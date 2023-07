8 комментариев

Француз Бенуа Ришо – один из самых популярных постановщиков в фигурном катании в последние годы. Он создает программы для спортсменов из Японии, Китая, России, США, Франции, Мексики и многих других стран – всем, от юниоров до мировых звезд.

С постановками Ришо Каори Сакамото выиграла чемпионат мира и бронзу Олимпиады-2022, а Адам Сяо Хим Фа – золото Евро, поразив драматичной историей в двух актах. В России Ришо работал с Евгением Семененко, Елизаветой Туктамышевой, Андреем Лазукиным, Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным, Аллой Лободой и Павлом Дроздом.

В 2023 году француза номинировали на ISU Skating Award как лучшего хореографа вместе с Мари-Франс Дюбрей, Лори Николь и Ше-Линн Бурн (она выиграла). Популярность Ришо во многом принесли нестандартный подход и умение сработаться почти с любым фигуристом.

Закончил юниором, работал баристой, но вернулся в фигурку – первые программы ставил в России

Ришо катался за Францию в танцах и добился главных успехов на юниорском уровне: был вторым и третьим на этапах Гран-при с Элоди Бруйер, а затем взял еще одну бронзу серии с Террой Финдли.

Но ни на ЮЧМ, ни на Евро выше 7-го места ни с одной партнершей не поднимался.

В 14 Бенуа едва не ушел из спорта. «Я был настолько влюблен в балет, что пошел в лучшую танцевальную школу города и нашел там лучшего педагога (она была русской, кстати). Она посмотрела, как я танцую, и сказала: окей, ты вполне можешь стать профессиональным танцором. Но я понял, что слишком привязан к фигурному катанию. Во мне все еще жил спортивный дух», – рассказывал он.

Тренировался Ришо у другого знаменитого хореографа Романа Агенауэра (из монреальской академии) и Мюриель Буше-Зазуи. На взрослом льду он не выступил ни разу. В 21 закончил с соревнованиями, занялся музыкой, поступил в школу драматического искусства Cours Florent в Париже и 5 лет работал баристой. И все равно вернулся на лед.

Как постановщик Бенуа начинал в 2013-м в группе Алексея Урманова. Денис Васильев, тренировавшийся тогда в Сочи, три года выступал только с хореографией Ришо, а затем перебрался в школу Стефана Ламбьеля.

Бенуа приезжал и в Санкт-Петербург к Алексею Мишину. Короткая под Carmina Burana, которую Елизавета Туктамышева катала с 2015-го по 2017-й, – его работа. В сезоне-2023/24 новые программы покажут Евгений Семененко, Роман Хамзин и Агата Петрова.

С каждым годом Ришо брался за все более необычные сюжеты и жанры.

В 2021-м вместе с Каори Сакамото они создали произвольную под саундтрек Imany No More Fight Left in Me к фильму «Женщины»: «У меня не осталось сил бороться. Я не хочу, чтобы ты был мне врагом. Я лишь хочу, чтобы ты дал мне быть собой», – поет Imany.

Через год Брэди Теннелл поставили произвольную под «Времена года» Вивальди и речь экоактивистки Греты Тунберг. Так спортсменка хотела привлечь внимание к экологическим проблемам.

А для Адама Сяо Хим Фа выбрали сюжет, развивающийся в рамках не одного, а двух прокатов:

«Короткая программа – воспоминание об отношениях между моим героем и одним человеком. Я совершил ошибку – и после ссоры дождливым вечером все заканчивается, а я сожалею, что отношения завершились именно так. В произвольной я возвращаюсь в прошлое, чтобы получить второй шанс. У меня получается исправить ошибку – я искупил все грехи», – объяснял Адам.

Ставит на первое место желания фигуриста и доказывает, что неэстетичные движения – тоже искусство

Важная черта в подходе Ришо – максимальная свобода творчества для фигуриста. Спортсмены предлагают идеи, музыку, движения, если хотят, – хореограф готов обсудить все. Итальянец Даниэль Грассль рассказывал, что обязательно добавляет что-то от себя в каждую постановку.

Еще один обязательный компонент – комфорт при исполнении.

«У каждого есть свой «паттерн» при заходе на прыжки. Иногда я могу предложить некоторые изменения, новые выезды и так далее, но в конечном счете важно, чтобы фигуристы чувствовали себя комфортно, когда катают это. Поэтому я всегда спрашиваю: «Тебе удобно делать это? Только не ври, скажи правду!» Это важно. Все должно выглядеть легко, как будто делается без усилий», – объяснял он.

Бенуа выбирает образы, подчеркивающие сильные стороны спортсменов и скрывающие слабые.

Брэди Теннелл критиковали за угловатость – она получила музыку Кирилла Рихтера «Механизмы» в короткой-2019/20. В начале проката движения плавные и естественные, но к середине появляется все больше резких, механистических – тело отражает работу часов, «все становится временем».

Ришо убежден: необязательно выбирать эстетически привлекательные шаги. «В фигурном катании часто думают, что искусство всегда говорит о красоте. Но это не так! Ты можешь покорить зрителя движением, в котором ничего особенно «красивого» – просто самим движением».

В этой парадигме создавали произвольную Теннелл-2018/19 под музыку из балета «Ромео и Джульетта».

«Люди хотят, чтобы девочка превратилась в Джульетту, чтобы на ней было светло-голубое платье, чтобы она подняла руку к небесам с легкой улыбкой… Они хотят, чтобы она была элегантной и легкой. Но я хочу другого – чтобы фигуристы были самими собой. Я хотел, чтобы Брэди была собой, а не кем-то другим».

В основу некоторых сюжетов положены личные истории. Таков, по словам француза, произвольный танец Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Его создали в сентябре 2022-го, но ни разу не показали на публике. Пока есть только тизер, премьера запланирована на осень-2023.

Бенуа любит работать с фигуристами несколько сезонов подряд, чтобы лучше понять их и подобрать нужную тему. В этом он советует ориентироваться на российскую школу: «В наше время появилось что-то типа моды менять хореографов каждый год. Один ставит короткую программу, другой – произвольную, потом на следующий год работают новые хореографы, и так далее.

Не думаю, что это очень умно. Это то, что отличает в хорошую сторону русские команды: фигуристы много лет работают с одним хореографом. У них есть время на то, чтобы развить спортсмена. Многие великие чемпионы прошлого работали с одним хореографом на протяжении многих лет, и, мне кажется, в этом заключался один из секретов их успеха».

С китаянкой Ань Сянъи или Нини, как ее еще называют, он сразу заключил долгосрочное соглашение, чтобы вместе пройти путь от юниорских стартов к крупнейшим турнирам среди взрослых.

Постепенно в руках Ришо раскрывалась Сакамото: от «Амели» к «Матрице», Прелюдии и фуге №2 Баха, «Гладиатору» и «Женщинам». Они развивали пластичность, скорость и музыкальность, с каждым годом все больше отходя от канонов.

Большинство программ Ришо – модерн в смешении с другими направлениями: хип-хопом, джазом и классическим балетом. Француз никогда не занимался балетом основательно, зато много наблюдал за артистами и балетмейстерами. Отчасти из-за этого критиковали его «Белого ворона» для Грассля. В сравнении с тем же образом у Михаила Коляды Нуриев итальянца казался слишком современным, и линии у него были не такие чистые. Но они хранили пластику Даниэля.

Бенуа настаивает: танец на сцене и на льду – совсем разные вещи. Фигурное катание – в первую очередь состязание, поэтому постановки подстраивают под правила ISU и нужды спортсмена. Поэтому он называет себя не хореографом, а создателем программ. То, что он придумал в начале сезона, в конце может выглядеть иначе. И даже на этапе согласования в межсезонье тренер меняет элементы как считает нужным.

Так часто делал во время совместной работы Алексей Мишин, порой поправляя движения, принципиально важные для Ришо. Но в итоге француз назвал время, проведенное в «Юбилейном», важным периодом обучения. Профессор же оценил его талант.

«Хочу сказать, что манера этого хореографа весьма необычна, что сделало его одним из лучших ледовых постановщиков нашей эпохи. Будет справедливо отметить, что Бенуа или, как я его дружески называю, – Беня, постоянно развивается, а что касается его мастерства скольжения и выразительности как фигуриста – оно удивляет».

Теннелл называет его гением: «Я привыкла, что он знает, что делает, я доверяю ему. Если он что-то предлагает – обычно это работает». А Грассль говорит о нем, как о человеке, способном «достать из фигуриста все возможное и невозможное».

