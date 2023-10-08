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К чему идет фигурка в новой реальности? Доминируют юниорки из Азии, а у парней и пар рухнула сложность

Гран-при среди юниоров Гран-при среди юниоров
сборная Японии сборная Японии
Лиа Несет
Лука Берулава
Алексей Киляков
Мингю Со
Анастасия Метелкина
Элизабет Ткаченко
сборная Южной Кореи сборная Южной Кореи
сборная Грузии
Мао Шимада
Артем Маркелов
Рио Наката
Фигурное катание Фигурное катание

Российский Гран-при среди взрослых и юниоров стартует 11 октября, а вот юниорская серия ISU близка к финишу – впереди только декабрьский финал в Пекине.

Второй год подряд он пройдет без российских фигуристов, и все это время реалии на юниорских стартах меняются – не только из-за отсутствия наших, но и из-за нового возрастного ценза.

Мы посмотрели все этапы и собрали 5 главных тенденций.

У девушек доминирует Азия (даже у Тайбэя) – только две медали отдали американкам

На семи этапах из шести в призы попали только фигуристки из азиатских стран: 9 раз японки, 9 раз – девушки из Южной Кореи и один раз – спортсменка из Тайбэя Ю-Фэн Цай. Только на заключительном старте в Ереване в топ-3 забрались американки – Элис Лин-Грейси и Шерри Чжан.

Аналогичная ситуация сложилась и в прошлом году, когда компанию японок и кореянок на пьедестале разбивали только Сохо Ли из США и Инга Гургенидзе из Грузии.

У Японии и Южной Кореи подросло несколько фигуристок, владеющих ультра-си и стабильно заявляющих их на турниры. Они и заняли все места в финале. Пока навязать конкуренцию этим странам на уровне сборных не может никто. Это поколение, родившееся в бум популярности Ю-Ны Ким и Мао Асады и во многом перенявшее их стиль: выбор в пользу классической музыки (преимущественно лирики), тихое легкое скольжение, изящная балетная хореография. 

Безусловный лидер сезона, как и год назад, – японка Мао Шимада. Ее мать болела за Асаду и назвала дочь в честь чемпионки. По сравнению с сезоном-2022/23 Шимада подросла и чуть потеряла в стабильности. Она оба раза упала с четверного тулупа, с которого раньше выезжала в половине случаев.

Но даже несмотря на начавшийся пубертат и разладившиеся прыжки, Мао пока выигрывает все соревнования, на которые приезжает, причем, как правило, с комфортным отрывом в 10-20 баллов.

Но одна из самых примечательных историй на этом Гран-при – у Ю-Фэн Цай, взявшей первую медаль ISU для Тайбэя. Спортсменка тренируется не в заграничной академии, а дома, на «Тайбэй Арене», под руководством Вэй-Цзу Ченга и хореографа Джун Фей Рен.

На первом этапе в Бангкоке она осталась 9-й, допустив 6 недокрутов и неточных приземлений. Однако уже через три недели в Осаке Цай вычистила прокаты, поменяла расстановку элементов, получила по сумме на 23 балла больше, чем в Таиланде, и взяла бронзу.

Помимо оценки за технику у нее выросли компоненты – суммарно на 12 баллов! И хотя в финал Цай не прошла, собственный план-минимум наверняка выполнила. Для нее это первая чемпионская серия, раньше она каталась только на локальных кубках вроде Asian Trophy и Thai Open.

Юниорки, в отличие от взрослых, не отказываются от ультра-си. Многие заходят на триксель, есть две квадистки, но они теряют стабильность

В сезоне-2023/24 прыжки повышенной сложности заявили пять фигуристок: кореянки Ю Сон Ким и Ю Дже Ким, японки Ами Накаи и Мао Шимада, а еще американка Миа Калин.

Самый популярный ультра-си – тройной аксель: его исполняют Ю Сон, Ю Дже, Ами и Мао. Стабильность в текущем сезоне у них 50/50. Год назад на триксель заходила еще Инга Гургенидзе, в том числе в каскаде. Однако из десяти прыжков чисто она выехала два и больше не показывает их на соревнованиях.

С четверными ситуация сложнее, их на турниры заявляют только Шимада и Калин, причем обе падают. Калин (на фото ниже) пробует по два квада в произвольной – тулуп и сальхов – но не докручивает их более чем на четверть, а то и на половину оборота, поэтому в итоговом протоколе получает сниженную базовую стоимость.

И все же акцентированного отказа от риска нет. В большинстве случаев даже с учетом помарок на выезде и падений фигуристки с ультра-си опережают соперниц, если докатывают программы чисто. Помимо ультрапрыжков они активно заходят на каскады с тройным лутцем и флипом и всегда исполняют вращения на максимальный – четвертый – уровень.

Некоторые экспериментируют с образами и хореографией. У кореянки Минсоль Квон короткая в индийском стиле под саундтрек к фильму «Рам и Лила» Nagada Sang Dhol. В короткой программе нет хореографической дорожки, поэтому Минсоль стилизовали шаги и заходы на прыжки, что осложняет задачу, но она справляется и с темпом, и с движениями, и с элементами.

А еще фигуристки берут современную танцевальную музыку: у Харуны Мураками – Dance Monkey, у Ю Сон Ким – Fly Me To The Moon от Sia. Этот тренд сейчас активно продвигает двукратная чемпионка мира Каори Сакамото.

Эти спортсменки могли бы составить конкуренцию на взрослых соревнованиях. Лидеры вроде Шимады и Шин были бы в десятке лучших и по компонентам. Однако из-за постепенного повышения возрастного ценза топ-юниорки прождут перехода минимум до 2025 года, а Мао и вовсе присоединится ко взрослым уже после Олимпиады-2026.

У парней все наоборот. Они редко рискуют, но география призеров широчайшая: есть герои из Словакии, США, Японии, Швейцарии и даже Новой Зеландии

В отличие от женского катания, где почти все награды забрали Япония и Южная Корея, у юношей много новых медалистов: француз Франсуа Пито, американцы Даниэль Мартынов и Бек Штромер, словак Адам Хагара, швейцарец Наоки Росси, латыш Федор Кулиш и даже представитель Новой Зеландии Ян Хао Ли.

При этом мало кто из парней заявляет ультра-си. Их 9, а тех, кто выполняет квады регулярно и относительно стабильно, всего двое – Рио Наката и Хенгем Ким. Немногим больше спортсменов, способных без ошибок выехать с тройного акселя. Статистика пугающая, но юноши переживают пубертат не легче, чем девочки. 

К тому же на юниорском уровне у них нет острой необходимости рисковать. Оказаться в призах на Гран-при и даже на ЮЧМ можно и без четверных. Квадистов среди соперников мало, приземляются они нестабильно. В этом случае гораздо ценнее чистое катание и высокие компоненты. На взрослом льду пример тому американец Джейсон Браун, входящий в топ-5 чемпионата мира без четверных.

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У юниоров похожей тактикой пользуется кореец Мингю Со. Ему всего 14, но на Гран-при в Турции он с одним трикселем за два выступления опередил всех. Секрет Мингю в чистом катании, умении набрать максимум баллов на дорожке и вращениях и в отрыве по второй оценке.

У ближайшего преследователя японца Рио Накаты он выиграл компонентами в общей сложности 3,59. Несмотря на юный возраст, ему особенно хорошо удался драматичный образ в произвольной под Нотр-Дам-де-Пари. Безупречные программы с тройными сработали даже на взрослом чемпионате Южной Кореи, где в 2022-м Мингю взял бронзу.

В танцах постепенно падают результаты. Прежние лидеры ушли, а новые борются с элементами и нестабильностью

В танцах на льду сразу несколько топ-дуэтов перешли во взрослое катание, поэтому состав финалистов почти полностью обновился. С юниорского льда ушли безусловные лидеры сезона-2022/23 чехи Катерина Мразкова и Даниэль Мразек, а еще канадцы Надя Башинска и Питер Бимон, корейцы Ханна Ли и Е Куан, британцы Фиби Бэккер и Джеймс Эрнандес.

Новая пара №1 по результатам Гран-при – американцы Лия Несет и Артем Маркелов, победившие на этапах в Бангкоке и Осаке. Год назад они выступили только на одном этапе серии и за финал не боролись, зато на чемпионате мира среди юниоров стали пятыми. С максимальным количеством очков в финал отобрались также немцы Дарья Гримм и Михаил Савицкий. В топ-3 и Элизабет Ткаченко с Алексеем Киляковым-младшим из Израиля.

Лидеры текущего сезона уступают предшественникам в уровне и оценках. Гримм и Савицкий нестабильны, к тому же им никак не дается диагональная дорожка шагов – техбригада неизменно ставит за нее первый уровень партнерше. Кроме того, она уступает партнеру в скорости скольжения.

Аналогичная проблема у украинцев Марии Пинчук и Никиты Погорелова – это четвертый дуэт в рейтинге по итогам серии. У них запоминающийся стильный произвольный под Мадонну, насыщенный вог-хореографией и музыкальными акцентами, но впечатление от прокатов часто смазывается из-за ошибок. Причем возникают они стихийно: в Польше пара сорвала заключительное вращение, в Турции – твизлы.

Среди сверстников выделяются Несет и Маркелов: здорово справляются с твизлами, набирая за них максимальные баллы, и чуть тяжелее с паттерном.

Их ритм-танец под Scorpions выглядит так же легко и ярко, как постановки для показательных, хотя скорости пока не хватает. Главные соперники американцев в финале – дуэт Ткаченко/Киляков, пробующий экспериментальную хореографию. Это их второй полноценный совместный сезон.

На ЮЧМ-2023 они не вошли в топ-10, но с тех пор добились большей слаженности, подняли уровень дорожек и увеличили личный рекорд на 23 балла.

Грузины громят всех в парном катании. Соперникам до них не дотянуться даже в случае крупных срывов

Пары на юниорской серии Гран-при традиционно представлены не на всех этапах, в сезоне-2023/2024 – на четырех из семи. Участников тоже меньше, чем в других видах, – от 8 до 14, так что и конкуренция значительно ниже. Для сравнения: в одиночном катании набирается до 30-35 фигуристов.

Безоговорочные лидеры текущей серии – грузинская пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Это их первый совместный сезон, принесший победы на обоих этапах. Главных соперников канадцев Кемп/Елизарова и Ариано Кент/Лалиберте Лоран они обходят в среднем на 30 баллов по сумме при том, что ни один старт не прошли без грубых ошибок.

Уровень катания и сложности контента позволяет грузинам выйти на взрослый лед. С предыдущей партнершей Кариной Сафиной Лука уже совершил этот переход, но из-за перепадов формы и проблем со здоровьем у Карины они часто ошибались и на ЧМ-2023 улетели на 19-е место.

В этом году по ходу сезона Метелкина и Берулава тоже наверняка заявятся на турниры среди взрослых. В активе пары тройные выбросы, сальхов в три оборота и секвенция тройной тулуп + двойной аксель. Прыжковые элементы порой выходят с недокрутами, за два этапа дважды случились падения (в том числе с вращения), но даже с этими ошибками пара обходит всех сверстников.

Сложность контента у остальных юниоров значительно ниже. Все, кроме Мартины Ариано Кент и Шарли Лалиберте Лорана, используют преимущественно двойные элементы. Кемп/Елизаров борются с тройными, но допускают по два-три срыва за прокат.

Падение базовой стоимости программ началось еще в прошлом сезоне, но тройные регулярно показывали еще австралийцы Голубева/Гиотопулос Мур и американцы Барам/Тюменцев. Первые вышли во взрослые, вторые распались. Из-за снижающихся результатов у пар ISU даже подвинул возрастной ценз. Теперь в юниорах разрешено оставаться дуэтам, в которых одному из партнеров уже исполнился 21 год, если другой партнер еще не проходит ограничение (в сезоне-2023/2024 это 16 лет). Однако эти меры не спасают.

При таком раскладе Метелкина и Берулава без труда возьмут золото и в Пекине. Финал серии у юниоров стартует 7 декабря.

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Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press; instagram.com/metelkina_an

10 комментариев

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Маргарита В Сафронова
западная фигурка не идӗт, а скатывается. Вся надежда на наших, нам держать уровень
+7
-1
+6
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Raduga
О, аналитику подвезли. Ничего себе). Респект)
+6
0
+6
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ДИАНА
Удивительно, а наши пары только усложняются, уже через одного прыгают лутцы и флипы
+3
0
+3
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Сейлем Сэйберхеген
Она не идет, она падает. Мы не будем мешать этому падению. Просто насладимся моментом
+3
-1
+2
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unknownman
Местные либералы меня заминусуют, но все же... Мировое фигурное катание загнивает, уровень падает во всех видах, для большинства участников юниорских этапов это не спорт, а какое-то хобби.
Думаю, со временем ИСУ реально захочет изменить этот вид спорта и ввести техническую и артистическую программы, при чем "техническая" будет аналогом современной короткой программы. Потому что 90-95% произвольную программу просто не тянут, подыхают во второй половине программы, и это даже без сложных элементов. Вот и скажут, что произвольная программа вредна для здоровья, а потому надо заменить ее артистической программой без прыжков. В общем, произойдет откат в далекое прошлое, когда в фигурном катании покатушки на льду ценились больше, чем прыжки.
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Ad notam
Спасибо автору за подробный и точный разбор.
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Dmona1
Не надо писать, что у них всё прекрасно. На девочек без слез не взглянешь. Компы смешные просто. Рисовать могут всё что угодно. Они и рисуют.
Мао Асада жаль, она то в дикой конкуренции каталась.
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romeo5555
Спасибо за хорошую аналитическую статью.
Фигурка деградирует.
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lepestok
хорошо, что у нас страна большая и фигуристов много, иначе с этими санкциями и у нас бы фигурка загиналась. Но наши ребята молодцы, борются, усложняются.
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lepestok
Ответ unknownman
Местные либералы меня заминусуют, но все же... Мировое фигурное катание загнивает, уровень падает во всех видах, для большинства участников юниорских этапов это не спорт, а какое-то хобби. Думаю, со временем ИСУ реально захочет изменить этот вид спорта и ввести техническую и артистическую программы, при чем "техническая" будет аналогом современной короткой программы. Потому что 90-95% произвольную программу просто не тянут, подыхают во второй половине программы, и это даже без сложных элементов. Вот и скажут, что произвольная программа вредна для здоровья, а потому надо заменить ее артистической программой без прыжков. В общем, произойдет откат в далекое прошлое, когда в фигурном катании покатушки на льду ценились больше, чем прыжки.
вы правы, фигурка переходит в хобби. И это результат деятельности ISU
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