В Европе боятся убытков из-за фигурных турниров. Кто осмелится взять следующий Евро?

Организация турниров по фигурному катанию в Европе все больше похожа на детскую игру с перебрасыванием мяча на выбывание. Проигрывает тот, кто не успел вовремя отдать пас соседу.

Хорватия отказалась от чемпионата Европы-2025, год назад турнир отдала Венгрия. Спортивные чиновники не жалуют и другие соревнования: финал Гран-при-2024/25 перенесут из Орлеана в Гренобль, Finlandia Trophy вовсе пропал из календаря. Предположительно, его отменили из-за этапа чемпионской серии, потому что средств на два турнира не хватает.

Финансовые проблемы – самая распространенная причина переносов, но встречаются и другие. Хорватия объяснила отказ «непредвиденными обстоятельствами». Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник заверил, что там «проблемы с катком».

Почему турниры в Европе приносят организаторам убытки и кому их показ все еще выгоден?

Сколько стоит устроить фигурный чемпионат и можно ли сделать его прибыльным?

Страны подают заявки на проведение соревнований задолго до старта. Хорватскую федерацию объявили хозяйкой Евро-2025 в октябре 2022-го, кандидатуру она выдвинула еще раньше. При таком долгосрочном планировании сложно учесть все возможные трудности. Венгрия объяснила, что не справится с европейским первенством из-за резкого роста цен на энергоносители.

Национальные федерации делят финансовые обязательства с Международным союзом конькобежцев (ISU) и администрацией города (или даже страны), и не все готовы к таким расходам.

Масштабные турниры вроде Евро, по словам организаторов, обходятся примерно в 1,3-1,5 миллиона долларов. Они должны окупиться, но это удается не всегда. Литва в 2024-м вышла в плюс, а вот Финляндия в сезоне-2022/23 признала убыточным гораздо менее масштабный и дорогостоящий этап Гран-при.

Бо льшая часть доходов идет с продажи билетов. В финском Эспоо фанаты фигурного катания не заполняют даже сравнительно небольшую «Метро Арену» на 7000 зрителей. Произвольная сильнейшей разминки у мужчин на чемпионате Европы-2023 в пятницу вечером проходила там при трибунах, занятых примерно на две трети. Вот так они выглядели на панораме в эфире.

Падают и рейтинги телетрансляций. Это ISU признал в аудиторском отчете еще за 2022 год. Одна из причин потери интереса – уход звезд. После Игр-2022 взяли паузу олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, одновременно с этим отстранили россиян.

Спрос на билеты также сильно зависит от цены, порой довольно высокой. На Гран-при в Шеффилде проход на день стоил 110 фунтов (7800 рублей по курсу 2022 года), абонемент на все дни – 295 фунтов (20 945 рублей). Почти все места заняли, но и было их немного, IceSheffield арена вмещает всего 1500 человек.

На литовском Евро-2024 билет на один вид соревнований стоил 15-40 евро в зависимости от места (от 1468 до 3915 рублей). В итоге с пятницы по воскресенье на решающих разминках «Жальгирис-Арена» заполнялась почти на 100%, а это без малого 15 000 зрителей.

Аншлаг на чемпионатах мира и Европы на протяжении всего дня, кажется, невозможен из-за самого формата турниров. На них приезжают больше сотни участников, один вид программы длится 4-5 часов, из которых более часа занимают заливки и раскатки. Впрочем, организаторы уже нашли способ превратить их в шоу.

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Лидер по числу проведенных Евро – Швейцария, а по восторженным отзывам – Литва. Как им это удалось?

В европейской фигурке больше всего опыта в организации соревнований у Швейцарии. Только ЧЕ проходил там 19 раз, 10 из которых – в Давосе. Чуть реже турнир приезжал в Германию – 16 раз. Однако литовский Каунас показал: попасть в точку с программой можно и с первой попытки.

Литва забрала Евро-2024 после отказа Венгрии и справилась с подготовкой за три месяца. Руководство взял на себя президент литовской федерации фигурного катания Витаутас Ясутис, владеющий ивент-агентством. По его словам, соревнования они завершили с прибылью.

Помимо относительно невысоких для Европы цен на билеты зрителей заманивали развлекательной программой: пригласили диджея, запустили на трибуны ведущего, приготовили интерактив на заливках и не поскупились на организацию гала-вечера – оркестр, файер-шоу и специальные гости. На льду «Жальгирис-Арены» вместе с участниками турнира выступили Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

«Мы показали, что за вечер можно успеть и потанцевать, и попеть, и волну по стадиону запустить, и поучаствовать в играх. В общем – развлечься. Это ключевой момент, должен быть entertainment. Просто на прыжки с вращениями полный зал собрать куда сложнее», – объяснял Ясутис в интервью Майе Багрянцевой.

Евро в Каунасе – лучший фигурный турнир за много лет. Как это получилось?

Публику зажгли даже несмотря на то, что литовцы претендовали на медаль только в одном виде – танцах. Хотя фигуристов громко приветствовали во всех дисциплинах.

В Литве вообще развита культура боления: фанаты активные, внимательные, сплоченные, это хорошо заметно по баскетбольным матчам. В этом смысле в Каунасе сошлись два фактора успеха – удачные решения организаторов и готовность зрителей вовлечься в происходящее, но так происходит не везде.

Интерес к фигурному катанию постепенно снижается по всему миру.

Азиатские страны тоже отказываются от стартов из-за финансовых рисков. Сообщалось , что по этой причине Южная Корея не забрала китайский этап Гран-при два года назад. В ISU признали : союз ждет кризис, если аудитория не расширится. За помощью чиновники обратились к топ-менеджеру ФИФА Колину Смиту, с мая 2024-го он новый генеральный директор ISU.

Где в Европе больше всего любят фигурное катание – в Италии, Франции, а может, в России?

Точно сказать, где сейчас охотнее всего ходят на фигурное катание, трудно. Рейтинга посещаемости по аренам или по странам у ISU нет. Остается только наблюдать за активностью болельщиков со стороны.

Считаем с начала текущего олимпийского цикла, чтобы оценить ситуацию уже после отстранения россиян. За последние два года в Европе прошло 8 взрослых соревнований уровня выше челленджеров.

● Три – на маленьких аренах в Анже (3500 зрителей) и Шеффилде (1500), они на сильнейших разминках заполнялись всегда.

● Четыре – на средних, по меркам фигурного катания, стадионах в Эспоо (7000 болельщиков) и Турине в центре «Палавела» (8285 болельщиков), которые собирали в среднем от половины до двух третей от максимума.

● И один старт провели в Каунасе при трибунах с максимальной вместимостью почти 15 000 человек. Там в первый и второй день не было аншлага, но на третий-четвертый во время выступления сильнейших почти не осталось свободных мест.

В России даже после отстранения реально собрать семитысячник, но только на крупных стартах вроде чемпионата страны или финала Гран-при (и только на решающих прокатах). Пример тому – ЧР-2024 в Челябинске. На мужской произвольной в пятницу 22 декабря забили почти всю арену «Трактор». Правда, заявку России на проведение чемпионата Европы вместо Хорватии явно не рассмотрят.

Среди наиболее очевидных кандидатов – страны, боровшиеся за Евро в последние пару сезонов. Это Швейцария, претендовавшая на ЧЕ-2026, или получившая его в итоге Великобритания. Если Шеффилд готов, турнир могут просто провести на год раньше. Или отдать его другим – Болгарии или Польше, соперничавшей с Венгрией в 2024-м.

Поляки после отказа Хорватии от турнира сначала заявили, что не подадутся в резервный список. Однако чуть позже Ангелина Туренко, работающая с польской федерацией, обмолвилась: этот вариант все же рассматривают.

Еще одна страна, способная быстро включиться в организацию соревнований, – Эстония. Два года назад она взяла на себя предолимпийский чемпионат четырех континентов после отказа Китая. Зрители тогда не заняли даже половину нижнего яруса на пятитысячной «Тондирабе», на верхнем ярусе их не было вовсе. Но и состав участников тогда был далеко не звездный, большинство сборных поберегли основу для Игр.

Привлечь зрителей могут страны с высокими медальными перспективами. Среди них Франция, претендующая на топ-3 у мужчин и в танцах, особенно в случае возвращения Пападакис/Сизерона. А также Грузия с уверенным парным и женским катанием. Хотя грузинские спортивные федерации взяли на себя Европейский юношеский олимпийский фестиваль в феврале 2025-го, что уже серьезная нагрузка.

По этой причине побороться за чемпионат Европы, вероятно, не захочет Италия. Милану хорошо бы протестировать мощности арен перед Играми-2026. Однако в середине января-2025 в Турине, куда сейчас чаще всего приезжает фигурка, пройдет зимняя Универсиада, требующая денег, времени и рабочих рук.

Каким бы сложным ни оказался выбор, у ISU еще есть немного времени на раздумья. До старта турнира чуть меньше восьми месяцев, и порой этого срока достаточно, чтобы сделать яркое шоу.

В тексте использованы фрагменты из интервью «Матч ТВ», «Чемпионат.com», Budas.lt, Hs.fi.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф; Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press