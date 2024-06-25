Фигуристы готовят двух Онегиных, Бейонсе и 5 программ под американский блокбастер. Все ли пройдет цензуру?
Приоритет зрительских впечатлений и упор на развлечение – таким видит фигурное катание будущего ISU.
Ради зрелищности легализовали сальто, утвердили темой ритм-танца вечеринку XX века, а еще заявили о нужности более современных показательных. По этой концепции теперь должны работать не только организаторы турниров, но и хореографы. Некоторые из них готовят соревновательные программы в формате шоу уже на предстоящий сезон.
Чем будут удивлять?
На международных турнирах сезон имени Ханса Циммера: в моде – вторая часть «Дюны»
За рубежом тренд сезона-2024/25 – саундтреки к самым кассовым фильмам. Скорее даже к одному, самому популярному в этом году – второй части научно-фантастической саги «Дюна».
Под музыку к этой картине готовят минимум 4 программы: для японки Вакабы Хигучи, эстонки Нины Петрыкиной, казахстанца Михаила Шайдорова и американской пары Валентины Плазас/Максимилиано Фернандес. И это только среди тех, кто уже анонсировал новые постановки, а таких немного.
Повторов не избежать, хотя сама тема удачная. Прокаты наверняка попадут в рекомендации соцсетей благодаря популярности фильма, а это как раз то, чего хочет ISU. Пространство для креатива с костюмами и гримом безгранично, да и к стилю композитора «Дюны» Ханса Циммера многие фигуристы уже привыкли.
Снова на турнирах прозвучит Бейонсе. Под попурри ее треков будет кататься вице-чемпионка мира кореянка Хэ Ин Ли (конечно, если скандал в сборной ее не коснулся).
Мода на клубные миксы и R’n’B, скорее всего, не пройдет в ближайшее время. Ее активно продвигала Луна Хендрикс и, судя по реакции судей, удачно – у нее вторые в мире средние компоненты, выше только Каори Сакамото. Хотя публика на выступления бельгийки реагировала неоднозначно.
О новых программах Хендрикс молчит. Известно только, что поставит их Адам Шоя, много лет работающий с Луной. Именно он создал для нее дабстеп и вог-дорожки год назад.
Перед сезоном-2024/25 Адам готовит программы и для чемпионки Европы Анастасии Губановой.
«И музыка, и хореография сильно отличаются от всего, что она делала раньше. Мы интегрировали новые элементы движений, телесных движений и художественного выражения, которые уникальны и инновационны», – заявил специалист.
Обратиться к Шоя – шаг стратегический важный. Высокие компоненты очень нужны Губановой, чтобы приблизиться к мировым лидерам. Пока она 15-я по второй оценке.
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Многие спортсмены, как и прежде, выбрали классику или неоклассику. У вице-чемпионки четырех континентов Ким Йе Лим – Je Suis Malade, у Дениса Васильевса – «Баядерка», Николай Мемола взял Song for the Little Sparrow Абеля Корженевски.
Топ популярных хореографов с прошлого сезона тоже почти не изменился: у одиночников наиболее востребованы Ше-Линн Бурн, Адам Шоя, Стефан Ламбьель, Джеффри Баттл, Дэвид Уилсон и Бенуа Ришо.
Все больше известности как постановщик приобретает Гийом Сизерон. Если они с Габриелой Пападакис и готовятся к камбэку на турниры, то параллельно с работой: Гийом сделал обе программы японцу Шуну Сато, а еще приготовил произвольную для итальянца Кори Сирселли.
Иностранцы обращаются и к российским хореографам. 22-летний Артем Федорченко поставил произвольную под саундтрек из «Интерстеллара» для француза Люка Экономидеса. Во Франции Федорченко ждут и на августовский сбор в академии Флорана Амодио. Вместе с Артемом его проведет Анна Щербакова.
Программа, которой еще не было, и стиль, в котором никто не катался, – анонс от российских хореографов
Российские спортсмены в этом сезоне готовят большие эксперименты.
Хореограф Егор Мурашов анонсировал короткую Владислава Дикиджи как программу, которой еще «не было в фигурном катании». Отдельно, по его словам, они работали над компонентами – тем, за что Дикиджи много критиковали в прошлом сезоне. Будучи одним из самых техничных фигуристов страны, по второй оценке он забирался максимум в топ-5.
Удивить хочет и Марк Кондратюк. «Музыка, которую мы использовали в короткой – мне кажется, под такой стиль еще никто никогда не катался. Музыка из произвольной – под нее катались, но прочтение Марка… Будет что-то новенькое, очень интересно и необычно», – делился постановщик Никита Михайлов.
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук тоже выйдут за рамки – покажут произвольную, на которую прежде не решались, сложную и не классическую, по словам Анжелики Крыловой. А вот Роман Савосин и Евгении Семененко от классики не отходят. У Савосина – Рахманинов в произвольной, тема для него «удобная и комфортная», как заверил Мурашов. У Семененко – «нечто вечное» в короткой от Никиты Михайлова.
Михайлов сейчас один из самых востребованных в России постановщиков. В межсезонье он поработал минимум с 13 фигуристами, среди которых (помимо Кондратюка и Семененко) Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Софья Муравьева.
Софья к осени готовит двухчастную историю – тренд последних сезонов. Образы для фигуристки привычные.
«Не знаю, расстрою ли я зрителей или нет, но в этом сезоне у Сони лиричный образ точно будет. Но я делаю музыку с новыми вставками. Короткая и произвольная у Муравьевой будут связаны между собой.
Я бы не сказал, что она прям застряла в лирике. Прошлая короткая была мощная, на разрыв. Это не была медленная история. Соня – энергетически сильная фигуристка. У нее получаются агрессивные вещи», – объяснил Михайлов.
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Как и у зарубежных фигуристов, среди россиян в сезоне-2024/25 в моде саундтреки к самым обсуждаемым фильмам. Алиев покажет произвольную по мотивам «Онегина», а Алена Косторная и Георгий Куница – по «Мастеру и Маргарите». Композицию выбрали не из новой экранизации Михаила Локшина, а из сериала Владимира Бортко 2005 года. Хотя это тот случай, когда музыка из «Золотого фонда» и сам сюжет, вероятно, получат новую жизнь благодаря свежему прочтению романа.
Петр Гуменник взял сразу две популярные темы – саундтреки ко второй части «Дюны» в короткой и к «Онегину» – в произвольной. Постановки контрастные: фантастический эпос и классика русской литературы, брутальный герой и обаятельный повеса. Онегина хотят показать разным – по задумке Ильи Авербуха, сыграть предстоит и замкнутого героя наедине с собой, и льстеца в обществе.
Гуменнику близки эксперименты и смена образов. Год назад он выбрал похожее сочетание – кавер на Rammstein и музыку к фильму «Портрет Дориана Грея». Микс рока и неоклассики оказался удачным, Петр держался в лидерах по компонентам весь сезон. Не помешало даже лихорадочное перестроение короткой из-за запрета на немецкий вокал, после которого оригинальный трек заменили на обработку.
Наша фигурка готова к экспериментам, но их душит цензура – две композиции уже запретили
Донос на Петра Гуменника стал одним из самых крупных скандалов сезона-2023/24 в сборной. При этом ни Федерация фигурного катания России (ФФКР), ни Министерство спорта не признались в том, что наложили официальный запрет на музыку Rammstein.
«В нашей федерации сказали, что нежелательно кататься под Rammstein, но никаких угроз, что нас накажут, не было», – пояснила тренер Петра Вероника Дайнеко.
После истории с Гуменником ФФКР определила круг нежелательных исполнителей, пока негласный. Теперь в работу постановщика входит не только развитие стиля, движений и драматургии, но и регулярные проверки реестра иноагентов.
«Если раньше мы вообще никогда не задумывались на тему, что можно брать, а что нет, и могли использовать все что угодно, то сейчас могут сказать: «Не надо». Например, недавно мы выбирали музыку для Димы Алиева на произвольную, и там в одной из них пела Наргиз* (признана иноагентом в России), и нас попросили уйти от этого», – признался Михайлов.
С точки зрения закона, использовать музыку таких исполнителей – не нарушение. Нужно только ставить маркировку и предупреждать зрителя о том, чьи материалы используются. Дисклеймер понадобится как на турнирах, так и под всеми записями проката в сети. С подобными объявлениями публика каждый день сталкивается в текстах, видео и подкастах при упоминании запрещенных социальных сетей. В фигурке пока выбирают отказаться от таких композиций вовсе.
В похожую историю Михайлов попал с Марком Кондратюком перед «Русским вызовом» весной 2024-го. Идею той «очень крутой» программы отложили, но постановщик верит, что ее все-таки реализуют «через годик или еще чуть позже».
Однако через год или даже раньше список разрешенных исполнителей может сузиться настолько, что в легальном поле останется лишь классика. Впрочем, и к ней у цензоров время от времени возникают вопросы.
* Наргиз Закирова признана иноагентом в России.
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В тексте использованы фрагменты интервью Sport24, «Матч ТВ» и «Чемпионат.com»
Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф
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