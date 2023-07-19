74 комментария

Ханю меняет фигурку, даже завершив карьеру: его новое шоу – вселенная, которая перевернет сознание зрителей
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю анонсировал старт ледового шоу RE_PRAY, хотя с премьеры предыдущего (не менее масштабного) прошло чуть больше полугода.
Теперь японец в одиночку отправляется в тур, где впервые попробует иммерсивный формат номеров. Как это?
Зимой Ханю уже презентовал особый формат: в одиночку на льду три часа
Для начала немного контекста: как Юдзу ворвался в индустрию шоу с роскошными идеями.
Он развивает новое направление ледовых спектаклей – One Man Show. На арене на протяжении всего представления один артист – сам Юдзу. Никто из фигуристов на площадку больше не выходит, то есть Ханю катается непрерывно, делая лишь паузы между отделениями. Выступления длятся под три часа, причем Юдзу не только скользит и вращается, но и заходит на тройные прыжки.
Таким был проект Gift (в переводе с английского – подарок, дар).
В феврале 2023-го Ханю собрал с ним стадион на 35 тысяч зрителей, еще 30 тысяч билетов продали в кинотеатрах в четырех странах. В сети трансляция шла на международном стриминговом сервисе Globe Coding. Это было самое масштабное ледовое шоу в истории фигурного катания.
Помимо старых хитовых программ вроде Let Me Entertain You и произвольной под «Рондо каприччиозо» Юдзу показал новые номера, дополнив их музыкой живого оркестра, декорациями и графикой.
Фанаты после премьеры засыпали японца вопросами, когда Gift пройдет снова, но повторный показ не планируется. Это было шоу не только одного артиста, но и одного вечера. Теперь оно существует лишь в записи, которую периодически прокручивают на японском Disney+.
Мировая фигурка жалуется на уход Ханю, а вот у Ханю все прекрасно: его шоу собирают 30 тысяч на трибунах!
А в чем особенность теперь?
Ханю тем временем готовит новое представление – и на этот раз для гастролей.
Его дважды покажут в Сайтаме в ноябре, в Саге – в январе и в Йокогаме – в феврале. И этот проект тоже первый в своем роде. Обычно фигурный тур состоит по крайней мере из десятка шоу, в каждом из которых в среднем от 10 до 20 номеров, и все исполняют разные спортсмены. Японец же снова выбрал соло-формат.
Выдержать выступление длиною в несколько часов в одиночку очень сложно, а повторить это трижды – сверхзадача.
В названии шоу – RE_PRAY – скрыто сразу несколько смыслов. Во-первых, это отсылка к культуре компьютерных игр, которые обожает Ханю. Replay переводится с английского как «переиграть», и в рамках этого тура Юдзу как бы отыгрывает снова собственную карьеру. И вполне вероятно, в этом сценарии конец будет не таким, как в реальности. Вот как об этом рассказывал Ханю:
«RE_PRAY содержит элементы этики и ценностей из мира игр, которые были значительной частью моего опыта. Нам дается одна жизнь, но игру можно перезапускать многократно, и в этом есть много важных уроков. Я хочу передать это словами и катанием».
RE_PRAY, как и Gift, – часть масштабного проекта под названием «Ледовая история Юдзуру Ханю». В основе сюжета лежат события из жизни чемпиона, только в сиквеле их отразят по-новому.
«Некоторые зрители могут осознать, что их прошлое сублимировано (сублимация – защитный механизм психики, при котором что-то одно замещается другим – Sports.ru). Что они слишком много думают и тревожатся. Но на ледовом пространстве ничто не случается дважды, нет единственно правильного ответа. И я надеюсь, каждый человек сможет почувствовать уникальные краски мира, рождающиеся только внутри него».
Ханю планирует затронуть в шоу вопросы о жизни, которые, как он выражается, «исходят из самой сути человечества, желания и молитвы». Поэтому в названии используется слово pray (в переводе с английского – молиться), а не play (в переводе – играть).
Фигурист не только выступает в одиночку, он также пишет основу сценария и продюсирует тур. А вот с хореографией в этот раз ему помогает Микико Мидзуно – известнейший японский постановщик. Она основала танцевальную труппу Elevenplay, создала несколько десятков клипов для японских поп-групп и хореографию для церемонии передачи олимпийского флага на закрытии летней Олимпиады-2016 от Рио-де-Жанейро к Токио.
По словам Микико, ее очень впечатлили Gift и идея большого соло-шоу. Теперь они с Юдзуру развивают этот формат в RE_PRAY и обещают, что даже зрители после представления по-новому посмотрят на свою жизнь, будто заново пройдя один из уровней игры.
«Вы отправитесь в невиданные места по пути, который выбрали из множества вариантов. Он станет вашей историей. Слова Ханю соприкоснутся с вашими жизнями, и тогда эта постановка будет завершена», – описала идею Микико.
Премьера RE_PRAY запланирована на 4 ноября в Сайтаме.
Юдзуру Ханю закончил, выиграв все. В чем его величие и почему уход – угроза для всего фигурного катания?
«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Юдзуру Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет
В тексте использованы фрагменты интервью FS Gossips.
Фото: imdb.com;Naoki Morita/AFLO/Global Look Press; babymetalnews.com
Лучше для кого, Михаил?
Для Ханю? Так Ханю в прошлом сезоне участвовал в Старзах, Фэнтэзи и Нотте Стеллата, шоу, как вы выразились, «с челядью»,, достаточно вполне для социализации. И новых интересных программ на льду у него было как минимум пять, это больше, чем у действующих фигуристов.
Для фанатов? Фанаты и так бьются в лотереи за билеты на его one-man show, им не особо интересно смотреть на кого-то ещё.
Лично для Вас? У Шомы достаточно активности, а Ханю как-нибудь переживёт непросмотр Вами его соло-шоу.
Четверные он тоже прыгает, не только тройные.
«произвольной под «Рондо каприччиозо»
Рондо каприччиозо короткая программа, а не произвольная.
«Теперь оно существует лишь в записи, которую периодически прокручивают на японском Disney+»
Не только на японском, но и по всему миру.
Меня восхищает его любовь к ФК и уважение к зрителю. Причем, не в обиду нашим, но он не просто светит именем в шоу, а пытается переосмыслять форматы, делать выступления чем-то личным и индивидуальным.
Кстати, в этом году он у него было три групповых шоу - Нотте Стеллата (3 дня), десять дней SOI и следом FaOI. А то, что он не устраивает чес в каждом ФК-шоу, проходящем в Японии, так имеет право, у него и другие проекты есть.
Думаю, он свое тело и свои навыки воспринимает как инструмент, чтобы создавать новые «полотна». Есть люди, которые готовы на них смотреть. Есть те, кто не готов. Это как бы нормально)