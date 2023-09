74 комментария

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю анонсировал старт ледового шоу RE_PRAY, хотя с премьеры предыдущего (не менее масштабного) прошло чуть больше полугода.

Теперь японец в одиночку отправляется в тур, где впервые попробует иммерсивный формат номеров. Как это?

Зимой Ханю уже презентовал особый формат: в одиночку на льду три часа

Для начала немного контекста: как Юдзу ворвался в индустрию шоу с роскошными идеями.

Он развивает новое направление ледовых спектаклей – One Man Show. На арене на протяжении всего представления один артист – сам Юдзу. Никто из фигуристов на площадку больше не выходит, то есть Ханю катается непрерывно, делая лишь паузы между отделениями. Выступления длятся под три часа, причем Юдзу не только скользит и вращается, но и заходит на тройные прыжки.

Таким был проект Gift (в переводе с английского – подарок, дар).

В феврале 2023-го Ханю собрал с ним стадион на 35 тысяч зрителей, еще 30 тысяч билетов продали в кинотеатрах в четырех странах. В сети трансляция шла на международном стриминговом сервисе Globe Coding. Это было самое масштабное ледовое шоу в истории фигурного катания.

Помимо старых хитовых программ вроде Let Me Entertain You и произвольной под «Рондо каприччиозо» Юдзу показал новые номера, дополнив их музыкой живого оркестра, декорациями и графикой.

Фанаты после премьеры засыпали японца вопросами, когда Gift пройдет снова, но повторный показ не планируется. Это было шоу не только одного артиста, но и одного вечера. Теперь оно существует лишь в записи, которую периодически прокручивают на японском Disney+.

А в чем особенность теперь?

Ханю тем временем готовит новое представление – и на этот раз для гастролей.

Его дважды покажут в Сайтаме в ноябре, в Саге – в январе и в Йокогаме – в феврале. И этот проект тоже первый в своем роде. Обычно фигурный тур состоит по крайней мере из десятка шоу, в каждом из которых в среднем от 10 до 20 номеров, и все исполняют разные спортсмены. Японец же снова выбрал соло-формат.

Выдержать выступление длиною в несколько часов в одиночку очень сложно, а повторить это трижды – сверхзадача.

В названии шоу – RE_PRAY – скрыто сразу несколько смыслов. Во-первых, это отсылка к культуре компьютерных игр, которые обожает Ханю. Replay переводится с английского как «переиграть», и в рамках этого тура Юдзу как бы отыгрывает снова собственную карьеру. И вполне вероятно, в этом сценарии конец будет не таким, как в реальности. Вот как об этом рассказывал Ханю:

«RE_PRAY содержит элементы этики и ценностей из мира игр, которые были значительной частью моего опыта. Нам дается одна жизнь, но игру можно перезапускать многократно, и в этом есть много важных уроков. Я хочу передать это словами и катанием».

RE_PRAY, как и Gift, – часть масштабного проекта под названием «Ледовая история Юдзуру Ханю». В основе сюжета лежат события из жизни чемпиона, только в сиквеле их отразят по-новому.

«Некоторые зрители могут осознать, что их прошлое сублимировано (сублимация – защитный механизм психики, при котором что-то одно замещается другим – Sports.ru). Что они слишком много думают и тревожатся. Но на ледовом пространстве ничто не случается дважды, нет единственно правильного ответа. И я надеюсь, каждый человек сможет почувствовать уникальные краски мира, рождающиеся только внутри него».

Ханю планирует затронуть в шоу вопросы о жизни, которые, как он выражается, «исходят из самой сути человечества, желания и молитвы». Поэтому в названии используется слово pray (в переводе с английского – молиться), а не play (в переводе – играть).

Фигурист не только выступает в одиночку, он также пишет основу сценария и продюсирует тур. А вот с хореографией в этот раз ему помогает Микико Мидзуно – известнейший японский постановщик. Она основала танцевальную труппу Elevenplay, создала несколько десятков клипов для японских поп-групп и хореографию для церемонии передачи олимпийского флага на закрытии летней Олимпиады-2016 от Рио-де-Жанейро к Токио.

По словам Микико, ее очень впечатлили Gift и идея большого соло-шоу. Теперь они с Юдзуру развивают этот формат в RE_PRAY и обещают, что даже зрители после представления по-новому посмотрят на свою жизнь, будто заново пройдя один из уровней игры.

«Вы отправитесь в невиданные места по пути, который выбрали из множества вариантов. Он станет вашей историей. Слова Ханю соприкоснутся с вашими жизнями, и тогда эта постановка будет завершена», – описала идею Микико.

Премьера RE_PRAY запланирована на 4 ноября в Сайтаме.

В тексте использованы фрагменты интервью FS Gossips.

Фото: imdb.com;Naoki Morita/AFLO/Global Look Press; babymetalnews.com