мы экспериментируем с новыми розыгрышами. Например, отрабатываем стиль, который я бы назвал в хорошем смысле надменным: инициативный подход с контролем игры».

Для реализации идей Макс выбрал гибридную 4-3-3 – ее наигрывали всю предсезонку. В фазе владения левая восьмерка и правый вингер перевоплощались в треквартист, открывались за чужой полузащитой и открывали коридоры паса за линию прессинга. Фулбеки создавали ширину, левый вингер атаковал коридор между центральным и крайним защитниками. Без мяча туринцы перестраивались в 4-4-2 и активно прессинговали.

Структура сохраняла внешнюю жесткость: исполнители свободно менялись ролями, но обязательно заполняли нужные зоны. Судя по всему, Аллегри внедрил элементы позиционного футбола – игроки заучили общие принципы и дисциплинированно занимали ключевые области поля, даже если формально выполняли другие задачи. Любопытно, что Макс уже использовал испанские фишки в сезоне-2016/17, и он был лучшим в его карьере. Команда постепенно отходит от прошлогодней беспорядочности и чрезмерной статичности.

Как работает новый многоэтажный модуль с взаимозаменяемостью деталей, видно на скрине ниже. Восьмерки Погба и Фаджоли открылись под вертикальный пас. Мяч пошел на Поля, и Ди Мария тут же сместился левее и занял позицию француза. Фаджоли поднялся выше и открылся на месте Анхеля. Игроки двигались в соответствии с общим принципом и создали несколько надежных коридоров для продвижения.

Новая концепция перспективнее предыдущей. Прокачанная структура освобождает девятку от лишней работы спиной к воротам и обеспечивает прогресс в качестве контроля и скорости движения мяча. Но предсезонка показала и ее границы:

1. предполагается, что пару гибридных треквартист исполнят Погба и Ди Мария – два очень техничных творца, гарантирующих остроту. Поль уже травмировался. Его задачи по силам Локателли, Миретти и Фаджоли (тоже очень мягко работает с мячом и изумительно обостряет), но все трое хуже заполняют штрафную – а это одно из ключевых требований;

2. прессингу не хватало структурности – туринцы либо давили недостаточно массово, либо слишком разрывали линии и подставлялись под контратаки;

3. левого центрбека играет правша – учитывая стремление к заниженному владению и провокации прессинга, расклад обещает регулярные привозы;

4. у Аллегри все еще нет подходящего реджисты. Возможно, в новой модели раскроется Локателли, классно организующий вертикальный контроль, но его функционал ближе к Кроосу и плохо вписывается в роль единственного опорника. В теории проблему решает Ровелла, но для его использования нужна определенная смелость;

5. в защите проседают фланги.

Идее (пока?) не хватает хорошего воплощения. Инсайдеры утверждают, что Аллегри готов передумать и перейти на схему в 3 центрбека. Тренер все отрицает: «Не помню, когда в последний раз мои команды играли в три защитника. Разве что в фазе владения, но в обороне я всегда перестраивался на четверку. Перед завершением карьеры Бардзальи даже сказал мне: «Хорошо хоть, что больше не придется играть фулбека». Я никогда не оборонялся тройкой».

3-5-2 лучше подходит туринским защитникам. Но Аллегри вряд ли перестроится в первом же туре – ему хватило и прошлого августа.

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Новый стиль – ключевой фактор возможного роста. Второй – работа Аллегри. В прошлом сезоне он не только не компенсировал недостатки команды, но и забыл собственные коронки – непробиваемую защиту и сверхъестественный матч-менеджмент. «Юве» точно не хватило прежнего Макса – и если что-то от него еще осталось, команда навяжет конкуренцию миланской паре.

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Фото: globallookpress.com/Spada