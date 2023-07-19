74 комментария

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Ханю меняет фигурку, даже завершив карьеру: его новое шоу – вселенная, которая перевернет сознание зрителей

Юдзуру Ханю Юдзуру Ханю
мужское катание мужское катание
сборная Японии сборная Японии
Фигурное катание Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю анонсировал старт ледового шоу RE_PRAY, хотя с премьеры предыдущего (не менее масштабного) прошло чуть больше полугода.

Теперь японец в одиночку отправляется в тур, где впервые попробует иммерсивный формат номеров. Как это?

Зимой Ханю уже презентовал особый формат: в одиночку на льду три часа

Для начала немного контекста: как Юдзу ворвался в индустрию шоу с роскошными идеями.

Он развивает новое направление ледовых спектаклей – One Man Show. На арене на протяжении всего представления один артист – сам Юдзу. Никто из фигуристов на площадку больше не выходит, то есть Ханю катается непрерывно, делая лишь паузы между отделениями. Выступления длятся под три часа, причем Юдзу не только скользит и вращается, но и заходит на тройные прыжки.

Таким был проект Gift (в переводе с английского – подарок, дар).

В феврале 2023-го Ханю собрал с ним стадион на 35 тысяч зрителей, еще 30 тысяч билетов продали в кинотеатрах в четырех странах. В сети трансляция шла на международном стриминговом сервисе Globe Coding. Это было самое масштабное ледовое шоу в истории фигурного катания.

Помимо старых хитовых программ вроде Let Me Entertain You и произвольной под «Рондо каприччиозо» Юдзу показал новые номера, дополнив их музыкой живого оркестра, декорациями и графикой.

Фанаты после премьеры засыпали японца вопросами, когда Gift пройдет снова, но повторный показ не планируется. Это было шоу не только одного артиста, но и одного вечера. Теперь оно существует лишь в записи, которую периодически прокручивают на японском Disney+.

Мировая фигурка жалуется на уход Ханю, а вот у Ханю все прекрасно: его шоу собирают 30 тысяч на трибунах!

А в чем особенность теперь?

Ханю тем временем готовит новое представление – и на этот раз для гастролей.

Его дважды покажут в Сайтаме в ноябре, в Саге – в январе и в Йокогаме – в феврале. И этот проект тоже первый в своем роде. Обычно фигурный тур состоит по крайней мере из десятка шоу, в каждом из которых в среднем от 10 до 20 номеров, и все исполняют разные спортсмены. Японец же снова выбрал соло-формат.

Выдержать выступление длиною в несколько часов в одиночку очень сложно, а повторить это трижды – сверхзадача.

В названии шоу – RE_PRAY – скрыто сразу несколько смыслов. Во-первых, это отсылка к культуре компьютерных игр, которые обожает Ханю. Replay переводится с английского как «переиграть», и в рамках этого тура Юдзу как бы отыгрывает снова собственную карьеру. И вполне вероятно, в этом сценарии конец будет не таким, как в реальности. Вот как об этом рассказывал Ханю:

«RE_PRAY содержит элементы этики и ценностей из мира игр, которые были значительной частью моего опыта. Нам дается одна жизнь, но игру можно перезапускать многократно, и в этом есть много важных уроков. Я хочу передать это словами и катанием». 

RE_PRAY, как и Gift, – часть масштабного проекта под названием «Ледовая история Юдзуру Ханю». В основе сюжета лежат события из жизни чемпиона, только в сиквеле их отразят по-новому.

«Некоторые зрители могут осознать, что их прошлое сублимировано (сублимация – защитный механизм психики, при котором что-то одно замещается другим – Sports.ru). Что они слишком много думают и тревожатся. Но на ледовом пространстве ничто не случается дважды, нет единственно правильного ответа. И я надеюсь, каждый человек сможет почувствовать уникальные краски мира, рождающиеся только внутри него».

Ханю планирует затронуть в шоу вопросы о жизни, которые, как он выражается, «исходят из самой сути человечества, желания и молитвы». Поэтому в названии используется слово pray (в переводе с английского – молиться), а не play (в переводе – играть).

Фигурист не только выступает в одиночку, он также пишет основу сценария и продюсирует тур. А вот с хореографией в этот раз ему помогает Микико Мидзуно – известнейший японский постановщик. Она основала танцевальную труппу Elevenplay, создала несколько десятков клипов для японских поп-групп и хореографию для церемонии передачи олимпийского флага на закрытии летней Олимпиады-2016 от Рио-де-Жанейро к Токио.

По словам Микико, ее очень впечатлили Gift и идея большого соло-шоу. Теперь они с Юдзуру развивают этот формат в RE_PRAY и обещают, что даже зрители после представления по-новому посмотрят на свою жизнь, будто заново пройдя один из уровней игры.

«Вы отправитесь в невиданные места по пути, который выбрали из множества вариантов. Он станет вашей историей. Слова Ханю соприкоснутся с вашими жизнями, и тогда эта постановка будет завершена», – описала идею Микико.

Премьера RE_PRAY запланирована на 4 ноября в Сайтаме.

Юдзуру Ханю закончил, выиграв все. В чем его величие и почему уход – угроза для всего фигурного катания?

«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Юдзуру Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет

В тексте использованы фрагменты интервью FS Gossips.

Фото: imdb.com;Naoki Morita/AFLO/Global Look Press; babymetalnews.com

74 комментария

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Olga Krayz
Ну а кто, если не Ханью, способен на такое? Один собирает стадионы. Желаю ему удачи, и мечтаю когда нибудь побывать на его шоу.
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LazyFleur
Ответ Mikhail Lopatin
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Михаил, так у Ханю много фанатов не просто так откуда-то взялось, а потому что в его фигурном катании и красота, и хореография, и четверные идеальные, и карьера долгая и успешная, которую не нужно «мифологизировать», она и без этого предельно кинематографична, и личность он сложная и многогранная, да и собой хорош. Ну вот сошлось всё в одном человеке, редкость невероятная.
+27
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opty
Ну зачем же принижать великого фигуриста "фигуркой"
+33
-8
+25
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LazyFleur
Ответ Mikhail Lopatin
Честно говоря, "Гифта" мне хватило. Неплохое шоу было. Конечно, никаких "3 часов на льду" там и близко не было -- катания там минут на 40-45, и состояло оно в основном из обрывков старых программ -- но в целом сделано было довольно качественно, особенно в визуальном плане. :) Если Re-Pray -- это очередное one-man show для своих фанатов, с очередной мифологизацией своей карьеры и тем паче попытками что-то переиграть и переосмыслить в ней, то увольте -- поберегу свое сознание от переворотов, пожалуй. :) Сохраню в своей памяти карьеру Юзу такой, какой она в реальности была -- со всеми своими взлетами и падениями. Без всяких ре-плеев. :) Лучше бы Юзу интересные интересные новые программы (на льду!) показывал или почаще в шоу с "челядью" участвовал и социализировался с другими фигуристами. А то все только усугубляет ощущение какого-то "культа" с собственными религиозными ценностями и мифологической системой. И непременно перевернутым сознанием. :)
«лучше бы Юзу…»
Лучше для кого, Михаил?
Для Ханю? Так Ханю в прошлом сезоне участвовал в Старзах, Фэнтэзи и Нотте Стеллата, шоу, как вы выразились, «с челядью»,, достаточно вполне для социализации. И новых интересных программ на льду у него было как минимум пять, это больше, чем у действующих фигуристов.
Для фанатов? Фанаты и так бьются в лотереи за билеты на его one-man show, им не особо интересно смотреть на кого-то ещё.
Лично для Вас? У Шомы достаточно активности, а Ханю как-нибудь переживёт непросмотр Вами его соло-шоу.
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Леличек
Ответ Mikhail Lopatin
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Ну слушайте, Ханю ведь ушел из соревновательного ФК и больше не мешает вашему любимчику медальки огребать - а вас почему-то до сих пор потряхивает от его имени) То, что у него огромная фанбаза - так он не на ровном месте ее приобрел и не только за красивые глаза, а потому что он уникальный фигурист, мегаталант и великий труженик. Я понимаю, вам бы наверное хотелось, чтоб и Уно так же восхищались, но уж как есть.
+21
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Аленка_76
Удачи Ханю в туре!
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LazyFleur
«Выступления длятся под три часа, причем Юдзу не только скользит и вращается, но и заходит на тройные прыжки»

Четверные он тоже прыгает, не только тройные.

«произвольной под «Рондо каприччиозо»

Рондо каприччиозо короткая программа, а не произвольная.

«Теперь оно существует лишь в записи, которую периодически прокручивают на японском Disney+»

Не только на японском, но и по всему миру.
+21
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Mion
Это интересно. При этом Ханю и в групповых шоу продолжает кататься.
Меня восхищает его любовь к ФК и уважение к зрителю. Причем, не в обиду нашим, но он не просто светит именем в шоу, а пытается переосмыслять форматы, делать выступления чем-то личным и индивидуальным.
+23
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li.valevska
Ответ Mikhail Lopatin
Честно говоря, "Гифта" мне хватило. Неплохое шоу было. Конечно, никаких "3 часов на льду" там и близко не было -- катания там минут на 40-45, и состояло оно в основном из обрывков старых программ -- но в целом сделано было довольно качественно, особенно в визуальном плане. :) Если Re-Pray -- это очередное one-man show для своих фанатов, с очередной мифологизацией своей карьеры и тем паче попытками что-то переиграть и переосмыслить в ней, то увольте -- поберегу свое сознание от переворотов, пожалуй. :) Сохраню в своей памяти карьеру Юзу такой, какой она в реальности была -- со всеми своими взлетами и падениями. Без всяких ре-плеев. :) Лучше бы Юзу интересные интересные новые программы (на льду!) показывал или почаще в шоу с "челядью" участвовал и социализировался с другими фигуристами. А то все только усугубляет ощущение какого-то "культа" с собственными религиозными ценностями и мифологической системой. И непременно перевернутым сознанием. :)
То есть шесть новых программ (на льду) для вас маловато будет?
Кстати, в этом году он у него было три групповых шоу - Нотте Стеллата (3 дня), десять дней SOI и следом FaOI. А то, что он не устраивает чес в каждом ФК-шоу, проходящем в Японии, так имеет право, у него и другие проекты есть.
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Alexey Belskiy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Фигурное катание, а не фигурку он меняет
+18
-2
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Лия Романова
круто! Кому как не Ханю делать уникальные шоу, которые никто не делал
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Ирина С
Ханю - это ХАНЮ! И этим всё сказано! То, чем сейчас занимается Юдзуру Ханю, не подвластно никому другому. Юдзуру творческого вдохновения, сил, здоровья и успешных выступлений!
+17
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OKV
На примере суперуспешных шоу Ханю ясно видно, что именно зрители ценят и хотят видеть на льду - красоту и хореографию. А не сто корявых четверных.
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Marya Y
И пусть весь мир подождёт.)
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Леличек
Ответ Лека-Лека
Обязательно поеду на его шоу в Сайтаму. А если получится и в Йокогаму. Ханю на льду - сказка, волшебство, счастье. Мой любимый фигурист
Классно, что у вас есть возможность поехать) Ханю и мой любимый фигурист, но финансы периодически поют романсы, да и сложно это сейчас, из России в Японию((
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Mion
Ответ Порядка.нет
Комментарий скрыт
А про кого он должен, если не про себя?)
Думаю, он свое тело и свои навыки воспринимает как инструмент, чтобы создавать новые «полотна». Есть люди, которые готовы на них смотреть. Есть те, кто не готов. Это как бы нормально)
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Санитар-волк
Замечу, что в отличие от шоу всяких песковых, Ханю не сидит на госбюджете.
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opty
Ответ Вячеслав Самбур
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Да я вижу , вы мои редкие комменты целеноправленно отслеживаете ))
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bona ulo
Ответ Вячеслав Самбур
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И Вы что, серьезно этим гордитесь?
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li.valevska
Ответ LazyFleur
«Выступления длятся под три часа, причем Юдзу не только скользит и вращается, но и заходит на тройные прыжки» Четверные он тоже прыгает, не только тройные. «произвольной под «Рондо каприччиозо» Рондо каприччиозо короткая программа, а не произвольная. «Теперь оно существует лишь в записи, которую периодически прокручивают на японском Disney+» Не только на японском, но и по всему миру.
О, вы уде успели все сказать, что хотела написать я. Хорошо, хотя бы перестали писать про Let’s Go Crazy на Gift)))
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Леличек
Одно слово - Вау! Удачи тебе, Легенда ❤️✌️🍾
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Rina
Он-Легенда!
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Александр Скворцов
Юдзуру Ханю-великий романтик ФК!
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Anna Ubojenko
Ответ Mikhail Lopatin
"Его фанбаза только увеличилась за счёт тех, кому ФК не было интересно как соревновательный спорт". Это правда, кстати -- его фанбаза действительно неслабо увеличилась за счет тех, кому на ФК плевать. Юзу давно уже из спортсмена превратился в айдола. Большая и очень крикливая группа "Юзу оунли" ничтоже сумняшеся ровно об этом постоянно и кричит -- что фигурное катание как таковое им совершенно не интересно. :)
Ну и пусть превращается в айдола, вам какое дело? Вы все время пытаетесь в чем-то его обвинить, что-то доказать? Он оставил спорт и имеет право делать то, что считает нужным. И большинству фанатов нравится то, что он делает. Кроме того, он таким образом привлекает к ФК тех, кто раньше им не интересовался, расширяет его аудиторию, пытается открыть для ФК новые возможности. А вы все про спорт да про спорт. Все, эта страница закрыта! Забудьте уже про Ханю, если он вас интересовал только как спортсмен. А мы идём за ним дальше...
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Anna Ubojenko
Ответ Ashigai Delgermaa
Здравствуйте, Михаил. Рада увидеть здесь адекватный комментарий. По всем пунктам с вами согласна. Карьера ценна именно со взлетами и падениями и фигурист он бесценный. Но, "культ" с собственными религиозными ценностями очень опасна прежде всего для него же. И насчет Гифта тоже правильно заметили. Слишком много непонятных отступлений и прочее. Катания там даже на час не хватает. Это было очень заметно.
Все вставки Гифта прекрасно понятны тем, кто внимательно следил за жизнью и карьерой Юзуру. А катание "даже на час" - это, наверное, плёвое дело, любой так сможет, поэтому "очень заметно", да? Только что-то я не помню, чтобы кто-нибудь из фигуристов хотя бы полчаса на льду катал.
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