К чему идет фигурка в новой реальности? Доминируют юниорки из Азии, а у парней и пар рухнула сложность

Российский Гран-при среди взрослых и юниоров стартует 11 октября, а вот юниорская серия ISU близка к финишу – впереди только декабрьский финал в Пекине.

Второй год подряд он пройдет без российских фигуристов, и все это время реалии на юниорских стартах меняются – не только из-за отсутствия наших, но и из-за нового возрастного ценза.

Мы посмотрели все этапы и собрали 5 главных тенденций.

У девушек доминирует Азия (даже у Тайбэя) – только две медали отдали американкам

На семи этапах из шести в призы попали только фигуристки из азиатских стран: 9 раз японки, 9 раз – девушки из Южной Кореи и один раз – спортсменка из Тайбэя Ю-Фэн Цай. Только на заключительном старте в Ереване в топ-3 забрались американки – Элис Лин-Грейси и Шерри Чжан.

Аналогичная ситуация сложилась и в прошлом году, когда компанию японок и кореянок на пьедестале разбивали только Сохо Ли из США и Инга Гургенидзе из Грузии.

У Японии и Южной Кореи подросло несколько фигуристок, владеющих ультра-си и стабильно заявляющих их на турниры. Они и заняли все места в финале. Пока навязать конкуренцию этим странам на уровне сборных не может никто. Это поколение, родившееся в бум популярности Ю-Ны Ким и Мао Асады и во многом перенявшее их стиль: выбор в пользу классической музыки (преимущественно лирики), тихое легкое скольжение, изящная балетная хореография.

Безусловный лидер сезона, как и год назад, – японка Мао Шимада. Ее мать болела за Асаду и назвала дочь в честь чемпионки. По сравнению с сезоном-2022/23 Шимада подросла и чуть потеряла в стабильности. Она оба раза упала с четверного тулупа, с которого раньше выезжала в половине случаев.

Но даже несмотря на начавшийся пубертат и разладившиеся прыжки, Мао пока выигрывает все соревнования, на которые приезжает, причем, как правило, с комфортным отрывом в 10-20 баллов.

Но одна из самых примечательных историй на этом Гран-при – у Ю-Фэн Цай, взявшей первую медаль ISU для Тайбэя. Спортсменка тренируется не в заграничной академии, а дома, на «Тайбэй Арене», под руководством Вэй-Цзу Ченга и хореографа Джун Фей Рен.

На первом этапе в Бангкоке она осталась 9-й, допустив 6 недокрутов и неточных приземлений. Однако уже через три недели в Осаке Цай вычистила прокаты, поменяла расстановку элементов, получила по сумме на 23 балла больше, чем в Таиланде, и взяла бронзу.

Помимо оценки за технику у нее выросли компоненты – суммарно на 12 баллов! И хотя в финал Цай не прошла, собственный план-минимум наверняка выполнила. Для нее это первая чемпионская серия, раньше она каталась только на локальных кубках вроде Asian Trophy и Thai Open.

Юниорки, в отличие от взрослых, не отказываются от ультра-си. Многие заходят на триксель, есть две квадистки, но они теряют стабильность

В сезоне-2023/24 прыжки повышенной сложности заявили пять фигуристок: кореянки Ю Сон Ким и Ю Дже Ким, японки Ами Накаи и Мао Шимада, а еще американка Миа Калин.

Самый популярный ультра-си – тройной аксель: его исполняют Ю Сон, Ю Дже, Ами и Мао. Стабильность в текущем сезоне у них 50/50. Год назад на триксель заходила еще Инга Гургенидзе, в том числе в каскаде. Однако из десяти прыжков чисто она выехала два и больше не показывает их на соревнованиях.

С четверными ситуация сложнее, их на турниры заявляют только Шимада и Калин, причем обе падают. Калин (на фото ниже) пробует по два квада в произвольной – тулуп и сальхов – но не докручивает их более чем на четверть, а то и на половину оборота, поэтому в итоговом протоколе получает сниженную базовую стоимость.

И все же акцентированного отказа от риска нет. В большинстве случаев даже с учетом помарок на выезде и падений фигуристки с ультра-си опережают соперниц, если докатывают программы чисто. Помимо ультрапрыжков они активно заходят на каскады с тройным лутцем и флипом и всегда исполняют вращения на максимальный – четвертый – уровень.

Некоторые экспериментируют с образами и хореографией. У кореянки Минсоль Квон короткая в индийском стиле под саундтрек к фильму «Рам и Лила» Nagada Sang Dhol. В короткой программе нет хореографической дорожки, поэтому Минсоль стилизовали шаги и заходы на прыжки, что осложняет задачу, но она справляется и с темпом, и с движениями, и с элементами.

А еще фигуристки берут современную танцевальную музыку: у Харуны Мураками – Dance Monkey, у Ю Сон Ким – Fly Me To The Moon от Sia. Этот тренд сейчас активно продвигает двукратная чемпионка мира Каори Сакамото.

Эти спортсменки могли бы составить конкуренцию на взрослых соревнованиях. Лидеры вроде Шимады и Шин были бы в десятке лучших и по компонентам. Однако из-за постепенного повышения возрастного ценза топ-юниорки прождут перехода минимум до 2025 года, а Мао и вовсе присоединится ко взрослым уже после Олимпиады-2026.

У парней все наоборот. Они редко рискуют, но география призеров широчайшая: есть герои из Словакии, США, Японии, Швейцарии и даже Новой Зеландии

В отличие от женского катания, где почти все награды забрали Япония и Южная Корея, у юношей много новых медалистов: француз Франсуа Пито, американцы Даниэль Мартынов и Бек Штромер, словак Адам Хагара, швейцарец Наоки Росси, латыш Федор Кулиш и даже представитель Новой Зеландии Ян Хао Ли.

При этом мало кто из парней заявляет ультра-си. Их 9, а тех, кто выполняет квады регулярно и относительно стабильно, всего двое – Рио Наката и Хенгем Ким. Немногим больше спортсменов, способных без ошибок выехать с тройного акселя. Статистика пугающая, но юноши переживают пубертат не легче, чем девочки.

К тому же на юниорском уровне у них нет острой необходимости рисковать. Оказаться в призах на Гран-при и даже на ЮЧМ можно и без четверных. Квадистов среди соперников мало, приземляются они нестабильно. В этом случае гораздо ценнее чистое катание и высокие компоненты. На взрослом льду пример тому американец Джейсон Браун, входящий в топ-5 чемпионата мира без четверных.

У юниоров похожей тактикой пользуется кореец Мингю Со. Ему всего 14, но на Гран-при в Турции он с одним трикселем за два выступления опередил всех. Секрет Мингю в чистом катании, умении набрать максимум баллов на дорожке и вращениях и в отрыве по второй оценке.

У ближайшего преследователя японца Рио Накаты он выиграл компонентами в общей сложности 3,59. Несмотря на юный возраст, ему особенно хорошо удался драматичный образ в произвольной под Нотр-Дам-де-Пари. Безупречные программы с тройными сработали даже на взрослом чемпионате Южной Кореи, где в 2022-м Мингю взял бронзу.

В танцах постепенно падают результаты. Прежние лидеры ушли, а новые борются с элементами и нестабильностью

В танцах на льду сразу несколько топ-дуэтов перешли во взрослое катание, поэтому состав финалистов почти полностью обновился. С юниорского льда ушли безусловные лидеры сезона-2022/23 чехи Катерина Мразкова и Даниэль Мразек, а еще канадцы Надя Башинска и Питер Бимон, корейцы Ханна Ли и Е Куан, британцы Фиби Бэккер и Джеймс Эрнандес.

Новая пара №1 по результатам Гран-при – американцы Лия Несет и Артем Маркелов, победившие на этапах в Бангкоке и Осаке. Год назад они выступили только на одном этапе серии и за финал не боролись, зато на чемпионате мира среди юниоров стали пятыми. С максимальным количеством очков в финал отобрались также немцы Дарья Гримм и Михаил Савицкий. В топ-3 и Элизабет Ткаченко с Алексеем Киляковым-младшим из Израиля.

Лидеры текущего сезона уступают предшественникам в уровне и оценках. Гримм и Савицкий нестабильны, к тому же им никак не дается диагональная дорожка шагов – техбригада неизменно ставит за нее первый уровень партнерше. Кроме того, она уступает партнеру в скорости скольжения.

Аналогичная проблема у украинцев Марии Пинчук и Никиты Погорелова – это четвертый дуэт в рейтинге по итогам серии. У них запоминающийся стильный произвольный под Мадонну, насыщенный вог-хореографией и музыкальными акцентами, но впечатление от прокатов часто смазывается из-за ошибок. Причем возникают они стихийно: в Польше пара сорвала заключительное вращение, в Турции – твизлы.

Среди сверстников выделяются Несет и Маркелов: здорово справляются с твизлами, набирая за них максимальные баллы, и чуть тяжелее с паттерном.

Их ритм-танец под Scorpions выглядит так же легко и ярко, как постановки для показательных, хотя скорости пока не хватает. Главные соперники американцев в финале – дуэт Ткаченко/Киляков, пробующий экспериментальную хореографию. Это их второй полноценный совместный сезон.

На ЮЧМ-2023 они не вошли в топ-10, но с тех пор добились большей слаженности, подняли уровень дорожек и увеличили личный рекорд на 23 балла.

Грузины громят всех в парном катании. Соперникам до них не дотянуться даже в случае крупных срывов

Пары на юниорской серии Гран-при традиционно представлены не на всех этапах, в сезоне-2023/2024 – на четырех из семи. Участников тоже меньше, чем в других видах, – от 8 до 14, так что и конкуренция значительно ниже. Для сравнения: в одиночном катании набирается до 30-35 фигуристов.

Безоговорочные лидеры текущей серии – грузинская пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Это их первый совместный сезон, принесший победы на обоих этапах. Главных соперников канадцев Кемп/Елизарова и Ариано Кент/Лалиберте Лоран они обходят в среднем на 30 баллов по сумме при том, что ни один старт не прошли без грубых ошибок.

Уровень катания и сложности контента позволяет грузинам выйти на взрослый лед. С предыдущей партнершей Кариной Сафиной Лука уже совершил этот переход, но из-за перепадов формы и проблем со здоровьем у Карины они часто ошибались и на ЧМ-2023 улетели на 19-е место.

В этом году по ходу сезона Метелкина и Берулава тоже наверняка заявятся на турниры среди взрослых. В активе пары тройные выбросы, сальхов в три оборота и секвенция тройной тулуп + двойной аксель. Прыжковые элементы порой выходят с недокрутами, за два этапа дважды случились падения (в том числе с вращения), но даже с этими ошибками пара обходит всех сверстников.

Сложность контента у остальных юниоров значительно ниже. Все, кроме Мартины Ариано Кент и Шарли Лалиберте Лорана, используют преимущественно двойные элементы. Кемп/Елизаров борются с тройными, но допускают по два-три срыва за прокат.

Падение базовой стоимости программ началось еще в прошлом сезоне, но тройные регулярно показывали еще австралийцы Голубева/Гиотопулос Мур и американцы Барам/Тюменцев. Первые вышли во взрослые, вторые распались. Из-за снижающихся результатов у пар ISU даже подвинул возрастной ценз. Теперь в юниорах разрешено оставаться дуэтам, в которых одному из партнеров уже исполнился 21 год, если другой партнер еще не проходит ограничение (в сезоне-2023/2024 это 16 лет). Однако эти меры не спасают.

При таком раскладе Метелкина и Берулава без труда возьмут золото и в Пекине. Финал серии у юниоров стартует 7 декабря.

Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press; instagram.com/metelkina_an